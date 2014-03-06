Витамины. Какие нужны детям?

Известно, что витамины и минералы жизненно необходимы всем, а в особенности детям. Ведь для нормального развития всех органов и систем ребенку требуется колоссальное количество всевозможных полезностей, которые должны поступать извне. Поскольку не все они синтезируются в организме. Однако не всегда их содержание достаточное в продуктах питания. В результате неокрепший организм становится уязвимым к вредоносным факторам: вирусам, бактериям, стрессам, аллергенам и другим.

Поэтому каждая мама стремится, чтобы её малыш рос и развивался нормально, не болел, хорошо учился в школе. В результате рано или поздно задумывается о витаминах и минералах. Поэтому давайте о них и поговорим.

Что представляют собой витамины и минералы?

Витамины

Простые вещества разнообразной химической природы с высокой биологической активностью. При их недостаточности развивается гиповитаминоз.

Для организма они необходимы в ничтожно малых количествах по сравнению с белками, жирами и углеводами. Однако имеют огромное значение для нормальной работы всех органов и систем.

Существует два вида витаминов:

Однокомпонентные , содержащие только один витамин.

, содержащие только один витамин. Многокомпонентные — поливитаминные комплексы, в состав которых входят витамины (А, Е, группы В и другие), минералы (железо, магний, селен и другие), а иногда и пребиотики или другие полезности.

Витамины делятся на две группы:

Жирорастворимые — А, D, F, E, K. Ими организм насыщается медленно.

— А, D, F, E, K. Ими организм насыщается медленно. Водорастворимые — все остальные витамины. Их уровень в организме повышается за короткое время, но так же быстро они и выводятся.

Некоторые из витаминов организм сам способен синтезировать (например, витамин D).

Минералы

Вещества, входящие в состав земной коры. Не синтезируются в организме, а поступают в него извне.

Минералы делятся на:

Макроэлементы . Содержатся в организме в больших концентрациях (калий, кальций, магний, фосфор, хлор, сера и другие)

. Содержатся в организме в больших концентрациях (калий, кальций, магний, фосфор, хлор, сера и другие) Микроэлементы. Присутствуют в организме в малых концентрациях (железо, цинк, хром, фтор, селен, йод и так далее).

Функции основных витаминов и минералов, а также признаки их недостаточности

Рассмотрим их кратко лишь в виде общего ознакомления.

Витамин А

Функции

Защищает от инфекционных заболеваний, улучшает зрение, участвует в процессах роста и развития малыша.

Признаки недостаточности

Понижается острота зрения, развивается «куриная слепота» (ребенок плохо видит или вообще не видит ночью), появляются тещины в углах рта, любые заболевания имеют длительный характер (пневмония, бронхит, пиелонефрит и так далее). Имеется сухость кожных покровов, ломкость волос и ногтей.

Витамин С

Функции

Участвует в восстановлении и росте тканей, работе надпочечников, процессах свертываемости крови. Улучшает работу нервной системы и усвоение железа. Защищает организм от вредоносного воздействия факторов окружающей среды, а также вирусов и бактерий.

Признаки недостаточности

Мелкие кровоизлияния в коже, кровоточивость десен, ранний кариес, повышенная восприимчивость к вирусным и бактериальным инфекциям, быстрая утомляемость.

В2 (рибофлафин)

Функции

Улучшает насыщение всех клеток кислородом, уменьшает вредоносное воздействие на организм токсинов и лекарственных препаратов. Участвует в формировании слизистой оболочки желудка и кишечника, а так же дыхательной системы. Улучшает работу нервной системы.

Признаки недостаточности

Слабость, пониженный аппетит, беспричинные головные боли.

В12 (цианокобаламин)

Функции

Отвечает за образование эритроцитов, нормализует работу центральной нервной системы.

Признаки недостаточности

Утомляемость, онемение конечностей. Анемия.

В6 (пиридоксин)

Функции

Способствует образованию антител (борются с инфекцией) иммунной системой. Улучшает работу нервной системы. Участвует в синтезе гемоглобина.

Признаки недостаточности

Спазмы мышц, трещины в углах рта, повышенная нервная возбудимость, судороги, невриты (воспаление нервов), сухость кожи.

В5 (пантотеновая кислота)

Функции

Участвует в синтезе гормонов корой надпочечников (глюкокортикоидов), обмене жиров, белков, углеводов, росте новых клеток. Улучшает работу нервной системы.

Признаки недостаточности

Головные и мышечные боли, депрессивные состояния, повышенная утомляемость, расстройства сна, беспричинная тошнота, блеклость и сухость кожи.

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Функции

Укрепляет иммунную систему, участвует в процессах деления всех клеток и кроветворении (образование эритроцитов).

Признаки недостаточности

У малыша пониженный аппетит. Он становится раздражительным и быстро утомляется, жалуется на головные боли, у него развивается анемия.

Витамин D

Функции

Обеспечивает всасывание из кишечника кальция, а также магния и фосфатов. Кроме того, способствует переносу кальция из крови в костную ткань.

Признаки недостаточности

У детей до года — проявления рахита: мягкость костей, появление лобных бугров, образование реберных четок. У детей постарше — ломкость ногтей, ранний кариес.

Витамин Е (токоферол ацетат) — антиоксидант

Функции

Основная — предохранение клеток от разрушения свободными радикалами (повреждают жизненно важные структуры организма).

Признаки недостаточности

Склонность к аллергическим заболеваниям, мышечная слабость, быстрая утомляемость, длительное течение заболеваний.

Селен

Функции

Повышает иммунитет, улучшает работу всех органов и систем. Участвует в делении всех клеток.

Признаки недостаточности

Склонность к вирусным и бактериальным инфекциям.

Железо

Функции

Способствует повышению уровня гемоглобина в крови, тем самым, улучшая снабжение тканей кислородом.

Признаки недостаточности

Склонность к бактериальным и вирусным инфекциям, раздражительность, быстрая утомляемость, развитие железодефицитной анемии.

Кальций

Функции

Является основой костной ткани и зубов, участвует в сокращении мышц и процессах свертываемости крови, регулирует работу нервной системы.

Признаки недостаточности

Повышенная нервная возбудимость, малыш жалуется на судороги в мышцах ног и спины.

Магний

Функции

Участвует в формировании новых клеток в организме, выделении энергии, работе мышц и мозга, активации витаминов группы В. Участвует в транспорте ионов кальция и калия в клетку через её мембрану, проведении нервных импульсов и сокращении мышц.

Признаки недостаточности

Раздражительность, нарушение сна и аппетита, плаксивость, слабость, быстрая утомляемость, выпадение волос и ломкость ногтей, судороги в икроножных мышцах. Ребенок жалуется на покалывание в конечностях и онемение.

Йод

Функции

Принимает участие в синтезе белка (главного строительного материала в организме), а также гормонов щитовидной железы, которые управляют процессами роста, созревания органов и тканей, регулируют обмен энергией. Кроме того, йод ответственен за формирование костной системы, работу головного мозга и за эмоциональное состояние малыша.

Признаки недостаточности

Ребенок становится раздражительным, вялым, забывчивым. У него плохое настроение, понижена концентрация внимания, он часто хандрит, а иногда жалуется на головные боли.

Цинк

Функции

Участвует в синтезе белков и росте костей, связывании витамина Е, процессах деления клеток, формировании противовирусного иммунного ответа. Стимулирует развитие головного мозга и умственную активность, влияет на гормон роста.

Признаки недостаточности

Нарушения сна, ослабление памяти и снижение концентрации внимания, склонность к частым вирусным заболеваниям, раздражительность, понижение аппетита, отставание в умственном и физическом развитии.

Калий

Функции

Повышает умственную активность, выносливость и физическую силу. Понижает склонность организма к аллергическим реакциям. Поддерживает энергетический потенциал. Улучшает работу желудка и кишечника.

Признаки недостаточности

Малыш становится вялым, сонливым и быстро утомляется, иногда жалуется на головную боль, плохо кушает. У него повышается чувствительность к холоду, появляется склонность к запорам.

Кроме того, в состав некоторых витаминов входят:

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

Они улучшают работу нервной и иммунной системы. При их недостатке ухудшается зрение, малыш становится уязвимым перед бактериями и вирусами, плохо справляется со стрессовыми ситуациями.

Пребиотики — вещества, которые являются питательной средой для полезных бактерий в кишечнике.

Способствуют формированию и размножению собственной микрофлоры кишечника, нормализуют работу иммунной системы и ЖКТ. При недостаточности имеется вздутие живота, склонность к запорам или поносам.

Конечно, существуют ещё полезности, которые не рассмотрены в этой статье: фосфор, медь, витиамноподобные вещества (Холин, Инозид) и другие. Однако это вовсе не означает, что они неважны для организма. Наоборот, без них невозможно нормальное формирование ребенка. Просто уместить всю информацию в одном материале невозможно.

Теперь перейдем к главному: как видите, витамины и минералы тесно взаимосвязаны между собой, очень важны для развития маленького человечка. Ведь при их нехватке могут развиться разные состояния или заболевания. Поэтому лучше обеспечить растущий и развивающийся организм «горючим» комплексно и своевременно, чем потом длительно лечить всевозможные недуги.

Поэтому производители лекарственных препаратов, взяв на «вооружение» знания о витаминах и минералах, разработали разнообразные витаминно-минеральные комплексы. Благодаря ним решается определенная проблема или задача: частые простудные заболевания, укрепление зубов и так далее.

Однако выбрать из всего разнообразия препарат, подходящий именно для вашего малыша, непросто. Ведь полки аптек изобилуют большим количеством наименований витаминно-минеральных комплексов, от которых разбегаются глаза. К тому же, очень сложно сделать правильный выбор, когда каждый производитель расхваливает свой продукт со страниц печатных изданий и экрана телевизора, общая чудесное воздействие на организм ребенка.

Поэтому подробнее о витаминно-минеральных комплексах и показаниях для их применения мы поговорим в нашей статье Витаминные комплексы для ребенка. Как выбрать?

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

