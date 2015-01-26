Острый ларинготрахеит у детей: причины, признаки и меры воздействия

Дети от природы активны, поскольку у них много энергии, которую необходимо израсходовать.

Поэтому они прыгают и бегают, «берут высоты», катаются на роликах или горках и так далее. Разумеется, такие «кульбиты» имеют голосовое сопровождение: крик, визг, заливистый смех либо плачь, если «несутся потери» (разбитые коленки, локти и так далее).

Однако во время активных игр ваш ребенок может «наглотаться» холодного воздуха, переохладиться либо вспотеть. Да и грозный вирус частенько «летает» рядом, поэтому кроха его легко «подхватывает».

В результате малыш заболевает, что нередко проявляется охриплостью голоса либо его исчезновением, а иногда развивается одышка (становится трудно дышать). Такое состояние называется острым ларинготрахеитом, который является проявлением нескольких заболеваний. Что происходит? Давайте разбираться.

Загадочный ларинготрахеит — что за «зверь»?

Острый ларинготрахеит — воспалительное заболевание гортани и трахеи, которое приводит к возникновению отека их слизистой оболочки и нарушению колебания голосовых связок. Поэтому сужается просвет гортани, препятствуя прохождению воздуха к легким, а также меняется голос. Причем имеется риск развития приступа удушья.

Наиболее склонны к возникновению ларинготрахеита дети до 7 лет.

Немного анатомии…

Гортань и трахея представляют собой полые трубки, а в полости гортани имеется два вида голосовых связок:

Истинные связки представляют собой мышцы и пучки эластичных волокон, имеющих особое строение. Они поражаются при дифтерии (истинном крупе) — опасном инфекционном заболевании, которое ранее протекало тяжело, приводя к смерти из-за асфиксии (удушья). Однако в настоящее время благодаря плановой вакцинации заболевание встречается редко.

представляют собой мышцы и пучки эластичных волокон, имеющих особое строение. Они поражаются при дифтерии (истинном крупе) — опасном инфекционном заболевании, которое ранее протекало тяжело, приводя к смерти из-за асфиксии (удушья). Однако в настоящее время благодаря плановой вакцинации заболевание встречается редко. Ложные связки — складки слизистой оболочки гортани (находятся ниже истинных голосовых связок), выступающие в ее полость. При их поражении развивается ларингит (ложный круп), а если заболевание сопровождается воспалением слизистой оболочки трахеи — ларинготрахеит. Причем симптомы обоих заболеваний похожи, поэтому далее их будем рассматривать вместе.

Почему в группе риска — малыши?

У детей первых лет жизни строение гортани обладает некоторыми особенностями:

Узкий просвет обусловлен тем, что у малышей истинные голосовые связки несколько короче, чем у детей старшего возраста. При этом ложные голосовые связки больше выступают в полость гортани.

Слизистая оболочка склонна к отеку, поскольку богата кровеносными сосудами, из которых при воспалении в окружающие ткани выходит жидкая часть крови.

Под слизистой гортани находится рыхлая клетчатка, которая из-за своего строения задерживает воду. Однако примерно к пяти годам (иногда позднее) она постепенно исчезает.

Все эти моменты в совокупности при воздействии определенных факторов быстро приводят к возникновению воспаления и отека слизистой, сужая просвет гортани.

У каких детей имеется повышенный риск развития ларинготрахеита?

Если они родились недоношенными или с малым весом, перенесли родовую травму либо кислородное голодание (внутриутробно или во время родов). В этих случаях нарушаются компенсаторные возможности организма.

Склонны к аллергическим реакциям (крапивница, отек Квинке, аллергическая сыпь), имеют аллергические заболевания (например, атопический дерматит) либо экссудативные диатезы (наиболее часто — экссудативно-катаральный).

Сюда же входят дети, которые рано были переведены либо с рождения находились на искусственном вскармливании. Что происходит? В организм попадает белок коровьего молока, который аллергизирует его. Поэтому происходит сбой в работе иммунной системы.

Причины и механизм развития: выводим «виновников» на «чистую воду»

К возникновению острого ларинготрахеита могут привести различные факторы, однако наиболее часто у детей встречаются две основные группы.

Инфекционно-воспалительные заболевания

Вирусные инфекции — наиболее частая причина: вирус гриппа (особенно опасен) или кори, парагриппа, аденовирусной инфекции.

— наиболее частая причина: вирус гриппа (особенно опасен) или кори, парагриппа, аденовирусной инфекции. Бактериальные инфекции: золотистый стафилококк, стрептококк (наиболее частый возбудитель хронического или острого тонзиллита) и другие.

Что происходит?

«Любимые» времена года — осень-зима или зима-весна.

Особенно опасна слякотная и сырая погода. Поскольку переохлаждение возникает очень быстро, а вирусы легче выживают в окружающей среде. В результате иммунная система испытывает стресс и уже с трудом выполняет свою основную функцию — защитную.

Поэтому малыш становится уязвимым для вирусов, которые с легкостью попадают в его организм от других больных детей на детской площадке или в детском саду.

Кроме того, при переохлаждении «просыпаются» бактерии в очагах хронической инфекции, которые «спали», ожидая подходящего момента. Наиболее часто «виновниками» становятся хронические заболевания дыхательных путей: тонзиллит, бронхит, гайморит.

Механизм развития

Попав на слизистую оболочку гортани и трахеи болезнетворные микроорганизмы вызывают в ней воспаление. Поэтому она отекает, вовлекая в процесс голосовые связки. В результате нарушается их колебание и смыкание, а просвет гортани сужается, препятствуя поступлению воздуха в легкие.

Аллергические реакции или заболевания

Становятся причиной развития аллергического ларинготрахеита или ларингита, а также усугубляют течение бактериальных или вирусных инфекций. Причем заболевание может возникать как самостоятельно, так и в сочетании с сужением просвета бронхов (обструкцией).

Что происходит?

Наиболее часто аллергический ларинготрахеит развивается при попадании в верхние дыхательные пути ингаляционных аллергенов (с воздухом) цветочной пыльцы, запахов и других. Однако любые аллергены (например, пищевые) также могут привести к развитию заболевания.

Механизм развития

При остром течении имеет место аллергическая реакция немедленного типа. То есть симптомы развиваются довольно быстро.

Аллерген действует на орган-мишень (в данном случае — гортань и трахею), высвобождая из тучных клеток (клеток иммунной системы, располагающихся в тканях) специальные вещества, вызывающие местное иммунное воспаление. Наибольшую роль играет гистамин, который приводит к сокращению мышц гортани, а также усилению проницаемости сосудов для жидкой части крови, которая выходит в рыхлую клетчатку, вызывая развитие отека. В результате сужается просвет гортани.

Признаки острого ларинготрахеита: «врага» нужно знать в лицо

При инфекционно-воспалительном процессе проявления ложного крупа возникают на фоне симптомов основной инфекции: повышенная температура тела, кашель, насморк, боль, першение в горле. Причем ларинготрахеит при вирусной инфекции развивается либо в первые два дня заболевания, либо на 3-5 день, когда присоединяется бактериальная инфекция.

Если ложный круп вызван аллергеном, он может развиться на фоне хорошего общего самочувствия ребенка.

Ларинготрахеит проявляется триадой основных симптомов:

Осиплостью голоса вплоть до его исчезновения (при тяжелом состоянии)

(при тяжелом состоянии) «Лающим» кашлем ( часто описывается, как «тюлений лай» или «воронье карканье») — отличительная черта ларинготрахеита

часто описывается, как «тюлений лай» или «воронье карканье») — отличительная черта ларинготрахеита Одышкой (ребенку трудно сделать вдох)

Выраженность каждого из признаков зависит от степени сужения просвета гортани:

Первая степень (компенсированная). Появляется сухой кашель, который быстро сменяется «лающим». Имеется умеренная осиплость и охриплость голоса, усиливающиеся при плаче. Также при нагрузке (например, во время игры) появляется шумное и умеренно учащенное дыхание, для которого характерен затрудненный вдох (инспираторная одышка). Тогда как в покое малыш дышит спокойно.

Вторая стадия (частичной компенсации). Ребенок напуган и беспокоен. Дыхание становится шумным и слышимым на расстоянии (имеет «пилящий» характер). Одышка усиливается, причем во время дыхания умеренно раздуваются крылья носа, а также незначительно втягивается кожа над грудиной и между ребрами. Кожа вокруг губ и на кончиках пальцев синеет — признаки нехватки кислорода.

Имеется выраженная охриплость голоса даже в покое. Периодически «лающий» кашель может сменяется на навязчивый и грубый. Причем признаки могут быть как постоянными, так и появляться приступообразно.

Третья стадия (некомпенсированная). Беспокойство и запуганность ребенка сменяется периодами вялости. Одышка постоянная и выраженная: резко втягивается кожа над и под грудиной, а также — между ребрами. При этом кожа покрывается холодным потом, становится бледной.

В покое имеется выраженная осиплость голоса. Вначале кашель грубый и громкий, затем, по мере сужения просвета гортани, становится несколько тише.

Четвертая стадия. Ребенок теряет сознание, а дыхание становится поверхностным, частым и неритмичным.

Причем на практике нередко четкой грани между степенями не имеется. Кроме того, при усугублении общего состояния в течение нескольких часов гортань может быстро сужаться, приводя к развитию угрожающего для жизни состояния: приступа удушья.

Поэтому имеются показания для вызова скорой помощи, не дожидаясь ухудшения самочувствия ребенка:

Выраженная охриплость голоса в спокойном состоянии

Посинение кожи вокруг губ и на кончиках пальцев

Умеренное раздувание крыльев носа, а также втяжение кожи между ребрами и над грудиной

Появление одышки и шумного дыхания в покое

Малыш испуган и беспокойный

«Лающий» кашель периодически сменяется на грубый и навязчивый

Однако, чтобы не допустить развития приступа удушья, при первых симптомах ларинготрахеита лучше обратиться к врачу.

Что сделает доктор?

В домашних условиях можно справиться с недугом, но если симптомы заболевания не выражены (первая и начало второй стадии ларинготрахеита). Однако лишь в том случае, если малыш будет получать лечение, назначенное врачом:

Противовирусные препараты или антибиотики для борьбы с возбудителем болезни.

Противоаллергические средства, поскольку они блокируют выработку тучными клетками медиаторов иммунного воспаления. В результате уменьшается отек слизистой оболочки и расслабляются мышцы гортани.

Ингаляции при помощи небулайзера (ультразвукового, компрессорного или электронно-сетчатого). Причем следует использовать растворы, рекомендованные доктором.

Поливитамины для улучшения работы иммунной системы.

Другие лекарственные препараты, которые доктор назначает в зависимости общего состояния ребенка и наличия остальных симптомов заболевания.

Тогда как при развитии приступа удушья применяются гормональные препараты (глюкокортикоиды). Кратность и способ введения (в/в или в/м) зависит от тяжести состояния ребенка.

Появились признаки удушья? Без паники: держим ситуацию под контролем!

Наиболее часто состояние ребенка ухудшается в ночные часы, однако приступ может развиться и днем.

При появлении тревожных симптомов (описаны выше) вызывайте скорую помощь незамедлительно, а до ее приезда облегчите состояние малышу.

Что делать?

Успокойтесь, поскольку увидев ваше смятение, кроха разволнуется и расплачется — тогда ему будет труднее дышать.

Действуйте быстро, чтобы помочь малышу, но без излишней суетливости.

Обеспечьте доступ воздуха в комнату: откройте окна или форточку, предварительно укутав малыша или тепло одев, если на улице холодно.

Придайте ребенку положение, в котором воздух в легкие будет поступать свободнее:

Если ребенок мал, возьмите его на руки, чтобы он находился в вертикальном положении

Малышу постарше придайте полусидящее положение в постели

Постарайтесь уменьшить отек слизистой гортани:

Проведите ингаляцию при помощи небулайзера, используя физиологический раствор либо минеральную воду.

При отсутствии ингалятора зайдите с ребенком в ванную комнату, наполненную паром.

Однако если у малыша повышена температура тела, то эти манипуляции проводить не рекомендуется.

Табу при ларинготрахеите

Не начинайте самостоятельно лечить ребенка, поскольку ваши действия могут усилить сужение просвета гортани.

Чего нельзя делать?

Применять масляные ингаляции , ибо они усиливают отек слизистой гортани.

, ибо они усиливают отек слизистой гортани. Ставить горчичники на грудную клетку, они увеличивают приток крови к грудной клетке и проницаемость сосудов.

они увеличивают приток крови к грудной клетке и проницаемость сосудов. Проводить горячие паровые ингаляции (чайник с горячей водой, дыхание над вареной картошкой), если ребенок слишком мал. Поскольку можно вызвать ожог слизистой оболочки полости рта и глотки.

Кроме того, исключите из питания пищевые аллергены (мед, малиновое варенье и так далее), если ребенок склонен к аллергическим реакциям.

Чем вы еще можете помочь?

Во время болезни постарайтесь уменьшить нагрузку на голосовые связки, придерживаясь «режима тишины»: по возможности создайте условия, чтобы малыш разговаривал немного и не плакал.

Теперь вы знаете, как действовать в экстренных ситуациях при ларинготрахеите, а также, что делать, не допуская их развития.

И напоследок случай из практики…

Вовремя очередного дежурства в отделении около полуночи скорая помощь привезла десятимесячного малыша, который сильно задыхался и был напуган.

Причем со слов мамы кроха был абсолютно здоров, а задыхаться стал внезапно и сильно. Разумеется, родители были очень взволнованы, поскольку думали, что в дыхательные пути ребенка попало инородное тело. Однако их опасения не подтвердились.

Дальше разбираться и беседовать с родителями времени не было, поэтому малышу ввели все необходимые лекарства для купирования приступа. К утру ребенок уже дышал ровно, да и на вид это был практически здоровый розовощекий малыш. Ну разве, что голос немного поскрипывал. То есть, если не знать о ночном «приключении», то непонятно, почему кроха вообще оказался в больнице.

Однако утром выяснилась причина: со слов мамы накануне вечером на некоторое время (около 10 минут) родители доверили старшей сестре (6 лет!) присмотреть за малюткой. Ну а она решила поделиться с младшим братиком вкусным виноградом, ибо он сильно плакал. Детская логика проста. Но из-за пищевого аллергена, попавшего в организм, у малыша развился приступ удушья.

Причем неизвестно, чем бы все закончилось, если бы родители хоть немного помедлили с вызовом скорой помощи. Поэтому лучше начинайте лечение ребенка при первых признаках заболевания, обратившись к врачу. Как видите, ситуации складываются разные.

