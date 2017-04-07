Бесплатное обследование ребенка и выявление заболеваний

Бесплатное медицинское обследование и диагностика детей с целью раннего выявления заболеваний, то есть профилактическое направление, в ближайшие годы должно стать одним из основных в российской медицине (судя по последнему выступлению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в марте 2017 года).

Говоря о детях и профилактике их болезней, до последнего времени и врачи, и родители в первую очередь имеют в виду вакцинопрофилактику – как метод предупреждения инфекционных заболеваний. Но родителям стоит помнить, что основные причины и самые ранние проявления неинфекционных болезней – то есть болезней сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, нервной систем – можно увидеть у ребёнка значительно раньше того времени, когда они дадут о себе знать и их придётся лечить. Для этого в Екатеринбурге уже несколько лет работает единственный в городе детский Центр здоровья по формированию здорового образа жизни при Детской городской поликлинике № 13.

Детский центр здоровья находится в детской поликлинике по адресу ул. Куйбышева, 106 а. Здесь принимают детей в возраст от 6 до 18 лет, бесплатно – при предъявлении полиса Обязательного медицинского страхования. Записаться на консультацию в центр здоровья можно по телефону регистратуры 262-70-24. Обращаем внимание – здесь бесплатно принимают детей из всех районов Екатеринбурга, без направления из районной поликлиники. Есть только два важных условия – наличие полиса ОМС и последний приём пищи как минимум за 3 часа до консультации (так как у ребёнка возьмут анализ крови).

Первое, что здесь ждёт маленьких пациентов и их родителей – это заполнение медицинской документации, в том числе информированного согласия на медицинское вмешательство, что предусматривается законами РФ при оказании любой медицинской помощи детям. Далее медицинский работник проводит опрос ребёнка и родителей. Его будет интересовать очень многое: чем раньше болел ребёнок, чем болеют его родители, дедушки и бабушки, как организовано питание в семье и в школе (или в детском саду), какие продукты любит ребёнок, как он соблюдает режим дня, занимается ли спортом, как проводит свободное время, сколько времени в день тратит на просмотр телевизора и компьютерные игры. Вся эта информация потом поступит к врачу, который будет консультировать ребёнка и его семью после проведения всех исследований.

После этого, как правило, ребёнка приглашают в процедурный кабинет, где медсестра возьмёт ему анализ крови на определение уровня глюкозы и холестерина (его определяют, если у ребёнка имеется избыточный вес). Это нужно для того, чтобы выявить риск развития сахарного диабета и других метаболических изменений.

Далее ребёнку измеряют рост и вес, определяют соотношение его жировой и мышечной массы, измеряют артериальное давление и переходят к определению стрессоустойчивости. Специально пугать никто никого не будет – во время этого теста ребёнка при зажигании на экране лампочки определённого цвета надо будет на пульте нажать кнопку такого же цвета. После этого по специальному алгоритму расчёта компьютер выдаст заключение.

Затем детям предстоит пройти ещё два несложных обследования – компьютерную спирометрию для оценки функции внешнего дыхания и исследование на кардиовизоре. Кардиовизор регистрирует электрические сигналы, которые возникают во время работы сердца и проводит анализ самых малых колебаний ЭКГ - сигналов, которые отражают состояние миокарда в соответствии в различные фазы сердечных сокращений. Эту информацию невозможно получить на стандартной ЭКГ. Кроме оценки работы сердца, кардиовизор позволяет врачу оценить регуляцию сердечной активности со стороны ЦНС, проанализировать зависимость ритма сердца от влияний из вне. Это важно, так как изменения нервной регуляции кровообращения проявляются раньше метаболических и гемодинамических нарушений. А значит, на основе полученной информации о наличии у ребёнка факторов риска заболеваний сердца врач сможет предложить родителям способы их профилактики.

После нескольких несложных для ребёнка исследований (обращаем внимание – в Центре здоровья не проводятся рентген, флюорография, УЗИ, МРТ и другие исследования, нацеленные на диагностику «уже состоявшихся» болезней, здесь занимаются только профилактикой) всю полученную информацию анализирует врач, который по окончании приёма сориентирует родителей, на какие аспекты здоровья и образа жизни ребёнка им стоит обратить внимание.

Также во время консультации в центре ребёнка осматривает гигиенист-стоматолог, который даст маленькому пациенту и его родителям рекомендации по гигиене полости рта и, если необходимо, затём проведёт ему профессиональную чистку (эта услуга оказывается по предварительной записи).

Что важно в канун наступающего летнего сезона - во время летних каникул детский центр здоровья Детской городской поликлиники № 13 работает в загородных оздоровительных лагерях Екатеринбурга.

Врачи проводят обследование детей прямо на месте их отдыха – так, что родителям вообще не нужно тратить своё время на визит с ребёнком в поликлинику. Для этого во время заполнения медицинской документации в лагерь медики могут попросить у мам и пап оформить информированное согласие на проведения обследования. Подписав его, родители после приезда ребёнка из лагеря получат не только отдохнувшего наследника, но и подробные рекомендации по сохранению его здоровья в будущем.

Фото: http://globallookpress.com