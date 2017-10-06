Насморк у ребёнка: как лечить зеленые, желтые или прозрачные сопли?

Узнайте в нашей статье, почему насморк опасен для детей? Почему зеленые или прозрачные сопли нужно лечить по-разному . Чем вы можете помочь своему ребёнку? Когда идти к доктору?

Согласитесь, что нет ни одного человека на планете, который ни разу в жизни не хлюпал бы носом и не мучился от насморка. Что говорить о наших детях? Они-то как раз чаще всего и попадают под «удар», в особенности — малыши. По сути, насморк — непременный и малоприятный «спутник» детства.

Почему возникает насморк у детей?

Традиционно считается, что этот недуг вызывается простудой или вирусами. Наиболее часто это действительно инфекция. Однако причин намного больше — например, аллергия или инородное тело в полости носа.

Итак, из-за чего ваш ребёнок может плохо дышать и хлюпать носом, каковы проявления болезни в зависимости от причины? Читайте подробнее.

Чем опасен насморк (ринит)?

Сопли далеко не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Серьёзность проблемы кроется не только в самом заболевании, но и в строении верхних дыхательных путей.

Немного анатомии

Полости носа через узкие проходы соединяются с околоносовыми пазухами (синусами) — своеобразный «цех» по подготовке и прогреванию воздуха перед отправкой в лёгкие.

Как же это работает? Нос и околоносовые пазухи изнутри покрыты слизистой оболочкой, на которой расположены реснички. Чистильщики-реснички постоянно колышутся, задерживая и удаляя из носа вирусы, бактерии, слизь.

Что происходит при заболевании?

Нарушается природный механизм очищения. Слизистая отекает, а реснички перестают двигаться — затрудняется дыхание. При этом нос пытается справиться с «нарушителем», усиленно вырабатывая выделения — возникает насморк/ринорея.

Возможные осложнения

При длительном течении развивается затяжной бактериальный ринит, ухудшается поступление воздуха в лёгкие.

Из полости носа микробы и вирусы вместе со слизью могут попадать на близкорасположенные участки и вызывать воспаление — например, синусит (гайморит, фронтит), ангину, фарингит, отит (поражение уха).

Выделения могут высыхать с образованием корочек. Чем грозит? Иногда корочки довольно плотные и сильно прилипают к слизистой — приходится удалять хирургически. При самостоятельной попытке можно повредить слизистую и вызвать кровотечение. Кроме того, воздух в полости носа недостаточно очищается, увлажняется и прогревается.

Груднички и дети первых лет жизни — группа риска

Обусловлено возрастными особенностями:

* Полость носа и носовые ходы узкие, слизистая легкоранимая и быстро отекает. Особенно выражен отёк в первые дни болезни.

* Малыши ещё не умеют сморкаться, а эффективно очистить полость носа обычными средствами у родителей не всегда получается.

Поэтому риск развития осложнений повышается в несколько раз. Кроме того, дышать крохе через нос сложно, поэтому он плохо спит, его трудно накормить, напоить и утешить.

Когда обращаться к доктору?

Правильнее всего при любом недуге вызвать на дом или посетить педиатра в медицинском учреждении. Сопли и заложенность носа — не исключение. Только врач сможет разобраться и рассказать, что произошло с ребёнком.

К тому же, как правило, насморк, редко возникает самостоятельно. Чаще он является одним из проявлений какого-то заболевания — например, ОРВИ или простуды, гайморита или аллергии. Поэтому необходимо проводить комплексное лечение.

Как отличить грипп от простуды. Симптомы гриппа, ОРВИ, ОРЗ

Сопли жидкие, прозрачные или зелёные, корочки в носу: что делать?

Лечить согласно рекомендациям врача. Однако не менее важен и ваш вклад в выздоровление ребёнка.

Создайте комфортные условия для малыша и боритесь с инфекцией в помещении

Проветривайте комнату (летом лучше утром и вечером — когда на улице прохладнее) и используйте увлажнители воздуха. Чаще протирайте поверхности влажной тряпкой.

Промывайте полость носа

Вымываются болезнетворные микроорганизмы и слизь, увлажняется слизистая.

Приготовьте солевой раствор самостоятельно либо приобретите готовые аптечные средства. Подойдут препараты на основе морской воды (Хьюмер, Маример, Аквалор, Аква Марис), 0,9% физиологический раствор, Салин и другие.

Действуйте осторожно, поскольку слизистая носа нежная и быстро повреждается. Температура раствора должна быть ближе к t тела.

Как промывать

Груднички и дети младшего возраста. Положите кроху на спину и закапайте из пипетки в одну ноздрю 2–3 капли раствора, затем при помощи ватного жгутика прочистите её. Проделайте то же самое с другой ноздрей.

Дети постарше. Чтобы малыш не боялся, сначала покажите, как вы сами промываете нос. Объясните, что нужно задерживать дыхание во время процедуры.

Используйте спрей или шприц с набранным раствором. Попросите ребёнка наклониться над раковиной и повернуть голову вбок, затем введите наконечник в верхнюю ноздрю и под небольшим давлением осторожно протолкните раствор. Жидкость обогнет носовую перегородку и вытечет через противоположную ноздрю. Повторите процедуру с другой ноздрёй. Если немного жидкости попадет в полость рта, не пугайтесь.

Воспользуйтесь соплеотсосом/назальным аспиратором

Особенно оправдано у грудничков или малышей, ещё не умеющих сморкаться. Перед очищением закапайте в носик несколько капель физраствора — процедура будет эффективнее.

Не применяйте у детей до года

Спрей для носа и шприц для промывания. Жидкость попадает в носовые ходы под напором. Вместе со слизью инфекция может «забрасываться» в пазухи носа или полость среднего уха через специальный канал — развивается отит или гайморит. Поэтому используются только капли для носа.

Течёт «в три ручья»: команда — «дуй»!

До года этого делать нельзя. Старше года — всё зависит от того, насколько малыш умеет сморкаться. Во время сморкания нельзя зажимать оба носовых хода платком, иначе сопли «улетят» в пазухи носа и/или в среднее ухо. Тогда отит или гайморит обеспечен. Как делать это правильно? Вначале зажмите одну ноздрю, затем — другую.

На заметку: можно придумать игру — например, попросить ребёнка показать поросенка и «похрюкать».

Осторожно удаляйте корочки

Используйте жгутики из ваты, смоченные в детском вазелине. Поочередно в каждую ноздрю вкручивающимися движениями вводите отдельные чистые жгутики.

Лекарства помогут: как и когда использовать

Выше приведены способы борьбы с насморком в домашних условиях. Одновременно с ними используются и лечебные капли для носа. Выбор того или иного средства зависит от характера выделений.

Сопли жидкие и прозрачные — в первые дни болезни при вирусной инфекции или аллергии

Нос сильно заложен, слизистая отёчная. Применяются сосудосуживающие средства — действуют быстро. Цель: сузить сосуды, уменьшить отёк и улучшить дыхание через нос.

Важно, чтобы лекарство попало на слизистую. Однако если нос сильно «забит» и течёт, особого эффекта от каплей не ждите. Чтобы восстановить дыхание, сначала промойте нос ребёнку физраствором и/или очистите соплеотсосом, а затем закапайте капли.

Применяются средства:

* Короткого действия — около 4–6 часов. Содержат нафазолин, фенилэфрин и тетризолин.

* Среднего действия — от 6–10 часов. На основе ксилометазолина и трамазолина.

* Длительного действия — более 10 часов. Содержат оксиметазолин.

Препараты имеют ограничения по возрасту и выпускаются в нескольких лекарственных формах.

Сопли зеленые и/или густые — при бактериальной инфекции

Обычно появляются при присоединении бактерий к вирусной инфекции на 3-5-7 день болезни либо изначально насморк был вызван микробами (например, при гайморите).

Чем вы можете помочь? Очищаете полость носа (промывание, соплеотсос) и используйте сосудосуживающие капли. Местно препараты на основе антибиотика или антисептика назначаются только доктором.

Важно!

Применяйте сосудосуживающие капли согласно рекомендациям врача (обычно — не более 5–7 дней, при необходимости — несколько дольше). Длительное их использование может привести к сухости и истончению слизистой носа, ломкости сосудов и нарушению работы ресничек.

Оправдано ли применение народной медицины?

Средства из кладовой Природы бывают разными — могут помочь, но могут и навредить. Не торопитесь прислушиваться к советам бабушек и соседок. Предварительно посоветуйтесь с доктором.

Как видите, «пустяковый» недуг нередко может обернуться довольно серьёзными проблемами со здоровьем. С началом сезона простуд и вирусных инфекций актуальность проблемы возрастает в несколько раз.

Постарайтесь оградить своё чадо от возможного заболевания. Если избежать этого не удалось, обращайтесь к докторам и лечите ребёнка вовремя.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/