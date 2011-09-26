Где принимают в Екатеринбурге детские врачи-гинекологи?
На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Литвинова Людмила Николаевна. Врач-гинеколог высшей категории, заведующая отделением гинекологии. Имеет опыт работы более 20 лет, в том числе отделении гинекологии ГКБ СМП. Владеет уникальными методиками оперативного лечения различных гинекологических заболеваний.
- Чем занимается детский врач-гинеколог?
Л.Н.: Детский врач гинеколог ведет прием девочек до 17 лет включительно. Основными задачами гинеколога являются индивидуальная профилактика, ранняя диагностика и эффективное устранение нарушений формирования репродуктивной системы от периода новорожденности до 17 лет включительно.
- Какие детские гинекологические заболевания встречаются в практике детского гинеколога чаще всего?
Л.Н.: Чаще всего в практике детского гинеколога встречаются вульвовагиниты, синехии и нарушения менструального цикла в подростковом возрасте. Для вульвовагинитов характерны отек, покраснения, мутные выделения (до гноевидных), часто сопровождающиеся зудом, жжением, дискомфортом при мочеиспускании (в любом возрасте). В возрасте до 1-го года родители чаще обращаются с жалобами на «слипание» половых губ, внешне при осмотре это выглядит в виде спаечки в области наружных половых органов, это так называемые синехии. Они возникают в результате воспалительных, аллергических и иммунных процессов. Причина возникновения синехий так же может быть связана с частым использованием подгузников, и недостаточно качественно проведенными гигиеническими мероприятиями. Лечение синехий, как правило, консервативное. Реже приходится прибегать к разделению синехий на приеме у врача-гинеколога. Порой необходимо оперативное разделение синехий острым путем в случае грубого сращения половых губ (иногда с применением анестезии).
- Возможно ли профилактировать детские гинекологические заболевания и как?
Л.Н.: Профилактикой вульвовагинитов является лечение инфекционных, аллергических и иммуннодефицитных состояний. Профилактикой развития синехий является ограничение в использовании подгузников, правильная гигиена и регулярные «воздушные» ванны.
- Когда мама должна в первый раз показать свою дочь гинекологу?
Л.Н.: Профилактические осмотры на выявление патологии репродуктивной системы проводятся в возрасте 9-12 месяцев, в 3-4 года, 6-7 лет, 10-11 лет, 13, 14, 15, 16, 17 лет.
- На какие внешние признаки мама должна обращать внимание в первую очередь?
Л.Н.: В первую очередь мама должна следить за состоянием наружных половых органов ребенка. При появлении красноты, припухлости, мутных выделений, неприятного запаха, либо дискомфорта и раздражительности при мочеиспускании необходимо срочно обратиться к врачу. Врач-гинеколог должен взять анализ мазка на флору для правильной диагностики заболевания.
- Какие выделения являются нормой у девочек и в каком возрасте?
Л.Н.: В грудном возрасте нормой могут быть выделения слизистого характера, не обильные без запаха. Когда девочка начинает входить в период полового созревания выделения могут приобрести молочный или желтоватый гомогенный характер. Выделений зеленого цвета (гноевидных) быть не должно.
- Как правильно осуществлять гигиену маленькой девочки? Можно ли пользоваться мылом? Кремом?
Л.Н.: Лучше всего как можно меньше пользоваться мылом и (особенно!) различными гелями. Подмывания водой вполне достаточно для гигиены (нюансы можно обсудить с врачом на приеме, учитывая особенности кожи ребенка). Для того чтобы не возникало неприятных выделений необходимо, в первую очередь, соблюдать специальные правила гигиены. Например, пользоваться индивидуальными полотенцем и мочалкой, подмывать девочку строго сверху вниз, т. к. подмывание в обратном направлении может быть причиной возникновения дисбактериоза за счет занесения патогенной флоры из прямой кишки и заднепроходного отверстия. В случае появления покраснения, раздражения в области наружных половых органов, появления патологических выделений необходимо показать девочку гинекологу.
- Нужно ли смывать естественную смазку и слизь у новорожденной девочки? Как правильно подмыть ребенка в первый раз?
Л.Н.: Естественную смазку необходимо смывать каждый день водой (по показаниям - антисептиками и пр.), иначе она становится средой для патогенной микрофлоры. Первые обработки наружных половых органов новорожденных проводятся в роддоме обученным персоналом, затем мама сама подмывает ребенка дома (девочек - спереди - назад), протирает складочки ватным тампоном с детским кремом, растительным или оливковым маслом и пр.
|
Наименование организации
|
Адрес
|
Контактная информация
|
Специалист
|
Стоимость услуги
|
Областная детская клиническая больница №1
|
Ул. Серафимы Дерябиной, 32
|
(343) 240-85-98
|
Егорова Ирина Петровна
|
500 руб.
|
Доктор Плюс, медицинский центр
|
ул. Куйбышева, 10,
ул. Кузнецова, 21 (детское отделение)
|
(343) 222-26-06
|
Литвинова Людмила Николаевна (заведующая), Безденежных Нелла Серафимовна, Кондратова Ольга Михайловна
|
1200 руб. 1500 руб.
|
Пеан, медицинский центр
|
ул. Декабристов, 51,
ул. Бажова, 134
|
(343) 251–97–30 (31)
|
Пыхтеева Татьяна Геннадьевна
|
800 руб.
|
НПЦ «Бонум»
|
ул.Бардина, 9а,
ул. Краснокамская, 36
|
(343) 211-88-61,62, 64, 263-71-09, 257-55-34.
|
Возовик Анастасия Владимировна, Рогозина Екатерина Владимировна
|
730 руб.
|
УГМК – Здоровье, детская поликлиника
|
ул. Шейнкмана, 73
|
(343) 283-08-08
|
Репалова Елена Юрьевна,
Чиркова Лариса Васильевна
|
980 руб.-1280 руб.
|
АСК, медицинский центр
|
ул. 40-летия Комсомола, 14
|
(343) 222-57-22
|
Дергач Елена Николаевна, Грабан Ирина Владимировна
|
600 руб.
|
Детский доктор, медицинская клиника
|
ул. Нагорная, 46 «б»,
ул. Титова, 31 «а»
|
(343) 270-22-80 (81), 200-22-44, (343) 263-77-30 (03)
|
Гаврилова Елена Николаевна
|
780 руб.
|
Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)
|
ул. Белореченская, 23/1,
ул. Шевченко, 9,
ул. Родонитовая, 10
|
(343) 379-07-70 (единый)
|
Трусова Елена Васильевна
|
1050 руб.
|
СК-МЕД, медицинский центр
|
ул. Р. Люксембург, 67 Б/3
|
(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.
|
Васильева Светлана Ивановна, Мачалова Анна Анатольевна
|
650 руб.
|
Медицинский центр ШАНС
|
ул. Уральских рабочих, 55-Б
|
+7 (343) 385-000-1
|
Диомидова Светлана Вячеславовна
|
1100 руб.
900 руб.
|
Консилиум, консультативно-диагностический центр
|
ул. Военная, 22
|
(343) 297-03-33, 297-22-00, 297-87-57, 297-84-99, 297-85-60
|
Бунеева Лариса Витальевна
|
950 руб.
|
Ваш семейный доктор, поликлиника
|
ул. Чапаева, 21,
ул. Техническая, 31.
|
(343) 251-09-00,
(343) 373-30-89.
|
Сверенко Елена Ростиславовна
|
600 руб.
|
Земская больница. Многопрофильный медицинский центр
|
ул. Избирателей, 110
|
(343) 278-28-18 (25, 02)
|
Хлуткова Елена Викторовна
|
490 руб.
|
Преображенская клиника
|
ул. Гагарина, 28
|
(343) 216-11-66, 216-16-61
|
Колчанова Елена Валентиновна
|
900 руб. – 1400 руб.
|
Поликлиника №3, ДГБ №11
|
ул. Опалихинская, 17
|
(343) 245-35-29
|
Расковалова Валентина Николаевна
|
353 руб.
|
ДГБ №16
|
ул. Испанских рабочих, 28
|
(343) 370-37-78
|
Семикина Людмила Николваевна
|
402 руб.
|
ДГБ №9
|
ул. Решетская, 51
|
(343) 385-27-85
|
Щиркова Лариса Васильевна
|
376 руб.
|
УНИИ ОММ, детская клиника
|
ул. Репина, 1
|
(343) 371-30-89
|
Гончарова Софья Владленовна
|
387 руб.