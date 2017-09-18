ОРВИ, грипп, простуда: как отличить?

Давайте разберемся, как отличить грипп от обычной простуды, и как будем лечить эти заболевания?

Казалось бы, что в течение жизни мы переболеваем неоднократно вирусными и бактериальными инфекциями. Поэтому иммунная система при следующей встрече должна узнать «старого знакомого». Однако не тут-то было.

Вирусы бывают разные

Касательно вирусов, то даже если они относятся к одной группе, то делятся на типы или подтипы, незначительно отличаясь друг от друга. Например, аденовирусы имеют около 50 серотипов. Да и вирус гриппа постоянно видоизменяется (мутирует). То есть получается, что почти каждый раз при респираторном вирусном заболевании наша иммунная система встречается с новым «врагом», не имея готовых антител (белков) для борьбы с ним.

Когда речь идет о возбудителях бактериальных инфекций (например, стафилококках или стрептококках), то ситуация усложняется тем, что из года в год они стремительно вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Причем проблема довольно серьезная, требующая от фарминдустрии разработки новых и более эффективных антибактериальных средств.

Поэтому давайте вместе разбираться в сложных аббревиатурах и диагнозах, которые время от времени появляются в медицинской карточке вашего ребенка.

Грипп или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)?

И грипп, и ОРВИ относятся к заболеваниям, которые вызываются респираторными вирусами (размножаются в дыхательных путях). Вирус попадает в организм здорового ребенка от больного при вдыхании зараженного воздуха — воздушно-капельный путь передачи.

Однако имеется разница:

Грипп вызывается тремя типами вирусов (А, В и С), которые быстро видоизменяются. Причем нередко заболевание у детей протекает тяжело, с развитием большого количества осложнений. Наиболее часто к такому течению болезни приводят вирусы гриппа А и В. Тогда как если заражение произошло вирусом гриппа С, то дети переносят заболевание легче.

Простуда или острая респираторная вирусная инфекция?

Несмотря на схожие проявления: повышенная температура тела, насморк, першение и боль в горле, кашель — это разные заболевания.

Простуда развивается при переохлаждении, приводя к тому, что в организме «просыпаются» бактерии, коих у всех нас много. Однако у здорового ребенка их активный рост и размножение сдерживается иммунной системой. Тогда как при переохлаждении иммунитет ослабляется. В результате ребенок заболевает ангиной, фарингитом, ларингитом, бронхитом, синуситом (воспалением пазух носа).

Основа лечения — назначение антибиотиков. Однако не всегда приходится прибегать к столь нежелательным мерам. При изначально хорошем иммунитете и невыраженных симптомах болезни иногда выздоровление наступает быстро.

Острая респираторная вирусная инфекция и грипп — результат заражения вирусами здорового ребенка от больного. Основа лечения — противовирусные препараты.

Причем трудность заключается еще и в том, что при вирусной инфекции в случае присоединения бактериальной инфекции может развиться, к примеру, та же ангина либо бронхит. Иммунитет ведь ослаблен, поэтому рост бактерий не сдерживается.

Однако согласитесь, что малыши редко ходят с босыми ногами и раздетыми. Если только взрослые не уследят за маленьким непоседой. Поэтому наиболее часто все-таки дети подвержены заражению респираторными вирусами.

Причем больной становится заразным примерно за сутки до того, как у него появятся первые признаки заболевания.

Почему грипп опаснее, чем ОРВИ?

Дело в строении вируса гриппа: он имеет оболочку, на которой располагается два белка — гемагглютинин и нейраминидаза. Именно этими белками определяется тяжесть течения гриппа: нейраминидаза вызывает развитие выраженной интоксикации, а гемагглютинин резко подавляет работу иммунной системы.

Более того, в результате незначительных мутаций молекулы этих белков постоянно меняют свое строение. Однако даже этих небольших изменений достаточно, чтобы иммунная система потеряла свою специфичность, поэтому она не имеет готовых антител к видоизмененному вирусу. То есть при следующей встрече иммунная система уже его «не узнает».

Причем наиболее часто видоизменяется вирус гриппа А. Поэтому он вызывает не только эпидемии гриппа, а пандемии, которые охватывают множество стран и континентов.

Историческая справка

Самая известная пандемия гриппа А — «испанка», вызванная вирусом А(H1N1). По результатам исследований с 1918 по 1919 гг. она унесла около 40-50 миллионов человеческих жизней.

Остальные респираторные инфекции, вызывающие развитие ОРВИ, протекают обычно легче. Однако этих вирусов много, поэтому симптомы заболевания разные, а иммунитет недолгий.

Как отличить острые респираторные вирусные инфекции и грипп?

Ни один доктор не возьмется «на глаз» определить, какой именно вирус «поселился» в организме малыша. Для точного диагноза необходимо провести лабораторные анализы — например, выделить вирус в мазках из зева (горла) либо определить к нему наличие антител в крови. Согласитесь, что такие исследования проводятся нечасто. Поэтому в карточке малыша появляется диагноз — загадочная аббревиатура «ОРВИ».

Однако все-таки отличительные признаки имеются.

Проявления гриппа

Для него характерна сезонность: январь-февраль.

Симптомы интоксикации выходят на первый план:

Заболевание начинается остро с выраженного озноба и резкого повышения температуры тела до 39-39,5°С и выше. Причем признаки иногда так быстро развиваются, что можно с точностью указать даже час начала болезни.

Повышенная температура тела держится на высоких цифрах от 2-3 до 5-7 дней, затем быстро нормализуется. Однако если она вновь повышается, то это свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции, либо развитии осложнений.

Когда заболевание протекает нетяжело, то температура тела хорошо поддается действию жаропонижающих средств. При тяжелом течении болезни трудно нормализовать температуру тела при помощи таблеток, сиропа и свечек. Тогда внутримышечно вводится литическая смесь.

Ребенок становится вялым, отказывается от еды, а при тяжелом течении появляется рвота или тошнота.

Дети постарше жалуются на ломоту в суставах и всем теле. Тогда как малыши не умеют говорить, поэтому очень капризничают.

У крохи слезятся глаза.

Имеется светобоязнь: при ярком свете ребенок либо прищуривается, либо прикрывает ладошкой глаза.

Поражение дыхательных путей присоединяется позднее — обычно на 2-3 день заболевания:

Появляется несильная заложенность носа, но выделения из него отсутствуют либо необильные.

Имеются «царапающие» боли за грудиной — характерный признак именно для гриппа.

Кашель при гриппе мучительный сухой, не приносящий облегчения.

Часто развивается ларинготрахеит — опасное состояние для детей, вызывающее отек голосовых связок. Проявляется «лающим» кашлем, осиплостью голоса, одышкой. Подробнее о ларинготрахеите читайте в нашей статье.

При присоединении бактериальной инфекции нередко формируется бактериальная или вирусно-бактериальная пневмония, которая тяжело протекает. При этом кашель становится влажным с отделением мокроты.

При тяжелых формах гриппа заболевание развивается стремительно: от нескольких часов до одного-двух суток. То есть может получиться так: утром вы отправляете здорового ребенка в школу, а после обеда ему необходима экстренная медицинская помощь.

Далее речь пойдет о вирусах, вызывающих развитие ОРВИ. Однако их довольно много, и охватить все в одной статье невозможно. Поэтому расскажу лишь о тех, которые наиболее часто встречаются.

Проявления парагриппа

Свое название вирусы получили из-за того, что они вызывают развитие симптомов, сходных с гриппом.

Однако при парагриппе, в отличие от гриппа, заболевание начинается постепенно: первый признак — появление заложенности носа с выделениями из него.

Затем присоединяется першение и боль в горле, сухой надсадный кашель, светобоязнь и слезотечение, ломота в теле и суставах. Однако симптомы, как правило, менее выражены, чем при гриппе.

Кроме того, при парагриппе температура тела обычно держится на субфебрильных цифрах: 37,0-38,0°С, редко повышаясь до 38,5°С и выше в первый-второй день заболевания. Однако имеется интересный момент: при парагриппе иногда повышенная температура тела сохраняется дольше, чем при гриппе.

Выздоровление наступает на 8-10 день болезни, а при присоединении бактериальной инфекции — позднее.

Респираторно-синцитиальный вирус

Заболевание начинается постепенно. Первый признак — заложенность носа. Затем появляется кашель сухой или влажный. Нередко развивается бронхит с явлениями спазма (обструкции) бронхов, при этом появляется одышка и малышу трудно сделать выдох.

Температура тела повышается до 37,5-38°С, редко — до 38,5-39°С. Нормализуется обычно на третий-четвертый день болезни.

Выздоровление наступает на 8-10 день заболевания.

Аденовирусы

Имеют много «масок». Поскольку вызывают развитие в одном и том же очаге (например, в садиковской группе) заболевания, которые, казалось бы, протекают по-разному. Например, у одних больше заложен нос и першит в горле, у других — воспаляются оболочки глаза (конъюнктивит).

Такое разнообразие симптомов не характерно для других респираторных вирусов или гриппа.

Однако все же аденовирусы имеют и общие проявления:

Заболевание начинается остро: температура тела резко повышается до 38,0-39,9°С и обычно сохраняется 6-7 дней.

Вместе с повышением температуры возникает выраженный насморк и боли в горле.

Обычно на 4 день болезни поражаются глаза — развивается конъюнктивит. При этом слизистая глаз краснеет, а их них появляется прозрачное отделяемое (слизь). Однако малыш может потереть глаза немытыми ладошками и занести бактериальную инфекцию, что происходит довольно часто. Тогда отделяемое из глаз становится гнойным.

Несколько позднее нарушается работа желудочно-кишечного тракта: появляется понос, тошнота и/или рвота.

Практически всегда увеличиваются лимфатические узлы.

Ларингит, трахеит и пневмония встречаются при аденовирусной инфекции нечасто.

Риновирусы

Вызывают заболевание, которое обычно протекает легко. Оно начинается с «царапания» в горле, общей слабости и недомогания, ломоты в теле и суставах. На второй-третий день болезни появляются обильные выделения из носа. Через день-два может возникнуть сухой кашель, а также воспаление оболочек глаза (конъюнктивит).

При этом температура тела наиболее часто нормальная, однако изредка может повышаться до 37,5-38°С.

Выздоровление наступает на 7-8 день болезни, редко — позднее.

Как видите, при любом ОРВИ заболевание обычно протекает легче, чем при гриппе, реже приводя к развитию осложнений. Однако многое зависит от количества вирусов, попавших в организм, а также исходного состояния иммунной системы ребенка.

Лечить или не лечить?

Ответа однозначного не существует. Дело в том, что если иммунная система малыша крепкая, то справится с возложенной на нее задачей благодаря интерферону.

Что представляет собой интерферон?

Это белок, который вырабатывает иммунная система и некоторые клетки организма в ответ на проникновение вируса.

Как действует интерферон?

Белок способен бороться с вирусами, нарушая их размножение и препятствуя высвобождению из пораженных клеток. Кроме того, он предотвращает проникновение вирусов в здоровые клетки. Причем интерферон действует в отношении всех вирусов одинаково.

Поэтому нередко вспомогательных средств в виде лекарств для лечения ребенка не требуется. Постарайтесь, чтобы малыш много пил жидкости (уменьшается интоксикация) и отлежался в постели. Также, чтобы улучшилось носовое дыхание, промывайте ему нос солевыми растворами.

А если иммунная система ослаблена? Тогда имеется высокий риск тяжелого течения не только гриппа, но и ОРВИ. Поэтому иногда бывает сложно обойтись без помощи лекарственных средств.

О том, какие применяются противовирусные препараты для лечения ОРВИ и гриппа у детей - в этой статье.

Сбивать температуру или нет?

Повышенная температура тела способствует выработке интерферона клетками иммунной системы. Поэтому не снижайте температуру тела ребенка, пока столбик термометра не поднимется до 38°С.

Однако если признаки интоксикации выражены, либо температура тела подскочила до высоких цифр, принимайте срочные меры.

Причем иногда складываются ситуации, когда необходимо снижать температуру тела ребенка, даже при если она повысилась лишь до 37,5-37,9°С. Например, если в прошлом у ребенка на фоне повышенной температуры тела появились судороги.

Как защитить ребенка от заражения?

Принято считать, что если вирус попал в организм, то малыш обязательно заболеет. На самом деле для этого необходимо определенное количество вирусов — инфицирующая доза. Поэтому с десятью вирусами иммунная система ребенка справится, а вот большим количеством (например, 100-200) — нет.

Можно ли уменьшить количество вирусов в помещении?

Да! Дело в том, что вирусы приспособились долго сохранять жизнеспособность — к примеру, в комнатной пыли до пяти недель (!), а на поверхностях предметов — до двух недель. Поэтому перво-наперво нужно проветривать помещения и часто проводить влажную уборку.

Что делать в общественном транспорте или коридоре поликлиники? Понятное дело, что остановки каждые пять минут с проветриванием не устроишь, да и в поликлинике много народу. В этом случае устройте своеобразный «душ» носу, чтобы не дать вирусам проникнуть в клетки слизистой оболочки носа: часто брызгайте в носовые ходы солевой раствор. Подойдут любые аптечные препараты с солевыми растворами — например, Долфин или Аква Марис.

Недорогой вариант: приобрести флакончик (емкость) для разбрызгивания лекарственного раствора многоразового применения. При этом вместо готового аптечного препарата использовать простой 0,9% физиологический раствор. Для профилактики — средство неплохое, но для лечения не подходит.

Конечно, можно применять и противовирусные мази. Если вы отдаете предпочтение им, то помните, что оксолиновая мазь обладает противовирусной активностью только в отношении вируса гриппа. Поэтому, к примеру, подойдет мазь Виферон, которая действует против большего количества вирусов. Мазь можно использовать у детей с возраста одного года.

ВАЖНО!!! Грипп опасен осложнениями, поэтому не занимайтесь самолечением, не ждите ухудшения состояния, обращайтесь к врачу в первый день появления симптомов для постановки правильного диагноза и назначения эффективного лечения!

