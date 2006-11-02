Мамин заговор «на счастье»

Каждая любящая мама может помочь своему ребенку справиться с любой, даже самой тяжелой болезнью. Мама для больного малыша — лекарство посильнее таблеток, порошков и микстур.

Сосуд для любви

В арсенале детского психоневролога не так и много средств воздействия на ребенка: лекарства, гипноз, семейная, групповая и игровая терапия. И в то же время искал и другой способ влияния на психику ребенка. Наиболее эффективный и безопасный, более широкий по спектру воздействия, сочетающий в себе элементы и внушения, и семейной терапии - внушение через маму, ее голосом!

Мама и ее ребенок — единая психоэмоциональная структура, одно поле. Что-то происходит с ребенком — она сразу чувствует это. Начинает беспокоиться. Мама далеко, а ребенок плохо ест, спит, капризничает — значит у нее возникли проблемы.

Ребенок — это сосуд для маминой любви. Если малыш наполнен ею — он счастлив, нормально развивается… Если ему не хватает любви, он болеет душевными, нервными, физическими болезнями. Не все заболевания, конечно, возникают из-за недостатка любви, но в каждой есть доля «этой правды». Недолюбленный ребенок плохо себя ведет, капризничает, становится непослушным. Он может начать заикаться, мочиться в постель… А если он получил травму, подхватил инфекцию, выздоровление без маминой любви идет медленно и плохо. Но стоит маме наполнить его своей любовью, как ребенок меняется, и совсем другие возможности в его лечении появляются. При любой болезни.

Маме надо любить своего ребенка независимо от того, какой он: послушный или нет, больной или здоровый… Не ставить ему условий: буду любить, если ты станешь таким-то…

А как маме передать малышу свою любовь? Мама примерно до двух лет не должна расставаться со своим ребенком. Если в это время мама выходит на работу или ведет светский образ жизни, а ребенка оставляет на бабушку или няню, поток любви «мама — ребенок» прерывается, малыш начинает болеть, плохо развиваться, плохо есть и плохо спать.

И еще огромное значение для ребенка, и не только младенца, но и дошкольника и даже младшего школьника, имеет мамин голос. Ребенок начинает слышать его с пятого месяца внутриутробной жизни и слышит чаще, чем любые другие звуки. Родившись, он узнает мамин голос, очень эмоционально реагирует на него, различает все его интонации. Мамин голос становится как бы его собственным внутренним. И если он дает ему установку на счастье, здоровье, хорошее развитие, то психика ребенка ему подчиняется. Так же она подчиняется маминому голосу, когда мама предъявляет к своему маленькому много претензий, распекает его, что он такой-сякой… Этим мама как бы внушает ребенку программу неудач и болезней.

Вот так родилась новая психотерапевтическая методика. Она отработана и запатентована, признана Всероссийским обществом детских психиатров, взята на вооружение Объединением московских профессиональных психотерапевтов и психологов.

Установка на счастье

Даже если у вас здоровый ребенок в психоневрологическом плане, ему не помешает защита маминой любви, установка на здоровье и счастье.

Слова, которые маме надо произнести, не случайные. Каждое слово во фразе — продуманное и проверенное, менять их нельзя. Базовая часть внушения, состоящая из 4-х блоков, полезна любому ребенку: и самому здоровому, и самому счастливому.

Вот текст базовых блоков:

1-й блок. Витамин маминой любви. С помощью этих слов мама изливает свою любовь на ребенка.

«Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Ты моя родная частичка, родная кровинушка. Я без тебя не могу жить. Я и папа тебя очень сильно любим».

2-й блок. Установка на физическое здоровье. Мама мысленно представляет идеальный образ своего ребенка. Здесь заключена вся педиатрия. Иногда только мамина терапия может излечить без всяких лекарств.

«Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (девочка). Ты хорошо кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. (Эта фраза замечательно работает. У малоежек появляется хороший аппетит.) У тебя крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. (Идет установка на отсечение всех психосоматических заболеваний: астмы, сердечных неврозов, дискенезии желчевыводящих путей…) Ты легко и красиво двигаешься. (Отсекаются все двигательные нарушения.) Ты закаленный, редко и мало болеешь».

3-й блок. Установка на нервно-психическое здоровье.

«Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. Ты терпеливый, ты добрый, ты общительный. Ты умный мальчик. У тебя хорошо развивается головка. Ты все хорошо понимаешь и запоминаешь. У тебя всегда хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. (Ограждаем от детских депрессий и целой группы психических нарушений.) Ты хорошо спишь. (Эта установка очень быстро начинает действовать.) Ты легко и быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие, добрые сны. Ты хорошо отдыхаешь, когда спишь. У тебя хорошо и быстро развивается речь».

4-й блок. В нем отражена народная мудрость.

«Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Далее мама называет проблемы ребенка конкретно.) Я забираю и выбрасываю твой плохой сон. (Если ребенок плохо спит.) Я забираю и выбрасываю твои страшные сны. Я забираю и выбрасываю твою плаксивость. Я забираю и выбрасываю твою нелюбовь к еде. (И заключительная фраза на мажоре…) Я тебя очень-очень сильно люблю».

Вот эти четыре блока фраз мамы могут внушать своим детям, не боясь им навредить, потому что в них только позитивная установка на хорошее развитие и хорошее самочувствие. Для работы с этими блоками маме не нужен контроль врача. Другое дело, если у ребенка — психоневрологические проблемы. Тогда, после того как врач установит заболевание, для лечения именно этого ребенка будет разработана специальная программа, и мама к четырем базовым блокам добавит индивидуальный, лечебный.

И еще. Важно правильно выбрать время для передачи своей любви. Во время бодрствования дети отвлекаются, поэтому маме лучше работать с ребенком, когда он спит.

Итак, через 20–30 минут после того, как ребенок заснул, мама садится к его кровати с текстом в руках и трижды читает каждую фразу. Сначала для себя, чтобы ознакомиться с ней. Потом мысленно, но выразительно, обращаясь к ребенку. Потом вслух.

Читать эти фразы надо каждый день. Как долго? Месяц, два… Тут все будет зависеть от состояния ребенка.

Ни высокая температура, ни какие-либо другие проявления болезни у малыша противопоказанием не являются. А вот если сама мама не в форме: заболела, взвинчена — тогда сеанс лучше отменить. Или его может провести бабушка с материнской стороны, у них это тоже неплохо получается.