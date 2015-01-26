Острый ларинготрахеит у детей: причины, признаки и меры воздействия
Дети от природы активны, поскольку у них много энергии, которую необходимо израсходовать.
Поэтому они прыгают и бегают, «берут высоты», катаются на роликах или горках и так далее. Разумеется, такие «кульбиты» имеют голосовое сопровождение: крик, визг, заливистый смех либо плачь, если «несутся потери» (разбитые коленки, локти и так далее).
Однако во время активных игр ваш ребенок может «наглотаться» холодного воздуха, переохладиться либо вспотеть. Да и грозный вирус частенько «летает» рядом, поэтому кроха его легко «подхватывает».
В результате малыш заболевает, что нередко проявляется охриплостью голоса либо его исчезновением, а иногда развивается одышка (становится трудно дышать). Такое состояние называется острым ларинготрахеитом, который является проявлением нескольких заболеваний. Что происходит? Давайте разбираться.
Загадочный ларинготрахеит — что за «зверь»?
Острый ларинготрахеит — воспалительное заболевание гортани и трахеи, которое приводит к возникновению отека их слизистой оболочки и нарушению колебания голосовых связок. Поэтому сужается просвет гортани, препятствуя прохождению воздуха к легким, а также меняется голос. Причем имеется риск развития приступа удушья.
Наиболее склонны к возникновению ларинготрахеита дети до 7 лет.
Немного анатомии…
Гортань и трахея представляют собой полые трубки, а в полости гортани имеется два вида голосовых связок:
- Истинные связки представляют собой мышцы и пучки эластичных волокон, имеющих особое строение. Они поражаются при дифтерии (истинном крупе) — опасном инфекционном заболевании, которое ранее протекало тяжело, приводя к смерти из-за асфиксии (удушья). Однако в настоящее время благодаря плановой вакцинации заболевание встречается редко.
- Ложные связки — складки слизистой оболочки гортани (находятся ниже истинных голосовых связок), выступающие в ее полость. При их поражении развивается ларингит (ложный круп), а если заболевание сопровождается воспалением слизистой оболочки трахеи — ларинготрахеит. Причем симптомы обоих заболеваний похожи, поэтому далее их будем рассматривать вместе.
Почему в группе риска — малыши?
У детей первых лет жизни строение гортани обладает некоторыми особенностями:
- Узкий просвет обусловлен тем, что у малышей истинные голосовые связки несколько короче, чем у детей старшего возраста. При этом ложные голосовые связки больше выступают в полость гортани.
- Слизистая оболочка склонна к отеку, поскольку богата кровеносными сосудами, из которых при воспалении в окружающие ткани выходит жидкая часть крови.
- Под слизистой гортани находится рыхлая клетчатка, которая из-за своего строения задерживает воду. Однако примерно к пяти годам (иногда позднее) она постепенно исчезает.
Все эти моменты в совокупности при воздействии определенных факторов быстро приводят к возникновению воспаления и отека слизистой, сужая просвет гортани.
У каких детей имеется повышенный риск развития ларинготрахеита?
- Если они родились недоношенными или с малым весом, перенесли родовую травму либо кислородное голодание (внутриутробно или во время родов). В этих случаях нарушаются компенсаторные возможности организма.
- Склонны к аллергическим реакциям (крапивница, отек Квинке, аллергическая сыпь), имеют аллергические заболевания (например, атопический дерматит) либо экссудативные диатезы (наиболее часто — экссудативно-катаральный).
Сюда же входят дети, которые рано были переведены либо с рождения находились на искусственном вскармливании. Что происходит? В организм попадает белок коровьего молока, который аллергизирует его. Поэтому происходит сбой в работе иммунной системы.
Причины и механизм развития: выводим «виновников» на «чистую воду»
К возникновению острого ларинготрахеита могут привести различные факторы, однако наиболее часто у детей встречаются две основные группы.
Инфекционно-воспалительные заболевания
- Вирусные инфекции — наиболее частая причина: вирус гриппа (особенно опасен) или кори, парагриппа, аденовирусной инфекции.
- Бактериальные инфекции: золотистый стафилококк, стрептококк (наиболее частый возбудитель хронического или острого тонзиллита) и другие.
Что происходит?
«Любимые» времена года — осень-зима или зима-весна.
Особенно опасна слякотная и сырая погода. Поскольку переохлаждение возникает очень быстро, а вирусы легче выживают в окружающей среде. В результате иммунная система испытывает стресс и уже с трудом выполняет свою основную функцию — защитную.
Поэтому малыш становится уязвимым для вирусов, которые с легкостью попадают в его организм от других больных детей на детской площадке или в детском саду.
Кроме того, при переохлаждении «просыпаются» бактерии в очагах хронической инфекции, которые «спали», ожидая подходящего момента. Наиболее часто «виновниками» становятся хронические заболевания дыхательных путей: тонзиллит, бронхит, гайморит.
Механизм развития
Попав на слизистую оболочку гортани и трахеи болезнетворные микроорганизмы вызывают в ней воспаление. Поэтому она отекает, вовлекая в процесс голосовые связки. В результате нарушается их колебание и смыкание, а просвет гортани сужается, препятствуя поступлению воздуха в легкие.
Аллергические реакции или заболевания
Становятся причиной развития аллергического ларинготрахеита или ларингита, а также усугубляют течение бактериальных или вирусных инфекций. Причем заболевание может возникать как самостоятельно, так и в сочетании с сужением просвета бронхов (обструкцией).
Что происходит?
Наиболее часто аллергический ларинготрахеит развивается при попадании в верхние дыхательные пути ингаляционных аллергенов (с воздухом) цветочной пыльцы, запахов и других. Однако любые аллергены (например, пищевые) также могут привести к развитию заболевания.
Механизм развития
При остром течении имеет место аллергическая реакция немедленного типа. То есть симптомы развиваются довольно быстро.
Аллерген действует на орган-мишень (в данном случае — гортань и трахею), высвобождая из тучных клеток (клеток иммунной системы, располагающихся в тканях) специальные вещества, вызывающие местное иммунное воспаление. Наибольшую роль играет гистамин, который приводит к сокращению мышц гортани, а также усилению проницаемости сосудов для жидкой части крови, которая выходит в рыхлую клетчатку, вызывая развитие отека. В результате сужается просвет гортани.
Признаки острого ларинготрахеита: «врага» нужно знать в лицо
При инфекционно-воспалительном процессе проявления ложного крупа возникают на фоне симптомов основной инфекции: повышенная температура тела, кашель, насморк, боль, першение в горле. Причем ларинготрахеит при вирусной инфекции развивается либо в первые два дня заболевания, либо на 3-5 день, когда присоединяется бактериальная инфекция.
Если ложный круп вызван аллергеном, он может развиться на фоне хорошего общего самочувствия ребенка.
Ларинготрахеит проявляется триадой основных симптомов:
- Осиплостью голоса вплоть до его исчезновения (при тяжелом состоянии)
- «Лающим» кашлем (часто описывается, как «тюлений лай» или «воронье карканье») — отличительная черта ларинготрахеита
- Одышкой (ребенку трудно сделать вдох)
Выраженность каждого из признаков зависит от степени сужения просвета гортани:
Первая степень (компенсированная). Появляется сухой кашель, который быстро сменяется «лающим». Имеется умеренная осиплость и охриплость голоса, усиливающиеся при плаче. Также при нагрузке (например, во время игры) появляется шумное и умеренно учащенное дыхание, для которого характерен затрудненный вдох (инспираторная одышка). Тогда как в покое малыш дышит спокойно.
Вторая стадия (частичной компенсации). Ребенок напуган и беспокоен. Дыхание становится шумным и слышимым на расстоянии (имеет «пилящий» характер). Одышка усиливается, причем во время дыхания умеренно раздуваются крылья носа, а также незначительно втягивается кожа над грудиной и между ребрами. Кожа вокруг губ и на кончиках пальцев синеет — признаки нехватки кислорода.
Имеется выраженная охриплость голоса даже в покое. Периодически «лающий» кашель может сменяется на навязчивый и грубый. Причем признаки могут быть как постоянными, так и появляться приступообразно.
Третья стадия (некомпенсированная). Беспокойство и запуганность ребенка сменяется периодами вялости. Одышка постоянная и выраженная: резко втягивается кожа над и под грудиной, а также — между ребрами. При этом кожа покрывается холодным потом, становится бледной.
В покое имеется выраженная осиплость голоса. Вначале кашель грубый и громкий, затем, по мере сужения просвета гортани, становится несколько тише.
Четвертая стадия. Ребенок теряет сознание, а дыхание становится поверхностным, частым и неритмичным.
Причем на практике нередко четкой грани между степенями не имеется. Кроме того, при усугублении общего состояния в течение нескольких часов гортань может быстро сужаться, приводя к развитию угрожающего для жизни состояния: приступа удушья.
Поэтому имеются показания для вызова скорой помощи, не дожидаясь ухудшения самочувствия ребенка:
- Выраженная охриплость голоса в спокойном состоянии
- Посинение кожи вокруг губ и на кончиках пальцев
- Умеренное раздувание крыльев носа, а также втяжение кожи между ребрами и над грудиной
- Появление одышки и шумного дыхания в покое
- Малыш испуган и беспокойный
- «Лающий» кашель периодически сменяется на грубый и навязчивый
Однако, чтобы не допустить развития приступа удушья, при первых симптомах ларинготрахеита лучше обратиться к врачу.
Что сделает доктор?
В домашних условиях можно справиться с недугом, но если симптомы заболевания не выражены (первая и начало второй стадии ларинготрахеита). Однако лишь в том случае, если малыш будет получать лечение, назначенное врачом:
- Противовирусные препараты или антибиотики для борьбы с возбудителем болезни.
- Противоаллергические средства, поскольку они блокируют выработку тучными клетками медиаторов иммунного воспаления. В результате уменьшается отек слизистой оболочки и расслабляются мышцы гортани.
- Ингаляции при помощи небулайзера (ультразвукового, компрессорного или электронно-сетчатого). Причем следует использовать растворы, рекомендованные доктором.
- Поливитамины для улучшения работы иммунной системы.
- Другие лекарственные препараты, которые доктор назначает в зависимости общего состояния ребенка и наличия остальных симптомов заболевания.
Тогда как при развитии приступа удушья применяются гормональные препараты (глюкокортикоиды). Кратность и способ введения (в/в или в/м) зависит от тяжести состояния ребенка.
Появились признаки удушья? Без паники: держим ситуацию под контролем!
Наиболее часто состояние ребенка ухудшается в ночные часы, однако приступ может развиться и днем.
При появлении тревожных симптомов (описаны выше) вызывайте скорую помощь незамедлительно, а до ее приезда облегчите состояние малышу.
Что делать?
Успокойтесь, поскольку увидев ваше смятение, кроха разволнуется и расплачется — тогда ему будет труднее дышать.
Действуйте быстро, чтобы помочь малышу, но без излишней суетливости.
Обеспечьте доступ воздуха в комнату: откройте окна или форточку, предварительно укутав малыша или тепло одев, если на улице холодно.
Придайте ребенку положение, в котором воздух в легкие будет поступать свободнее:
- Если ребенок мал, возьмите его на руки, чтобы он находился в вертикальном положении
- Малышу постарше придайте полусидящее положение в постели
Постарайтесь уменьшить отек слизистой гортани:
- Проведите ингаляцию при помощи небулайзера, используя физиологический раствор либо минеральную воду.
- При отсутствии ингалятора зайдите с ребенком в ванную комнату, наполненную паром.
Однако если у малыша повышена температура тела, то эти манипуляции проводить не рекомендуется.
Табу при ларинготрахеите
Не начинайте самостоятельно лечить ребенка, поскольку ваши действия могут усилить сужение просвета гортани.
Чего нельзя делать?
- Применять масляные ингаляции, ибо они усиливают отек слизистой гортани.
- Ставить горчичники на грудную клетку, они увеличивают приток крови к грудной клетке и проницаемость сосудов.
- Проводить горячие паровые ингаляции (чайник с горячей водой, дыхание над вареной картошкой), если ребенок слишком мал. Поскольку можно вызвать ожог слизистой оболочки полости рта и глотки.
Кроме того, исключите из питания пищевые аллергены (мед, малиновое варенье и так далее), если ребенок склонен к аллергическим реакциям.
Чем вы еще можете помочь?
Во время болезни постарайтесь уменьшить нагрузку на голосовые связки, придерживаясь «режима тишины»: по возможности создайте условия, чтобы малыш разговаривал немного и не плакал.
Теперь вы знаете, как действовать в экстренных ситуациях при ларинготрахеите, а также, что делать, не допуская их развития.
И напоследок случай из практики…
Вовремя очередного дежурства в отделении около полуночи скорая помощь привезла десятимесячного малыша, который сильно задыхался и был напуган.
Причем со слов мамы кроха был абсолютно здоров, а задыхаться стал внезапно и сильно. Разумеется, родители были очень взволнованы, поскольку думали, что в дыхательные пути ребенка попало инородное тело. Однако их опасения не подтвердились.
Дальше разбираться и беседовать с родителями времени не было, поэтому малышу ввели все необходимые лекарства для купирования приступа. К утру ребенок уже дышал ровно, да и на вид это был практически здоровый розовощекий малыш. Ну разве, что голос немного поскрипывал. То есть, если не знать о ночном «приключении», то непонятно, почему кроха вообще оказался в больнице.
Однако утром выяснилась причина: со слов мамы накануне вечером на некоторое время (около 10 минут) родители доверили старшей сестре (6 лет!) присмотреть за малюткой. Ну а она решила поделиться с младшим братиком вкусным виноградом, ибо он сильно плакал. Детская логика проста. Но из-за пищевого аллергена, попавшего в организм, у малыша развился приступ удушья.
Причем неизвестно, чем бы все закончилось, если бы родители хоть немного помедлили с вызовом скорой помощи. Поэтому лучше начинайте лечение ребенка при первых признаках заболевания, обратившись к врачу. Как видите, ситуации складываются разные.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения