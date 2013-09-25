Глисты. Всё, что вы хотели знать о глистах у детей

Вот ваш малыш уже подрос и, познавая окружающий мир, знакомится с новыми предметами, а также открывает для себя новые территории. При этом он даже не подозревает, что может встретиться с недружелюбными организмами везде: в песочнице, дома, во дворе, на детской площадке или грядке с аппетитной клубникой, при контакте с животными.

О ком идет речь? О глистах, которые могут внедриться в организм крохи, высасывать из него соки и отравлять. Эта тема не очень приятна, но от того не менее актуальна. Поэтому о глистах мы и поговорим.

Что представляют собой глисты?

Глисты или гельминты (по медицинской терминологии) — это черви и их личинки, которые паразитируют в организме. По статистике около 80% детей дошкольного и школьного возраста заражены глистами.

На сегодняшний день медицинской наукой описано около 300 видов гельминтов, которые могут жить в организме человека. Однако наиболее часто у детей встречаются острицы, аскариды, власоглав и токсакара. О них и пойдет далее речь.

Что надо знать о глистах?

«Знакомство» с гельминтами приятным не назовешь. Однако для эффективной борьбы с ними необходимо «вооружиться» некоторыми знаниями. Итак, приступим…

Как ребенок может заразиться?

Поскольку у крохи защитные механизмы несовершенны, то для него заразиться глистами — пара пустяков, даже при соблюдении всех правил личной гигиены. Наиболее часто ребенок заражается гельминтами тремя способами:

* Когда глисты передаются от человека к человеку. Например, острицы.

* Через продукты питания или предметы обихода, шерсть домашних животных, частиц почвы, загрязненные руки или продукты (овощи, фрукты, ягоды), которые содержат яйца или личинки гельминтов. Таков путь заражения глистами при аскаридозе, токсокарозе, трихоцефалезе и некоторых других гельминтозах.

* При употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы или мяса, которые содержат личинки паразитов. Например, при тениозе.

Как распознать, что ребенок заразился?

Каждый из гельминтов имеет свои «фирменные» симптомы:

Аскариды (аскаридоз)

Это круглые черви, которые живут в тонком кишечнике около года, а затем выделяются вместе с калом.

Все симптомы заболевания обусловлены циклом развития аскариды. При заражении личинка попадает в просвет тонкого кишечника, затем мигрирует в кровеносное русло. Далее с током крови попадает в легкие, где разрастается до 3 мм. Затем с мокротой вновь возвращается в просвет тонкого кишечника, где превращается в половозрелую особь длиной до 40 см.

Признаки заболевания:

- как правило, начальная стадия протекает бессимптомно;

- затем ребенок начинает жаловаться на боли в мышцах и суставах, а также в животе около пупка (дети постарше указывают на правое подреберье);

- у крохи может повыситься температура тела;

- нередко появляется повышенное слюноотделение (больше по ночам), тошнота, а иногда рвота;

- может присутствовать склонность к аллергическим реакциям: на коже появляются высыпания, которые сильно зудят;

- ребенок становится беспокойным и плохо спит;

- у малыша иногда возникает сухой кашель и боль в грудной клетке, а в мокроте можно обнаружить прожилки крови;

- со временем может развиться железодефицитная анемия (уменьшается гемоглобин крови).

Чем опасны аскариды?

- иногда повреждают стенку тонкого кишечника, приводя к перитониту (воспаление тонкой оболочки, которая окутывает органы брюшной полости);

- поскольку они свободно передвигаются по желудочно-кишечному тракту, могут заползти в дыхательную систему и вызвать удушье;

- в просвете кишечника образуют клубок, приводя к кишечной непроходимости;

- известны случаи развития бронхиальной астмы после заражения аскаридами.

Острицы (энтеробиоз)

Это небольшие белые черви длиной от 3 до 12 мм. Они живут во всех отделах кишечника около месяца, но отдают предпочтение толстому.

Самка острицы выходит по ночам из толстого кишечника и откладывает яйца вокруг отверстия заднего прохода и в промежности, выделяя при этом клейкое вещество, которое вызывает зуд.

Признаки заболевания:

- сильный мучительный зуд кожи в области отверстия заднего прохода и в промежности, который усиливается в вечерние и ночные часы;

- если ребенок мал, он плохо засыпает и капризничает вечером;

- малыш плохо спит, мечется в постели и вскрикивает по ночам, причем во время дневного сна таких симптомов, как правило, не наблюдается;

- ребенок быстро утомляется, жалуется на боли в животе и сухость во рту.

Чем опасны острицы?

- поскольку они свободно передвигаются по всему желудочно-кишечному тракту, иногда проникают в желчный пузырь, вызывая холецистит (воспаление желчного пузыря),

- у девочек часто воспаляется слизистая наружных половых органов (вульвовагинит), что сопровождается сильным зудом промежности и воспалением её слизистой оболочки.

Власоглав (трихоцефалез)

Это круглый червь, обитающий в толстом кишечнике, стенку которого протыкает и сосет кровь, как пиявка. Размер взрослой особи достигает 35-55 мм. Самка червя может периодически выделять от 2000 до 10000 яиц в сутки. Продолжительность жизни власоглава — около пяти лет.

Признаки заболевания:

- ребенок жалуется на быструю утомляемость, тошноту, головные боли, а также боли в животе;

- у крохи снижен аппетит и повышено слюноотделение;

- малыш плохо спит, раздражителен;

- при длительном течении заболевания развивается железодефицитная анемия;

- у ребенка снижен иммунитет, поэтому он часто болеет;

- нередко появляются аллергические высыпания на коже.

Чем опасен трихоцефалез?

- иногда власоглав протыкает стенку толстого кишечника, приводя к развитию перитонита или межкишечного абсцесса,

- нередко становится причиной приступа острого аппендицита.

Токсокара (Токсокароз)

Это круглые черви. Длина половозрелой особи достигает до 40 см. Токсакара может жить в организме человека около 10 лет. Заболевание может протекать в двух вариантах:

Личинка гельминта, вышедшая из яйца, мигрирует через стенку кишечника и попадает в кровеносные сосуды. Далее с током крови — в различные органы и ткани, образуя в них гранулемы (узелки).

2. Личинки остаются в просвете кишечника, где превращаются в половозрелую особь.

Признаки заболевания во многом зависят от органа или дальнейшего развития личинки в просвете кишечника.

При поражении внутренних органов:

иногда у крохи повышается температура тела до субфебрильных цифр (37,5°C), реже — до фибрильных (38°C и выше),

нередко увеличиваются лимфатические узлы,

часто присутствуют выраженные признаки аллергии: высыпания на коже, крапивница, отек Квинке,

может развиваться пневмония, которая протекает с приступами удушья или формируется бронхиальная астма,

иногда увеличивается печень и селезенка,

токсокара может поражать глаза, приводя к необратимым изменениям в них, вплоть до потери зрения,

малыш жалуется на тошноту и боли в животе, головокружение,

у ребенка снижается аппетит,

кроха легко возбудим, плохо спит.

Вариант заболевания, когда личинка остается в просвете кишечника, в котором превращается во взрослую особь, развивается редко.

Как видите, гельминты — великие имитаторы. Ведь на основании только признаков недуга и жалоб маленького пациента доктор может ошибочно выставить совершенно иной диагноз. Поэтому педиатр рекомендует пройти необходимые исследования.

Как обнаружить гельминтов?

Конечно, при помощи специальных анализов:

Аскаридоз

Исследование напрямую зависит от стадии развития гельминта:

в первые 2,5-3 месяца после заражения определяют антитела к живым личинкам аскарид,

по истечении этого времени исследуют кал на обнаружение яиц, которые выделяет взрослая самка.

Энтеробиоз

Поскольку острица откладывает свои яйца вокруг анального отверстия, то проводят трехкратное исследование соскоба с перианальной области с интервалом несколько дней (обычно три). Кроме того, иногда мама сама может увидеть глисты в стуле ребенка.

Трихоцефалез

Исследуется кал на выявление яиц. Однако поскольку самка власоглава откладывает яйца редко, то целесообразно исследовать кал несколько раз.

Токсокароз

В крови выявляются токсокарозные иммуноглобулины IgЕ (говорят об остром заболевании) и IgG (свидетельствуют о хроническом течении недуга либо о перенесенном когда-то).

Кроме того, при всех глистных инвазиях проводятся дополнительные исследования: определяется уровень эозинофилов в крови и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Если в организме крохи где-то затаился глист, эти показатели увеличиваются в 5% и более раз.

Как изгнать «непрошенных гостей»?

Фармацевтическая промышленность выпускает большой арсенал противоглистных препаратов, действующих быстро и эффективно.

Так для лечения энтеробиоза, аскаридоза, трихоцефалеза назначается Мебендазол, Левамизол, Албендазол или Пирантел.

Для борьбы с токсокарозом врач прописывает Мебендазол, Албендазол или Медамин.

Однако помните, что подбирать препарат, рассчитывать его дозировку, определять длительность лечения, а также решать вопрос о проведении повторных курсов — прерогатива только врача.

Маме на заметку

Во время лечения не забудьте перестирать и погладить белье, а также вымыть игрушки крохи, высушив их на солнце. Кроме того, подстригите коротко ногти малютке, а также проводите регулярную влажную уборку в доме.

Народные методы лечения

Конечно, их тоже можно применять в качестве вспомогательного средства, но только после консультации с врачом, поскольку многие из них имеют побочные действия и противопоказания. Так, например, пижма противопоказана беременным женщинам и детям.

Традиционные тыквенные семечки, действительно, эффективны против некоторых видов глистов. Однако лечебная доза составляет 300 грамм, а принимать её необходимо однократно ежедневно в течение нескольких дней. А в случае с детьми, согласитесь, это осуществить практически невозможно.

Стоит ли профилактически принимать противоглистные препараты?

Существует рекомендация, согласно которой проводить профилактическое лечение необходимо всем детям дважды в год. Однако такой подход весьма спорный, поскольку все противоглистные препараты имеют побочные действия и могут оказывать токсическое влияние на организм крохи.

На этот счет Всемирная Организация Здравоохранения имеет свои рекомендации.

Если проведено исследование на наличие глистов в организме в детском коллективе и они обнаружены:

более чем у 50% детей, то профилактическое лечение проводят всем дважды в год

если у 25-30% детей, то раз в год

когда эта цифра менее 20%, необходимо исследовать каждого ребенка

Как избежать заражения?

Существуют советы, которые уменьшают риск заражения. Многие из них не новы, поэтому знакомы каждому из нас с детства. Однако будет нелишним напомнить их еще раз и добавить новые:

* Приучайте кроху мыть руки с мылом после посещения общественных мест, игр во дворе или в песочнице, общения с домашними животными.

* Тщательно мойте ягоды, овощи и фрукты перед употреблением или приготовлением.

* Перед приготовлением салатов мойте свежую зелень правильно: обрежьте корешки и положите в миску с водой на 15 минут, затем воду слейте и сполосните зелень, далее залейте водой её еще раз на четверть часа.

* Проследите за тем, чтобы ребенок не пил воду сомнительного качества, а также во время купания в водоеме её не заглатывал.

* Регулярно устраивайте солнечные ванны игрушкам малютки (особенно тем, которые нельзя стирать) и разрыхляйте песок в песочнице во дворе. Поскольку глисты боятся солнца и света.

* Некоторые корни растений (календулы, овса, гороха, люпины) выделяют вещества, которые борются с глистами. Поэтому будет неплохо, если вы посадите на своем участке одно и из этих растений.

* Не забывайте проводить домашним питомцам профилактическое лечение против глистов. Разумеется, только после консультации с ветеринаром.

* Заботьтесь о личной гигиене малыша: подмывайте его теплой водой.

Как видите, от «незваных гостей» никто не застрахован: ни стар, ни млад. И дело тут вовсе не в неряшливости и несоблюдении правил личной гигиены. Поэтому если у вас или у крохи появились какие-то тревожные симптомы, лучше обращайтесь к врачу своевременно. Дабы избежать возможного заражения других членов семьи либо развития осложнений.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/