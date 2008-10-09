Все о меде

Все знают, что такое мед, но не все умеют его выбирать. Да что там выбирать – правильно съесть, и то, нужно уметь. Ведь мед является биологически активным продуктом, а это значит, что для пользы его нужно очень мало. А какой мед – лучше? И что скрывается за неаппетитным словом «перга»? Будем изучать – впереди зима. И наша «зимняя» аптечка обязательно должна включать в себя заветную банку. Кстати, уберите ее из холодильника, мед сам себя консервирует без помощи холода. Но об этом – позже…

Представьте себе обычный деревянный улей. Заглянем внутрь и сразу получим в глаз: знакомьтесь – пчелы-стражники. Они вас не пропустят, вы – чужеродное тело с опасными бактериями. Вас атакуют и выбросят вон. А если вам вздумается помереть и упасть в улей, пчелы-санитары бальзамируют тело прополисом. Так они поступают с нечаянно умершими рядом с ульем мышами и змеями, чтобы вредные микроорганизмы не испортили ценный продукт. Почти круглый год температура воздуха в улье – 32 градуса. Не больше, ни меньше. Специальные пчелы-вентиляторы сохраняют эту температуру, следят за заклейкой трещин. С помощью воска пчелы-строители выстраивают соты. Все ячейки имеют одинаковый размер. Здесь пчелы будут хранить мед – ну, и детей своих тоже. Пчела-разведчик по весне вылетит из улья и обнаружит медонос, после чего она возвратится обратно в улей и станцует от счастья. Этот танец не простой, в нем закодирована карта: месторасположение медоноса, направление, дальность пути. Другие пчелы смотрят и понимающе кивают головами: скоро в путь. Уже во время посадки на цветок пчела узнает об отсутствии в нем нектара и сразу же перелетает к другому. Благодаря этому, она избавляется от излишней траты и времени, и энергии. Все дело в том, что ее подружки, ранее наведавшиеся сюда и выкачавшие весь нектар, метят цветок капелькой пахнущего вещества. Каждая последующая пчела, уловив этот запах, поймет о непригодности этого цветка и перелетит к следующему. Таким образом, пчелы предотвращают бесполезную трату времени. Вот, каким удивительным образом добывается мед.

Я никак не пойму - в чем секрет?

Мед – это вещество, которое вырабатывается пчелами из нектара. Его состав давно известен, но все еще полностью не изучен. Если вы спросите у знатоков, вам ответят: мед содержит более 500 компонентов, необходимых человеку. «Огласите весь список!» – наивно скажете вы. А не получится – придется подождать, когда наука подрастет. В составе углеводов меда содержится аж 25 видов сахаров, самые главные – глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза. Макроэлементы: калий, натрий, кальций, магний, железо, фосфор и др., микроэлементы: алюминий, медь, марганец, свинец, цинк; ферменты: инвертаза, диастаза, каталаза, липаза и другие. Темный мед содержит больше минеральных веществ, чем светлый. Еще в меде много аминокислот – практически все. Что интересно, витаминов в нем совсем немного: B6, В2, тиамин (B1), биотин, фолиевая кислота, витамин С.

Начинают собирать мед с первым весенним теплом. Появляются первые цветы, приманивают к себе пчел. Интересный факт: весенний мед очень редко забирают из ульев, ведь он нужен для прокорма молодых пчел. Маленькие пчелки едят первый мед, считающийся самым полезным, набираются сил. В будущем они славно поработают на благо своего хозяина – управляющего пасекой. «Хозяин» - это неправильное название, пчелы делают свое дело и чрезвычайно независимы, человек лишь надзирает. Так вот, насчет майского меда: редкий пчеловод весной отберет этот ценный корм у пчел, поэтому не нужно обольщаться по поводу «майского» меда, в изобилии продающегося на рынках. Первый мед начинают откачивать в середине июня.

Мед бывает еще и падевым. Это особый сорт, приготовленный пчелами из пади — сладкого сока, который выделяют листья деревьев или сосущие их мелкие насекомые. Падь растительная, которую пчелы собирают с листьев, иногда еще называют медвяной росой. У нас к падевому меду обычно относятся с некоторым пренебрежением, а в европейских странах он ценится порой выше некоторых сортов цветочного: в падевом - больше минеральных веществ.

Где побывала пчела (самые распространенные сорта меда):

Донниковый мед

Собирается с цветков донника, содержащего много полезных для человеческого организма веществ. По цвету он бывает разным - от светло-янтарного до белого с зеленоватым оттенком. Обладает великолепным вкусом с легкой горчинкой и ароматом с оттенком ванили. У знатоков пользуется повышенным спросом. Этот мед очень эффективен при запорах, обладает сосудорасширяющим свойством, снижает воспаление желудочно-кишечного тракта, улучшает обменные процессы в организме. Донниковый мед можно применять как успокаивающее средство при бессоннице, а также в виде пластыря или компрессов с прополисом - как болеутоляющее при фурункулах, гнойных ранах, порезах, ушибах и растяжениях. Особенно полезен он при лечении вен и геморроя.

Клеверный мед

Клевер луговой, из нектара которого делается этот мед, обладает потогонными, мочегонными, противовоспалительными и антисептическими свойствами. Клеверный мед бесцветен, прозрачен, имеет приятный запах и замечательный вкус. Клеверный мед используется в гинекологической практике и при геморрое. Считается одним из лучших светлых сортов меда.

Липовый мед

Резкий и сладкий на вкус. Обычно прозрачен, имеет светло-желтый или зеленоватый цвет, обладает ароматом липы, отличается сильными антибактериальными свойствами. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие. Его используют для полоскания горла при ангинах и стоматитах. Незаменим при лечении насморка, ангины, ларингита, бронхита, трахеита, бронхиальной астмы, улучшает деятельность сердца, применяется при воспалении желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях почек, желчного пузыря и желчевыводящих путей, а также для лечения гнойных ран и ожогов. Принадлежит к одному из высокосортных, лучших сортов меда.

Гречишный мед

Вкус специфический, терпкий, цвет темно-красный или коричневый. Богат железом. В зернах гречихи, кроме белков, углеводов и жиров, содержатся в микродозах кальций, фосфор, медь, цинк, бор, йод, никель, кобальт, а также витамины В1, В2, В6, РР и рутин. По потребительским качествам такой мед не уступает светлым сортам, а по содержанию белков и железа значительно превосходит их. Его используют для лечения анемии, гипо- и авитаминозов. Используют гречишный мед и при гипертонической болезни в сочетании с препаратами, понижающими кровяное давление, а также при лечении ревматизма, скарлатины, кори, для профилактики и лечения сосудов, после рентгено- и радиотерапии, при лучевой болезни.

Мед с белой акации

Вкус нежный, цвет очень светлый. Акациевый мед собирается с цветов белой акации и содержит до 40% фруктозы. Обладает умеренными противомикробными свойствами. Применяется обычно в качестве общеукрепляющего и успокоительного средства, при бессоннице, желчных, почечных, желудочно-кишечных заболеваниях. Полезен в диетическом питании детей, не аллергичен.

Черничный мед

Красноватого цвета, обладает исключительным ароматом и приятным вкусом. Цветущая черника является хорошим медоносом, с которого пчелиные семьи собирают по 2,5 кг меда в день, а необычный вкус такого меда не оставит равнодушным истинного ценителя. Если вам грозит отпуск в Сочи или в Абхазии, обязательно купите там черничный мед – и посмотрите на тамошнюю чернику, достигающую 2 метров в высоту.

Смешанный (сборный) цветочный мед

Пчелы собирают с различных растений. Обычно такой мед называют по месту его сбора: горный, луговой, лесной, степной. Цвет и вкус – очень разные. Запустили пчел на луг – и ищи-свищи, с чего там они мед собрали. Не учтешь, видеокамеру к каждой не привяжешь. Луговой – и все тут. С горным и лесным такая же история.

Лесной мед пчелы вырабатывают из нектара лесных деревьев, кустарников и трав (боярышник, ракитник, ива, рябина, земляника, черника, малина душица, тимьян, ландыш, кипрей, василек, чабер). Он имеет множество оттенков - от светло-желтого до темно-коричневого, сладкий вкус и приятный аромат. Этот мед обладает антибактериальным, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Хорошо зарекомендовал себя при лечении гнойных ран и заболеваний дыхательных путей, воспалительного и аллергического характера.

Луговой мед считается первосортным. Пчелы делают его из нектара луговых цветов (одуванчик, клевер, чабрец, тимьян, доник, люцерна, шалфей). Цвет лугового меда - от светло-желтого до коричневого. Он имеет приятный вкус, очень ароматный букет и отличается замечательными лечебными свойствами.

Горный мед делают из трав, растущих на горных лугах (среди медоносных растений преобладает дикая герань). Все виды горного меда обладают противовоспалительным, антибактериальным, смягчающим и болеутоляющим действием, регулируют работу кишечника, оказывают благотворное влияние на печень.

Полевой мед - один из лучших copтов. Он собирается с разнообразных медоносных полевых растений (горчица полевая, душистый горошек, бодяк, просвирник, паслен, чертополох, сумочник, цикорий, валериана). Цвет этого быстро кристаллизующегося меда может быть от почти бесцветного до оранжево-желтого, вкус - сладкий, аромат - тонкий, приятный.

Купажированный мед – это смешивание различных видов меда. Зачем смешивают мед? – чтобы быстрее продать, конечно. Например, получился мед слишком темным и горьким, к нему добавляют другой мед, более светлый и нежный для выравнивания вкуса.

По способу добывания мед может быть сотовым, секционным, прессованным и центробежным. Сотовый и секционный мед ценится особенно высоко. Сотовый мед - это мед, который реализуется в сотах, а секционный заключают в специальные деревянные или пластмассовые секции. Все видели мед в сотах на различных выставках, все любят его погрызть – но профессиональные пчеловоды говорят, что каждый день кушать мед в сотах не стоит, ибо воск неблагоприятно влияет на почки. Хорошего понемногу.

Даже немножечко, чайная ложечка…

Для жизненного тонуса употребляйте по 50 г меда в день, это ведет к улучшению общего состояния организма, повышению гемоглобина. Курс: 1-2 месяца, затем делают такой же перерыв.

Как давать мед детям

Для определения повышенной чувствительности нужно дать вначале небольшое количество меда (половину чайной ложки). Если нет диатеза, сыпи или других проявлений идиосинкразии, то можно давать и по чайной ложке меда в день. Мед детям лучше давать вместе с другой пищей, например, с кашей, фруктами или чаем. В таком виде он лучше усваивается. Не следует давать ребенку слишком много меда, иначе впоследствии может развиться отвращение к нему. Как любой биологически активный продукт мед полезен в небольших дозах. Одной-двух чайных ложек меда в день вполне достаточно. Если вы лечите ребенка медом при простуде, имейте в виду, что мед вызывает сильную потливость.

Мед помогает практически при всех заболеваниях. Необязательно искать какой-то особенный сорт – любой мед очень полезен. При сердечных болезнях мед принимают в течение 1-2 месяцев по 50 г в день. Народная мудрость гласит, что пчелиный мед - это лучший друг желудка, ведь он еще и содержит множество ферментов. При язвенной болезни рекомендуется принимать 30 г меда утром, 40 г днем и 30 г вечером за 1,5-2 часа до еды или через 3 часа после еды. С давних времен мед применяется при заболеваниях легких. Он очищает их от мокроты. Чай из цветов липы с медом и виноградным вином излечивает малокровие. При заболеваниях печени и желчных путей успешно используется мед в сочетании с лимонным соком и оливковым маслом. Женщинам при эрозии шейки матки хорошо помогают тампоны из марли, смоченные раствором меда и воды в соотношении 1:2, которые вводятся во влагалище на 24 часа, курс 2 недели.

При простуде мед растворяют в молоке (1 ст. ложка меда на стакан теплого молока) или смешивают с лимонным соком (сок 0,5-1 лимона на 100 г меда). Многие, наверное, слышали о таком народном средстве от кашля, как редька с медом. Вот рецепт: в верхней широкой части тщательно вымытой редьки сделать ножом углубление с таким расчетом, чтобы туда вошли 2 ложки жидкого меда. Редьку поместить в какой-либо сосуд в вертикальном положении, залить в вырезанную воронку мед, накрыть плотной бумагой и настоять в течение 3-4 часов. Принимать настой редьки с медом по 1 чайной ложке 3-4 раза в день до еды и перед сном. Ко всему прочему мед - замечательное косметическое средство. Например, медовая вода для вечернего умывания (1 ст. ложка меда на 2 стакана теплой воды) не только делает кожу бархатистой, но и сглаживает морщины.

Постоянное употребление пчелиного меда повышает иммунитет, делает организм устойчивым ко многим инфекциям, позволяет легче переносить болезни, продлевает жизнь. Свое утро можно начинать с чайной ложечки меда, растворенной в 100 г теплой воды. Температура воды не должна быть выше 50 градусов, так как в горячей воде мед теряет свои лечебные свойства. Такой медовый напиток рекомендуется употреблять каждое утро натощак перед чисткой зубов. Таким образом, вы не только приносите пользу иммунитету, но и настраиваете свой мозг на работу.

От многих недугов помогает спиртовой раствор прополиса, вот, как его приготовить: возьмите 10 г сухого прополиса, измельчите его ножом на деревянной доске, положите на дно банки из темного стекла и залейте 100 мл чистого спирта. Поставьте банку в темное место, периодически встряхивайте ее. Через 3 дня целебная настойка будет готова. Поставьте ее в холодильник и используйте по мере необходимости. Настойка может храниться 3 года. Спиртовая настойка прополиса - мощное антисептическое средство. Спектр ее действия - от банального насморка до тяжелых воспалительных процессов, протекающих в половых органах. Заболело горло - разводите 0,5 чайной ложки настойки (для детей - четверть чайной ложки) в стакане теплой воды и получаете прекрасный раствор для полоскания. При насморке готовите раствор чуть большей концентрации и закапываете его в нос. При остром и хроническом отите разводите треть чайной ложки спиртовой настойки прополиса в стакане теплой воды, пропитываете этим раствором ватный жгутик и вводите его в больное ухо на ночь.

Но мед это очень уж хитрый предмет…

Итак, когда он есть, а когда его нет? Узнаем о том, как отличить настоящий мед от подделки. На магазинных полках все выглядит красиво: деревянные баночки с резьбой, а ведь еще и с добавками бывают. А уж на рынке заговорят зубы – и свежий, и майский, и только что жужжал… Огласим весь список:

1. Возьмите с собой человека, способного отличить правильный сертификат качества от «нарисованного». Нет такого? Читаем дальше.

2. Мед в магазине может быть оснащен наклейкой с составом: вода – не более 21%; сахароза – не более 6%; редуцирующие сахара (глюкоза и фруктоза) – не менее 82%; диастазное число – не менее 7%; общая кислотность – не более 4%.

3. Настоящий мед не бывает жидким, он вязкий. Сползает вязкой лентой, а когда льется, образует горку. Возьмите с собой деревянную палочку: мед на нее должен наматываться лентой.

4. Если мед засахаренный, это не значит, что он ненатуральный. Не кристаллизуются только довольно редкие виды меда – белой акации и горного каштана.

5. Если вы на рынке – попробуйте мед на вкус. Если от него сразу першит в горле или возникает чувство жжения, значит он натуральный и качественный. Хотя иногда для достижения этого эффекта могут добавлять перец. Почувствуете вязкость – значит, в меде есть примеси (крахмал, глицерин, манка и др.).

6. Какого меда не бывает: малинового, облепихового, из шиповника, женьшеня, лимонника… Эти растения нектар не выделяют – только пыльцу.

7. Не покупайте мед на обочине, этот продукт прекрасно впитывает в себя вредные токсины.

8. Опустите в мед кусочек хлеба на несколько минут. Если мякиш разбухнет и размягчится, мед, скорее всего, разбавлен.

9. Качественный мед должен быть чистым и однородным на вид. Но он не может иметь ослепительный блеск. Нагретый мед приобретает красивый «янтарный» блеск, он лучше продается. Натуральный мёд никогда не блестит, светясь сдержанным благородным светом. «Гретый» мёд имеет привкус карамели или даже жжёного сахара.

10. "Зрелость" меда можно проверить обычным химическим карандашом. Если пятно от грифеля разбежалось - значит, мед незрелый. "Незрелый" мед - это мед, слишком рано откачанный из сотов. Его можно употреблять в пищу, но нельзя долго хранить: из-за повышенного содержания воды при длительном хранении такой мед может забродить.

Качество только что откачанного из сотов меда и содержание в нем воды можно определить по его вязкости. Для этого наберите мед столовой ложкой и быстро поверните ее. Несозревший мед начнет стекать, а зрелый - навертываться на ложку в виде ленты.

11. В литровую банку ("по плечики") входит 1440 г меда. Не больше и не меньше.

Продукты пчеловодства: бад или не бад?

Маточное молочко

Оно является питанием для пчелиных маток, содержит до 30% белков, 5,5% жиров, 17% углеводов и около 1% минеральных веществ. Такой состав не имеет аналогов в живой природе: аминокислотный состав маточного молочка аналогичен мясу, молоку, яйцам. Обладает антибактериальным, противовирусным, противоопухолевым, спазмолитическим, иммуномодулирующим и другими свойствами. Препятствует развитию анемии, защищает печень от токсинов, помогает от практически любых воспалений. Кроме того, в молочке содержатся витамины B1, В2, В6, РР, пантотеновая кислота, биотин, инозит, фолиевая кислота и эргостерин, а также гонадотропный гормон, активизирующий функции половых желез. Из маточного молочка готовят апилак (в виде таблеток) и другие препараты, которые применяют при ряде заболеваний. Учитывая многогранные действия этого препарата на различные системы организма, применять маточное молочко и его препараты необходимо только по назначению врача!

Пыльца (пчелиная обножка)

Пыльца выводит токсины, улучшает качество крови, так как содержит комплекс микроэлементов (железа, меди и кобальта), которые участвуют в процессах кроветворения. Есть мнение, что пыльца является самым аллергенным продуктом пчеловодства. Но это верно только относительно пыльцы ветроопыляемых растений, которые пчелы редко посещают. Цветочная пыльца собирается пчелами с насекомоопыляемых культур и при этом проходит дополнительную ферментную обработку пчелами, практически теряя аллергические свойства. Лучше принимать пыльцу в сочетании с медом, маточным молочком или прополисом.

Перга

Это законсервированная пыльца, сложенная и утрамбованная пчелами в соты и прошедшая молочнокислое брожение. Перга лечит анемию, заболевания ЖКТ. Поедая пергу, пчелы в трехдневный срок формируют сердечно-сосудистую, кроветворную, нервную систему и желудочно-кишечный тракт, при этом их масса возрастает в 1500 раз. Такой биологической активности не имеет на сегодняшний день ни один натуральный продукт в мире. В перге содержится около 240 биологически активных веществ - белок, сахар, минеральные соли, почти все витамины, ферменты, обладающие высокими антимикробными свойствами и биологической ценностью, фитогормоны, аминокислоты, минералы: К (40%), Mg (25%), Fe (17%), Са (17%); витамины: А, С, Р, Е.

Прополис

Этой смолой пчелы заклеивают щели, спасая улей от холодного воздуха. Они делают прополис из смолистых веществ различных растений. Прополис имеет желтый или красновато-коричневый цвет, иногда встречается в виде коричнево-зеленой клейкой массы, напоминающей смолу. Старый прополис, смешанный с воском, имеет темный цвет. У прополиса приятный аромат, горьковатый вкус. При длительном хранении он затвердевает и делается хрупким. Химический состав прополиса чрезвычайно сложный и окончательно не изучен. Считают, что в состав прополиса входят смолистые вещества, эфирные масла и воск. Микроэлементы: марганец, цинк, барий, титан, никель, медь, свинец, кобальт, ванадий, хром, олово. Прополис обладает выраженными действиями против микробов и вирусов, стимулирует регенерацию тканей, уменьшает боли, прекращает воспалительные процессы, убивает дрожжеподобные грибы. В ряде случаев по степени лечебной эффективности и противомикробной активности прополис превосходит антибиотики.

БАДы из продуктов пчеловодства

Пищевые добавки на основе продуктов пчеловодства (пыльцы, перги и прочих) пользуются большим успехом. Как определить, действительно ли пищевая добавка принесет пользу? Во-первых, проверяйте ее качество по адресам, указанным в этой статье: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3290. На сайтах Фармконтроля или Роспотребнадзора вы можете проверить любой БАД: зарегистрирован ли он, каков состав, рекомендации к применению. В форуме, где общаются профессиональные пчеловоды, встречаются забавные истории о том, как маститые пасечники в хлам разбивают все обещания распространителей добавок. Это не означает, что все БАДы из разряда «апитерапия» - плохие. Их нужно проверять. Что немаловажно: вы должны уточнить, с какого возраста рекомендуется БАД. Некоторые мамы умудряются кормить «медовыми» добавками детей чуть ли не с полугода, поддавшись уговорам распространителей. А ведь дело не только в аллергии. Эти продукты являются биологически активными, они насыщенные, они могут не только помочь, но и повлиять на процессы негативным образом – из-за своей немеряной силы. У специалистов в области пищевых добавок есть много претензий к БАДам на основе меда, пыльцы. Многие БАДы содержат сахар и совсем уж непонятные добавки, зашифрованные в составе нечитаемой аббревиатурой.

Вот горшок пустой, он предмет простой

Для хранения меда понадобится горшок простой, но обязательно с крышкой. Например, горшок формата «сухая стеклянная банка». Пчелиный мед хранится в течение десятилетий, столетий и даже тысячелетий. Если мед впитывает много влаги, он может закиснуть. Поэтому его ставят в сухое проветриваемое место и плотно закрывают. Оптимальная температура от 5° до 10°, это означает, что лучшее место для меда – что-то вроде подвала. Или кладовки. Что-то вроде этого. Мед легко впитывает посторонние запахи, поэтому его не хранят в холодильнике или рядом с соленьями.

Мифы о мёде

«Если капнуть на мед йодом, и он посинеет - значит, в мед добавили муку, крахмал».

Специалисты оценивают подобный метод как некорректный. Тем более что крахмал в небольшом количестве может быть внесен в мед самими пчелами. Но, с другой стороны, крахмальная патока в меде, конечно же, присутствовать не должна. Опять же, лучше не самим диагностировать мед, а потребовать у продавца удостоверение качества, выданное лабораторией, в котором указано диастазное число (диастаза - фермент, который пчелы выделяют для расщепления крахмала). Для акациевого меда оно не может быть меньше семи, для весеннего меда - 13, гречишный мед имеет диастазу порядка – 24-39. Одним из важнейших показателей качества меда является и его влажность. Она не должна превышать 21%. Показатель влажности меда также должен быть указан в удостоверении качества.

«Самый лучший мед – майский!»

То, что обычно выдается за свежий майский мед, чаще всего бывает старым медом, разогретым для придания ему прозрачности. Такой мед покупать крайне нежелательно, так как в нем накапливается вредное вещество - канцероген метилфурфурол. Определить, что это старый разогретый мед можно, опять же, потребовав у продавца удостоверение качества и проверив диастазное число - у нагретого меда оно меньше.

«Полезнее мед, собранный с одного растения».

Мы привыкли подобным образом классифицировать мед: липовый, гречишный и т.п., однако сейчас в центральной зоне России, да и в других областях, трудно получить мед с одного растения. К примеру, настоящий липовый мед можно собрать только на Дальнем Востоке, где липа составляет от тридцати до пятидесяти процентов лесного массива и является практически единственным медоносом. В былые времена, когда на полях применялись гербициды, уничтожавшие сорняки, пчелы вынуждены были лететь на гречиху и собирать гречишный мед. Сейчас же химикаты особо не применяются, и сорняков, в большинстве своем прекрасных медоносов, произрастает очень много, вследствие чего у пчел появился богатый выбор: васильки, сурепка, осот. А потому в настоящее время правильнее говорить так: мед липовый с разнотравьем, гречишный с разнотравьем и т.д. Интересно, что выраженный вкус и запах гречихи у меда появится уже тогда, когда гречишного нектара будет всего десять процентов. Специалисты отмечают, что мед, собранный с других медоносов (в том числе с тех же васильков или сурепки), по качеству ничуть не хуже привычных для нас сортов.

«Если мед засахарился - значит, он старый и поэтому потерял свои ценные качества».

Мед практически не портится, а значит, срок его хранения не имеет никаких ограничений. Любопытно, что мед, обнаруженный в могилах египетских фараонов, не потерял своих ценных качеств и вполне пригоден к употреблению. Немаловажно и то, что качество меда при кристаллизации не меняется - меняются лишь его физические свойства: консистенция и цвет. Любой мед кристаллизуется, но одни сорта — медленнее, а другие — быстрее. Интересно, что в советские времена существовал даже запрет на продажу жидкого меда на рынках после первого октября. Считалось, что к этому времени большинство разновидностей российского меда должно закристаллизоваться. А если этого не произошло - значит, мед фальсифицированный.

