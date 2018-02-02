Плановые медицинские осмотры детей: возраст, анализы и специалисты

С 1 января 2018 года вступил в силу новый приказ «О проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» № 514н от 10 августа 2017 года. Он пришёл на смену приказу 2012 года, в котором для каждого возраста ребёнка был прописан список врачей и дополнительных исследований, которые должны быть бесплатно сделаны ребёнку. Сегодня мы сравниваем таблицы с этими данными из двух приказов и обращаем внимания на отличия между ними и нововведения.

Первый осмотр новорожденного — это традиционный осмотр малыша врачом-педиатром . Важно: к этому осмотру «приурочены» скрининги: неонатальный скрининг на врождённый гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию, а также аудиологический скрининг. Все эти скрининги обычно проводятся малышу в роддоме. Если они не были сделаны в роддоме, то неонатальный скрининг на пять наследственных синдромов должен быть сделан в течение 1 месяца жизни малыша, аудиологический — в первые три месяца.

В 1 месяц ребёнка раньше должны осмотреть врач-педиатр , невролог, детский хирург, офтальмолог. Теперь к этому перечню добавился осмотр у детского стоматолога. Список исследований остался без изменений, в него входит УЗИ брюшной полости, почек, сердца, тазобедренных суставов и нейросонография.

В 2 месяца малыша осматривает врач-педиатр (в этом изменений не произошло). Сейчас в этом возрасте в поликлинике ещё будут делать общий анализ крови и мочи — это нововведения 2018 года.

В 3 месяца теперь нет обязательной консультации врача-невролога (но остались педиатр и травматолог-ортопед ). Общий анализ крови и мочи также исключены — их перенесли на второй месяц жизни ребёнка.

В 4 и 5 месяцев как по старым, так и по новым нормам малыша в обязательном порядке осматривает только врач-педиатр .

Теперь врач-педиатр единственным будет осматривать детей также и в 6, 7, 8, 9, 10 и 11 месяцев. Консультации детского хирурга и невролога в 6 месяцев, общие анализы крови и мочи в 6 и 9 месяцев с этого года как обязательные исключены.

В 1 год раньше детей осматривала целая бригада специалистов: врач-педиатр , невролог, детский хирург, стоматолог, офтальмолог, лор-врач и психиатр. С этого года консультации стоматолога, офтальмолога и психиатра в годик проходить не обязательно, зато к обязательному списку врачей добавился травматолог-ортопед . В перечне исследований остались общие анализы крови и мочи, ЭКГ. Исследование уровня глюкозы как обязательное с 2018 года исключено.

В 1 год 3 месяца обязателен осмотр только у врача-педиатра (здесь ничего не изменилось).

В 1 год 6 месяцев — также малыша осматривает только педиатр, Общий анализ крови и мочи стали необязательны.

В 1 год 9 месяцев с 2018 года дети с профилактической целью осмотры вообще проходить не будут.

В 2 года в перечне осмотров фигурирует: врач-педиатр , детский стоматолог и детский психиатр. Также ребёнок сдаёт общий анализ крови и мочи.

В 2 года 6 месяцев профосмотры теперь также отменены.

В 3 года детей вновь осматривает бригада врачей: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, лор-врач , уролог или гинеколог. Осмотр у детского психиатра в этом возрасте теперь исключён. Среди исследований: остались общие анализы крови и мочи, а исследования уровня глюкозы в обязательном перечне больше нет.

В 4 года раньше детей осматривали педиатр и хирург, теперь хирурга заменили на детского стоматолога и исключили общие анализы крови и мочи.

В 5 лет ребёнка также будут осматривать только педиатр и детский стоматолог, и никакие анализы сдавать он не будет.

В 6 лет — будущих школьников будет осматривать уже просто огромная бригада специалистов: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед , офтальмолог, лор-врач , психиатр, гинеколог или уролог. Половина этих специалистов — это нововведение 2018 года. К тем исследованиям, которые 6-летки сдавали раньше (общий анализ крови и мочи) добавился почти весь спектр УЗИ: органов брюшной полости, почек и сердца. Также добавилась ЭКГ, а исследование уровня глюкозы, наоборот, с этого года исключили.

В 7 лет, наоборот, количество специалистов уменьшилось. Теперь детей будут осматривать педиатр, невролог, стоматолог, офтальмолог и лор-врач . Среди исследований: общий анализ крови и мочи остались, всё УЗИ и ЭКГ будет сделано годом раньше.

В 8 и 9 лет профосмотр теперь включает только консультацию врача-педиатра и детского стоматолога. Никаких других осмотров и консультаций в этом возрасте больше не будет.

В 10 лет ребёнка будут осматривать: педиатр, невролог, детский стоматолог, эндокринолог, травматолог-ортопед и офтальмолог. Консультации лор-врача и психиатра «ушли», как и ЭКГ и исследование уровня глюкозы в крови. Остались только общий анализ крови и мочи.

В 11 и 12 лет детей на профосмотр ждут только педиатр и детский стоматолог. Все анализы из профосмотра в этом возрасте также исключили.

В 13 лет раньше детей осматривали только педиатры. Теперь к ним добавились консультации детских стоматологов и офтальмологов. Все анализы же, наоборот, исключили.

В 14 лет раньше бригада врачей при профосмотре включала 8 специалистов. Сейчас их осталось 4: педиатр, детский стоматолог, уролог или гинеколог и подростковый психиатр. Все анализы и исследования, включая УЗИ, теперь в 14 лет при профосмотрах отменены.

В 15, 16 и 17 лет детей будет осматривать полный перечень специалистов, который практически не изменился по сравнению с предыдущими годами. Это педиатр, хирург, стоматолог, уролог или гинеколог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед , офтальмолог, лор-врач и подростковый психиатр. Изменилось только число исследований. В 15 лет: общие анализы крови и мочи, а также ЭК, к которым добавилось УЗИ органов брюшной полости и почек. В 16 лет: остались только общие анализы крови и мочи, в 17 лет — то же плюс ЭКГ без исследования уровня глюкозы, который делали раньше.

Подводя итог материала, мы отметили, что теперь профосмотры детей ещё больше оказались «сконцентрированы» в определённые годы, значительно большее внимание будет уделяться стоматологическим проблемам в развитии малышей, и дети будут реже с профилактической целью сдавать анализы.

Фото: www.globallookpress.com