Диатез. Нервно-артритический диатез у детей: причины, симптомы, лечение

Каждый из нас уже рождается со склонностью к определенным болезням, что обусловлено совокупностью наследственных факторов, заболеваниями родителей и родственников. Именно эта предрасположенность и носит название диатез или аномалия конституции.

Одно из них — нервно-артритический диатез. О нем мы и поговорим…

Что такое нервно-артритический диатез?

В его основе лежит нарушение обмена некоторых веществ в организме. Для этого состояния характерны расстройства питания, склонность к кетоацидозу (увеличению кетоновых тел в крови), повышенная нервная возбудимость.

Частота нервно-артритического диатеза составляет около 5%, то есть он развивается значительно реже, чем все остальные аномалии конституции.

Наиболее часто он встречается у детей в возрасте от двух до десяти лет, а к подростковому возрасту все его симптомы, как правило, нивелируются. Однако в некоторых случаях у взрослых его проявления сохраняются на всю жизнь и со временем могут привести к развитию многих недугов: сахарному диабету, артериосклерозу, подагре, мочекаменной болезни и другим.

Причины

В основе диатеза лежит:

С одной стороны — наследственно обусловленный дефект обмена пуриновых оснований (веществ, содержащихся в мясе и некоторых других продуктах), а также усиленное образование мочевой кислоты в организме.

С другой стороны — воздействие факторов внешней среды: перегрузка рациона беременной женщины и ребенка раннего возраста продуктами, содержащими белки (мясо, печень, почки).

В таких семьях чаще выявляется неврастения, подагра, желчно или мочекаменная болезнь, артериосклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Механизм развития

Довольно сложен. Однако, отбросив большинство сложных специфических терминов и не вдаваясь глубоко в патофизиологию, он сводится к следующему:

На фоне нарушенного обмена веществ под воздействием неблагоприятных факторов (стресс, погрешности в диете) в крови и моче повышается концентрация пуринов, мочевой кислоты, а также кетоновых тел (ацетон, ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислота).

Все изменения, которые происходят в органах и системах крохи, обусловлены именно влиянием этих веществ.

Проявления

Зависят от возраста маленького пациента, а также выраженности симптомов диатеза. Выделяют несколько синдромов:

* Неврастенический синдром. Встречается наиболее часто и уже в грудном возрасте наблюдаются его симптомы: малыш беспричинно беспокоен и пуглив, плохо и мало спит. А по мере взросления кроха становится еще более возбудимым: может кричать даже от укуса комара или небольшого зуда кожи.

Поскольку пуриновые основания стимулируют нервную систему, кроха опережает своих сверстников в психическом и эмоциональном развитии. Малыш очень любознателен, быстро овладевает устной и письменной речью, легко запоминает прочитанное и услышанное. Такого ребенка зачастую называют вундеркиндом.

Однако это всего лишь внешнее благополучие. На самом деле проблема лежит гораздо глубже.

Нередко у ребенка старшего возраста с неврастеническим синдромом наблюдается:

эмоциональная лабильность: неустойчивое настроение, повышенная раздражительность и плаксивость

чрезмерная двигательная активность

непродолжительный и неглубокий сон, ночные страхи

повышенная чувствительность к запахам

иногда привычные рвоты

навязчивый кашель, тики

энурез (ночное недержание мочи)

стойкая анорексия, плохо поддающаяся лечению

заикание (логоневроз)

головные боли, а также боли в животе и мышцах

обильный стул, несмотря на плохой аппетит

по утрам запах ацетона (перезрелых фруктов) изо рта

Кроме того, ребенок с нервно-артритическим диатезом имеет небольшую массу тела. Однако иногда он склонен к полноте (особенно девочки).

* Дисметаболический синдром. При этой форме, за счет нарушения обменных процессов, в организме ребенка происходят следующие изменения:

Ураты во внутрисуставной жидкости могут кристаллизоваться. Поэтому иногда ребенок жалуется на ночные переходящие боли в суставах.

на ночные переходящие боли в суставах. Нередко у малыша в моче появляются соли (ураты, оксалаты, фосфаты) и эритроциты (за счет повреждения слизистой кристаллами соли). Поэтому ребенок может предъявлять жалобы на боли и жжение во время мочеиспускания, которые не связанны с переохлаждением или инфекцией.

Кроме того, при этом синдроме за счет резкого повышения в крови и тканях кетоновых тел иногда развивается ацетонемический криз. Его причинами могут стать погрешности в диете (злоупотребление мясными и жирными продуктами), любое заболевание или стресс, а также повышенная физическая нагрузка.

Симптомы ацетонемического криза:

* Внезапно или после кратковременного недомогания (головные боли, тошнота, запор, слегка серовато-белый цвет стула) появляется повторная неукротимая рвота и выраженный запах ацетона изо рта.

* Малыш жалуется на боли в животе, у него повышается температура тела, он может быстро терять в весе.

* Малютка отказывается от еды и питья.

* У крохи стремительно развиваются симптомы обезвоживания: сильная жажда и сухость во рту, сниженная эластичность кожи (если ее сильно сдавить, она медленно возвращается в нормальное положение), отсутствие слез.

* В тяжелых случаях иногда нарушается сознание и развиваются судороги.

Приступ продолжается от нескольких часов до одного-двух дней (иногда до пяти) и в большинстве случаев прекращается так же внезапно, как и начался. Обычно после приступа ребенок быстро идет на поправку.

Изменения в анализах во время приступа

В крови повышаются кетоновые тела, ацетон, аммиак и лейкоциты, а глюкоза, наоборот, может понижаться.

повышаются кетоновые тела, ацетон, аммиак и лейкоциты, а глюкоза, наоборот, может понижаться. В моче выявляется ацетон.

В случае развития выраженного ацетонемического криза ребенок нуждается в срочной медицинской помощи.

Спастический синдром

Для него характерно появление мигренеподобных головных болей, бронхоспазма, болей в области сердца, а также склонности к повышению артериального давления, запорам, почечным и кишечным коликам.

Возможно развитие бронхиальной астмы. Как правило, она протекает нетяжело и хорошо поддается лечению.

Кожный синдром

Развивается нечасто и в основном у детей старшего возраста. Он характеризуется развитием крапивницы, отёка Квинке, экземы, нейродермита.

Примите к сведению! Не всегда имеется четкая граница между этими синдромами. Поэтому, к примеру, у одного и того же ребенка могут наблюдаться признаки двух синдромов, но с преобладанием симптомов одного из них.

Когда необходимо лечение?

Ребенок нуждается в лечении в тяжелых случаях.

Для улучшения общего самочувствия назначаются:

Успокоительные травы (валериана, мята, хвощ, пустырник) или препараты (фенобарбитал и другие).

(валериана, мята, хвощ, пустырник) (фенобарбитал и другие). Лекарственные вещества, которые нарушают синтез мочевой кислоты (алопуринол) или выводят её из организма (этамид, уродан), препятствуют образованию кетоновых тел (пантотенат кальция).

Однако наиболее часто малыш нуждается в лечении при ацетонемическом кризе. Оно направленно на борьбу с обезвоживанием и ацидозом (состояние, при котором реакция крови кислая), ускорение выведения и разрушения кетоновых тел, а также прекращения рвоты.

Для этого рекомендуется:

При невыраженном кризе (ацетон в моче не более «++») обильно поить ребенка. Подойдет сладкий чай, щелочные минеральные воды, свежеприготовленные фруктовые соки. Рекомендуется поить часто (каждые 10-15 минут) и небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступы повторной рвоты.

Подойдет сладкий чай, щелочные минеральные воды, свежеприготовленные фруктовые соки. Рекомендуется поить часто (каждые 10-15 минут) и небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступы повторной рвоты. Если симптомы криза выражены и ацетон в моче более «++», ребенка госпитализируют и назначают лечение лекарственными препаратами: глюкоза, физиологический раствор, церукал и другие.

Однако борьба с ацетонемическим кризом и назначение некоторых лекарственных средств — это не основа лечения. Такой ребенок гораздо больше нуждается в охранном режиме и рациональном питании.

Можете ли вы помочь своему малышу?

Конечно! Ведь в этом случае от вас зависит гораздо больше, нежели от врача. Поэтому постарайтесь придерживаться некоторых советов:

* Оберегайте своего кроху от чрезмерных отрицательных эмоций и психических перегрузок, поскольку из-за эмоциональной лабильности малыш трудно их переносит.

* Ограничьте время нахождения ребенка за монитором компьютера и просмотра телепередач (особенно если он пристрастился к «стрелялкам»).

* Постепенно закаливайте малыша: утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, влажные обтирания.

* Желательно, чтобы ребенок занимался физкультурой (но не интенсивным спортом!).

Кроме того, чтобы предотвратить избыточное поступление в организм пуринов, образование мочевой кислоты и кетоновых тел, важно придерживаться определенной диеты.

Диета

- Старайтесь, чтобы в рационе крохи в достаточном количестве присутствовали продукты, которые препятствуют образованию кетоновых тел в организме. В тоже время проследите, чтобы содержание пуриновых оснований и щавелевой кислоты в них было минимальным.

К ним относятся:

* молочные продукты (молоко, творог, сыр, сметана)

* большинство овощей и фруктов: картофель, кабачок, баклажан, яблоки, абрикосы и другие

* «защищенные» крупы (содержат крахмал): перловая, гречневая, овсяная

* мучные изделия

* яйца (не более одного в день).

- Постарайтесь, чтобы малыш получал в достаточном объеме щелочное питье (особенно во второй половине дня): минеральные воды, лимонную воду, свежеприготовленные фруктовые соки.

- Побалуйте своего кроху и добавьте немного «вкусненького»: мармелад, ягоды, сухофрукты (изюм, курага), желейные конфеты.

- Ограничьте (а в тяжелых случаях исключите) продукты, которые умеренно богаты пуриновыми основаниями:

нежирные сорта мяса (телятина, говядина, индюшатина, кролик, баранина)

морская рыба: макрель, камбала, пикша, семга, треска

раки

рыба речная: карп, судак, щука

лесные и грецкие орехи, миндаль

белый гриб, лисички, шампиньоны.

- Желательно, чтобы вы полностью исключили из рациона продукты, которые очень богаты пуринами и щавелевой кислотой, а также могут усилить ацидоз:

крепкие мясные и рыбные бульоны

курятина

субпродукты (мозги, почки, печень, язык)

продукты промышленного консервирования (если на них отсутствует пометка «Для детского питания»)

газированные напитки, в том числе любые другие напитки, которые долго хранились в холодильнике

бобовые (фасоль, соя)

шпинат, щавель, цветная капуста, петрушка, зеленый горошек, ревень

На заметку маме

Сейчас уже не рекомендуется полностью исключать из рациона какао, чай, кофе и шоколад. Поскольку в результате проведенных исследований доказано, что из пуринов, содержащихся в них, не образуется мочевая кислота. Однако злоупотреблять ими все же не стоит, лучше ограничить.

не рекомендуется полностью исключать из рациона какао, чай, кофе и шоколад. Поскольку в результате проведенных исследований доказано, что из пуринов, содержащихся в них, не образуется мочевая кислота. Однако злоупотреблять ими все же не стоит, лучше ограничить. Желательно, чтобы малыш употреблял все продукты в свежем, вареном и печеном виде.

Конечно, ограничений достаточно много. Поэтому крохе сложно будет объяснить: почему, к примеру, он может лишь попробовать шоколад, тогда как соседский Мишка объедается этим лакомством.

Однако все же старайтесь придерживаться правильного питания, оберегайте своего малыша от чрезмерных эмоций и физических нагрузок. Ведь только благодаря этому ваш ребенок адаптируется к условиям внешней среды в разы быстрее и у него намного улучшится качество жизни. Ну, а вы сможете надолго забыть о запахе ацетона и привычных рвотах у вашего крохи.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения