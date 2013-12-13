Стационар Детской городской больницы № 5: отделения для самых маленьких пациентов

В августе 2013 года после капитального ремонта открылся стационар Детской городской больницы № 5. Мы побывали на экскурсии в уже работающем корпусе, и сегодня готовы поделиться своим впечатлением.

Стационар ДГБ № 5 - это «основная база», на которую переводят мам с новорожденными из роддомов Екатеринбурга в том случае, если ребенку после выписки из роддома требуется медицинская помощь. Всего в этом корпусе 2 отделения новорожденных: одно – для поступающих из родильных домов и второе – для тех, кого на лечение сюда направили не из роддома, а из поликлиники по месту жительства. То есть если участковый педиатр, наблюдающий ребенка, принял решение, что в данном случае необходимо лечение в условиях стационара. Например, а такие случаи бывают нередко – это заболевания ЦНС (в том числе, последствия перенесенной гипоксии), анемии новорожденных, гемолитическая болезнь новорожденных (которая, в том числе, проявляется затянувшейся желтухой новорожденных).

Кроме двух отделений новорожденных, в корпусе работает неврологическое отделение, в котором лечатся дети до 1,5 лет. Каждое из трех отделений стационара ДГБ № 5 рассчитано на 30 детей. Учитывая возраст пациентов, на каждого из них есть место для одного сопровождающего родителя и, таким образом, здесь одновременно могут лечиться 90 детей в сопровождении 90 взрослых.

Капитальный ремонт в стационаре ДГБ № 5 начался в 2010 году, все это время корпус был закрыт для пациентов, которых принимали другие детские больницы города. Нужно заметить, что после ремонта, которого в стационаре ДГБ № 5 не было очень давно, здесь все изменилось настолько, что больницу теперь можно узнать с трудом (тому, кому пришлось побывать в ней раньше). Даже фасад стал другого цвета – это видно ещё при подъезде к корпусу.

Поменялась и вся внутренняя «начинка» - окна, двери, все покрытия стен, потолков и пола. Появилась современная система воздухообмена, а также все последние «бытовые новшества» по уходу за новорожденными, о которых здесь раньше и не мечтали – стерилизаторы, водонагреватели, удобные раковины, которые есть в каждой палате.

После приемного покоя (на фото) маленький пациент и его мама (или папа, или бабушка) попадают либо на второй этаж (здесь расположено неврологическое отделение), либо на третий, где работают оба отделения новорожденных.

2-й этаж – палата отделения неврологии

Все палаты устроены по типу «мать и дитя» и рассчитаны на 2-х мам и 2-х детей (кровать для мамы есть абсолютно везде) или на одноместное пребывание мамы и ребенка.

Одноместные палаты здесь платные, в них гарантировано одноместное размещение одна мама – один (или два) ребенка. Стоимость суток пребывания в такой палате 450 рублей. В таких палатах, помимо кроватей для мамы и малыша и стандартного палатного «санблока», состоящего из двух раковин (для мытья рук и для мытья ребенка), а также телевизора и холодильника, нет собственного душа и туалета (не факт, что это минус, учитывая особенности контингента пациентов и необходимость соблюдения стерильности). Но есть приятный бонус – в эти палаты разрешены посещения ближайших родственников (мамы или мужа). Разумеется, в бахилах и без верхней одежды. Для этих посещений отведено специальное время: с 15-00 до 18-30.

Отделение неврологии – палата и санитарный блок в палате

В процессе экскурсии мы осмотрели душевые для матерей и санитарные комнаты в отделениях – здесь все без излишеств, но зато стало чисто и аккуратно. Есть и ванная комната для мытья детей, но, опять же, учитывая возраст пациентов, пользуются ей совсем нечасто. Но ванна в ней стоит новая (убедились сами).

Душевая для матерей. Санузел

Отвлекаясь от бытовых удобств, хочется отметить, что этот стационар сейчас обеспечен врачами на 100%. А, кроме врачей и медицинских сестер, здесь есть ещё массажисты и физиотерапевты. Также в корпусе есть вся необходимая диагностическая база (разве что кроме КТ и МРТ, на которые, при необходимости, детей возят в другие больницы).

Кто лежал в других клиниках новорожденных, наверное, помнит, как ребенка надо было нести на тот же электрофорез или на диагностическую процедуру через весь корпус (а иногда и по подвалам). А перед этим достать из кроватки (или из нагретого кювеза), одеть, запеленать... И всю дорогу следить за тем, чтобы не оступиться и не уронить ребенка, чтобы не подул сквозняк или не попал взгляд посторонних людей, которых иногда совсем не хочется видеть. А после процедуры, распаренного и расслабленного малыша нести обратно в палату.

Отделение новорожденных

Здесь сделали иначе - для максимально бережного отношения к детям медицинская сестра с передвижным столиком, на котором расположено диагностическое или физиотерапевтическое оборудование, сама приходит в палату к пациенту, и маме его никуда не нужно нести.

Кстати, коридоры в одном из отделений новорожденных на 3 этаже медики по собственной инициативе украсили фотографиями новорожденных детей.

Пост медсестры

Возвращаясь к «быту», не хочется оставить незамеченными шкафчики, которые обычно можно увидеть в фитнесс-клубах – здесь они расположились около стен в коридоре отделений. Предназначены они для хранения личных, в том числе ценных вещей родителей. Каждый шкафчик закрывается на ключ, который хранится у мамы.

Шкафчики для личных вещей родителей

Отдельная гордость сотрудников этого корпуса – это современный пищеблок, на котором готовят питание для мам и малышей, оборудованный по последнему слову техники. В тот день, когда мы были с нашим визитом в корпусе, в меню для мам на завтрак значились творожная запеканка, салат из овощей, хлеб с маслом, чай и сок. На обед – овощной суп со сметаной, картофель с мясной котлетой и компот. На полдник – молоко с печеньем, на ужин – каша, омлет и чай. Для всех остальных продуктов, переданных из дома, – есть холодильник в буфете.

Пищеблок

Невозможно не отметить, что после ремонта преобразились буфеты, в которых здесь, собственно, и принято принимать пищу, а для малышей в отделении неврологии, где лежат не только новорожденные, но и дети постарше, появились стульчики для кормления.

Буфет

Молочную смесь для «искусственников» и для детей на смешанном вскармливании мы тоже проверили – она хранится в специальном холодильнике, рядом с которым расположен стерилизатор для бутылочек.

К слову, индивидуальные чайники в палате по соображениям безопасности здесь не приветствуются – персонал заверил нас, что кипяченой водой любой температуры круглосуточно обеспечено каждое отделение. Микроволновые печи тоже пока есть только для «блоков», в которых по три расположены одноместные палаты. Зато теперь в отделении появилась такая вещь как водонагреватели, благодаря которым мытье рук и новорожденных при любых внешних обстоятельствах перестало быть проблемой. И ультрафиолетовые рециркуляторы, обеззараживающие воздух в отделениях.

После экскурсии сюда впечатление остается достаточно хорошее – видно, что благоустраивая новый корпус, медики постарались учесть все основные моменты, важные для жизни и здоровья самых маленьких пациентов. Безусловно, в рамках бюджетных возможностей, но с максимальной пользой для дела.