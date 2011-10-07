Детские урологи в Екатеринбурге

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Основин Леонид Германович, врач - уролог высшей категории, стаж работы более 25 лет, прошел профессиональную переподготовку по детской урологии – андрологии.

- Чем занимается детский врач-уролог?

Л.Г.: Уролог занимается врожденной паталогией мочеполовой системы, требующей оперативного лечения.

- Какие детские урологические заболевания встречаются в практике детского уролога чаще всего?

Л.Г.: Самые распространенные заболевания сейчас это – баланопостит, энурез, расстройства мочеиспускания, водянка оболочек яичка, крипторхизм, варикоцеле.

- Что может повлиять на будущую репродуктивную функцию мальчика?

Л.Г.: На репродуктивную функцию могут повлиять очень многие пороки развития мочеполовой системы: крипторхизм, гипоплазия яичек, гипоспадия, водянка оболочек яичек, варикоцеле, острые воспалительные заболевания органов мошонки: заворот яичка, травма органов мошонки. Поэтому родителям мальчиков, а в будущем и самим мальчикам, надо быть очень внимательными и при любом дискомфорте, не откладывая, обращаться к урологу, который назначит адекватное лечение, либо даст советы по правильной гигиене ребенка.

- Возможно ли профилактировать детские урологические заболевания и как?

Л.Г.: Профилактика урологических заболеваний начинается с ранних сроков беременности мамы и продолжается всю жизнь, в первую очередь это здоровый образ жизни мамы во время беременности, ребенка, правильное питание, адекватные физические нагрузки, регулярная гигиена половых органов. Если есть подозрение на заболевание или вы заметили изменение половых органов – то лучшей профилактикой будет незамедлительное обращение к специалисту. Родители не должны заниматься самостоятельным лечением и диагностикой, т.к. при неправильном лечении легкий дискомфорт может перерасти в серьезное заболевание с осложнениями.

- Когда мама должна в первый раз показать своего сына урологу?

Л.Г.: До 1 года, врач проведет осмотр ребенка и даст рекомендации по уходу за внешними половыми органами. Если есть жалобы ребенка или вы обратили внимание на какие-либо изменения наружных половых органов – то, как можно скорее вам необходимо показать своего сына урологу.

- На какие внешние тревожные признаки мама должна обращать внимание в первую очередь?

Л.Г.: Это признаки воспалительного процесса, такие как покраснение, отек, болезненность. Ассиметрия при осмотре внешних половых органов. Жалобы на боли, мутная моча, с необычным запахом, выделение крови, очень редкие или очень частые мочеиспускания, неудержание мочи. Если ребенок жалуется на острую боль, то лучше всего обратиться в службу скорой помощи.

- Как правильно осуществлять гигиену маленького мальчика? Нужно ли оттягивать крайнюю плоть?

Л.Г.: Необходимо подмывать мальчика каждый день. Подмывать можно только водой, ни мыло, ни какие-либо антисептические средства использовать НЕ НУЖНО. Если крайняя плоть широкая и свободно смещается – то можно проводить туалет головки полового члена. Если присутствует физиологический фимоз – то не надо прилагать усилий по оттягиванию крайней плоти, это может привести к травме тканей и прогрессированию фимоза. О правильной гигиене при фимозе грамотно может дать рекомендацию только врач уролог, т.к. стадию и возможные проблемы мама не сможет определить и тем самым, вмешиваясь в сложные физиологические процессы, она может лишь навредить своему ребенку. Не надо использовать ни ватные палочки, ни какие-либо другие приспособления для обработки внешних половых органов. Если у ребенка наблюдается беспокойство при мочеиспускании, моча выделяется тонкой струйкой или каплями, а крайняя плоть раздувается в виде мешочка, то нужно обратиться к урологу, чтобы он определил стадию развития фимоза и принял решение о лечении.

- Правда ли, что частое использование одноразовых подгузников может повлиять на репродуктивную функцию или это миф?

Л.Г.: В одноразовых подгузниках не желательно держать ребенка постоянно из-за местного повышения температуры внутри подгузника, что в принципе создает не благоприятные условия для функционирования яичек.