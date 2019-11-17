Сахарный диабет 1 типа стремительно «молодеет»!

Сахарный диабет — это серьезное пожизненное заболевание, поражающее как детей, так и взрослых. Недостаточность инсулина больше, как правило, выражена у детей, что делает детский диабет более устойчивым к лечению, а жизнь ребен­ка, больного диабетом, довольно трудной.

В областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) 14 ноября 2019 г. прошло открытие Областного центра детской эндокринологии, приуроченное к Всемирному дню борьбы против диабета.

Центр будет оказывать специализированную высокотехнологичную помощь пациентам Свердловской области и Екатеринбурга. Ранее в городе и области существовало два разных центра, сегодня их работа объединена, руководителем является Кияев Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области.

Сейчас вся помощь детям с эндокринологическими заболеваниями будет осуществляется в одном месте - реанимационное отделение, амбулаторный прием, стационарная помощь, "Школа диабета" и горячая линия. Обеспечение расходными материалами и лекарственными препаратми детей, больных сахарным диабетом, будет также осуществляться здесь.

Грустная статистика

Сахарный диабет бывает двух типов: первого типа (юношеский или инсулинозависимый) и второго типа (диабет взрослых или инсулинонезависимый). Диабет взрос­лых легче поддается лечению.

На данный момент в мире насчитывается 653 миллиона взрослых, больных сахарным диабетом, это 9,3% от всех людей. За последние два года количество больных выросло на 200 миллионов человек! К 2045 году по прогнозам будет зафиксировано 700 млн больных. С полной уверенностью можно сказать, что сейчас в мире эпидемия сахарного диабета.

В РФ распространенность сахарного диабета 5-7% от всего населения, в УРФО болеют 5% взрослых людей.

В мире в 50% случаев люди НЕ ЗНАЮТ о том, что уже больны сахарным диабетом 2 типа, так как болезнь на начальной стадии протекает незаметно, чтобы своевременно выявить заболевание, нужен скрининг, люди должны обследоваться.

«Каждый четвертый житель России имеет те или иные нарушения углеводного обмена, которые необходимо профилактировать и лечить уже медикаментозно. Это глобальная проблема», — резюмирует Алексей Кияев, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области.

Сахарный диабет 1 типа

Во всем мире детей, больных сахарным диабетом 1 типа до 14 лет – 600 000, до 18 лет – более 1 млн., в России более 40 000!

Это заболевание требует пожизненной заместительной терапии. Это значит, что уколы инсулина человек будет делать ежедневно, несколько раз в день, на протяжении всей жизни. И 6-10 раз в день замерять уровень глюкозы.

Сахарный диабет молодеет: в 2006 году – фиксировались единичные случаи заболевания среди детей до четырехлетнего возраста, в 2019 – фиксируется 156 случаев сахарного диабета среди детей до 4 лет на 100 000 населения.

Около 1500 детей до 18 лет проживают на территории Свердловской области. Каждый год фиксируется 150-200 новых случаев заболевания детей.

Признаки и симптомы сахарного диабета у детей (1 типа)

Признаки и симптомы диабета у детей редко остаются незамечен­ными. Симптомы диабета обычно развиваются внезапно, и картина болезни вы­рисовывается со всей драматичной отчетливостью в течение от одной до нескольких недель. Самая частая жалоба — частое и обильное мочеиспускание. Осо­бенно это заметно ночью, когда ребенок просыпается от желания помочиться; в некоторых случаях у ре­бенка, до этого вполне здорового, начинается ночное недержание мочи, хотя раньше такого за ним никогда не наблюдалось.

Обычно родители ведут ребенка к врачу, полагая, что у него какое-то инфекционное заболевание мочевыводящих путей. Однако присутствуют и другие симптомы болезни, наиболее заметные из них — по­вышенная жажда и похудение; иногда отмечается по­вышение аппетита. Ребенок бледен, под глазами по­являются темные круги. В ряде случаев отмечается зуд и сухость кожи. Раздражительность, апатия, утомляемость — характерные черты поведения ре­бенка в момент начала развития диабета.

Случается и так, что наступает резкое, внезапное, критическое ухудшение состояние здоровья, и большая часть детей поступает в больницу в угрожающем для жизни состоянии, поэтому проходит через реанимацию.

Причины раннего заболевания сахарным диабетом:

К сожалению, точные причины до сих пор не названы. Ясно одно - организм даёт сбой, иммунная система вместо чужеродных клеток начинает работать против собственных ресурсов организма.

Предствитель общественной организации, в которую входят родителей детей, больных сахарным диабетом 1 типа, Регина Агапова, рассказала, что эта болезнь - приобретенное нарушение иммунной системы. Возник сахарный диабет 1 типа у её сына, когда ему был 1 год, после прививки АКДС. Иммунитет отреагировал именно так. Но бывает, что болезнь развивается даже после сильного испуга.

Регина рассказывает: "Сначала мы думали, что ребенок отравился – рвота, много пьет, много мочится. Обратились к врачу. Сдавали анализы, в том числе и на сахар – и так обнаружили".

Усугубить состояние ребенка может:

— Несвоевременное обращение в больницу при появлении первых признаков диабета;

— Незнание симптомов сахарного диабета (ребенок стал пить больше воды, мочиться, снижение активности);

— Большинство взрослых уверено, что диабет - не детская болезнь.

Главная задача родителей и медиков - выявление признаков заболевания сахарным диабетом у детей на ранней стадии и, как следствие, снижение инвалидности и смертности детей от этой болезни.

Важна поддержка! И она существует

В Екатеринбурге работает общественная организация, в которую входят родители детей, больных сахарным диабетом 1 типа: РОО ДО СО "РАДУГА ЖИЗНИ"

Как рассказала её представитель, Агапова Регина, организация существует уже два года, за это время удалось достигнуть многого, при поддержке Министерства Здравоохранения Свердловской области и лично Кияева Алексея Васильевича.

Так, например, Алексей Васильевич добился, чтобы все дети были обеспечены лекарством, были в достаточном количестве расходные материалы для аппаратов. Все это предоставляется за счет государства.

Как рассказывает Регина, одно время выдавалось мало тест-полосок для измерения уровня сахара – для обеспечения не было даже нормативных актов. Приходилось все это докупать. Помимо всех прочего это тоже существенная статья расходов. Сейчас всё четко: 1461 полоска каждому ребенку в год.

"Очень важно, что мы есть друг у друга", – говорит Регина. "У нас регулярно проходят встречи, мы рассказываем обо всех новостях, делимся проблемами, сообща решаем какие-то вопросы."

Регина выражает общее мнение всех родителей организации: хочется, чтобы хотя бы раз в полгода давали путевки в санатории на восстановление детей. Ведь даже пальчики от постоянных тестов не успевают заживать, а от от уколов инсулина по телу шишки, которые трудно рассасываются.

Желаем здоровья всем, и взрослым, и детям!