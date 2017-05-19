Как бороться с аллергией, если она всё-таки дала о себе знать?

Во-первых, не стоит паниковать. Спокойствие мамы и окружающих – это главное для благополучия ребёнка. Мамам детей-аллергиков врачи нередко советуют к решению этой проблемы подключить психолога или, по крайней мере, попробовать успокоиться самостоятельно.

Аллергия у ребёнка обычно начинается с органов желудочно-кишечного тракта и кожных проявлений

Существуют определённые этапы развития аллергических проявлений в детском организме. На первом году жизни ребёнка чаще всего причиной развития аллергии являются пищевые аллергены (чаще всего – это коровье и даже козье молоко, которое многие годы считалось «безвредным»). И самыми частыми проявлениями аллергии до 1 года становятся проявления со стороны органов ЖКТ (то есть появление жидкого стула и срыгиваний) или кожные проявления. В 2-3 года ребёнка могут начать беспокоить аллергический ринит, конъюнктивит или симптомы бронхиальной астмы. С 3-4-х лет – сезонная аллергия, в том числе аллергия на пыльцу растений.

Как вводить прикорм аллергику и правильно организовать питание для профилактики аллергии

Вводить прикормы в том случае, если у малыша уже есть первые проявления аллергии, врачи советуют как можно позже, продержавшись, по крайней мере - после 6-месячного возраста. И по соответствующим правилам, которые знают многие мамы: в состоянии полного здоровья малыша, начав с продуктов бело-зелёной гаммы, ни в коем случае не экзотических (исключив таким образом и любимые многими бананы), более нежную на первый взгляд телятину заменить менее аллергенной говядиной, не варить детям супы на мясном или курином бульоне, вымачивать картофель и крупы и перед приготовлением по крайней мере в течение часа, прикорм начинать давать с четверти чайной ложки и лучше в первую половину дня, чтобы до вечера проследить за состоянием малыша. Новые продукты не нужно вводить чаще, чем раз в 7-10 дней и строго по одному. При этом ни в коем случае не нужно перекармливать малыша!

Перекорм, а это касается и прикорма, и молочных смесей, негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта ребёнка, который просто не успевает должным образом переварить поступившие в него белки. Отсюда и могут начаться аллергические проявления. Кроме того, более упитанные дети с развитой и, как и всех детей, значительно более рыхлой и гидрофильной (то есть любящей воду) подкожной клетчаткой сами по себе предрасположены к проявлениям аллергии и отёкам. Поэтому в плане профилактики аллергических заболеваний стройный ребёнок, питающийся простыми продуктами и маминым грудным молоком – это более предпочтительный вариант.

Мамам и папам-пищевым аллергикам также не стоит в первые годы жизни их малыша кормить его теми продуктами, которые вызывают аллергию у них самих. И как можно позже давать ребёнку фабричные сладости, консервы, конфеты, газированные напитки, колбасные изделия. Хотя последняя рекомендация уже может быть отнесена ко всем без исключения, учитывая качественный состав современных продуктов. Стоит обратить внимание, что, например, причиной аллергии на шоколадные конфеты в подавляющем большинстве случае является не какао, а различные добавки. Само по себе чистое какао аллергию вызывает редко.

Гулять во время дождя и не есть черешню во время цветения «своего» аллергена

Если аллергия у ребёнка или его близких преимущественно респираторная, то здесь рекомендации больше касаются поддержания порядка в доме и прогулок. Не нужно гулять с ребёнком-аллергиком рано утром в период цветения – потому что в это время концентрация пыльцы растений в это время в воздухе максимальна. Для выхода на улицу сейчас есть специальные спреи, которые в определённой мере защищают слизистую носа от респираторных аллергенов. И даже невидимые для окружающих интраназальные респираторы, задерживающие в себе аллергены пыльцы. Гулять лучше во влажную погоду, проветривать квартиру – также, или через смоченные водой сетки на окнах. Ежедневная уборка, минимум ковров и других текстильных изделий, накапливающих в себе пыль, использование увлажнителей воздуха, исключение бытовой химии и парфюмерии, особенно с резкими сильными запахами, скорее всего, будет полезно не только аллергикам.

Но не стоит возводить то, что мы делаем для профилактики аллергии, в культ! Ребёнок должен ощущать спокойствие мамы, поэтому если мама смертельно устала и не вымыла пол, то она не должна со слезами и обидами на весь белый свет приступать к этой своей обязанности. Проще сделать это на следующий день, или утром. Или через день. Помните, что наша «зацикленность» и тревожность даже без слов передаются малышу, что при аллергической настроенности ему совершенно противопоказано.

А вот на так называемую «перекрестную» аллергию точно стоит обратить внимание – так, при аллергии на пыльцу она может проявить себя и на такие продукты, как яблоки, груши, персики, абрикосы и все косточковые, включая черешню. Поэтому далеко не каждому ребёнку или взрослому она будет полезна в теплый весенний день, когда вокруг всё цветёт.

Диагностика

В том случае, если аллергия и связанные с ней болезни уже поселились в медицинской карточке ребёнка, конечно, любая мама постарается сделать всё, чтобы выявить причину этой аллергии. Но сделать это удаётся далеко не во всех случаях.

Первое, что врач назначит для обследования малыша – это общий анализ крови с обязательным определением количества эозинофилов и исследование на определение в крови уровня общего IgЕ. В том случае, если количество эозинофилов (как относительное – в процентах, так и абсолютное – в их количестве) и иммуноглобулина Е будет превышать норму, то, скорее всего, аллергическая составляющая в причине недомогания ребёнка есть, и обследование нужно продолжить.

Обычно при обнаружении избыточно числе эозинофилов в крови врач посоветует начать с исключения гельминтозов. Не стоит игнорировать этот совет, объясняя свою позицию, что у нас всё чисто и мы всегда моем руки. И важно помнить, что многие гельминты вызывают подавление иммунитета у человека (иначе как им жить у него долго и счастливо), а поэтому наиболее информативными анализами для их обнаружения станут многократные исследования кала, а не уровня иммуноглобулинов в крови, которые в данном случае могут вырабатываться крайне в малом количестве.

Самое лучшее время для проведения точного аллергологического исследования – это начало зимы, то есть ноябрь и декабрь. Обычно для обнаружения аллергена врачи назначают проведение кожных проб, условием для этого также является полное здоровье ребёнка. И нужно понимать, что однократным исследование здесь вряд ли можно обойтись, анализировать его должен врач, наблюдая ребёнка в течение нескольких месяцев. И любой маме ребёнка аллергика, несмотря на все современные методы диагностики, лучше всё-таки вести пищевой дневник. Это то старое, которое не стоит забывать и можно использовать до сих пор.

Из современных методов диагностики сегодня как мамы друг другу, так и врачи – мамам, сейчас часто советуют провести исследование на определение уровня специфических иммуноглобулинов в крови у ребёнка, которые образовались на определённые аллергены. Таких аллергенов сегодня уже десятки, обследование это само по себе недёшево, и назначать его должен врач. Тут есть один важный аспект – ориентируясь на клинические проявления аллергии, врачи сможет подобрать тот набор показателей, которые нужно исследовать. И маме не придётся оплачивать весь перечень, который может выполнить лаборатория, а потом просто выбросить его в корзину, когда он окажется неинформативным.

Лечить или ждать, когда «израстёт»

В «израстании» клинических проявлений аллергии по мере взросления ребёнка нет никакого чуда, и оно объясняется тем, что у человека со временем более совершенно начинают работать ферментные системы, расщепляющие поступающие извне белки и исчезает свойственная детскому возрасту гиперреактивность иммунной системы. Но тяжёлые проявления аллергии, как правило, не проходят совсем. И ещё с возрастом у пациента перечень аллергенов может расшириться. Поэтому к аллергии не нужно относиться легкомысленно. Врачи обращают внимание, что чем раньше начато лечение аллергии, тем меньше шансов на то, что она будет иметь развитие.

Один из последних методов её лечения – это аллерговакцинация, когда у пациента с помощью специальных аллерговакцин создаётся пул защитных антител, обезвреживающих аллерген и не дающих развиться аллергической реакции, используется сегодня и в России. Чаще всего он применяется при бытовой и пыльцевой аллергии, но может помочь и пациентам при аллергии на шерсть животных и даже укусы насекомых. И, наконец, перечень препаратов, которые не влияют на причину аллергии, но устраняют самые неприятные её последствия, постоянно расширяется, при этом побочных действий в виде сонливости и других нежелательных проявлений у них уже нет. Эти препараты нужно иметь при себе всем, кому знакомо слово «аллергия» - не только в виде таблеток или сиропов, но и в виде гелей, особенно в дачной аптечке когда на дачу приезжает ребёнок-аллергик.

