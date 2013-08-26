Диатез. Нервно-артритический диатез у детей: причины, симптомы, лечение
Каждый из нас уже рождается со склонностью к определенным болезням, что обусловлено совокупностью наследственных факторов, заболеваниями родителей и родственников. Именно эта предрасположенность и носит название диатез или аномалия конституции.
Одно из них — нервно-артритический диатез. О нем мы и поговорим…
Что такое нервно-артритический диатез?
В его основе лежит нарушение обмена некоторых веществ в организме. Для этого состояния характерны расстройства питания, склонность к кетоацидозу (увеличению кетоновых тел в крови), повышенная нервная возбудимость.
Частота нервно-артритического диатеза составляет около 5%, то есть он развивается значительно реже, чем все остальные аномалии конституции.
Наиболее часто он встречается у детей в возрасте от двух до десяти лет, а к подростковому возрасту все его симптомы, как правило, нивелируются. Однако в некоторых случаях у взрослых его проявления сохраняются на всю жизнь и со временем могут привести к развитию многих недугов: сахарному диабету, артериосклерозу, подагре, мочекаменной болезни и другим.
Причины
В основе диатеза лежит:
С одной стороны — наследственно обусловленный дефект обмена пуриновых оснований (веществ, содержащихся в мясе и некоторых других продуктах), а также усиленное образование мочевой кислоты в организме.
С другой стороны — воздействие факторов внешней среды: перегрузка рациона беременной женщины и ребенка раннего возраста продуктами, содержащими белки (мясо, печень, почки).
В таких семьях чаще выявляется неврастения, подагра, желчно или мочекаменная болезнь, артериосклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет.
Механизм развития
Довольно сложен. Однако, отбросив большинство сложных специфических терминов и не вдаваясь глубоко в патофизиологию, он сводится к следующему:
На фоне нарушенного обмена веществ под воздействием неблагоприятных факторов (стресс, погрешности в диете) в крови и моче повышается концентрация пуринов, мочевой кислоты, а также кетоновых тел (ацетон, ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислота).
Все изменения, которые происходят в органах и системах крохи, обусловлены именно влиянием этих веществ.
Проявления
Зависят от возраста маленького пациента, а также выраженности симптомов диатеза. Выделяют несколько синдромов:
* Неврастенический синдром. Встречается наиболее часто и уже в грудном возрасте наблюдаются его симптомы: малыш беспричинно беспокоен и пуглив, плохо и мало спит. А по мере взросления кроха становится еще более возбудимым: может кричать даже от укуса комара или небольшого зуда кожи.
Поскольку пуриновые основания стимулируют нервную систему, кроха опережает своих сверстников в психическом и эмоциональном развитии. Малыш очень любознателен, быстро овладевает устной и письменной речью, легко запоминает прочитанное и услышанное. Такого ребенка зачастую называют вундеркиндом.
Однако это всего лишь внешнее благополучие. На самом деле проблема лежит гораздо глубже.
Нередко у ребенка старшего возраста с неврастеническим синдромом наблюдается:
- эмоциональная лабильность: неустойчивое настроение, повышенная раздражительность и плаксивость
- чрезмерная двигательная активность
- непродолжительный и неглубокий сон, ночные страхи
- повышенная чувствительность к запахам
- иногда привычные рвоты
- навязчивый кашель, тики
- энурез (ночное недержание мочи)
- стойкая анорексия, плохо поддающаяся лечению
- заикание (логоневроз)
- головные боли, а также боли в животе и мышцах
- обильный стул, несмотря на плохой аппетит
- по утрам запах ацетона (перезрелых фруктов) изо рта
Кроме того, ребенок с нервно-артритическим диатезом имеет небольшую массу тела. Однако иногда он склонен к полноте (особенно девочки).
* Дисметаболический синдром. При этой форме, за счет нарушения обменных процессов, в организме ребенка происходят следующие изменения:
- Ураты во внутрисуставной жидкости могут кристаллизоваться. Поэтому иногда ребенок жалуется на ночные переходящие боли в суставах.
- Нередко у малыша в моче появляются соли (ураты, оксалаты, фосфаты) и эритроциты (за счет повреждения слизистой кристаллами соли). Поэтому ребенок может предъявлять жалобы на боли и жжение во время мочеиспускания, которые не связанны с переохлаждением или инфекцией.
Кроме того, при этом синдроме за счет резкого повышения в крови и тканях кетоновых тел иногда развивается ацетонемический криз. Его причинами могут стать погрешности в диете (злоупотребление мясными и жирными продуктами), любое заболевание или стресс, а также повышенная физическая нагрузка.
Симптомы ацетонемического криза:
* Внезапно или после кратковременного недомогания (головные боли, тошнота, запор, слегка серовато-белый цвет стула) появляется повторная неукротимая рвота и выраженный запах ацетона изо рта.
* Малыш жалуется на боли в животе, у него повышается температура тела, он может быстро терять в весе.
* Малютка отказывается от еды и питья.
* У крохи стремительно развиваются симптомы обезвоживания: сильная жажда и сухость во рту, сниженная эластичность кожи (если ее сильно сдавить, она медленно возвращается в нормальное положение), отсутствие слез.
* В тяжелых случаях иногда нарушается сознание и развиваются судороги.
Приступ продолжается от нескольких часов до одного-двух дней (иногда до пяти) и в большинстве случаев прекращается так же внезапно, как и начался. Обычно после приступа ребенок быстро идет на поправку.
Изменения в анализах во время приступа
- В крови повышаются кетоновые тела, ацетон, аммиак и лейкоциты, а глюкоза, наоборот, может понижаться.
- В моче выявляется ацетон.
В случае развития выраженного ацетонемического криза ребенок нуждается в срочной медицинской помощи.
Спастический синдром
Для него характерно появление мигренеподобных головных болей, бронхоспазма, болей в области сердца, а также склонности к повышению артериального давления, запорам, почечным и кишечным коликам.
Возможно развитие бронхиальной астмы. Как правило, она протекает нетяжело и хорошо поддается лечению.
Кожный синдром
Развивается нечасто и в основном у детей старшего возраста. Он характеризуется развитием крапивницы, отёка Квинке, экземы, нейродермита.
Примите к сведению! Не всегда имеется четкая граница между этими синдромами. Поэтому, к примеру, у одного и того же ребенка могут наблюдаться признаки двух синдромов, но с преобладанием симптомов одного из них.
Когда необходимо лечение?
Ребенок нуждается в лечении в тяжелых случаях.
Для улучшения общего самочувствия назначаются:
- Успокоительные травы (валериана, мята, хвощ, пустырник) или препараты (фенобарбитал и другие).
- Лекарственные вещества, которые нарушают синтез мочевой кислоты (алопуринол) или выводят её из организма (этамид, уродан), препятствуют образованию кетоновых тел (пантотенат кальция).
Однако наиболее часто малыш нуждается в лечении при ацетонемическом кризе. Оно направленно на борьбу с обезвоживанием и ацидозом (состояние, при котором реакция крови кислая), ускорение выведения и разрушения кетоновых тел, а также прекращения рвоты.
Для этого рекомендуется:
- При невыраженном кризе (ацетон в моче не более «++») обильно поить ребенка. Подойдет сладкий чай, щелочные минеральные воды, свежеприготовленные фруктовые соки. Рекомендуется поить часто (каждые 10-15 минут) и небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступы повторной рвоты.
- Если симптомы криза выражены и ацетон в моче более «++», ребенка госпитализируют и назначают лечение лекарственными препаратами: глюкоза, физиологический раствор, церукал и другие.
Однако борьба с ацетонемическим кризом и назначение некоторых лекарственных средств — это не основа лечения. Такой ребенок гораздо больше нуждается в охранном режиме и рациональном питании.
Можете ли вы помочь своему малышу?
Конечно! Ведь в этом случае от вас зависит гораздо больше, нежели от врача. Поэтому постарайтесь придерживаться некоторых советов:
* Оберегайте своего кроху от чрезмерных отрицательных эмоций и психических перегрузок, поскольку из-за эмоциональной лабильности малыш трудно их переносит.
* Ограничьте время нахождения ребенка за монитором компьютера и просмотра телепередач (особенно если он пристрастился к «стрелялкам»).
* Постепенно закаливайте малыша: утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, влажные обтирания.
* Желательно, чтобы ребенок занимался физкультурой (но не интенсивным спортом!).
Кроме того, чтобы предотвратить избыточное поступление в организм пуринов, образование мочевой кислоты и кетоновых тел, важно придерживаться определенной диеты.
Диета
- Старайтесь, чтобы в рационе крохи в достаточном количестве присутствовали продукты, которые препятствуют образованию кетоновых тел в организме. В тоже время проследите, чтобы содержание пуриновых оснований и щавелевой кислоты в них было минимальным.
К ним относятся:
* молочные продукты (молоко, творог, сыр, сметана)
* большинство овощей и фруктов: картофель, кабачок, баклажан, яблоки, абрикосы и другие
* «защищенные» крупы (содержат крахмал): перловая, гречневая, овсяная
* мучные изделия
* яйца (не более одного в день).
- Постарайтесь, чтобы малыш получал в достаточном объеме щелочное питье (особенно во второй половине дня): минеральные воды, лимонную воду, свежеприготовленные фруктовые соки.
- Побалуйте своего кроху и добавьте немного «вкусненького»: мармелад, ягоды, сухофрукты (изюм, курага), желейные конфеты.
- Ограничьте (а в тяжелых случаях исключите) продукты, которые умеренно богаты пуриновыми основаниями:
нежирные сорта мяса (телятина, говядина, индюшатина, кролик, баранина)
морская рыба: макрель, камбала, пикша, семга, треска
раки
рыба речная: карп, судак, щука
лесные и грецкие орехи, миндаль
белый гриб, лисички, шампиньоны.
- Желательно, чтобы вы полностью исключили из рациона продукты, которые очень богаты пуринами и щавелевой кислотой, а также могут усилить ацидоз:
крепкие мясные и рыбные бульоны
курятина
субпродукты (мозги, почки, печень, язык)
продукты промышленного консервирования (если на них отсутствует пометка «Для детского питания»)
газированные напитки, в том числе любые другие напитки, которые долго хранились в холодильнике
бобовые (фасоль, соя)
шпинат, щавель, цветная капуста, петрушка, зеленый горошек, ревень
На заметку маме
- Сейчас уже не рекомендуется полностью исключать из рациона какао, чай, кофе и шоколад. Поскольку в результате проведенных исследований доказано, что из пуринов, содержащихся в них, не образуется мочевая кислота. Однако злоупотреблять ими все же не стоит, лучше ограничить.
- Желательно, чтобы малыш употреблял все продукты в свежем, вареном и печеном виде.
Конечно, ограничений достаточно много. Поэтому крохе сложно будет объяснить: почему, к примеру, он может лишь попробовать шоколад, тогда как соседский Мишка объедается этим лакомством.
Однако все же старайтесь придерживаться правильного питания, оберегайте своего малыша от чрезмерных эмоций и физических нагрузок. Ведь только благодаря этому ваш ребенок адаптируется к условиям внешней среды в разы быстрее и у него намного улучшится качество жизни. Ну, а вы сможете надолго забыть о запахе ацетона и привычных рвотах у вашего крохи.
фото: http://globallookpress.com/
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения