Аллергия — борьба за жизнь. Враг № 1 в доме.
В последнее время мы часто слышим о росте числа аллергических болезней у взрослых и детей. Жизнь аллергика и его близких порой превращается в постоянную борьбу с коварным врагом, уносящим здоровье и спокойствие человека. Причем очень часто определить, что именно является причиной аллергической реакции у конкретного человека, бывает очень трудно. Зачастую этот враг остается неизвестным, что еще больше усложняет положение больного человека. А ведь вредные факторы, способствующие развитию аллергических реакций, могут быть рядом, да же дома.
Возможно, вы считаете свое жилище идеально чистым и будете удивлены, когда обнаружите, что враг все-таки притаился во всех щелях и углах вашего дома. Бытовую пыль можно, скорее, считать комплексной смесью потенциальных аллергенов. Чего в ней только нет - это и разнообразные волокна от одежды, и птичьи перья, и споры грибков, и волосы человека, и перхоть, и шерсть животных и частички пищи, и многое др. Разумеется, главным носителем аллергенов является не сама пыль, а микроскопическое восьминогое паукообразное насекомое – домашний пылевой клещ. Именно фекальные выделения клеща домашней пыли вызывают чихание и насморк.
Больше всего клещей обнаруживается в подушках, матрасах и постельных принадлежностях. Здесь созданы идеальные условия: тепло, влажно и всегда есть еда (эпителий человека). Много клещей живет в одеялах, коврах, мягкой мебели и занавесках.
Очистка своего жилья от аллергенов часто более эффективный и дешевый способ борьбы с аллергией, нежели медицинские меры. Это важно сделать хотя бы потому, что дома мы, как правило, проводим до трети суток. Вот некоторые способы, позволяющие значительно снизить концентрацию клещей домашней пыли в помещении:
- Ежедневно протирайте в квартире пыль.
- Проветривайте постель. Смените перовую подушку на такую, которую можно будет стирать (например, синтепон, пенопластовая крошка). Сшейте на матрас чехол. Все предметы, находящиеся в спальне, промывайте теплой водой раз в две недели.
- Никакой, даже самый мощный пылесос не сможет полностью удалить клещей из ковров. Лучшим вариантом будет совсем убрать ковры.
- Замените тяжелые шторы на окнах на легкие легкостирающиеся портьеры.
- Жалюзи - еще один накопитель клещей, поэтому лучше их будет снять.
- Регулярно вытирайте выдвижные ящики и шкафы. Покупайте стулья и табуреты обтянутые не тканью, а кожезаменителем или вообще деревянные или пластиковые.
- Держите книги и игрушки на застекленных полках или в закрытых шкафах.
- Кондиционер является эффективным средством контроля за содержанием аллергенов в воздухе. При этом не забывайте вовремя чистить сам кондиционер.
Если Вы ощутили на себе или заметили проявления аллергии у своих близких, то не откладывайте визит к врачу – аллергия редко проходит самостоятельно и практически всегда имеет прогрессирующее течение.
Помните современные методы обследования позволяют точно определить какое вещество стало причиной патологии, что позволяет оптимизировать процесс лечения и повысит качество жизни аллергика.
В лаборатории поликлиники «Ваш семейный доктор» проводится специализированное лабораторное обследование на определение специфических аллергенов:
- Бытовые аллергены: клещ D. pteronissimus, Aspergillus fumigatus, клещ D. farinae, гриб Clodosporium herbarum
- Эпителиальные аллергены: эпителий кошки, эпителий собаки, перо курицы
- Пищевые аллергены: яичный белок, яичный желток, коровье молоко, ржаная мука, пшеничная мука, соевые бобы, рис, банан, арахис, кофе, какао, картофель
- Растительные аллергены: береза, полынь обыкновенная, тимофеевка
Забор крови производят каждый день, с 8 до 11 часов натощак, минимальное число определяемых аллергенов – 4, стоимость этого обследования – от 1100 рублей.
|Поликлиника "Ваш семейный доктор"
|Адрес:
|г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 21
|Телефон(ы):
|(343) 251-09-00, 251-09-01
|e-mail:
|semdoctor@inbox.ru
|Интернет-сайт:
|http://www.semdoctor.ru/