Дыхание - основа нашего существования. Человек рождается и делает первый вдох, и дыхание сопровождает его всю его дальнейшую жизнь. В процессе естественного отбора на протяжении тысячелетий у человека сформировалась совершенная система снабжения тканей кислородом, в основе которой лежит дыхательная система.

Основную функцию обеспечения тела человека кислородом выполняют лёгкие человека, они обладают механизмом насыщения крови кислородом, получаемым из окружающего нас воздуха. Но легочная ткань – это очень легко ранимая, нежная ткань нашего тела, нуждающаяся в постоянной защите. Такую защиту лёгким обеспечивает бронхиальная система, или, говоря проще, - бронхи. Бронхи – это своеобразный фильтр, который задерживает мелкие частицы дыма и пыли, а вместе с ними и патогенные микроорганизмы, предотвращая их попадание в легкие.

В силу ряда причин, прежде всего экологических, в последние годы отмечен большой рост и распространенность острых и хронических заболеваний органов дыхания: это бронхиты, бронхиальная астма, воспаления легких и т.д. и особенно у маленьких детей. Международные эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что около 25% всех больных приходят к врачам с жалобами на воспаления верхних или нижних отделов дыхательного тракта. Маленький же ребёнок не может пожаловаться сам, о его состоянии узнают родители, как правило, с некоторым опозданием, когда он уже заболел.

Сегодня я хочу сказать не о причинах роста болезней дыхательной системы, а о том, как с этой бедой бороться.

В настоящее время наиболее перспективным методом неотложной терапии органов дыхания, обострения бронхиальной астмы и хронических обструктивных болезней легких является небулайзерная терапия.

«Небула» в переводе с латинского означает «туман», а небулайзерная терапия- это введение в бронхи лекарственных веществ в виде аэрозоля - мельчайших капелек жидких лекарственных средств, взвешенных в воздушной среде. Преимущество небулайзерной терапии заключается в более быстром создании высоких, необходимых для лечения концентраций лекарственных веществ, именно в очаге поражения, в бронхах, минуя печень. Лекарство поступает быстро, интенсивно воздействует, при этом увеличивается активная поверхность взаимодействия со слизистой оболочкой бронхов и легких, и возрастает эффективность лечения. Аэрозоли лекарственных препаратов могут разжижать мокроту и способствовать ее выведению, уменьшать отек и воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, регулировать степень увлажнения дыхательных путей. Как же получить аэрозоль?

Аэрозоль создается путем распыления лекарственных веществ с помощью ингаляторов-небулайзеров. Они появились в России сравнительно недавно – в конце 90-х годов прошлого столетия. У нас в Екатеринбурге наши врачи-пульмонологи и врачи СМП их сразу внедрили в свою врачебную практику, что привело к резкому снижению тяжелых случаев астмы и других обструктивных заболеваний лёгких. И что очень важно, эти аппараты можно использовать дома, их можно приобрести в аптеках города.

Сегодня для лечения врачи рекомендуют использовать компрессорные и ультразвуковые ингаляторы-небулайзеры.

Компрессорный ингалятор – небулайзер состоит из двух основных узлов:

1. генератора потока воздуха- компрессора;

2. распылителя лекарства - небулайзера, который связан с компрессором воздуховодной трубкой.

Сам небулайзер представляет собой небольшой пластмассовый стаканчик сложной формы с крышкой, имеющей клапаны вдоха и выдоха.

В небулайзер наливается жидкое лекарственное средство комнатной температуры - это специальные готовые аптечные препараты для ингаляции. Мощный поток сжатого воздуха выходит через узкое сопло небулайзера и распыляет жидкость, создавая таким образом аэрозоль, содержащий очень мелкие капли лекарственного препарата с диаметром от 2 до 5 микрон, которые при вдохе попадают в бронхи и лёгкие, оседают на слизистой оболочке и оказывают лечебный эффект.

Различные небулайзеры формируют аэрозольное облако разного качества. Лучшими считаются камеры управляемые дыханием, т.е. активируемые вдохом, с клапанами вдоха и выдоха. В таких небулайзерах при вдохе число аэрозольных частиц мелкой фракции увеличивается, и лечебный эффект поэтому гораздо более сильный, т.к. на пике вдоха число частиц аэрозоля с размером от 2 до 5 микрон достигает 80 %.

В ультразвуковых ингаляторах-небулайзерах для получения аэрозоля используются ультразвук. На лекарство, помещенное в такой ингалятор, воздействует сильное ультразвуковое поле, в результате чего и получается мелкодисперсный аэрозоль. Недостатком таких аппаратов является то, что ультразвук частотой выше 2 МГц может разрушать молекулы некоторых лекарственных препаратов - суспензий, что снижает эффективность лечения. Единственным ультразвуковым ингалятором, не разрушающим лекарственный препарат, является аппарат с низкой частотой колебаний ультразвука - до 180 кГц. Ультразвук низкой частоты воздействует на специальный толкатель, который продавливает лекарство через металлическую сетку-мембрану, в результате получается аэрозоль лекарственного препарата с высокой эффективностью лечения. По этой уникальной так называемой «мэш» технологии, созданной японской фирмой ОМРОН, сделан аппарат «мэш»-небулайзер ОМРОН MicroAir U22.

Несколько слов необходимо сказать о том, как нужно выбирать ингалятор-небулайзер!

В настоящее время в аптеках нашего города появилось очень много разных ингаляторов. Нужно понимать, что качество аэрозоля, количество частиц с размером до 5 микрон невозможно определить «на глаз», для этого необходимо использовать специальные приборы. Поэтому, выбирая аппарат, необходимо смотреть, есть ли сертификат качества. Хорошо, если ингалятор-небулайзер соответствует стандартам качества Американского торакального общества и Европейского респираторного общества. Т.к. в Европе, США и Японии небулайзерная терапия давно вошла в практику лечения, накоплен богатый опыт, там действуют строгие правила отбора медицинской техники.

Подробнее о том, каке выбрать небулайзер: Небулайзер - как его правильно выбрать

Об ограничениях:

Через ингаляторы-небулайзеры нельзя ингалировать эфирные масла, растворы, содержащие масла, а также самодельные настои и отвары!

Во-первых, масло может повредить небулайзер.

Во-вторых, и это главное, ингаляция масел через небулайзер может привести к масляной эмболии – закупорке бронхов, что опасно для жизни пациента. И конечно, нужно следовать рекомендациям врача, только врач может назначить тип лекарства и его дозировку.