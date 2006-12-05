В последнее время мы часто слышим о росте числа аллергических болезней у взрослых и детей. Жизнь аллергика и его близких порой превращается в постоянную борьбу с коварным врагом, уносящим здоровье и спокойствие человека. Причем очень часто определить, что именно является причиной аллергической реакции у конкретного человека, бывает очень трудно. Зачастую этот враг остается неизвестным, что еще больше усложняет положение больного человека. А ведь вредные факторы, способствующие развитию аллергических реакций, могут быть рядом, да же дома.

Возможно, вы считаете свое жилище идеально чистым и будете удивлены, когда обнаружите, что враг все-таки притаился во всех щелях и углах вашего дома. Бытовую пыль можно, скорее, считать комплексной смесью потенциальных аллергенов. Чего в ней только нет - это и разнообразные волокна от одежды, и птичьи перья, и споры грибков, и волосы человека, и перхоть, и шерсть животных и частички пищи, и многое др. Разумеется, главным носителем аллергенов является не сама пыль, а микроскопическое восьминогое паукообразное насекомое – домашний пылевой клещ. Именно фекальные выделения клеща домашней пыли вызывают чихание и насморк.

Больше всего клещей обнаруживается в подушках, матрасах и постельных принадлежностях. Здесь созданы идеальные условия: тепло, влажно и всегда есть еда (эпителий человека). Много клещей живет в одеялах, коврах, мягкой мебели и занавесках.

Очистка своего жилья от аллергенов часто более эффективный и дешевый способ борьбы с аллергией, нежели медицинские меры. Это важно сделать хотя бы потому, что дома мы, как правило, проводим до трети суток. Вот некоторые способы, позволяющие значительно снизить концентрацию клещей домашней пыли в помещении:

Ежедневно протирайте в квартире пыль.

Проветривайте постель. Смените перовую подушку на такую, которую можно будет стирать (например, синтепон, пенопластовая крошка). Сшейте на матрас чехол. Все предметы, находящиеся в спальне, промывайте теплой водой раз в две недели.

Никакой, даже самый мощный пылесос не сможет полностью удалить клещей из ковров. Лучшим вариантом будет совсем убрать ковры.

Замените тяжелые шторы на окнах на легкие легкостирающиеся портьеры.

Жалюзи - еще один накопитель клещей, поэтому лучше их будет снять.

Регулярно вытирайте выдвижные ящики и шкафы. Покупайте стулья и табуреты обтянутые не тканью, а кожезаменителем или вообще деревянные или пластиковые.

Держите книги и игрушки на застекленных полках или в закрытых шкафах.

Кондиционер является эффективным средством контроля за содержанием аллергенов в воздухе. При этом не забывайте вовремя чистить сам кондиционер.

Если Вы ощутили на себе или заметили проявления аллергии у своих близких, то не откладывайте визит к врачу – аллергия редко проходит самостоятельно и практически всегда имеет прогрессирующее течение.

Помните современные методы обследования позволяют точно определить какое вещество стало причиной патологии, что позволяет оптимизировать процесс лечения и повысит качество жизни аллергика.

В лаборатории поликлиники «Ваш семейный доктор» проводится специализированное лабораторное обследование на определение специфических аллергенов:

Бытовые аллергены : клещ D. pteronissimus, Aspergillus fumigatus, клещ D. farinae, гриб Clodosporium herbarum

: клещ D. pteronissimus, Aspergillus fumigatus, клещ D. farinae, гриб Clodosporium herbarum Эпителиальные аллергены: эпителий кошки, эпителий собаки, перо курицы

эпителий кошки, эпителий собаки, перо курицы Пищевые аллергены: яичный белок, яичный желток, коровье молоко, ржаная мука, пшеничная мука, соевые бобы, рис, банан, арахис, кофе, какао, картофель

яичный белок, яичный желток, коровье молоко, ржаная мука, пшеничная мука, соевые бобы, рис, банан, арахис, кофе, какао, картофель Растительные аллергены: береза, полынь обыкновенная, тимофеевка



Забор крови производят каждый день, с 8 до 11 часов натощак, минимальное число определяемых аллергенов – 4, стоимость этого обследования – от 1100 рублей.