Наблюдая за грудничком, вы можете заметить, что малыш чем-то подозрительно занимается: кроха странным образом напрягает бедра, перекрещивает и сжимает ножки, напрягаясь всем телом и пыхтя. При этом дыхание у малыша нередко становится частым и шумным, лицо краснеет и покрывается капельками пота. А иногда ребенок, лежа на животе либо сидя, совершает равномерные движения тазом, потирая паховую область о подушку или другой предмет.

Если вы пытаетесь отвлечь ребенка от подозрительного занятия, то он может проявить свое неудовольствие в виде плача или раздражения. И продолжить свое важное дело.

Спустя какое-то время наступает разрядка: малыш успокаивается, расслабляется, приходит в состояние блаженства, а взгляд становится отсутствующим. То есть, финал действий крохи похож на проявление оргазма у взрослых.

К тому же, нередко ребенок постарше иногда с интересом разглядывает или играет со своими половыми органами.

Такие занятия — проявления детского онанизма. И застав своего малыша за ними вы тревожитесь, задавая себе вопрос: не рановато у крохи стали проявляться сексуальные интересы?

На самом деле онанизм не всегда является патологией.

Онанизм — что за зверь?

Онанизм — искусственное раздражение эрогенных зон (чаще всего, находящихся в области половых органов) для получения сексуального удовлетворения. Синоним — мастурбация.

Название происходит от имени библейского персонажа Онана.

Способы реализации мастурбации у детей разные: удачно расположенная между ног игрушка или подушка, душевой фонтанчик, трение о диван и так далее. При этом малыш получает быстрое удовлетворение, а родители — беспокойство и головную боль.

Детский онанизм — патология или простое любопытство?

Отношение к онанизму по мере развития человечества менялось:

В XVIII —XIX веках за мастурбацию родители жестоко наказывали своих детей. Для борьбы с «пагубной» (на взгляд родителей) привычкой использовали иногда действительно варварские методы: делали обрезания мальчикам, девочкам соединяли скобой большие половые губы или отрезали клитор, детей гипсовали и держали в клетках с шипами.

Для борьбы с «пагубной» (на взгляд родителей) привычкой использовали иногда действительно варварские методы: делали обрезания мальчикам, девочкам соединяли скобой большие половые губы или отрезали клитор, детей гипсовали и держали в клетках с шипами. В 1994 году американские психиатры привели сложившееся мнение об онанизме в научном мире, которое описали в большом двухтомнике «Клиническая психиатрия»: «Мастурбация — нормальное явление, наблюдающееся в разные периоды жизни человека, начиная с младенчества — и до старости. Онанизм — сексуальное удовлетворение, которое достигается с помощью самого себя (аутоэротизм). Частота мастурбации варьирует в зависимости от возраста: у подростков — три-четыре раза в неделю, у взрослых — один-два раза в неделю».

То есть, онанизм по своей природе не является патологией. Однако при некоторых условиях эпизодические занятия мастурбацией формируются и закрепляются в устойчивую привычку.

Причем в возрасте двух-трех лет малыш даже не понимает, что занимается чем-то предосудительным. Поэтому может это делать на глазах у родителей либо родственников.

Лишь к пяти-шести годам ребенок понимает, что он уже большой, а его занятия некрасивые, поэтому уединяется. Малыш в этом возрасте уже хорошо чувствует свою вину, но от своей привычки самостоятельно избавиться не может.

Механизм возникновения детского онанизма

Младенческий онанизм

Наблюдается у детей, начиная пяти-шести месячного возраста.

Во время кормления и ухода (купание, выполнение гигиенических процедур, переодевание и другие манипуляции) вы прикасаетесь к крохе в самых различных зонах, в том числе и очень чувствительных (губы, область половых органов и заднего прохода). При этом малыш испытывает удовольствие и наслаждение, которые порождают естественные реакции ребенка телесно-сексуального характера, становящиеся предпосылкой для развития онанизма.

Однако грудной ребенок не может четко различить яркие и позитивные эмоции от сексуального наслаждения. Поэтому кроха случайно-опытным путем, выяснив, что при раздражении в определенной области он получает удовольствие и наслаждение, старается неосознанно вновь повторять такие движения. То есть, никакой патологии в этом случае не наблюдается.

Онанизм в детском возрасте (от двух до семи лет)

Рукотворный интерес к своему телу у детей появляется примерно в пять-шесть месяцев, что связанно с возможностью и умением действовать руками.

Однако наибольший интерес к своим половым органам у детей появляется после двух-трех лет жизни. Как правило, момент совпадает с началом проявления заинтересованности к изучению разницы между мужским и женским строением тела. В этом возрасте различные манипуляции и веселые игры со своими половыми органами — частое явление, которое направленно на познание малышом себя и окружающего мира.

Ведь в этом возрасте ребенок еще не понимает, что трогать себя или других детей в некоторых местах считается неприличным. Поэтому совершенно естественно, что малыш получает удовольствие от таких прикосновений. В результате у него возникает стремление повторять их вновь и вновь. Таким образом, формируется детский онанизм.

Возможные причины развития детского онанизма

Существуют несколько групп предпосылок, которые могут привести к развитию детского онанизма.

Психологические

Когда ребенок ощущает себя ненужным, нелюбимым или одиноким.

Если к малышу относятся с излишней строгостью (большое количество ограничений и запретов).

Холодность мамы, принципиальность либо несдержанность отца.

Проблема эмоционального контакта крохи с родителями: недостаток ласки, внимания и положительных эмоций, ранняя разлука с матерью (например, малыша рано отдали в ясли либо мама в силу обстоятельств перепоручает заботу о нем другому взрослому человеку).

В семье появляется младший ребенок, которому уделяется больше внимания, нежели старшему.

Тогда малыш в знак протеста замыкается в себе и пытается отвлечься. Поэтому занятия онанизмом помогают ему заглушить беспокойство и одиночество, а также сделать свою жизнь приятнее. То есть, кроха занимается мастурбацией осознанно. Иногда такие детки скрывают свои эмоции и живут в собственном придуманном мире.

Насильственное кормление

Когда родители воюют за каждый впихнутый кусочек пищи, заставляя всё съесть. В этом случае у ребенка развивается отвращение к еде. Поэтому удовольствия от съеденной пищи малыш не получает. В результате включаются чувственные зоны онанизма. Ведь область губ и полости рта связана с половыми органами, поэтому если первая зона (губы и полость рта) «молчит», то возбуждается вторая (половые органы). И если вы продолжите насильственно кормить ребенка, то привычка разряжаться при помощи занятий онанизмом закрепляется надолго.

Аллергические дерматиты или опрелости

Способствует возникновению специфических ощущений, сопровождающиеся зудом кожи, в том числе и в области половых органов. Во время расчесывания малыш может получать удовлетворение, которое ему, возможно, захочется повторить вновь.

Глистная инвазия

Приводит к возникновению зуда в области ануса, поэтому ребенок, расчесывая кожу, доставляет себе удовлетворение. И эта привычка может закрепиться.

Некоторые действия родителей

Излишняя приверженность к гигиене: частые и активные подмывания. Эти действия ведут к тому, что у ребенка появляются приятные ощущения, которые он старается повторить.

Физические наказания (например, шлепки по попе)

Увеличивают приток крови в область гениталий, приводя к возникновению специфических ощущений, а также непроизвольно сексуально возбуждая малыша.

Нефизиологические особенности

Ношение излишне тугой одежды, длительное сидение перед экраном телевизора или езда на велосипеде.

Вызывают постоянное трение и раздражение половых органов. В результате малыш часто старается ослабить давление одежды на половые органы, прикасаясь к ним руками.

Подражание старшим

Ребенок случайно увидел, как либо родители, либо старшие дети (подростки), либо актеры в фильме проявляют повышенный интерес к сексуальному наслаждению. Поэтому кроха стремится подражать им.

Семейные неурядицы

Например, если ребенок узнал, что родители собираются разводиться. Тогда малыш может решить, что для сохранения рядом с собой мамы и папы ему необходимо заболеть «серьезной болезнью». В этом случае мама с папой забудут о своих намереньях, переключившись на проблемы ребенка.

Неврологические проблемы

При нарушениях речи либо наличии другой патологии со стороны нервной системы (например, расстройствах сна, последствиях травм и других заболеваниях) у ребенка накапливается излишнее возбуждение, которое устраняется после занятия онанизмом.

Инфекции мочеполовых путей

Например, вульвит или кольпит приводят к возникновению зуда и жжения в области промежности.

Все перечисленные причины являются всего лишь предпосылками к развитию онанизма, но не всегда приводят к его формированию. По статистке лишь 5-6 % мальчиков и 3-4% девочек занимаются онанизмом. И закрепится ли стремление малыша самостоятельно получать сексуальное удовольствие, зависит от реакции родителей на подозрительное занятие своего чада.

Как разобраться: онанизм — проблема или познание ребенком самого себя?

К врачу необходимо обратиться в следующих случаях:

Наличие у малыша глистов, опрелостей, аллергического дерматита, неврологического заболевания. Поскольку необходимо, чтобы ребенок получил соответствующее лечение.

Малыш стал замкнутым, раздражительным, агрессивным, у него нарушился аппетит и сон, он устраивает частые истерики по любому поводу и так далее.

Ребенок занимается онанизмом открыто, демонстративно, навязчиво и часто (по нескольку раз в день) Например, у крохи рука всегда находится в трусах при любом виде деятельности, он не может заснуть, пока не займется онанизмом и так далее.

Абсолютная уверенность в правильности свих действий. Враждебное и агрессивное отношение на любое вмешательство извне взрослых, которое направлено на отвлечение малыша от занятий онанизмом.

Становится лидером в обмене сексуального опыта со своими сверстниками, братьями и сестрами.

Появилось недержание мочи или кала, ребенок стал неопрятным.

При появлении у ребенка любого одного из этих признаков необходимо обратиться к врачу.

Как правило, проблемами детского онанизма занимается детский психотерапевт либо врач-сексолог, либо психиатр. Однако при наличии заболевания у крохи понадобится помощь и других специалистов: педиатр (например, глистная инвазия), невропатолог (при заболеваниях нервной системы), дерматолог или аллерголог (аллергический дерматит) и так далее. То есть, ребенка должны осмотреть несколько специалистов, прежде чем приступить к лечению.

Что делать, если вы застали свое чадо за подозрительным занятием?

Часто реакция родителей, заставших своего ребенка на месте «преступления», имеет две крайности:

- Какой кошмар! Наш ребенок ведет себя безнравственно и непристойно! Он занимается «плохим» делом. Его необходимо спасать как можно скорее! Враг не пройдет! Все силы бросаем на борьбу с онанизмом!

- Многие дети так поступают. Ничего, что по нескольку раз в день и на виду у всех. Ведь малыш развлекается и познает окружающий мир. Не ругайте ребенка. Скоро у него всё это пройдет.

Итак, что делать?

* Если вы застали своего кроху за «непристойным занятием», не нужно кричать, ругаться, грозиться ужасными наказаниями, запугивать, бинтовать руки перед сном и так далее. Таким образом вы ещё больше сконцентрируйте внимание ребенка на проблеме. Кроме того, в будущем во взрослой жизни у него может развиться комплекс неполноценности либо появятся сексуальные проблемы.

* Постарайтесь сохранять тактичность и спокойствие, попытайтесь без эмоций отвлечь ребенка от занятия онанизмом. Поговорите с малышом, когда он будет в состоянии выслушать вас и понять.

* Не стоит беспокоиться, если ребенок легко отвлекается от ощупывания и разглядывания частей своего тела, задает вопросы, интересуясь строением тела или разницей между девочкой и мальчиком. В этом случае у ребенка совершенно естественная реакция, поскольку она является всего лишь ступенькой развития детской психики. Вам в этой ситуации лучше не стыдить ребенка за его природное любопытство, а внятно и доступно отвечать на детские вопросы.

Статьи по теме:

О том, как разговаривать с детьми, отвечая на многочисленные вопросы, узнайте из наших статей:

- Как рассказать ребенку о сексе (теория и практика)

- Ребенок увидел секс родителей. Что делать?

- Откуда я взялся?

Как помочь ребенку, чтобы у него не закрепилась привычка заниматься онанизмом?

Постарайтесь, чтобы обстановка в семье была спокойная и доброжелательная.

Уделяйте достаточно внимания малышу, чтобы он не почувствовал себя одиноким, ненужным и так далее.

Если ребенок активный, он хочет бегать и прыгать, обеспечьте его достаточной физической нагрузкой (например, прогулки на свежем воздухе, занятия в спортивной секции).

Избегайте излишне активных и частых гигиенических процедур (интенсивное подмывание, использование мочалок в области промежности и так далее).

Старайтесь излишне не опекать ребенка, предоставляя ему больше свободы.

Не кормите насильно малыша. Поскольку кроме онанизма у ребенка в будущем развиться ожирение. Более подробно об этой проблеме читайте в нашей статье Лишний вес у детей: причины, последствия, методы коррекции

Старайтесь поощрять ребенка в проявлении эмоций, положительных или отрицательных.

При посторонних не обсуждайте проблему крохи, поскольку он может почувствовать себя униженным.

Учите ребенка самостоятельно играть и отвлекаться. То есть, даже если кроха останется один, чтобы у него нашлось занятие куда более интересное, нежели онанизм.

Вовремя лечите все заболевания: опрелости, глистная инвазия и другие.

Как видите, онанизм — не всегда только медицинская проблема. Вы в некоторых случаях можете самостоятельно справиться с ней. Однако если все ваши старания не увенчались успехом, то не откладывайте визит к врачу. Ничего нехорошего или постыдного в поведении вашего крохи нет, просто ему необходимо помочь, поскольку самостоятельно он не справится с проблемой. И главное — любите своего ребенка!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/