Сахарный диабет у детей: причины, симптомы, осложнения и лечение

Выясним, что же такое сахарный диабет, какие бывают типы диабета и их особенности, почему он появляется у детей и чем опасен для растущего организма. А также какие симптомы заболевания должны насторожить родителей, как диагностировать и лечить болезнь.

Диагноз «сахарный диабет» у ребенка — всегда неожиданность для родителей и звучит как приговор. Первая их реакция — отрицание.

Однако, увы, приходится осознать: ребенка поразил «сладкий» недуг. Затем наступает период отчаяния и поиска волшебного лекарства. К сожалению, пока его не существует, но можно добиться контроля над болезнью.

Мы поговорим о сахарном диабете у детей, первых «звоночках» и опасностях коварного недуга.

Что такое сахарный диабет?

Представляет собой группу хронических неизлечимых заболеваний эндокринной системы, характеризующихся длительным повышением уровня сахара в крови.

Болезнь развивается из-за того, что в клетки не поступает глюкоза. Изменения связаны либо с недостаточной выработкой инсулина, либо с неправильной его работой в организме.

Инсулин: откуда берется и зачем нужен

Инсулин — гормон, вырабатывающийся специальными бета-клетками поджелудочной железы. Инсулин — своеобразный «ключ», помогающий глюкозе проникнуть через стенку внутрь каждой клетки нашего организма.

Основные задачи глюкозы

Служит источником энергии или «топливом» для всех процессов, происходящих в нашем организме: синтез белка, выработка гормонов и ферментов, рост и обновление клеток, передача нервных импульсов и многих других.

Что происходит, если не хватает глюкозы?

Клетки начинают голодать, что ведет к нарушению работы всех органов и систем. Одновременно запускаются механизмы получения энергии из собственных тканей: расщепляются белки и жиры. При этом повышается образование кетоновых тел, оказывающих токсическое влияние на организм в целом.

Почему возникает сахарный диабет?

До сих пор не установлены истинные причины заболевания, но известны механизмы, способные запустить его развитие.

Немалую роль играет наследственность: существуют аномальные гены, передающиеся от родителей к детям. Наследуется не само заболевание, а вероятность его возникновения. Например, если у мамы сахарный диабет I типа, риск того, что ребенок тоже заболеет, составляет 1–5%, у папы — до 4%, у обоих родителей — 20%.

Аномальные гены могут долгое время находиться в «спящем» состоянии, но однажды «просыпаются» и начинают свое губительное действие.

Спровоцировать развитие недуга способны предрасполагающие факторы:

* вирусные инфекции (краснуха, корь, паротит, ветряная оспа);

* стрессовые ситуации (хронические\острые);

* аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.);

* хронический или острый панкреатит;

* нарушения питания, ожирение и многие другие.

Каким бывает «сладкий» недуг?

Различают сахарный диабет I типа и сахарный диабет II типа. Несмотря на похожие симптомы, это два абсолютно разных заболевания.

Сахарный диабет I типа — инсулинозависимый

Чаще поражает именно детей, но может развиваться в любом возрасте. Дети до 5 лет болеют редко. Обычно первые симптомы появляются в возрасте 6–7 лет, 10–11 лет и 13–16 лет — опасные периоды.

Наиболее часто встречается наследственно-обусловленная неспособность бета-клеток поджелудочной железы вырабатывать инсулин.

Реже развивается аутоиммунный процесс: под воздействием предрасполагающих факторов иммунная система перестает «узнавать» бета-клетки поджелудочной железы и начинает их разрушать.

Сахарный диабет II типа — инсулиннезависимый

Поражает в основном взрослых, у детей встречается редко.

При этой форме стенки клеток становятся нечувствительными к инсулину — «ключ» перестает работать, поэтому глюкоза не проникает в клетки и накапливается в крови. Причем инсулин поджелудочной железой может вырабатываться как в достаточном, так и в недостаточном количестве.

Тревожные симптомы: на что обратить внимание?

Некоторые признаки помогут заподозрить, что с ребенком происходит неладное.

Диабет I типа

Начинается остро, а признаки недуга быстро нарастают:

* ребенок часто и много пьет, но жажда не утоляется;

* частое и большими порциями мочеиспускание;

* повышенный аппетит;

* резкая потеря в весе — ребенок буквально «тает» на глазах, несмотря на то, что аппетит повышен;

* слабость, вялость, сонливость, сниженная активность.

Если не предпринять срочные меры и не обратиться к врачу, может развиться диабетический кетоацидоз.

Опасные симптомы: запах ацетона изо рта (напоминает запах перезрелых яблок), рвота, боли в животе, обезвоживание, спутанность или потеря сознания.

Ситуация развивается настолько быстро, что нужно реагировать практически мгновенно: вызывать бригаду «скорой помощи». Недуг не дает времени на «раскачку»: не нужно ждать следующего утра, чтобы сдать в лаборатории кровь натощак.

Диабет II типа

Признаки заболевания нарастают постепенно:

* утомляемость;

* потеря веса, несмотря на повышенный аппетит;

* жажда;

* учащенное мочеиспускание;

* частые инфекции (ОРВИ\простуда) и трудное заживление ран (нагноение);

* нечеткое зрение.

Уровень сахара в крови повышается медленно, что не дает в полной мере проявиться всем симптомам заболевания, поэтому диагноз нередко выставляется с запозданием.

Диагностика: как выявить?

Основное — определение уровня глюкозы в крови. Общепринятая норма: 3,3–6,1 ммоль/л.

При диабете I типа показатели сахара в крови изначально довольно высоки и в динамике быстро нарастают. Обычно диагноз не вызывает сомнения.

При необходимости может проводиться тест с сахарной нагрузкой (глюкозотолерантный тест) — например, для диагностики диабета II типа или скрытых нарушений обмена углеводов.

Правильное лечение — залог успеха и контроля над недугом!

Препараты назначаются в зависимости от типа диабета. Лечение проводится на протяжении всей жизни.

Диабет I типа — инсулинозависимый

Инсулина не хватает, но клетки организма остаются чувствительными к гормону.

Незамедлительно начинается инсулинотерапия: в течение дня препараты распределяются таким образом, чтобы они имитировали уровень инсулина у здорового человека. Дозы рассчитываются индивидуально для каждого ребенка — в зависимости от тяжести течения заболевания и степени недостаточности инсулина.

Диабет II типа — инсулиннезависимый

Глюкоза плохо или вовсе не проникает в клетки, даже если уровень инсулина в норме.

Назначаются препараты, действие которых направлено на улучшение поглощения клетками глюкозы и замедление всасывания углеводов в кишечнике.

Чем опасен сахарный диабет для растущего организма?

На момент начала болезни у ребенка многие органы и системы еще неполноценно работают, не завершено физическое развитие, половое созревание и рост. Соответственно, если диабет плохо контролируется, возникают многочисленные осложнения.

Поражаются мелкие и средние сосуды:

* головного мозга и нервной системы — развивается диабетическая полинейропатия (нарушается чувствительность и питание тканей, чаще — конечностей);

* почек — диабетическая нефропатия (нарушается функция почек);

* глаз — диабетическая ретинопатия (снижается острота зрения, может наступить слепота).

Длительное повышение уровня сахара в крови:

* замедляет рост костей в длину и половое созревание;

* приводит к нарушению работы иммунной системы, снижению умственных и интеллектуальных способностей.

Пожалуй, это все, что можно было рассказать о самом заболевании. В следующем материале мы поговорим о питании и новых жизненных правилах для детей с сахарным диабетом.

