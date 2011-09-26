Форум
Дашенька :)
Здоровье

Где принимают в Екатеринбурге детские врачи-гинекологи?

Обзор медицинских центров Екатеринбурга, а также интервью с врачом-гинекологом высшей категории Литвиновой Людмилой Николаевной

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Литвинова Людмила Николаевна. Врач-гинеколог высшей категории, заведующая отделением гинекологии. Имеет опыт работы более 20 лет, в том числе отделении гинекологии ГКБ СМП. Владеет уникальными методиками оперативного лечения различных гинекологических заболеваний.

- Чем занимается детский врач-гинеколог?

Л.Н.: Детский врач гинеколог ведет прием девочек до 17 лет включительно. Основными задачами гинеколога являются индивидуальная профилактика, ранняя диагностика и эффективное устранение нарушений формирования репродуктивной системы от периода новорожденности до 17 лет включительно.

- Какие детские гинекологические заболевания встречаются в практике детского гинеколога чаще всего?

Л.Н.: Чаще всего в практике детского гинеколога встречаются вульвовагиниты, синехии и нарушения менструального цикла в подростковом возрасте.  Для вульвовагинитов характерны отек, покраснения, мутные выделения (до гноевидных), часто сопровождающиеся зудом, жжением, дискомфортом при мочеиспускании (в любом возрасте). В возрасте до 1-го года родители чаще обращаются с жалобами на «слипание» половых губ, внешне при осмотре это выглядит в виде спаечки в области наружных половых органов, это так называемые синехии. Они возникают в результате воспалительных, аллергических и иммунных процессов. Причина возникновения синехий так же может быть связана с частым использованием подгузников, и недостаточно качественно проведенными гигиеническими мероприятиями. Лечение синехий, как правило, консервативное. Реже приходится прибегать к разделению синехий на приеме у врача-гинеколога. Порой необходимо оперативное разделение синехий острым путем в случае грубого сращения половых губ (иногда с применением анестезии). 

- Возможно ли профилактировать детские гинекологические заболевания и как?

Л.Н.: Профилактикой вульвовагинитов является лечение инфекционных, аллергических и иммуннодефицитных состояний. Профилактикой развития синехий является ограничение в использовании подгузников, правильная гигиена и регулярные «воздушные» ванны.

- Когда мама должна в первый раз показать свою дочь гинекологу?

Л.Н.: Профилактические осмотры на выявление патологии репродуктивной системы проводятся в возрасте 9-12 месяцев, в 3-4 года, 6-7 лет, 10-11 лет, 13, 14, 15, 16, 17 лет.

- На какие внешние признаки мама должна обращать внимание в первую очередь?

Л.Н.: В первую очередь мама должна  следить за состоянием наружных половых органов ребенка. При появлении красноты, припухлости, мутных выделений, неприятного запаха, либо дискомфорта и раздражительности при мочеиспускании необходимо срочно обратиться к врачу. Врач-гинеколог должен взять анализ мазка на флору для правильной диагностики заболевания.

- Какие выделения являются нормой у девочек и в каком возрасте?

Л.Н.: В грудном возрасте нормой могут быть выделения слизистого характера, не обильные без запаха. Когда девочка начинает входить в период полового созревания выделения могут приобрести молочный или желтоватый гомогенный характер. Выделений зеленого цвета (гноевидных) быть не должно.

- Как правильно осуществлять гигиену маленькой девочки? Можно ли пользоваться мылом? Кремом?

Л.Н.: Лучше всего как можно меньше пользоваться мылом и (особенно!)  различными гелями. Подмывания водой  вполне достаточно для гигиены  (нюансы можно обсудить с врачом на приеме, учитывая особенности кожи ребенка). Для того чтобы не возникало неприятных выделений необходимо, в первую очередь, соблюдать специальные правила гигиены. Например, пользоваться индивидуальными полотенцем и мочалкой, подмывать девочку строго сверху вниз, т. к. подмывание в обратном направлении может быть причиной возникновения дисбактериоза за счет занесения патогенной флоры из прямой кишки и заднепроходного отверстия. В случае появления покраснения, раздражения в области наружных половых органов, появления патологических выделений необходимо показать девочку гинекологу.

- Нужно ли смывать естественную смазку и слизь у новорожденной девочки? Как правильно подмыть ребенка в первый раз?

Л.Н.: Естественную смазку необходимо смывать каждый день водой (по показаниям - антисептиками и пр.), иначе она становится средой  для патогенной микрофлоры. Первые обработки наружных половых органов новорожденных  проводятся в роддоме обученным персоналом, затем мама сама подмывает ребенка дома (девочек - спереди - назад), протирает складочки ватным тампоном с  детским кремом, растительным или оливковым маслом и пр.

 

 

Наименование организации

Адрес

Контактная информация

Специалист

Стоимость услуги

Областная детская клиническая больница №1

Ул. Серафимы Дерябиной, 32

(343) 240-85-98

http://www.odkb.ru/

Егорова Ирина Петровна

500 руб.

Доктор Плюс, медицинский центр

ул. Куйбышева, 10,

ул. Кузнецова, 21 (детское отделение)

(343) 222-26-06
http://www.doc-plus.ru/

 

Литвинова Людмила Николаевна (заведующая), Безденежных Нелла Серафимовна, Кондратова Ольга Михайловна

1200 руб. 1500 руб.

Пеан, медицинский центр

ул. Декабристов, 51,

ул. Бажова, 134

(343) 251–97–30 (31)

http://www.peanekt.ru/

Пыхтеева Татьяна Геннадьевна

800 руб.

НПЦ «Бонум»

ул.Бардина, 9а,

ул. Краснокамская, 36

(343) 211-88-61,62, 64, 263-71-09, 257-55-34.

http://www.bonum.info/

Возовик Анастасия Владимировна, Рогозина Екатерина Владимировна

730 руб.

УГМК – Здоровье, детская поликлиника

ул. Шейнкмана, 73

(343) 283-08-08

http://www.ugmk-clinic.ru/children/

Репалова Елена Юрьевна,

Чиркова Лариса Васильевна

980 руб.-1280 руб.

АСК, медицинский центр

ул. 40-летия Комсомола, 14

 (343) 222-57-22

http://www.blizko.ru/go?to=http%3A%2F%2Fwww.mcask.ru

Дергач Елена Николаевна, Грабан Ирина Владимировна

600 руб.

Детский доктор, медицинская клиника

ул. Нагорная,  46 «б»,

ул. Титова, 31 «а»

(343) 270-22-80 (81), 200-22-44, (343) 263-77-30 (03)

http://www.detdoc.ru/

Гаврилова Елена Николаевна

780 руб.

Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)

ул. Белореченская, 23/1,

ул. Шевченко, 9,

ул. Родонитовая, 10

(343) 379-07-70 (единый)

http://www.ekamedcenter.ru/

Трусова Елена Васильевна

1050 руб.

СК-МЕД, медицинский центр

ул. Р. Люксембург, 67 Б/3

 

(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.

http://www.skmed.ru/

Васильева Светлана Ивановна, Мачалова Анна Анатольевна

650 руб.

Медицинский центр ШАНС

ул. Уральских рабочих, 55-Б

+7 (343) 385-000-1

http://mc-shans.ru/services/detskoe-otdelenie/

Диомидова Светлана Вячеславовна

1100 руб.

900 руб.

Консилиум, консультативно-диагностический центр

ул. Военная, 22

(343) 297-03-33, 297-22-00, 297-87-57, 297-84-99, 297-85-60

http://www.uralclinic.ru/

Бунеева Лариса Витальевна

950 руб.

Ваш семейный доктор, поликлиника

ул. Чапаева, 21,

ул. Техническая, 31.

(343) 251-09-00,

(343) 373-30-89.

http://www.semdoctor.net/

Сверенко Елена Ростиславовна

600 руб.

Земская больница. Многопрофильный медицинский центр

ул. Избирателей, 110

(343) 278-28-18 (25, 02)

http://www.zbural.ru/

Хлуткова Елена Викторовна

490 руб.

Преображенская клиника

ул. Гагарина, 28

(343) 216-11-66, 216-16-61
http://www.pr-clinica.ru/

Колчанова Елена Валентиновна

900 руб. – 1400 руб.

Поликлиника №3, ДГБ №11

ул. Опалихинская, 17

(343) 245-35-29

Расковалова Валентина Николаевна

353 руб.

ДГБ №16

ул. Испанских рабочих, 28

(343) 370-37-78

Семикина Людмила Николваевна

402 руб.

ДГБ №9

ул. Решетская, 51

(343) 385-27-85

Щиркова Лариса Васильевна

376 руб.

УНИИ ОММ, детская клиника

ул. Репина, 1

(343) 371-30-89

Гончарова Софья Владленовна

387 руб.
