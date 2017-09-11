Вирус герпеса: виды, проявления и лечение у детей

Герпес у многих устойчиво ассоциируется с «простудой» на губах. На самом деле герпетическая инфекция — не конкретный недуг, а широкое понятие, объединяющее несколько вирусных заболеваний.

Детский организм с трудом противостоит «натиску» герпеса, поэтому к шести годам жизни примерно 80% детей заражены тем или иным типом вируса. Среди взрослого населения инфицировано уже около 97–98% людей.

Герпес, какой ты «враг»?

Вирус распространён повсеместно. Существует около 80 видов герпеса, из них только 8 типов поражают человека. Но и их достаточно, чтобы нанести вред здоровью ребёнка.

Как можно заразиться?

Возбудитель передаётся от больного или вирусоносителя к здоровому человеку:

* Вдыхание заражённого воздуха — воздушно-капельный путь (в 40% случаев).

* Непосредственный контакт, через предметы обихода или слюну: поцелуй, общая посуда и полотенца, носовые платки и т. д.

* Половой контакт — у взрослых.

* Ребёнок может инфицироваться от больной матери внутриутробно или во время родов.

На заметку

* Наиболее опасен больной с острой формой недуга: имеются высыпания на коже или другие проявления болезни.

* После выздоровления вирус в слюне может сохраняться до семи недель.

В чем коварность?

Противовирусным действием обладает белок нашей иммунной системы — интерферон, уничтожающий возбудителя. Причём каждый тип вируса стимулирует выработку определённого количества белка-защитника .

Однако герпес мало способствует синтезу собственного интерферона. Поэтому иммунитет против него нестойкий: вирус невозможно вывести из организма и возникают частые рецидивы (повторные заболевания).

Откуда ждать подвоха?

После первичного инфицирования вирус «поселяется» в нервных узлах и остаётся с нами на всю жизнь. Большую часть времени он находится в неактивном состоянии и никак себя не проявляет. Казалось бы, что и опасности для здоровья нет. Однако это далеко не так.

Возбудитель способен нарушать работу иммунной и нервной систем. Под воздействием неблагоприятных факторов иммунитет ещё больше ослабляется, а вирус «просыпается» и приводит к обострению болезни. Вывести его из «спячки» может простуда или ОРВИ, стресс, нехватка витаминов, переохлаждение и многие другие провокаторы.

Симптомы герпеса у детей: что нужно знать родителям?

Разные типы вируса хоть и принадлежат к одной группе, но вызывают они заболевания с неодинаковыми проявлениями и последствиями.

Возможные «сценарии»:

* Инфицирование некоторыми видами герпеса проходит бессимптомно, а в дальнейшем на протяжении всей жизни они никак себя не проявляют.

* При первичном заражении и/или во время обострения часто у детей наблюдаются довольно выраженные и мучительные признаки недуга.

* Иногда развиваются осложнения — например, энцефалит (воспаление головного мозга), кератит (поражение глаз) или генерализованная инфекция.

Проявления болезни в зависимости от вида вируса герпеса

Вирус простого герпеса первого типа

Наиболее частый вариант герпетической инфекции, протекающей с нередкими рецидивами. Вызывает развитие так называемой «простуды» на губах и/или стоматита.

Поражение кожи

Обычно вовлекается кожа вокруг губ и крыльев носа, реже — щек, лба, ушных раковин, наружных половых органов и других областей.

За один-два дня или одновременно с высыпаниями появляется отёк, покраснение, жжение и зуд кожи. Затем возникают болезненные красноватые бугорки, превращающиеся в небольшие пузырьки с прозрачным содержимым. Через 3–5 дней пузырьки вскрываются, а на их месте образуются корочки, отпадающие спустя несколько дней.

Иногда возникает слабость, лихорадка, головная боль, понижается аппетит. На 3–5 день болезни обычно увеличиваются рядом находящиеся лимфатические узлы.

Поражение слизистой полости рта (стоматит)

Чаще страдают дети от 6 месяцев до 3 лет. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 39–40°С и нарушения общего самочувствия (капризность, вялость, сонливость).

На красной и отёчной слизистой полости рта появляются пузырьки с прозрачным содержимым, которые быстро вскрываются с образованием эрозий. Из-за болей и повреждений слизистой ребёнок с трудом глотает (возникает слюнотечение) и отказывается от еды.

Через несколько дней от начала болезни увеличиваются лимфатические узлы на шее.

Вирус простого герпеса второго типа

Поражает наружные половые органы. Проявления болезни и высыпания схожи с вирусом простого герпеса первого типа. Почти всегда недуг протекает с нарушением общего самочувствия.

Высыпания располагаются:

* У девочек — на малых и больших половых губах, внутренней поверхности бедер, слизистой влагалища или в промежности.

* У мальчиков — на крайней плоти, мошонке, в мочеиспускательном канале и далее распространяются на слизистую мочевого пузыря.

Вирус герпеса третьего типа — varicella-zoster

Вызывает развитие:

* Ветряной оспы — детской инфекции, возникающей при первичном заражении. Повышается температура тела. Появляется сыпь на коже и слизистых в виде пузырьков с прозрачным содержимым без какого-либо определённого излюбленного места. Выздоровление наступает через 10–14 дней.

* Опоясывающего лишая — результат рецидива болезни. Возникают болезненные и зудящие характерные герпетические высыпания на одной стороне тела по ходу нерва, поражённого вирусом. Часто повышается температура тела и нарушается общее самочувствие.

Подробнее о ветряной оспе и опоясывающем лишае.

Четвертый тип — вирус Эпштейн-Барр

Первичное заражение может никак себя не проявлять либо признаки напоминают простуду.

При ослабленном иммунитете развивается инфекционный мононуклеоз:

* Вирус первым поражает слизистую полости рта — развивается ангина.

* Возникают симптомы интоксикации: слабость, плохой аппетит, лихорадка.

* Возбудитель разносится по организму, устремляясь к лимфатическим узлам, печени и селезенке (местам размножения В-лимфоцитов ) — приводит к их увеличению.

* Возможны нарушения в работе ЖКТ (понос, рвота) и возникновение желтухи ( из-за поражения печени).

Инфекционный мононуклеоз: берегите печень и селезенку!

Пятый тип — цитомегаловирус

Ребёнок может заразиться внутриутробно от мамы, если она перенесла острую инфекцию во время беременности. Внешних проявлений после рождения обычно не наблюдается. Однако развиваются тяжелые последствия: тугоухость, снижение интеллекта, нарушения речи и другие. Выраженность зависит от срока, на котором произошло заражение.

Приобретенная инфекция: от мамы — в момент родов или в первые дни жизни, в дальнейшем — от сверстников или взрослых. Заболевание протекает бессимптомно или в виде ОРВИ (при ослабленном иммунитете), иногда увеличиваются лимфатические узлы.

Тот самый цитомегаловирус.

Шестой и седьмой типы — roseola infantum

Развивается детская розеола. Первой появляется высокая лихорадка, которая держится три дня.

После нормализации температуры тела на коже появляется сыпь розово-красного цвета в виде небольших пятен или возвышающихся над уровнем кожи уплотнений. Сыпь не зудит, а спустя несколько дней исчезает бесследно. Заболевание обычно протекает легко и не оставляет последствий.

Загадочный детский недуг — розеола розовая или «шестая болезнь».

Восьмой тип

До конца неясна его роль, но доказано, что он способен привести к развитию саркомы Капоши. Однако наличие вируса в организме вовсе не означает, что 100% разовьется этот рак кожи.

Лечение: как «усыпить» вирус герпеса?

Полностью избавиться от возбудителя не получится, но можно забыть о его существовании. Назначаются определённые группы препаратов.

Первичное инфицирование или обострение:

* Покой и охранный режим, полноценное питание.

* По показаниям прописываются антибиотики, гормоны, отхаркивающие, препараты для защиты печени (гепатопротекторы).

* Противовирусные: аналоги нуклеозидов (Ацикловир, Пенцикловир), аналоги и средства, стимулирующие выработку интерферонов (Изопринозин, Амиксин), Имунофан, Полиоксидоний и другие.

Стихание симптомов: витамины и минералы, лекарства для улучшения работы иммунитета и кишечника.

Профилактика рецидивов: лечение хронической инфекции, вакцинация.

Можно ли избежать инфицирования?

Вирус герпеса вездесущ и устойчив во внешней среде: в течение 2 ч выживает на металлических поверхностях, на пластике и дереве — до 3 ч, на влажных медицинских материалах (вате и марле) — до высыхания при комнатной температуре (около 6 ч).

Чтобы не заразиться, нужно проживать в стерильных условиях, но это нереально. Как же поступить? Укреплять иммунитет, стараться избегать переохлаждения, организовать правильное и сбалансированное питание.

Когда идти к врачу?

Герпес — «многоликий» недуг. К тому же течение болезни во многом зависит от типа вируса, возраста, состояния иммунной и нервной систем ребёнка. Поэтому обращайтесь к доктору при появлении первых признаков болезни, не дожидаясь ухудшения общего состояния.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

