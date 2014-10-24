Заброс содержимого желудка в пищевод у детей встречается не так уж и редко. Но, к сожалению, он не всегда вовремя диагностируется – по причине неоднозначности симптомов и трудности при обследовании ребенка.

Пищеводно-желудочный рефлюкс может возникнуть у ребенка в любом возрасте. А вот его проявления зависят от возраста ребенка и могут принимать несколько «масок». Синонимы этой болезни - рефлюкс–эзофагит или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Проявления и симптомы

У детей первого года жизни проявления рефлюкса могут напоминать заболевания дыхательной системы – у ребенка может появиться кашель (или периодические покашливания), приступы удушья, нарушение звучания голоса. Причем эти симптомы по времени могут появляться независимо от рвоты и срыгиваний, которые возникают при рефлюксе, а также могут быть единственным проявлением рефлюкса (без рвоты и срыгиваний, что и затрудняет диагностику).

Также рефлюкс может «маскироваться» как заболевание ЛОР-органов. Проявления дискомфорта при глотании, а затем различные поперхивания и покашливания, особенно у маленького ребенка, который сам не может четко описать симптомы, могут стать причиной для обследования у ЛОР-врача, длительного лечения аденоидов и аллергических заболеваний дыхательных путей, которое, однако, не приведет к уменьшению или исчезновению беспокоящих ребенка симптомов.

По мере взросления ребенка рефлюкс чаще проявляется уже типичными «пищеводными» проявлениями. Это тупые, ноющие боли за грудиной и чуть ниже её (в верхней части живота), которые появляются после принятия пищи и уменьшаются через 1,5–2 часа после еды, а также нарушение глотания, отрыжка (кислым содержимым, воздухом или съеденной пищей), изжога (или, как её описывают дети, ощущение «печки» или «жжения» в груди), тошнота и рвота. У ребенка может появиться симптом «мокрой подушки», когда во время сна, особенно если он наступает вскоре после еды, у ребенка намокает подушка. Это следствие заброса желудочного содержимого в пищевод и полость рта, откуда оно во время сна и попадает на подушку.

Что характерно, у маленьких детей, даже в том случае, если сам рефлюкс у них подтвержден, его истинную причину найти удается далеко не всегда. В подавляющем большинстве случаев причиной гастроэзофагеального рефлюкса является нарушение координации отделов вегетативной нервной системы, которое а) требует наблюдения у врача-невролога и б) имеет тенденцию к нормализации по мере взросления ребенка.

Здесь стоит обратить внимание не столько на патологию нервной системы, сколько на провоцирующий рефлюкс стрессовый фактор. Известно, что дети, которые испытывают значительные нервные перегрузки (а это не только конфликтные ситуации, но и повышенная загрузка ребенка в секциях), значительно чаще имеют проблемы с работой ЖКТ, и рефлюкс у них встречается чаще.

Также обратному забросу содержимого из желудка в пищевод способствуют:

- Снижение тонуса сфинктера пищевода, роль которого – перекрывать просвет между пищеводом и желудком. Окончательное становление работы сфинктеров ЖКТ у ребенка происходит к 5-7-летнему возрасту. При этом у детей в возрасте от 5 до 13 лет кислотность желудка выше по сравнению со взрослыми, поэтому заброс содержимого желудка в пищевод для них более опасен в плане поражения пищевода.

- Воспалительные изменения в желудке и двенадцатиперстной кишке с последующим нарушением сократительной функции этих органов.

- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Через диафрагму в норме из грудной полости в брюшную проникает только нижняя часть пищевода. При грыже через отверстие, предназначенное для пищевода, обратно из брюшной полости в грудную могут проходить и нижняя часть пищевода, и желудок, и даже часть кишечника. Это заболевание диагностируется с помощью ФГС (фиброгастроскопии) и требует хирургического лечения.

Диагностика гастроэзофагеального рефлюкса

Здесь главными для врача (а чтобы ребенок дошел до врача – то сначала и для родителей) будут:

- внимательный расспрос и наблюдение за ребенком – когда и после каких факторов (прием пищи, горизонтальное положение тела, наклоны, упражнения на пресс) появляются неприятные симптомы – покашливание, отрыжка, рвота, срыгивания, приступы удушья,

- уменьшение этих симптомов после нормализации диеты (прием пищи небольшими порциями, исключение какао, шоколада, газообразующих продуктов – хлеба, макарон, кондитерских изделий),

УЗИ желудка при подозрении на рефлюкс проводится по специальной методике (в частности, в ДГКБ № 9) – в горизонтальном и вертикальном положении тела ребенка, натощак и после того, как ребенок выпьет определенное количество воды). Зачастую для того, чтобы определить, есть у ребенка рефлюкс или нет, достаточно проведения такого УЗИ желудка. Но учитывая то, что причиной рефлюкса могут быть серьезные заболевания ЖКТ, в том числе воспалительные процессы в желудке и 12-перстной кишке, их деформации и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, врач может рекомендовать проведение ребенку ФГС. ФГС назначается при рефлюксе после начала медикаментозного лечения, при его неэффективности в течение 1-2 месяцев, а также при появлении симптомов воспаления в пищеводе и желудке (появление болей и изжоги). ФГС позволяет оценить изменения слизистой оболочки пищевода и желудка, наличие эрозий, язв, работу сфинктера между пищеводом и желудком, наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Лечение гастроэзофагеального рефлюкса должно быть только комплексным, обязательно наблюдать такого ребенка и у гастроэнтеролога, и у невролога.

Принципы лечения:

* Создание благоприятной психоэмоциональной обстановки – исключить все возможные стрессовые факторы, повышенные нервные и физические нагрузки, соблюдать режим дня, исключить поздний вечерний отход ко сну с поздним ужином и перекусами перед сном. В то же время ребенок, страдающий рефлюксом, должен заниматься спортом (исключение здесь – те виды спорта, где есть значительная нагрузка на пресс, так как при этом происходит повышение давления в брюшной полости и создаются условия для обратного заброса пищи из желудка в пищевод).

* Диета. Питание должно быть дробным, частым – 5-6 раз в день и небольшими порциями. Для того, что поддержать работу сфинктера между желудком и пищеводом, следует исключить те продукты, которые снижают его тонус: шоколад, какао, кофе, специи, острые и жирные блюда, кондитерские изделия. Ребенку не стоит давать избыточное количество хлеба и макаронных изделий, так как они приводят не только к лишнему весу, провоцирующему рефлюкс, но и создают избыточное количество газа в кишечнике, что также может спровоцировать развитие рефлюкса. И после еды в течение 2 часов лучше не ложиться спать – это требование, конечно, сложно выполнять с маленькими детьми после обеда. Значит обед для них должен быть необильным, а после него должна быть небольшая прогулка или время для спокойных игр или чтения (сидя).

* Лечение положением. Практически все знают, что маленького ребенка после кормления нужно подержать «столбиком» для того, чтобы он не срыгнул. При рефлюксе головной конец кровати у ребенка до 1 года стоит поднять на 60 градусов - за счет поднятия матраса или всей кровати с одной стороны, а не за счет увеличения высоты подушек. Ребенку старше 1 года при наличии рефлюкса головной конец кровати врачи рекомендуют поднять на 20 градусов.

* Медикаментозная терапия при рефлюксной болезни направлена на:

- нормализацию сократительной функции пищевода и желудка,

- нормализацию кислотности желудка и восстановление слизистой пищевода.

* Из средств, нормализующих сократительную функцию желудочно–кишечного тракта, сегодня наиболее часто используются прокинетики. Эти препараты усиливают моторику начальных отделов желудочно-кишечного тракта, в которые попадает пища из пищевода, в результате чего пища быстрее проходит через желудок.

Самым известным препаратом, который обычно назначается детям, является мотилиум. Он имеет минимум побочных эффектов. Другой препарат – метоклопрамид (или церукал) у детей раннего возраста может вызывать нежелательные побочные реакции, поэтому детям в настоящее время он не назначается. Принимать мотилиум нужно за 30-60 минут до еды, и через 2 недели на фоне диеты необходимо оценить эффективность такого лечения.

У детей до года и чуть старше вместо мотилиума (или вместе с ним) для предупреждения рефлюкса можно использовать густую антирефлюксную смесь (из тех лечебных смесей, которые используются при искусственном вскармливании). Такая смесь также дается ребенку ДО еды.

Для уменьшения кислотности желудочного содержимого при рефлюксе у детей применяют антациды, нейтрализующие кислоту, находящуюся в просвете желудка – альмагель, фосфалюгель. Препараты назначаются через 60–90 мин. после еды.

При выраженных клинических проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и особенно при появлении симптомов воспаления пищевода – эзофагита – необходимо назначение более серьезной, антисекреторной терапии. Это блокаторы Н2–рецепторов гистамина и ингибиторы протонной помпы – то есть те препараты, которые обычно используются в лечении язвенной болезни и назначать их, безусловно, должен врач. И желательно после ФГС.

Один из современных препаратов, который сейчас используется для предупреждения рефлюкса – это гевискон. Гевискон – это препарат на основе альгинатов. Впервые альгиновая кислота (от лат. alga – морская трава, водоросль) была открыта английским химиком T. Stanford в 1881 г. при получении йода из морских водорослей. Затем было обнаружено интересное свойство альгинатов образовывать вязкие растворы и гели, в том числе и в кислой желудочной среде. Именно такой густой гель, который образуется при принятии гевискона после приема пищи на её поверхности в желудке, не дает этой пище проникнуть обратно в пищевод. Тем самым предупреждается развитие рефлюкса.

Необходимо отметить, что все препараты, которые используются при лечении рефлюксной болезни, назначаются временно, обязательно на фоне диеты, лечения положением, умеренных занятий спортом и лечения неврологической патологии, если она есть.

При длительном безуспешном лечении рефлюкса родителям все же стоит сделать ребенку ФГС, если это исследование не было сделано ранее, так как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы не может быть излечена никакими медикаментами, а главное осложнение рефлюкса – эзофагит – заболевание достаточно неприятное и может привести к нежелательным последствиям в будущем.

Прим.ред.: Напоминаем, что наш материал носит информационный характер, упомянутые лекарственные средства должны быть назначены врачом. При возникновении симптомов заболевания необходимо обратиться за консультацией к специалистам!