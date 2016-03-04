Вопросы вакцинации детей

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию интервью с Ольгой Васильевной Шамшевой, педиатром-инфекционистом, специалистом по вакцинации детей.

Ольга Васильевна - профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей №2 педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, генеральный директор центра вакцинопрофилактики «ДИАВАКС (Диагностика и вакцины)», член президиума Ассоциации педиатров-инфекционистов России, сопредседатель Конгресса детских инфекционистов России.

С 15 по 27 февраля на нашем портале мы собирали вопросы к Ольге Васильевне о прививках, и сегодня готовы ответить на них. Вопросы мы сгруппировали по разделам – от общего к частному, от эффективности вакцин до индивидуальных особенностей их применения.

Эффективность проведения вакцинации

Вопрос: Каково Ваше мнение о целесообразности вакцинации новорожденных? Справедливо ли мнение, что в возрасте до 6 месяцев иммунная память не формируется? Имеются ли статистические данные о том, насколько риск заразиться опасными инфекциями в этом возрасте превышает риск осложнений от прививки?

Ответ:

Когда ребенок появляется на свет, он обычно имеет иммунитет к некоторым болезням. Это заслуга борющихся с болезнями антител, которые передаются через плаценту от матери к будущему новорожденному. Впоследствии, кормящийся грудью младенец постоянно получает дополнительные антитела с грудным молоком. Но такой иммунитет носит временный характер. Вакцины стимулируют ответ иммунной системы так, как будто имеет место реальная инфекция. В организме ребенка формируются собственные антитела, которые запоминают информацию о возбудителе и борются с ним при встрече. Согласно отечественному Календарю профилактических прививок до 6 месяцев жизни ребенок вакцинируется против 8 инфекционных заболеваний. Коротко остановимся на каждом из них. Для профилактики туберкулеза всех детей в роддоме прививают вакциной БЦЖ-М. Вакцина предотвращает у детей до 80% тяжелых форм инфекции, но не предотвращает инфицирования. Туберкулез у маленького ребенка чаще всего поражает легкие с развитием массивных поражений легочной ткани и лимфатических узлов, которые даже в случае излечения остаются потенциальным источником туберкулеза в будущем. Почему прививку БЦЖ делают в роддоме? Во­первых, тем самым удается создать иммунитет в самом раннем возрасте (на это уходит 8–10 недель), а, во-­вторых, внутрикожное введение микродозы БЦЖ-М требует высокой квалификации, и иметь в роддоме такого специалиста проще, чем в каждой поликлинике. Гепатит B - вирусное заболевание, при котором поражается печень. Матери-носительницы вируса или больные острым гепатитом В передают вирус своему ребенку в родах, с чем и связана вакцинация против гепатита В в первые 24 часа жизни. При вакцинации в первые часы жизни ребенок никогда не инфицируется от матери и не заболеет гепатитом В. Кроме того, в отличие от взрослых, заболевший гепатитом В на первом году жизни ребенок с вероятностью 90% становится пожизненным носителем вируса. АКДС вакцина защищает против дифтерии, столбняка и коклюша. Использование АКДС вакцины практически ликвидировало дифтерию и столбняк и заметно уменьшило число случаев коклюша. Коклюш - поражение дыхательной системы, характеризуется длительным "спазматическим" кашлем. Осложнения могут развиться у детей первого года жизни и новорожденных, т.к. они особенно восприимчивы к этой инфекции. Типичный коклюш проявляется характерным приступообразным кашлем, который может продолжаться до 2-х месяцев, в тяжелых случаях совершенно изматывая ребенка и его родителей. Коклюш протекает особенно тяжело и нетипично у детей первого года жизни. В этот период высока частота летальных исходов — до начала массовых прививок смертность среди детей первого года жизни составляла 50–60%, детей других возрастов — 8%.

Заболеваемость дифтерией в настоящее время находится на относительно невысоком уровне. Однако многие, наверное, еще помнят эпидемию начала 90­-х годов, когда около

120 000 человек заболели дифтерией, а свыше 5000 погибли. С одной стороны, причиной трагедии стал массовый отказ от прививок, начиная со второй половины 80-­х годов. Не последнюю роль в этом сыграла антипрививочная кампания в прессе. С другой — низкий уровень иммунитета у взрослых, который не «подстегивался» своевременными ревакцинациями. Лишь массовая вакцинация взрослых наряду с ростом охвата прививками детей позволила переломить ход эпидемии дифтерии в нашей стране. Вакцинация целесообразна еще и потому, что после перенесенного заболевания иммунитет непрочен.

Столбняк вызывается действием токсина, выделяемого столбнячной палочкой, и характеризуется поражением нервной системы в виде судорог, приводящих в тяжелых случаях к нарушению дыхания и параличу сердца. Инфицирование связано с травмами, и происходит при загрязнении ран почвой или занозами, зараженными спорами столбнячной бациллы. Столбняк иногда называют «болезнью босых ног». У больных нередко развиваются осложнения, и даже при своевременно начатом лечении каждый четвертый случай заканчивается смертью больного. Несмотря на широкую распространенность возбудителя, заболеваемость в нашей стране благодаря массовой вакцинации находится на очень низком уровне. Практически не регистрируется столбняк новорожденных, у которых он раньше заканчивался очень часто летальным исходом.

Благодаря массовой вакцинации в России уже несколько лет не регистрируются случаи заболевания, вызванного диким (природным) полиовирусом. Таким образом, можно признать, что в нашей стране одержана победа над второй (после оспы) страшной болезнью - полиомиелитом. Однако риск завоза вируса из-за границы по-прежнему существует, поэтому продолжать прививаться нужно.

Гемофильная инфекция — это группа бактериальных заболеваний, протекающих в виде менингитов, отитов, синуситов, пневмоний, эпиглоттитов (воспаления надгортанника). По данным международных и российских исследований, примерно половина всех гнойных бактериальных менингитов у детей раннего возраста вызываются гемофильной палочкой (b­ типа). На Западе ежегодно регистрируются лишь единичные случаи заболевания, поскольку в развитых странах существует прививка против гемофильной инфекции, которая проводится в плановом порядке вместе с вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша. Вакцинация безопасна и очень удобна, так как проводится комбинированными вакцинами.

Клинические формы пневмококковой инфекции разнообразны — пневмония, отит, фарингит, менингит, сепсис и другие. Известно 90 различных серотипов пневмококков, многие из которых устойчивы к традиционным антибиотикам. При пневмококковом сепсисе летальность достигает 60%, при пневмококковом менингите — 20%. В России основной формой этой инфекции является ОРЗ и острая внебольничная пневмония. Именно пневмококком вызывается большинство случаев воспаления легких у детей.

Я подчеркну, что прививки, прежде всего, необходимы детям с хроническими заболеваниями легких и сердца, сахарным диабетом, инфицированным микобактериями туберкулеза, часто болеющим.

И здесь у родителей часто возникает вопрос - насколько безопасна и эффективна комбинированная вакцинация?

Многолетним российским и международным опытом доказано, что вакцинация комбинированными вакцинами не приводит к «перегрузке» иммунной системы и увеличению уровня побочных реакций по сравнению с моновалентными препаратами. Наш организм постоянно (при дыхании, приеме пищи и т.д.) сталкивается с огромным количеством антигенов (чужеродных веществ), обеспечивая защиту внутренней среды. При проникновении во внутреннюю среду даже одного микроорганизма он может вырабатывать десятки видов антител к каждому из его белков. При смешанных инфекциях это число возрастает многократно, так что одновременное введение нескольких вакцин не создает чрезвычайной ситуации, поскольку иммунная система человека способна обработать до 10 тысяч таких антигенов. Кроме того, комбинированные вакцины так же эффективны, как и раздельные, моновалентные, никакой «конкуренции» между входящими в состав вакцин компонентами не происходит, как не происходит и суммирования рисков побочных реакций.

Помимо других моментов, прививка комбинированной вакциной психологически лучше переносится детьми, нежели раздельные уколы. Комбинированные вакцины также добавляют удобства, экономя время родителей и врачей.

Какие возможны реакции на прививку? Комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (в значительной степени по причине именно коклюшного компонента) более часто, чем другие, дает побочные реакции, что вызывает у некоторых родителей опасения. Препарат действительно может вызывать повышение температуры и недомогание.

Для их предупреждения врач должен назначить профилактический прием жаропонижающих и, если это требуется, антигистаминных (противоаллергических) препаратов. В очень редких случаях вакцина вызывает осложнения со стороны нервной системы, обычно без остаточных изменений. Но ведь сам коклюш намного чаще вызывает тяжелые энцефалиты, так что отказ от вакцинации не уменьшает, а намного увеличивает риск неврологических осложнений для ребенка. Поскольку прививают не живой, а убитой вакциной, заболеть коклюшем, дифтерией или столбняком в результате прививки невозможно. Иногда врач рекомендует проводить курс вакцинации без коклюшного компонента. Но важно знать, что зачастую отводы от прививок делаются необоснованно. Так, нередко обострения диатеза, наблюдаемого после прививки, на самом деле связаны с погрешностями в питании.

Детей с аллергической патологией прививать можно и нужно, но важно, чтобы вакцинация проводилась не в период разгара диатеза и на фоне антигистаминной терапии.

Прививки против гриппа

Мы вынесли этот раздел отдельно, так как проблема очень актуальна

Вопрос: Многие боятся ставить прививку от гриппа больше самого гриппа. Действительно ли риски настолько велики?

Ответ: Среди вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные заболевания, в первую очередь следует отметить грипп. Это одна из наиболее тяжелых и опасных ОРВИ, особенно для детей младшего возраста. Вирус гриппа крайне изменчив, практически ежегодно появляются новые его разновидности, к которым мы оказываемся восприимчивыми.

Вопрос: Слышала от врачей о неэффективности прививок от гриппа. Хотя в детском саду настаивают на прививке. Хотелось бы узнать Ваше мнение. И какая вакцина наиболее эффективна?

Ответ: Против гриппа есть эффективные вакцины, защищающие с шестимесячного возраста от нескольких наиболее опасных разновидностей вируса. Некоторые противогриппозные вакцины, в том числе отечественные, имеют специальную форму выпуска для детей до 3-х лет и не содержат консервантов. На них практически не бывает побочных реакций. Прививаться следует ежегодно как по причине высокой изменчивости вируса, так и из-­за непродолжительности иммунитета (от 9 до 12 месяцев).

Вопрос: Какая вакцина от гриппа самая безопасная, если после гриппола ребенок заболел?

Ответ: На острые респираторные заболевания (ОРЗ) приходится подавляющее большинство острых заболеваний у детей. ОРЗ вызываются более чем 200 разновидностями вирусов, а также другими микроорганизмами, в частности, бактериями. Прививка от гриппа защищает только от гриппа, а не от всех респираторных заболеваний вместе взятых. Привитый от гриппа ребенок может инфицироваться другими вирусами и заболеть.

В то же время отечественная гриппозная вакцина Гриппол® плюс обладает высоким профилем безопасности, соответствующим международным требованиям, не содержит консерванта, выпускается в удобной готовой к применению упаковке – шприц-дозе и применяется для массовой иммунизации детей с 6-ти месяцев против гриппа.

О вакцинации против ветряной оспы

Вопрос: Хотела узнать про прививку ветрянки, если сейчас поставлю в 3 года ребенку, то он может заболеть уже будучи взрослым и в тяжелой форме? Или лучше просто ей переболеть маленьким?

Ответ: Несмотря на распространенное (даже, к сожалению, среди врачей) мнение о том, что ветряная оспа является относительно доброкачественным детским заболеванием, на практике встречается осложненное течение инфекции в виде вторичных бактериальных поражений кожи, пневмонии и поражения ЦНС, которые могут регистрироваться у исходно здоровых пациентов. Отдаленным осложнением ветряной оспы, вызванным сохранением вируса в клетках нервной системы у переболевших, является опоясывающий герпес — крайне тяжелое неврологическое заболевание взрослых. Таким образом, все-таки лучше вакцинироваться против ветрянки в детском возрасте, тем более что вакцина против ветрянки зарегистрирована в России. Что касается продолжительности иммунитета, известно, что антитела у здоровых детей, привитых против ветряной оспы в раннем возрасте, сохранялись, по крайней мере, в течение 7 лет после вакцинации. Однократное введение вакцины формирует иммунитет у 78-82%, двукратное введение вакцин с интервалом 6-10 недель - у 99% привитых детей.

О вакцинации против других инфекций – гемофильной инфекции, пневмококка

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, про прививку от гемофильной инфекции, как после её постановки вести себя?

Ответ: Все вакцины против гемофильной инфекции слабо реактогенны. Прививочные реакции возникают относительно редко (от 5 до 30 %). Обычно они проявляются покраснением или уплотнением в месте введения, подъемом температуры тела до незначительных величин. Аллергические реакции маловероятны из-за отсутствия в вакцине примесей белковых компонентов. Серьезные осложнения не описаны.

Вопрос: Как проверить эффективность прививки Пневмо-23? Как убедиться, что она привела к положительному результату?

Ответ: Вакцина «Пневмо 23» используется с 2-х-­летнего возраста и защищает от 23 наиболее опасных разновидностей пневмококка на срок до 5 лет. Ревакцинация обычно не рекомендуется, оправдана лишь у детей с аспленией или серповидно-клеточной анемией. Вакцинация этой вакциной проводится для профилактики инвазивных инфекций, вызываемых пневмококками, включая сепсис и менингит. Вакцина Превенар 13 эффективна не только в отношении менингитов и сепсиса, но также пневмоний и отитов, а также для снижения или предотвращения носительства.

Вопрос: Через какой период после постановки прививка Пневмо-23 утрачивает свой эффект? Можно ли спустя 3 года с момента вакцинации вакциной Пневмо-23 повторить её, либо вакцинировать ребёнка Превенар-13?

Ответ: Вакцина «Пневмо-23» используется с 2-х-­летнего возраста и защищает от 23 наиболее опасных разновидностей пневмококка на срок до 5 лет. Ревакцинация обычно не рекомендуется. Ребенка можно привить вакциной Превенар 13 через год после Пневмо 23, однако Превенар 13 предпочтительно вводить первым, так как данная вакцина более иммуногенна и формирует иммунную память, ревакцинация не требуется. Для расширения иммунной защиты у детей из групп высокого риска через год допускается введение Пневмо 23.

Календарь прививок. Что делать, если пропустили очередную прививку?

Вопрос: Ребенку 2 года, из прививок пока поставлена только БЦЖ в роддоме.

С каких прививок начинать прививаться? И нужно ли посетить сначала иммунолога, составить индивидуальный график прививок, сдать определенные анализы перед началом вакцинации, на что обращать внимание? Схемы по срокам прививок такие же, если начать прививать с рождения? Какие прививки после 2-х лет ставятся однократно?

Ответ: Надо начинать прививаться с АКДС и полиомиелитной вакцин, сроки такие же, как и при начале вакцинации с 3-х месяцев жизни. Перед прививкой рекомендуется однократно сдать общий анализ крови и мочи, пройти осмотр невролога, без посещения иммунолога. После 2-х лет однократно вводится вакцина против гемофильной инфекции (Акт-Хиб) и пневмококковой инфекции (Пневмо 23).

Вопрос: Сейчас ребенку 1 год и 3 месяца. Из прививок только БЦЖ, хотелось бы начать прививаться, но без коклюшного компонента. Какую схему рекомендуете?

Ответ: Курс вакцинации АДС-анатоксином (против дифтерии и столбняка) состоит из 2-х прививок с интервалом 30-45 дней. Ревакцинацию АДС-анатоксином проводят однократно через 9—12 месяцев после законченного курса вакцинации. Последующие ревакцинации проводят АДС-М анатоксином в 7-8 лет, в 14-15 лет и каждые последующие 10 лет.

Вопрос: Интересует прививка от клещевого энцефалита. Ребенку 2 года, до этого не прививались. Какую вакцину и схему лучше выбрать?

Ответ: Плановые прививки вакциной «ФСМЕ–ИММУН джуниор» проводятся у детей до 16 лет в сроки 0, 1—3 и 9—12 месяцев путем введения 0,5 мл вакцины внутримышечно. Ревакцинация проводится через 3 года после курса вакцинации. Вацкина «Энцепур-детский» вводится детям с 1 года до 11 лет по схеме 0, 1—3 месяца с ревакцинацией через 9—12 месяцев. Можете выбрать любую из этих вакцин.

Вопрос: Как правильно поступить в случае, если плановая прививка из календаря была пропущена и не поставлена в срок. В поликлинике говорят, что нужно ее ставить одновременно со следующими из календаря, то есть ставить одновременно три, а то и четыре прививки.

Ответ: Вам советуют абсолютно верно.

Вопрос: Подскажите про прививку от полиомиелита. Первые три ставили в комплексе с пентаксимом, 4-ая была живая (капли) в конце ноября 2014 года, потом получилось окно. Сейчас надо ставить последнюю, но в садике говорят, что в группе есть непривитые дети, и их должны будут высадить на 2 месяца из-за нас. Вопрос - имеет ли смысл сейчас ставить "убитую" вакцину или все же нужны капли?

Ответ: Можно сделать «убитую» вакцину против полиомиелита.

Вопрос: Если будет просрочен срок второй прививки, то всё начинать заново? Перед садиком ставили прививку от гепатита А. Вторая должна быть через 6-12 месяцев, но ребенок стал часто болеть и здорового периода хотя бы две недели для прививки не получалось.

Ответ: Начинать заново не надо. Сделайте еще одну прививку против гепатита А.

Вопрос: Ребенку 9 месяцев. На данный момент из прививок есть БЦЖ, 3 прививки от гепатита, 1 прививка от полиомиелита, 2 прививки пентаксима. Скоро будем планировать 3 прививку АКДС. Какую прививку выбрать: пентаксим или инфанрикс (надо ли ставить еще нам полиомиелит, если есть уже 3 прививки), какие прививки можно совместить с ней дополнительно из графика прививок?

Ответ: Ребенок получил 3 прививки против полиомиелита, последующие ревакцинации проводят ОПВ (живая вакцина в виде капель в рот) через год после окончания курса первичной вакцинации, то есть в возрасте 18 месяцев , затем через 2 месяца (в 20 месяцев) и в возрасте 14 лет. Таким образом, в настоящий момент ребенок не нуждается в прививке против полиомиелита. Рекомендую сделать отечественную вакцину АКДС - тем более, что сейчас отмечаются перебои с поставкой зарубежных вакцин Пентаксим и Инфанрикс. АКДС можно совместить с вакциной Превенар (против пневмококковой инфекции) в разные части тела.

Вопрос: Ребенку 5 лет. Прививки почти все по графику, но не успели поставить (медотвод по причине аллергии) первую ревакцинацию АКДС и полиомиелит вместе с ней. Что сейчас делать - поставить АДС или поставить инфанрикс? И второй вопрос: в апреле 2014 первый раз поставили вакцину от клещевого энцефалита (Джуниор Австрия), в мае 2014 - вторая прививка. В мае 2015-го не поставили. Что сейчас делать?

Ответ: Можно и так, и так. В случае АДС одновременно вводите живую вакцину против полиомиелита (ОПВ, капли в рот).

Продолжительность иммунитета после законченного курса вакцинации ФСМЕ–ИММУН с третьей дозой составляет более 5 лет. Последние исследования, проведенные в Австрии, показывают, что у 90% привитых третья доза индуцирует иммунитет продолжительностью 8 и более лет. Таким образом, либо Вы просто вакцинируете ребенка третий раз в этом году (скорее всего антитела после предыдущих 2-х введений у него остались и после 3-его введения титр антител повысится еще больше), либо сдаете кровь на определение защитного титра антител. В России серопозитивными (иммунными) после вакцинации считаются сыворотки, титры специфических антител в которых в РТГА составляют не менее 1:10 (защитный титр).

Вопрос: Мы поставили Инфанрикс гекса один раз в 4 месяца, сейчас ребенку 1 год 7 месяцев, ревакцинацию пропустили. После той прививки ребенку было очень плохо 4 дня. АКДС российскую ставить боимся, вакцины инфанрикс, пентаксим нет. Как дальше прививаться?

Ответ: Рекомендую прививаться АКДС вакциной. В тех случаях, когда пропущен декретированный срок вакцинации, надо следовать общепринятому положению о том, что пробел в последовательности прививок не требует повторения всей серии. Вакцинацию в этих случаях надо продолжать так же, как если бы график иммунизации не нарушался, при этом для каждого ребенка следует составить индивидуальный календарь прививок.

Вопрос: Сколько может быть максимальный интервал по времени между 2-й и 3-й прививками АКДС?

Ответ: Курс вакцинации состоит из 3-х прививок с интервалом 45 дней (в 3, 4,5 и 6 месяцев). При необходимости увеличения интервалов очередную прививку следует проводить в возможно ближайший срок, определенный состоянием здоровья детей, ревакцинацию проводят однократно в 18 месяцев, то есть через 12 месяцев после законченного курса вакцинации. Если ребенок получил третью дозу АКДС через 12 месяцев после второй дозы или позже, то в этом случае ее можно считать ревакцинацией, а курс законченным.

Вопрос: Ребенку 4 месяца, из-за повышенного билирубина в срок не ставили прививки, потом Новый год, карантин по гриппу. И вот бы начать, но старший ребёнок заболел ветрянкой. Правильно я понимаю, что независимо от того заболеем или нет младший ребёнок ветрянкой, прививки не нужно ставить 21 день после выздоровления старшего?

Ответ: Совершенно верно, так как ветрянка очень летучая инфекция и есть вероятность, что младший ребенок заразится от старшего. Необходимо выдержать 21 день с момента контакта между старшим (когда у него появилась сыпь) и младшим сыновьями.

Вакцины – их взаимозаменяемость

В связи с перебоями в поставках некоторых вакцин мы это также вынесли в отдельный раздел.

Вопрос: Можно ли заменять импортные вакцины от коклюша нашими АКДС при второй и третьей прививке? Например, первая и вторая были импортные, а третья отечественная. Почему после 4-х лет не ставят прививку от коклюша?

Ответ: Можно. Согласно нашему календарю после 4-х лет от коклюша не прививают. Считается, что дети старшего возраста могут плохо перенести вакцину АКДС. Тем не менее, вопрос о дополнительной ревакцинации в 4-6 лет стоит остро и, по-видимому, будет решен в перспективе.

Вопрос: Многие медработники рекомендуют ставить деткам импортную вакцину АКДС вместо отечественной, с чем это связано? Первая вакцинация была сделана Инфанрикс гекса, нужно делать вторую и третью, по причине отсутствия вакцины получается очень большой перерыв между первой и второй прививкой. Педиатр настаивает на вакцинировании отечественной АКДС. Ребенку 1.3 г. Как быть? Чем может быть опасна отечественная АКДС?

Ответ: Наша отечественная вакцина по безопасности и профилактической эффективности не уступает зарубежным аналогам, а по иммуногенности коклюшного компонента даже превосходит. Однако в состав зарубежных вакцин входят полиомиелитный, гепатитный и гемофильный компоненты. Кроме того, коклюшный компонент вызывает меньше реакций, чем в составе АКДС (болезненность, покраснение в месте инъекции). Рекомендую все-таки привиться АКДС.

Вопрос: Прививки какого производства (импортного или отечественного) Вы рекомендуете? Интересует прививка от гриппа и от клещевого энцефалита. Возраст детей (3 года и 16 лет) как-то влияет на выбор вакцины?

Ответ: Противогриппозные вакцины отечественного и зарубежного производства идентичны по составу, дизайну и переносимости. Возраст не имеет значения. Главное - привиться от гриппа.

Вопрос: Ребёнку 1,5 года, нужно ставить 3 Акссесуарз. Первые две ставили импортные, которых сейчас нет в наличии. Что делать, ждать когда появятся или ставить российскую?

Ответ: Делать российскую, они взаимозаменяемы.

Вопрос: Моему ребенку нужно ставить в апреле третью прививку от клещевого энцефалита, а когда я позвонила согласовать с врачом дату ревакцинация, медсестра поликлиники сказала, что вакцины нет и, возможно, вообще не будет! Известно ли Вам ситуация с этой вакциной? Как нам быть?

Ответ: В настоящее время перебоев с вакциной нет. Попробуйте привиться в другой поликлинике.

Вакцинация частоболеющих детей

Вопрос: Ребёнок часто болеет, каждый месяц на больничном, в прошлом году 2 раза лежали в больнице. Врачи рекомендуют поставить прививку Пневмо-23. Как к этой прививке подготовиться? Куда она ставится, и как ребёнок её может перенести? Ребёнку 4 года.

Ответ: Вам правильно рекомендуют. Готовиться к вакцинации не надо. Реакций вакцина не дает.

Вопрос: Сын часто болеет. Планирую поставить ему Превенар летом, на это время ему будет 4,5 года. Стоит ли? В какое время года это сделать лучше? Данная прививка ставится однократно?

Ответ: Можно летом. Прививка делается однократно сроком на 5 лет.

Вопрос: Ребенку 7 лет, он очень часто болеет – так, что даже нет промежутка доставить прививки по календарю. Встает вопрос с прививкой от гриппа. Насколько все-таки ее актуально ставить моему ребенку? Я просто боюсь, что прививка - еще один повод поболеть и не хочется своими руками привести его в еще одну болезнь.

Еще вопрос - ребенок переболел в эту волну гриппом (судя по симптомам этот самый, свиной; диагноз мной не придуман - поставлен педиатром). Пролечились тамифлю. У ребенка сформировался какой-то иммунитет на эту разновидность гриппа или нет?

Ответ: Если ребенок часто болеет ОРВИ, ему в первую очередь необходимо ежегодно вакцинироваться от гриппа. Кроме того, посоветую принимать Рибомунил (в инструкции к препарату указана схема приема) в течение всей весны, затем можно продолжить осенью. Будет меньше болеть. Если ребенок перенес грипп, то иммунитет сформируется именно против этого вируса. Но с уверенностью сказать, что Ваш ребенок перенес свиной грипп невозможно, так как необходимо лабораторное подтверждение.

Вопрос: Ребенку 2 года 2 месяца, у него постоянно держится температура 36.9-37.4С, иногда бывает слабость. Сдали анализы на все возможные инфекции, ничего не выявлено. Переболели за два месяца 3 раза обструктивным бронхитом, пульмонолог посоветовал поставить вакцину Пневмо-23, но так как держится температура до сих пор 37.4С, вакцину не ставим. Нужны ли еще какие-то дополнительные обследования, чтобы выявить причину температурыи слабости, и когда все-таки стоит поставить прививку?

Ответ: Сдайте анализы на герпес-вирусные инфекции, в том числе иммуноглобулины класса IgM и IgG к вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу и вирусу герпеса 6 типа. Затем проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, можете на ночь ставить ребенку свечи виферон в течение 10 дней. Вакцину Превенар 13 надо сделать, с последующей вакцинацией Пневмо 23 через год, лучше летом, также давайте Рибомунил всю весну и осень.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, какие должны быть принципы вакцинации ребенка при активном герпесе 6 типа? Наблюдаемся, лечим, пока результата нет. Ребенок все время уходит в обструкции бронхов. Нужно ли при таких исходных прививаться по общему графику? Или нам должны дать медотвод?

Ответ: Скорее всего, обструкция связана не с вирусом герпеса 6 типа, который, кстати, лечить не надо. Ребенок с частыми обструкциями должен находиться дома, в детский сад не ходить. Возможно, перерастет и будет меньше болеть. В противном случае может сформироваться бронхиальная астма. При обструкции делают ингаляции с беродуалом. Можно прививать ребенка согласно календарю, а также от гриппа, пневмококковой инфекции (пневмококки часто вызывают ОРВИ) вакциной Превенар 13 с последующей вакцинацией Пневмо 23 через год. Принимать Рибомунил по схеме.

Какое обследование необходимо перед вакцинацией?

Вопрос: Какие анализы должны быть сданы перед прививкой, при каких отклонениях от нормальных показателей прививка ребенку не ставится?

Ответ: Перед первой прививкой АКДС необходимо сделать общий анализ крови, мочи, осмотр невролога. При отклонениях от нормальных показателей (например, нейтропения в крови, гемоглобин ниже 90 г/л в крови, белок в моче) необходимо проконсультироваться у педиатра.

Вопрос: Ребенку делали только БЦЖ в роддоме и в 1,5 месяца прививку от гепатита В. Потом кровь показала низкий гемоглобин, мнения врачей расходились, и мы решили отложить прививки до достижения 2-х летнего возраста. Ребенку сейчас 2 г. 1 мес. Хотим начать ставить прививки. Я обеспокоена возможными побочными эффектами от вакцинации. Иммунолог в нашей поликлинике сказал, что нужно сдать только общий анализ крови. Какие подробные анализы в действительности сдают перед вакцинацией - я хочу убедиться, что ребенок абсолютно здоров?

Нужно ли проверять наличие антител к той или иной инфекции спустя назначенный курс прививок? Я смотрела видеозапись со встречи с разными специалистами про прививки, один из исследователей говорил, что совсем недавно в России издали постановление, что "живую" прививку от полиомиелита ставить не нужно (что он сейчас побежден). Только "убитую". Какую вакцину от полиомиелита ставить?

Ответ: Необходимо сделать общий анализ крови, чтобы убедиться, что показатели, в том числе гемоглобина в норме. Вряд ли ребенок в 2 года переболел детскими инфекциями. Если бы он заболел корью, краснухой, дифтерией, Вы бы об этом точно знали. Таким образом, его необходимо прививать согласно календарю против инфекционных заболеваний. Если будете правильно прививаться, то после вакцинации кровь на антитела сдавать не надо. В настоящее время вакцины безопасны и высоко иммуногенны, практически не дают побочных эффектов. Две первые вакцинации против полиомиелита проводят убитой вакциной (укол), последующие - живой вакциной (капли в рот). Полиомиелит, конечно, побежден, но существует угроза заноса инфекции из соседних стран, неблагополучных по полиомиелиту, поэтому вакцинацию надо продолжать.

Вопрос: Когда моей дочке было около 6 месяцев, нам дали медотвод от прививок в связи с кавернозной гемангиомой на лице. В 2 года медотвод сняли, так как гемангиому склерозировали. Сегодня ей 2 года 2месяца, нужно начать прививки, но я бы хотела сначала сдать анализы. Какие анализы лучше сдать и какой график прививок в нашем случае Вы бы рекомендовали?

Ответ: Начинать надо с вакцин АКДС, против полиомиелита и гепатита В. Вакцинация проводится одновременно в разные части тела. Перед началом вакцинации необходимо сделать общий анализ крови и мочи. После 2-кратной вакцинации с интервалом 45 дней через 4-5 месяцев можно привиться против кори, краснухи, паротита и гепатита В (третья вакцинация).

Противопоказания к прививкам

Вопрос: Как ставить прививки ребёнку с эпилепсией. Какие есть особенности? Можно ли ставить прививку против клещевого энцефалита?

Ответ: Ребенок с эпилепсией прививается по общему календарю. Также его можно привить против клещевого энцефалита вакцинами ФСМЕ–ИММУН джуниор или Энцепуром детским или отечественной вакциной Клещевак (без разницы). На вакцины может наблюдаться покраснение и болезненность в месте инъекции.

Вопрос: Является ли увеличенный тимус (3 степень) противопоказанием для прививки? Ребенку 6 месяцев, ни разу ничем не болел, все анализы (общий анализ крови, инфекции, развернутая биохимия) в норме. Одни врачи отправляют лечиться, другие – говорят, что можно ставить прививки.

Ответ: Ребенок может прививаться согласно календарю.

Вопрос: Перед каждой прививкой сдаем общий анализ крови, чаще всего нейтрофилы бывают ниже нормы (примерно 15, хотя и не было никаких простуд), поэтому прививку не ставим. К году у ребенка половина прививок по возрасту не поставлена. Действительно ли нельзя ставить прививки с таким показателем, надо ли обследоваться выяснять причину низких нейтрофилов и лечить это, у какого врача? Тимус в порядке.

Ответ: Ребенка прививать можно. Начинать надо с вакцины АКДС, полиомиелита и гепатита В. Однако если Вы хотите получить дополнительную консультацию, советую записаться на прием к гематологу (в Москве, например, это можно сделать в консультативной поликлинике при Морозовской детской больнице (прием платный).

Вопрос: У ребенка (3 года) по результатам МРТ головного мозга поставлен диагноз нейрофиброматоз 1 типа. Наблюдаемся у генетика, сдавали кровь, но по крови 100% этот диагноз не подтвержден. Обследования у специалистов (невролог, окулист, гастроэнтеролог и др.) никаких серьезных заболеваний не выявили. Немного увеличена правая доля печени. Сдали биохимию, показатели в норме. Вопрос: можно ставить ребенку профилактические прививки или нет (такие как от клещевого энцефалита, от гриппа)?

Ответ: Прививки против клещевого энцефалита делать можно вакцинами ФСМЕ–ИММУН джуниор или Энцепуром детским или отечественной вакциной Клещевак (без разницы). Против гриппа - вакциной Гриппол плюс.

Вопрос: Ребенку 13 лет отказываются ставить прививку от гриппа Ваксигрипп из-за высокого показателя лимфоцитов (50) и низкого сегментоядерных нейтрофилов (40). Остальные показатели нормальные (лейкоциты 5,5). Объясняют тем, что боятся лейкозов. Правда ли, что после прививки в момент не очень хороших показателей крови может развиться лейкоз? От каких компонентов вакцины это зависит или это связано с каким-то другим механизмом работы организма?

Ответ: Прививка не может вызвать лейкоз. Если бы существовала такая угроза, весь мир "забил бы тревогу". Однако если Вы хотите получить дополнительную консультацию, советую записаться на прием к гематологу в консультативную поликлинику.

Вопрос: Можно ли ставить какие-то прививки ребенку (девочка 7 лет) с шоковыми реакциями на молочный и яичный белок (есть реакция и на яйца кур (белок) и перепелов?

Ответ: Лиц с анафилактическими реакциями на белок яйца нельзя вакцинировать против кори, паротита, гриппа, клещевого энцефалита, так как эти вакцины производятся на зародышах куриных яиц. Остальные прививки делать можно.

Осложнения вакцинации и негативные реакции на введение вакцин

Вопрос: Про связь желтухи новорожденных и прививки от гепатита в роддоме. Сейчас детей у меня двое, ждем третью. Старшему ставили в роддоме БЦЖ только (гепатит не был обязателен еще, ставили уже в садике потом) - желтуха прошла сама, у младшего поставили в роддоме - желтуха была сильная, лежали в больнице. Сейчас думаю - ставить ли прививку против гепатита в роддоме или писать отказ, а поставить потом позднее. Есть ли, по Вашему мнению, какая-то взаимосвязь между прививкой и желтухой? И какой будет эффект, если мы ее поставим позднее?

Ответ: Связи между прививкой против гепатита В и желтухой нет. Мы проводили исследование, в том числе у недоношенных детей и доказали отсутствие какой-либо взаимосвязи. Советую начать прививаться в роддоме. Однако, если Вы не хотите по каким-либо причинам, можно сделать прививку позднее, например, вместе с вакциной АКДС и полиомиелитной вакциной в 3 месяца жизни. Эффект будет тот же.

Вопрос: Какая необходимость ставить прививку против гепатита В в первый день жизни ребенка? Особенно когда ребенок находится в ПИТе, родился с гипоксией и родовой травмой. Маме ничего не объяснили про прививку, а дали кучу бланков подписать согласие. Последствия этой прививки - 4 месяца борьбы с желтухой. Куча лекарств, походы в поликлинику и платные клиники, сдача анализов . Практически все знакомые, которые родили недавно – по 3-4 месяца лечат желтуху. Создается впечатление, что какое-то намеренное вредительство детям!

Ответ: Вашего ребенка в первую очередь надо было привить против гепатита В и именно в роддоме. Это связано с тяжестью его состояния и возможностью проведения различных инвазивных вмешательств, вследствие чего существует вероятность его инфицирования вирусом гепатита В. А длительная желтуха связана с его основными заболеваниями. Связи между прививкой против гепатита В и желтухой нет. Мы проводили исследование, в том числе у недоношенных детей и доказали отсутствие какой-либо взаимосвязи.

Вопрос: У ребенка местная аллергия на все прививки, в том числе на реакцию Манту (крапивница вокруг места введения прививки). Ребенка к прививке готовим за 5 дней до прививки и после 5 дней (лактофильтрум, супрастин). Медсестра пробовала различные варианты обработки перед введением прививки, это не помогает. Если не принимать супрастин и лактофильтрум, то ребенка обсыпает полностью. Ребенку 5 лет, данная реакция на прививки началась в 3,5 года. В чём может быть причина?

Ответ: Если Ваш ребенок страдает аллергией, ищите причину в себе - скорее всего либо Вы, либо Ваш муж страдаете или страдали аллергией в детстве. Думаю, надо сделать аллергопробы ребенку на различные аллергены. Если вы живете в Москве, можно обратиться в НЦЗД РАМН или институт иммунологии на Каширском шоссе. Кроме того, проконсультироваться у фтизиатра по поводу пробы Манту.

Вопрос: Я сторонница прививок, все дети прививаются вовремя. Средней дочке 10 лет. Второй год подряд на прививку от гриппа у неё сильная аллергическая реакция. В этом году все плечо покраснело и было уплотнение. Пропили противоаллергические таблетки. Все прошло. В норме ли такая реакция? Какие Вы можете дать рекомендации? Участковый педиатр рекомендует ставить импортную вакцину.

Ответ: Такая реакция может быть и это не зависит от страны-производителя. Однако, если это Вас волнует, вместо прививки против гриппа можно принимать противовирусные препараты в течение всей эпидемии гриппа.

Вопрос: В 1 год поставили ребенку прививку Инфанрикс - через 3 дня получили судороги с потерей сознания на фоне невысокой температуры (37.8). В 2 года поставили Пентаксим - через 1,5 месяца (в течение которых он все время недомогал) получили несколько подряд приступов судорог с потерей сознания. С тех пор (ребенку уже 6 лет) не ставили ни одной прививки, так как страшно. Обследовались у нескольких неврологов и иммунологов - они разводят руками. Признаков эпилепсии нет. Ребенок часто болел, в том числе с температурой под 40, но никогда эпизодов с потерей сознания кроме как в эти 2 раза не было. Как Вы можете объяснить наш случай, и стоит ли собраться с духом и возобновить прививки?

Ответ: Скорее всего, судороги были связаны с коклюшным компонентом обеих вакцин. С 6-ти лет жизни против коклюша уже не прививают. Поэтому надо собраться с духом и начать прививаться АДС-М, убитой вакциной против полиомиелита и вакциной против гепатита В (два раза с интервалом 45 дней с ревакцинацией через 9-12 месяцев). Перед ревакцинацией вакцинироваться против кори, краснухи и паротита.

Профилактика туберкулеза – вопросы о пробе Манту

Вопрос: Кто должен контролировать, ставится ли школьнику реакция Манту? В старой школе за этим всегда следила медсестра, в новой школе спохватились через год, что пробы нам не ставили. Если эта ответственность на родителе, я должна об этом знать. Если на школе - буду просить, чтобы внимательнее отнеслись к вопросу.

Ответ: Просите, чтобы внимательнее относились к этому вопросу.

Вопрос: Сыну 8 лет, заболел гломерулонефритом, сейчас принимает гормоны. Педиатр говорит, что теперь нам нужно будет ставить Манту 2 раза в год. С таким диагнозом я теперь боюсь даже слова "прививка". Стоит ли брать медотвод у нефролога, или можно обследоваться как-то иначе?

Ответ: Проба Манту - это не прививка, а всего лишь ежегодная проба, оценивающая, инфицирован ли ребенок туберкулезом или нет. Если нет, то очень хорошо. Если да - необходима консультация фтизиатра.

Вопросы не по вакцинации

И, наконец, вопросы, которые были заданы не по вакцинации, но наш специалист, тем не менее, на них ответила.

Вопрос: В сентябре серьёзно болела дочка, лежали в больнице, обследовались. Но причину так и не нашли. С начала заболевания и по сей день у неё в горле и в области язычка есть красные прыщики. Что это может быть? ПЦР на энтеровирус сдавали. Небольшие титры герпетической инфекции были пролечены осенью, а эти прыщики не проходят.

Ответ: Если состояние ребенка удовлетворительное, думаю надо просто понаблюдать. Если Вы заметите, что прыщики изменили окраску или состояние ребенка изменилось, в этом случае обратиться к педиатру.

Вопрос: Ребенку 4 месяца. Живот беспокоит с первой недели жизни. На протяжении 4 месяцев даем эспумизан, сабсимплексы и прочее, чтобы хоть как-то обезболить. По рекомендации педиатра пропили хилак-форте, ацепол, результата не было. Обследовались на инфекции, ничего не выявлено. Инфекционист назначила нан кисломолочный или бифилин. Стали давать бифилин, после него ребенок начал очень много и часто срыгивать. Вопрос: стоит ли продолжать бифилин или же всё отменить? Может быть, Вы порекомендуете какой-то другой препарат?

Ответ: Сдайте анализ кала на углеводы и копрологию (в Москве это можно сделать в институте им. Габричевского).При наличии изменений необходимо обратиться к гастроэнтерологу.