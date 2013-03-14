Вредные привычки у детей. Мнение стоматолога

Словосочетание «вредные привычки» всегда ассоциируется с сигаретами или алкоголем, но у малышей есть свои собственные вредные привычки, о которых родители просто не знают, не замечают, и, следовательно, допускают развитие серьезных последствий.

В рамках детской стоматологии вредных привычек огромное количество, и все они, так или иначе, могут влиять на прикус малыша. Именно поэтому, самая главная задача родителей и стоматолога вовремя выявить вредные привычки и бороться с ними.

Неправильное положение тела малыша во сне

Эта привычка может возникать у малышей различного возраста, и виной всему становятся сами родители. Под неправильным положением тела понимается многое, например, когда малыш спит, запрокинув голову или наоборот, когда подбородок ребенка покоится на груди.

На простом профилактическом осмотре у стоматолога доктор может легко заметить ребенка, который спит в неправильном положении.

Для малышей, которые спят с запрокинутой головой, характерен ротовой тип дыхания – пересохшие губы. Кроме того, такое положение тела способствует образованию патологического прикуса, а именно дистального – когда нижняя челюсть не соответствует размеру верхней челюсти и верхняя челюсть значительно выпирает вперед. При сомкнутых зубах ребенка между передними резцами обеих челюстей формируется значительный промежуток, что оказывает свое влияние на внешний вид малыша, способность полноценно питаться, а также на состояние мягких тканей.

Для таких малышей характерны частые респираторные заболевания. Частые болезни связаны с ротовым дыханием, которое обеспечивает более благоприятные условия для размножения патологических микроорганизмов. В полости рта отсутствуют мощные факторы и механизмы защиты, которые в изобилии присутствуют в полости носа. Именно там вдыхаемый воздух проходит очистку от вирусов и микроорганизмов и согревается.

Второй вариант вредной привычки – это сгибание головы, когда подбородок ребенка покоится на груди. Такое положение замедляет полноценное развитие верхней челюсти, создается большое давление на височно-нижнечелюстной сустав, что и провоцирует образование различных заболеваний. В первую очередь родителям нужно опасаться развития патологии прикуса. Такие условия могут спровоцировать развитие прогенического прикуса, когда у малыша нижняя челюсть выдвинута вперед.

Кроме того, излишняя нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав может спровоцировать заболевания ЛОР-органов, и нередко малыши жалуются на частые головные боли.

У таких детей обычно голова опушена даже во время бодрствования.

Как исправить ситуацию?

Исправление ситуации заключается в простом контролировании сна ребенка. В первую очередь необходимо сменить подушку для малыша, которая должна быть более тонкая, и перекладывать его, если это необходимо. Если малыш запрокидывает голову, то подушку необходимо подобрать большего размера, чтобы она была длиннее.

В случае, если карапуз наоборот, сгибает голову, то лучше всего отказаться от подушки вовсе. Для переучивания малыша необходимо время, и родители должны набраться терпения и не отступать от намеченной цели ни при каких условиях.

Нужно контролировать положение тела и самых маленьких детей, и менять его как можно чаще. Дело в том, что при одном и том же положении ребенка создается давление на одну и ту же область лица. Излишнее давление на одно и то же место создает препятствие в полноценном развитии лицевого скелета, в итоге может сформироваться уникальная патология прикуса – перекрестный прикус.

Перекрестный прикус – это аномалия смыкания челюстей, при которой происходит сужение одной из челюстей и ее смешение вправо или влево.

Неправильный захват груди или трудности при искусственном вскармливании

В случае, если малыш находится на искусственном вскармливании, родителям необходимо следить за правильным положением бутылочки. В идеале, после рождения ребенка мамочку должен посетить доктор, который должен рассказать и показать ей, как правильно кормить малыша, дать необходимые рекомендации по уходу за ребенком.

При неправильном положении бутылочки или неправильном захвате соска при грудном вскармливании в акте сосания и глотания начинают участвовать и мимические мышцы, чего в норме быть не должно. Формируется привычка, и переучить малыша глотать правильно практически невозможно. Впоследствии это чревато различными нарушениям мимики лица, и при глотании возникает так называемый синдром наперстка – у ребенка на подбородке появляются «впадинки».

Со временем малыши просто не смогут адекватно выражать свои эмоции, так как мышцы лица уже адаптированы для другой работы. Последние данные говорят о том, что такая патология является причиной преждевременного старения и появления морщинок.

Неправильная работа мышц, а точнее, недостаточная для них нагрузка, не может оказывать достаточного влияния на рост челюстей. И у таких малышей отмечается недостаток в росте чаще всего нижней челюсти, создаются все условия для возникновения ортодонтических проблем – скученность зубов, или вовсе выход одного из зубов за пределы зубного ряда.

Проблемы неправильного кормления ребенка отражаются не только на самом малыше, но и на мамочке. При неправильном захвате соска и груди у мамы формируются различные проблемы: чаще всего это трещины сосков, различные воспалительные явления, нагрубания и т.д.

Как исправить ситуацию?

Помочь в исправлении ситуации помогут специалисты, для того чтобы подобрать правильно бутылочку и научиться правильно ее использовать, необходима консультация участкового педиатра или того доктора, который будет наблюдать малыша.

Для налаживания правильного прикладывания к груди существуют консультанты по грудному вскармливанию. Но если нет возможности обратиться за помощью к такому специалисту, есть надежный вариант – участковый педиатр.

«Рот худой»

Если такое выражение произносят родители – это означает одно – изо рта вываливается еда. Мало кто из родителей задумывается о том, что вина за такую небрежность у малыша лежит именно на их плечах. Ближе к полугоду ребенка вводится первый прикорм, и счастливые родители стремятся накормить малыша «пока рот открыт». При этом родители засовывают в малыша большие дозы прикорма, полной ложкой, иногда даже с горкой.

Природой заложено так, что малыш возьмет в ротик то количество продукта, которое может одномоментно проглотить. И если продукта оказывается больше, то лишнее просто окажется на подбородке. Самая главная задача родителей найти тот «золотой стандарт» продукта, который малыш может сразу проглотить. Если не соблюдать такое условие, то у малыша останется вредная привычка, и при приеме пищи в более старшем возрасте все также будет «сыпаться» изо рта. Еда просто стекает по подбородку, а родители недоумевают и ругают малыша за неподобающее поведение за столом.

Проблема кроется не только в этикете, но и может грозить различными неприятными заболеваниями – у ребенка довольно часто формируются заеды в уголках рта, воспалительные заболевания губ и кожи носогубного треугольника и т.д.

Малыш грызет ногти

Это одна из самых злостных и самых противных вредных привычек у ребенка, которая оказывает влияние на состояние полости рта и на здоровье конкретно зубов. Под ногтями у ребенка рассадник всевозможных микроорганизмов: яйца глистов, различные кокки и многие другие опасные бактерии. И именно это содержимое попадает в рот малыша ежедневно, становясь возбудителем различных заболеваний.

При осмотре ребенка с такой привычкой заметны типичные симптомы – кровоподтеки, эстетические нарушения ногтевых пластинок, их истощение, появление большого количества заусенцев, а сами ногти становятся волнистыми. Со стороны полости рта также могут быть неприятные последствия – откусывание ногтей приводит к чрезмерному давлению на мягкие ткани полости рта, причем, это давление не распределяется по всей челюсти, оно локализованное.

Именно такое давление создает перегрузку в тканях пародонта, арматизирующем аппарате зуба, и способствует развитию различных воспалительных заболеваний десен. Изначально это кровоточивость, но если не вмешаться в процесс, то заболевание осложняется. Присоединяются новые симптомы – неприятный запах изо рта, опущение десен, и если не устранить проблему, то есть риск вовсе потерять зуб.

Если привычка остается на долгие годы, то у ребенка могут быть сложности в общении со сверстниками и социальном становлении, построения карьеры и прочее. Сами дети не понимают, что они грызут ногти, это происходит на уровне рефлексов, и ребята могут осознавать этот факт, только когда получают замечание от родителей или ловят на себе укоряющие взгляды.

Как бороться?

Так как чаще всего эта привычка - рефлекс, то и меры борьбы должны быть направлены на формирование обратного рефлекса, и лучше всего воздействовать на вкусовые рецепторы. Для некоторых родителей меры борьбы с этой привычкой могут показаться жестокими, но это только на первый взгляд.

Сами ногти можно намазать любыми веществами с резким вкусом и запахом, или использовать специальные гели и лаки, которые продаются в аптеках. Такие лаки имеют резкий и неприятный вкус. Также можно надевать на руки ребенка перчатки, чтобы не допустить этой вредной привычки.

Для детей старшего возраста, особенно для девочек, можно мазать ногти йодом, повторять эту процедуру нужно до того момента, пока вредная привычка не прекратится. Не стоит опасаться такой процедуры, йод полезен для ногтей – способствует их укреплению. Кроме того, йод выполняет функцию дезинфицирующего раствора, и даже если ребенок продолжает грызть ногти, по крайней мере в организм попадет меньше болезнетворных микроорганизмов.

Если у ребенка диагностируется хоть одна из вредных привычек – это повод для обращения к специалисту, ведь необходимо принять соответствующие меры, чтобы вовремя исправить ситуацию.

фото: http://globallookpress.com/