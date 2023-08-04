Дети от 1 года до 3 лет. Летнее питание ребенка дома и в дороге

Летом дети раннего возраста частенько становятся малоежками. Родители переживают — чем же накормить ребенка летом, если он ничего не хочет есть? В статье мы дадим ответы на все ваши вопросы о летнем меню для малыша.

Когда мы едим, организм «кидает» много крови (жидкостей) к ЖКТ, чтобы переварить еду. В жару ему нужна эта же жидкость для охлаждения температуры тела. Поэтому он уменьшает аппетит, чтобы не разрываться по всем фронтам.

Летом возрастные нормы делите на два. К примеру, объем каши в обычное время нужно довести до 100 г — летом ребенку хватит 50 г. Не вводите мясо, тяжелые или экзотические продукты, и желток тоже оставьте до осени! Или уменьшайте нормы. Ваш ребенок еще получает грудное молоко или смесь, поэтому летние ягоды и фрукты ему не актуальны. Давая ребенку пару ягодок, вы делаете это для ознакомления, а не для пользы.

Не торопитесь засунуть в ребенка все летние дары «для витаминов» — до двух лет ребенок усваивает полезные вещества в первую очередь с молочным белком, а клетчатка выходит неусвоенной. И не отучайте летом от груди или от смеси, устойчивость организма к бактериям пострадает.

Летом маленький ребенок часто презирает прикормы и надежно поселяется у груди. И это хорошо! Это только маме не всегда удобно, а ребенок-то получает самую лучшую и полезную пищу для жаркой погоды. Не волнуйтесь, это не навсегда!

Если малыш уже вырос из прикормов, летом рекомендуется изменить режим кормления. В период полуденной жары ребёнку предлагают не обед, а второй завтрак, зато ужин или полдник — особенно после долгой прогулки — делают поплотнее.

Примерный рацион от 1 до 3 лет:

• Две или три порции продуктов, содержащих кальций: творог, сыр, йогурт.

• Один из продуктов, богатых железом: рыба, фасоль, яйца.

• Два вида мучных или крупяных изделий — хлеб, рис, вермишель, макароны или каши.

• Одну порцию свежих фруктов или фруктовый салат.

• Одну порцию свежих, парных или запеченных овощей, овощной суп.

Одна порция — это горка на детской ладошке. Представьте 70-граммовый кусочек мяса или рыбы. 150 граммов овощей — средняя тарелочка. А 100 г фруктов — это половинка банана. Летом функция еды сводится к подаче энергии, подпитке организма витаминами. Картошка с мясом или грибами может вызвать расстройство кишечника, переизбыток дрожжей приведет к коликам. Если ребенок хочет только пить — чудесно. Придумайте еду, которую он мог бы пить. Летние супы тоже пьются из кружки, не только из скучной тарелки, пригвождающей к столу. Кстати, суп можно пить из коктейльной трубочки. Ребенок хочет хватать кусочки? Изумительно. Придумайте, что он мог бы хватать. Кусочки еды можно накалывать на шпажки или зубочистки.

Идеи «питьевой» еды:

* Овощной бульон.

* Кефир с зеленью и мелко натертыми огурцами, редиской.

* Молочный суп с лапшой, рисом, овощами.

* Детские мюсли с йогуртом (кефиром).

* Компот домашний. Летом компот называют полноценной заменой супа.

Еда «хватательная»:

* Сырники с ягодами.

* Нарезка из овощей.

* Кружочки кабачков и баклажанов, фаршированные овощами.

* Шарики из отварного риса с любыми начинками — овощными или фруктовыми.

* Макароны каннеллони, фаршированные с помощью кулинарного шприца овощами или сыром с зеленью.

* Запеченные фрукты. Яблоки, груши и бананы можно начинить творогом.

* Оладьи из кабачков с морковкой.

* Кусочки овощей и фруктов, перепелиные яйца на шпажках.

Чего же опасаться?

Из напитков детям нельзя увлекаться промышленными соками. В них искусственные, не усваиваемые витамины, лимонная кислота, сахар. Минералку дают после полутора лет, обязательно столовую (не лечебную) и без газа.

Летом у ЛЮБОЙ еды уменьшаются сроки хранения. Об этом не забывайте на даче. Салат, постоявший 15 минут на уличном тепле, превращается в биологическое оружие. Сырое мясо или рыба, оставленные вне холодильника, непригодны в пищу через 4 часа, кисломолочка — через 3 часа.

Не спешите с начала лета баловать детей экзотическими фруктами. Скорее всего, вам продадут модицифированные «витаминчики», напичканные химией. Примерные сроки созревания: черешня — июнь, абрикосы — июль, персик — август—сентябрь, вишня — июль, арбузы и дыни — конец августа—сентябрь.

Ягоды содержат огромное количество мелких косточек. «Сорвать живот» ягодами не составит труда, когда ребенку еще нет 2–3 лет. Мелкие косточки ягод — жесткая щётка для кишечника. Также следите за употреблением зелени. Ребенок, который запросто срывает зелень с грядки, умиляет, но переизбыток зелени срывает работу ЖКТ.

Если у ребенка болит живот: лечение и диета при кишечной инфекции Лето – это прекрасная пора для отпусков, поездок на море, многочасовых игр в песочницах и на траве… и для кишечных болячек. Что же нам грозит в итоге после недомытия и недомыслия? Узнайте и будьте подготовленными!

Чем кормить ребенка в дороге

В парке, на даче или в поезде нас выручает баночное питание, если ребенок его любит. Лучший способ накормить ребенка, и незачем изобретать велосипед, несмотря на то, что «он ведь уже большой!» Банки могут долго храниться при температуре не выше +25. Заранее подготовьте сухой паек: сухари, хлебцы. Для кисломолочной продукции берите с собой сумку-холодильник !

Грудничкам несказанно везет: нет проблем с едой в дороге. Если же вы кормите своего ребёнка смесью, то возьмите термос с кипятком, чтобы развести смесь для кормления, предварительно охладив лишь то количество воды, которое необходимо для каждой порции смеси, и чтобы сразу после кормления промыть бутылочку (желательно иметь с собой ёршик).

Лайфхаки от опытных мам

* В термосе сохранится овощной суп, пюре — на пару раз.

* Быстрое питание для детей в дороге: детская каша или детские мюсли, фруктовые пюре в мягких упаковках, супчики из коробок. Ребенок старше полутора лет обычно ест то же, что и взрослые: бутерброды, твердые сыры, сваренные вкрутую яйца, помидоры и огурцы, вареная картошка, котлетка, блинчики. Все это подойдет для первого дня поездки, когда еще можно сохранить еду, взятую из дома. Для ее хранения используйте контейнеры из пищевой пластмассы или стеклянные баночки с крышками.

* Дети в поездке едят почти постоянно. Перед отъездом возбуждение перебивает аппетит, но, не проехав и десяти километров, они уже просят еды. Нужно запастись легкой питательной закуской.

* Как сохранить свежесть продуктов в контейнерах: положите внутрь губку (типа посудной), предварительно смоченную водой и замороженную, плотно завернутую в полиэтилен ( зип-пакет ).

* Трубочки коктейльные с широким диаметром. Проткните трубочкой йогурт — и ложка не понадобится, и поверхности не испачкаются. Трубочка выручит во многих случаях, когда требуется ложка.

* Яблоки, груши, свежую морковь порежьте на дольки и скрепите вместе «денежными» резинками, так они сохранятся свежими и не потемнеют.

Что лишнее?

Не стоит покупать какую-то новую пищу, незнакомую для ребёнка: пирожки, молочные продукты, фрукты у придорожных продавцов. Вполне вероятно, что хранились они не в надлежащих условиях, к тому же, эти продукты являются отличной средой для размножения бактерий. Знающие люди говорят, что овощи для продажи варят тут же в сомнительных ведрах. И лучше не думать, как и с чем пекут пирожки. Предварительно почитайте про станции в интернете: где расположены ларьки/магазины с выпечкой, фруктами и молочной продукцией.

Не берите много сладостей и печенья: вы получите перевозбужденного ребенка, который «скачет и скачет» (переизбыток сахара в крови). К сладостям относятся и цукаты.

И самый главный совет: не стремитесь фанатично накормить ребенка в дороге! В поезде бывает жарко (как и в автомобиле) — новая местность, новые впечатления, все это накладывает свой отпечаток на аппетит. Дети впитывают эмоции, а не думают о том, холодно им или голодно. Пусть лучше ребенок поест мало, чем отравится нездоровой едой или получит проблемы с кишечником из-за настойчивого заталкивания в рот то курицы, то печенья вперемешку.

Фото: http://www.globallookpress.com