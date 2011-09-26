Где принимают в Екатеринбурге детские врачи-гинекологи?

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Литвинова Людмила Николаевна. Врач-гинеколог высшей категории, заведующая отделением гинекологии. Имеет опыт работы более 20 лет, в том числе отделении гинекологии ГКБ СМП. Владеет уникальными методиками оперативного лечения различных гинекологических заболеваний.

- Чем занимается детский врач-гинеколог?

Л.Н.: Детский врач гинеколог ведет прием девочек до 17 лет включительно. Основными задачами гинеколога являются индивидуальная профилактика, ранняя диагностика и эффективное устранение нарушений формирования репродуктивной системы от периода новорожденности до 17 лет включительно.

- Какие детские гинекологические заболевания встречаются в практике детского гинеколога чаще всего?

Л.Н.: Чаще всего в практике детского гинеколога встречаются вульвовагиниты, синехии и нарушения менструального цикла в подростковом возрасте. Для вульвовагинитов характерны отек, покраснения, мутные выделения (до гноевидных), часто сопровождающиеся зудом, жжением, дискомфортом при мочеиспускании (в любом возрасте). В возрасте до 1-го года родители чаще обращаются с жалобами на «слипание» половых губ, внешне при осмотре это выглядит в виде спаечки в области наружных половых органов, это так называемые синехии. Они возникают в результате воспалительных, аллергических и иммунных процессов. Причина возникновения синехий так же может быть связана с частым использованием подгузников, и недостаточно качественно проведенными гигиеническими мероприятиями. Лечение синехий, как правило, консервативное. Реже приходится прибегать к разделению синехий на приеме у врача-гинеколога. Порой необходимо оперативное разделение синехий острым путем в случае грубого сращения половых губ (иногда с применением анестезии).

- Возможно ли профилактировать детские гинекологические заболевания и как?

Л.Н.: Профилактикой вульвовагинитов является лечение инфекционных, аллергических и иммуннодефицитных состояний. Профилактикой развития синехий является ограничение в использовании подгузников, правильная гигиена и регулярные «воздушные» ванны.

- Когда мама должна в первый раз показать свою дочь гинекологу?

Л.Н.: Профилактические осмотры на выявление патологии репродуктивной системы проводятся в возрасте 9-12 месяцев, в 3-4 года, 6-7 лет, 10-11 лет, 13, 14, 15, 16, 17 лет.

- На какие внешние признаки мама должна обращать внимание в первую очередь?

Л.Н.: В первую очередь мама должна следить за состоянием наружных половых органов ребенка. При появлении красноты, припухлости, мутных выделений, неприятного запаха, либо дискомфорта и раздражительности при мочеиспускании необходимо срочно обратиться к врачу. Врач-гинеколог должен взять анализ мазка на флору для правильной диагностики заболевания.

- Какие выделения являются нормой у девочек и в каком возрасте?

Л.Н.: В грудном возрасте нормой могут быть выделения слизистого характера, не обильные без запаха. Когда девочка начинает входить в период полового созревания выделения могут приобрести молочный или желтоватый гомогенный характер. Выделений зеленого цвета (гноевидных) быть не должно.

- Как правильно осуществлять гигиену маленькой девочки? Можно ли пользоваться мылом? Кремом?

Л.Н.: Лучше всего как можно меньше пользоваться мылом и (особенно!) различными гелями. Подмывания водой вполне достаточно для гигиены (нюансы можно обсудить с врачом на приеме, учитывая особенности кожи ребенка). Для того чтобы не возникало неприятных выделений необходимо, в первую очередь, соблюдать специальные правила гигиены. Например, пользоваться индивидуальными полотенцем и мочалкой, подмывать девочку строго сверху вниз, т. к. подмывание в обратном направлении может быть причиной возникновения дисбактериоза за счет занесения патогенной флоры из прямой кишки и заднепроходного отверстия. В случае появления покраснения, раздражения в области наружных половых органов, появления патологических выделений необходимо показать девочку гинекологу.

- Нужно ли смывать естественную смазку и слизь у новорожденной девочки? Как правильно подмыть ребенка в первый раз?

Л.Н.: Естественную смазку необходимо смывать каждый день водой (по показаниям - антисептиками и пр.), иначе она становится средой для патогенной микрофлоры. Первые обработки наружных половых органов новорожденных проводятся в роддоме обученным персоналом, затем мама сама подмывает ребенка дома (девочек - спереди - назад), протирает складочки ватным тампоном с детским кремом, растительным или оливковым маслом и пр.