Вирус герпеса: виды, проявления и лечение у детей
Герпес у многих устойчиво ассоциируется с «простудой» на губах. На самом деле герпетическая инфекция — не конкретный недуг, а широкое понятие, объединяющее несколько вирусных заболеваний.
Детский организм с трудом противостоит «натиску» герпеса, поэтому к шести годам жизни примерно 80% детей заражены тем или иным типом вируса. Среди взрослого населения инфицировано уже около 97–98% людей.
Герпес, какой ты «враг»?
Вирус распространён повсеместно. Существует около 80 видов герпеса, из них только 8 типов поражают человека. Но и их достаточно, чтобы нанести вред здоровью ребёнка.
Как можно заразиться?
Возбудитель передаётся от больного или вирусоносителя к здоровому человеку:
* Вдыхание заражённого воздуха —
* Непосредственный контакт, через предметы обихода или слюну: поцелуй, общая посуда и полотенца, носовые платки
* Половой контакт — у взрослых.
* Ребёнок может инфицироваться от больной матери внутриутробно или во время родов.
На заметку
* Наиболее опасен больной с острой формой недуга: имеются высыпания на коже или другие проявления болезни.
* После выздоровления вирус в слюне может сохраняться до семи недель.
В чем коварность?
Противовирусным действием обладает белок нашей иммунной системы — интерферон, уничтожающий возбудителя. Причём каждый тип вируса стимулирует выработку определённого количества
Однако герпес мало способствует синтезу собственного интерферона. Поэтому иммунитет против него нестойкий: вирус невозможно вывести из организма и возникают частые рецидивы (повторные заболевания).
Откуда ждать подвоха?
После первичного инфицирования вирус «поселяется» в нервных узлах и остаётся с нами на всю жизнь. Большую часть времени он находится в неактивном состоянии и никак себя не проявляет. Казалось бы, что и опасности для здоровья нет. Однако это далеко не так.
Возбудитель способен нарушать работу иммунной и нервной систем. Под воздействием неблагоприятных факторов иммунитет ещё больше ослабляется, а вирус «просыпается» и приводит к обострению болезни. Вывести его из «спячки» может простуда или ОРВИ, стресс, нехватка витаминов, переохлаждение и многие другие провокаторы.
Симптомы герпеса у детей: что нужно знать родителям?
Разные типы вируса хоть и принадлежат к одной группе, но вызывают они заболевания с неодинаковыми проявлениями и последствиями.
Возможные «сценарии»:
* Инфицирование некоторыми видами герпеса проходит бессимптомно, а в дальнейшем на протяжении всей жизни они никак себя не проявляют.
* При первичном заражении и/или во время обострения часто у детей наблюдаются довольно выраженные и мучительные признаки недуга.
* Иногда развиваются осложнения — например, энцефалит (воспаление головного мозга), кератит (поражение глаз) или генерализованная инфекция.
Проявления болезни в зависимости от вида вируса герпеса
Вирус простого герпеса первого типа
Наиболее частый вариант герпетической инфекции, протекающей с нередкими рецидивами. Вызывает развитие так называемой «простуды» на губах и/или стоматита.
Поражение кожи
Обычно вовлекается кожа вокруг губ и крыльев носа, реже — щек, лба, ушных раковин, наружных половых органов и других областей.
За
Иногда возникает слабость, лихорадка, головная боль, понижается аппетит. На 3–5 день болезни обычно увеличиваются рядом находящиеся лимфатические узлы.
Поражение слизистой полости рта (стоматит)
Чаще страдают дети от 6 месяцев до 3 лет. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 39–40°С и нарушения общего самочувствия (капризность, вялость, сонливость).
На красной и отёчной слизистой полости рта появляются пузырьки с прозрачным содержимым, которые быстро вскрываются с образованием эрозий.
Через несколько дней от начала болезни увеличиваются лимфатические узлы на шее.
Вирус простого герпеса второго типа
Поражает наружные половые органы. Проявления болезни и высыпания схожи с вирусом простого герпеса первого типа. Почти всегда недуг протекает с нарушением общего самочувствия.
Высыпания располагаются:
* У девочек — на малых и больших половых губах, внутренней поверхности бедер, слизистой влагалища или в промежности.
* У мальчиков — на крайней плоти, мошонке, в мочеиспускательном канале и далее распространяются на слизистую мочевого пузыря.
Вирус герпеса третьего типа — varicella-zoster
Вызывает развитие:
* Ветряной оспы — детской инфекции, возникающей при первичном заражении. Повышается температура тела. Появляется сыпь на коже и слизистых в виде пузырьков с прозрачным содержимым без
* Опоясывающего лишая — результат рецидива болезни. Возникают болезненные и зудящие характерные герпетические высыпания на одной стороне тела по ходу нерва, поражённого вирусом. Часто повышается температура тела и нарушается общее самочувствие.
Подробнее о ветряной оспе и опоясывающем лишае.
Четвертый тип — вирус
Эпштейн-Барр
Первичное заражение может никак себя не проявлять либо признаки напоминают простуду.
При ослабленном иммунитете развивается инфекционный мононуклеоз:
* Вирус первым поражает слизистую полости рта — развивается ангина.
* Возникают симптомы интоксикации: слабость, плохой аппетит, лихорадка.
* Возбудитель разносится по организму, устремляясь к лимфатическим узлам, печени и селезенке (местам размножения
* Возможны нарушения в работе ЖКТ (понос, рвота) и возникновение желтухи (
Инфекционный мононуклеоз: берегите печень и селезенку!
Пятый тип — цитомегаловирус
Ребёнок может заразиться внутриутробно от мамы, если она перенесла острую инфекцию во время беременности. Внешних проявлений после рождения обычно не наблюдается. Однако развиваются тяжелые последствия: тугоухость, снижение интеллекта, нарушения речи и другие. Выраженность зависит от срока, на котором произошло заражение.
Приобретенная инфекция: от мамы — в момент родов или в первые дни жизни, в дальнейшем — от сверстников или взрослых. Заболевание протекает бессимптомно или в виде ОРВИ (при ослабленном иммунитете), иногда увеличиваются лимфатические узлы.
Шестой и седьмой типы — roseola infantum
Развивается детская розеола. Первой появляется высокая лихорадка, которая держится три дня.
После нормализации температуры тела на коже появляется сыпь
Загадочный детский недуг — розеола розовая или «шестая болезнь».
Восьмой тип
До конца неясна его роль, но доказано, что он способен привести к развитию саркомы Капоши. Однако наличие вируса в организме вовсе не означает, что 100% разовьется этот рак кожи.
Лечение: как «усыпить» вирус герпеса?
Полностью избавиться от возбудителя не получится, но можно забыть о его существовании. Назначаются определённые группы препаратов.
Первичное инфицирование или обострение:
* Покой и охранный режим, полноценное питание.
* По показаниям прописываются антибиотики, гормоны, отхаркивающие, препараты для защиты печени (гепатопротекторы).
* Противовирусные: аналоги нуклеозидов (Ацикловир, Пенцикловир), аналоги и средства, стимулирующие выработку интерферонов (Изопринозин, Амиксин), Имунофан, Полиоксидоний и другие.
Стихание симптомов: витамины и минералы, лекарства для улучшения работы иммунитета и кишечника.
Профилактика рецидивов: лечение хронической инфекции, вакцинация.
Можно ли избежать инфицирования?
Вирус герпеса вездесущ и устойчив во внешней среде: в течение 2 ч выживает на металлических поверхностях, на пластике и дереве — до 3 ч, на влажных медицинских материалах (вате и марле) — до высыхания при комнатной температуре (около 6 ч).
Чтобы не заразиться, нужно проживать в стерильных условиях, но это нереально. Как же поступить? Укреплять иммунитет, стараться избегать переохлаждения, организовать правильное и сбалансированное питание.
Когда идти к врачу?
Герпес — «многоликий» недуг. К тому же течение болезни во многом зависит от типа вируса, возраста, состояния иммунной и нервной систем ребёнка. Поэтому обращайтесь к доктору при появлении первых признаков болезни, не дожидаясь ухудшения общего состояния.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,