Угол зрения. Косоглазие у детей

Косоглазие – это такое положение глаз, при котором зрительные оси не сходятся на рассматриваемом предмете. Внешне это проявляется тем, что глаз отклоняется в ту или иную сторону (вправо или влево, реже вверх или вниз, встречаются и различные сочетанные варианты).

Если глаз приведен к носу, косоглазие называют сходящимся (встречается чаще), а если к виску – расходящимся. Косить может один глаз или оба. Чаще всего родители обращаются к детскому офтальмологу, заметив, что глаза ребенка смотрят «неправильно».

Косоглазие – это не только проблема внешнего вида. Эффект косоглазия является следствием нарушений восприятий и проведения зрительной информации по всей зрительной системе ребенка. При косоглазии снижается острота зрения, нарушаются связи между правым и левым глазом, а также правильный баланс между мышцами, которые двигают глаза в разные стороны. Кроме этого, нарушается способность к объемному зрительному восприятию. Косоглазие может быть врожденным, но чаще оно возникает в раннем детстве.

Если патология проявилась до 1 года, то ее называют рано приобретенной. Возможно возникновение болезни и в 6 лет. Но чаще косоглазие развивается в возрасте от 1 до 3 лет. При рождении ребенок еще не умеет смотреть «двумя глазами», способность к бинокулярному зрению формируется постепенно до 4 лет. При этом любое отклонение зрительной оси от точки фиксации нужно квалифицировать как косоглазие и ни при каких обстоятельствах не рассматривать как вариант нормы. Это касается даже таких, казалось бы, косметически мало выраженных случаев, как косоглазие с малым углом и непостоянное косоглазие.

Наиболее часто косоглазие развивается у детей с дальнозоркостью – когда малыш плохо видит предметы, находящиеся вблизи. Косоглазие также может развиваться у детей с астигматизмом. При астигматизме некоторые участки изображения могут фокусироваться на сетчатке, другие – за или перед ней (бывают и более сложные случаи). В результате человек видит искаженное изображение. Представление об этом можно получить, если посмотреть на свое отражение в овальной чайной ложке. Такое же искаженное изображение формируется при астигматизме на сетчатке глаза. Но хотя сама картинка при астигматизме может быть размытой и неотчетливой, человек обычно не осознает этого искажения, так как головной мозг «исправляет» его восприятие. Косоглазие может встречаться и при близорукости – когда ребенок плохо видит предметы, расположенные вдали.

При косоглазии на постоянно косящем глазу постепенно происходит понижение остроты зрения – амблиопия. Это осложнение связано с тем, что зрительная система, во избежание хаоса, блокирует передачу в мозг изображения предмета, который воспринимает косящий глаз. Такое состояние приводит к еще большему отклонению этого глаза, т.е. косоглазие усиливается. Процесс потери зрения зависит от возраста возникновения патологии.

Если это произошло в раннем детстве, в первый год жизни, то снижение остроты зрения бывает очень и очень быстрым.

Причинами возникновения косоглазия могут быть:

* наследственная предрасположенность, когда заболевание есть у ближайших родственников (родители, дяди, тети и др.);

* наличие того или иного оптического дефекта (расфокусировки) органа зрения ребенка, например при дальнозоркости у детей;

* различные интоксикации (отравления) плода в период беременности;

* тяжелые инфекционные заболевания ребенка (например скарлатина, дифтерия и др.);

* неврологические болезни.

Кроме того, толчком к возникновению косоглазия (на фоне предпосылок) могут послужить высокая температура (свыше 38°С), физическая или психическая травма.

Лечение

Существует более 20 различных типов косоглазия. Внешне все они проявляются отклонением зрительной оси от точки фиксации, но по своим причинным факторам и механизму развития, а также по глубине нарушений сильно друг от друга отличаются.

Каждый тип косоглазия требует индивидуального подхода. К сожалению, даже среди медиков бытует мнение, что до 6-летнего возраста ребенку с косоглазием ничего делать не нужно и все само пройдет. Это величайшее заблуждение. Любое отклонение глаза в любом возрасте следует считать началом болезни. Если не предпринимать никаких мер, может произойти потеря остроты зрения, и тогда лечение потребует гораздо больше сил и времени, а в некоторых случаях изменения становятся необратимыми.

Иногда косоглазие бывает мнимым: из-за широкой переносицы новорожденного родители подозревают наличие этого дефекта зрения, а его на самом деле нет – это всего лишь иллюзия. У новорожденных глаза посажены очень близко, а переносица, в связи с особенностью их лицевого скелета, широкая. По мере формирования лицевого скелета расстояние между глазами увеличивается, а ширина переносицы уменьшается. Вот именно в таком случае все действительно с возрастом проходит и исправлять ничего не нужно, но определить, мнимое это косоглазие или реальное, может только врач!

Любое подозрение на отклонение от нормы должно насторожить родителей и подвигнуть к скорейшему посещению детского офтальмолога.

Сроки профилактического посещения офтальмолога на первом году жизни ребенка

Первый осмотр желателен сразу после родов. Надо сказать, что в роддомах не проводится осмотр офтальмологом всех малышей без исключения. Неонатолог роддома или участковый педиатр могут отнести малыша в группу риска, тогда ему назначат консультацию окулиста уже в роддоме или сразу после выписки. К группе риска относятся дети с отягощенной наследственностью по заболеваниям глаз (если у родителей таковые имеются), недоношенные новорожденные, дети, родившиеся при патологических родах, а также дети, родители которых имеют вредные привычки (алкоголизм, курение).

Далее осмотр офтальмолога необходим малышу в возрасте двух месяцев, в полгода и в возрасте одного года. В эти сроки к окулисту направляют всех детей. Специалист выявит наличие или отсутствие у ребенка дальнозоркости (близорукости), остроту и характер зрения, угол косоглазия и при необходимости направит на консультацию к другим специалистам, например к невропатологу. Только после тщательного обследования может быть начато комплексное лечение косоглазия, включающее консервативную терапию и хирургическое лечение.

К консервативной части лечения относят методы, направленные на повышение остроты зрения. При наличии дальнозоркости или близорукости, по показаниям, ребенку необходимы очки. Иногда они полностью исправляют косоглазие. Однако одного ношения очков недостаточно.

Очень важно научить ребенка объединять изображения с правого и левого глаза в один образ. Достигается это посредством комплекса лечебных мероприятий, проводимых курсами несколько раз в год. Лечение консервативное и проходит в игровой форме. Кроме этого, используется метод окклюзии – закрытие повязкой здорового глаза в течение определенного времени каждый день, для того чтобы ребенок приучался больше полагаться на слабый глаз.

Следует особо отметить, что успех лечения косоглазия зависит от правильно подобранной индивидуальной тактики лечения. Комплекс лечения часто предполагает применение как консервативного, так и, в большинстве случаев, хирургического пособия. При этом к операции не нужно относиться как к альтернативе консервативному лечению. Хирургия – это один из этапов лечения, место и время которого зависят от типа косоглазия и глубины поражения зрительной системы.

До хирургического лечения и после него следует проводить консервативные терапевтические мероприятия, направленные на повышение остроты зрения, для восстановления связи между глазами и стереоскопического объемного зрительного восприятия – это достигается с помощью специальных упражнений. Применяют методики, позволяющие повысить функциональное состояние зрительной части коры головного мозга, заставить зрительные клетки коры работать в нормальном режиме и тем самым обеспечивать правильное и четкое зрительное восприятие. Эти методики носят стимулирующий характер. Занятия проводятся на специальных приборах в амбулаторных условиях курсами по 2–3 недели несколько раз в год.

В ходе лечения на определенном этапе, при наличии высокой остроты зрения, восстановлении способности к слиянию двух образов с левого и правого глаза в единый зрительный образ, при наличии отклонения глаза, проводится хирургическое вмешательство на мышцах глаза. Операция направлена на восстановление правильного баланса между мышцами, приводящими в движение глазные яблоки (глазодвигательные мышцы). Важно понимать, что операция не заменяет терапевтические методики, а решает конкретную задачу, которую невозможно решить консервативно.

Для решения вопроса о сроках проведения хирургического вмешательства имеет значение наличие у пациента достаточной остроты зрения. Чем раньше поставить глаза в симметричное положение при прямом взоре, тем лучше. Специальных ограничений по возрасту нет. При врожденном косоглазии важно закончить хирургический этап не позже 3 лет, при приобретенном – в зависимости от сроков достижения на консервативном этапе лечения хорошей остроты зрения и восстановления потенциальной способности к слиянию изображений с двух глаз в единый зрительный образ.

Тактика хирургического лечения разрабатывается в зависимости от типа косоглазия. С точки зрения хирургии лечение постоянной формы косоглазия с большой величиной угла косоглазия, когда глаз отклонен значительно, не представляет большой трудности. Эффект таких операций очевиден для пациента. А для хирургов с определенной квалификацией не составит труда.

Трудно оперировать косоглазие с непостоянными и малыми углами. В настоящее время разработаны технологии проведения разреза без применения режущего устройства (ножницы, скальпель, лазерные лучи). Ткани не рассекаются, а как бы раздвигаются высокочастотным потоком радиоволн, обеспечивая бескровное обнажение операционного поля. Техника операций при косоглазии микрохирургическая, применяется общее обезболивание со специфическим наркозом, позволяющим полностью расслабить глазодвигательные мышцы.

В зависимости от объема операции длительность ее составляет от 20 минут до полутора часов. Ребенок выписывается домой на второй день после операции. При отсутствии вертикального компонента (когда глаз не смещен вверх или вниз), как правило, делается одна или две операции на одном и втором глазе, в зависимости от размеров глазного яблока и типа косоглазия. Чем раньше достигают симметричного положения глаза, тем благоприятнее перспектива излечения.

К школе ребенок с косоглазием должен быть максимально реабилитирован. Если заниматься проблемой косоглазия комплексно, то излечение происходит в 97% случаев. Благодаря своевременно вылеченному заболеванию ребенок может нормально учиться, избавиться от психологических проблем из-за дефектов зрения, заниматься впоследствии любимым делом.

Журнал "Мама и малыш"

Автор: Игорь Азнаурян. Детский офтальмолог, академик Академии медико-технических наук РФ