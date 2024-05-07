Разный кашель лечат по-разному! Кашель у детей: что нужно знать родителям?
Как лечить кашель у детей, какие бывают виды кашля и его причины, чем кашель опасен и как облегчить состояние ребёнка.
Редкая простуда или ОРВИ протекает без кашля — каждый ребенок рано или поздно с ним сталкивается. Детям, однако, в силу физиологических особенностей и возраста сложнее справиться с этой проблемой, поскольку не всегда могут рассказать о своем самочувствии и откашляться.
Кашель: всегда ли «виноваты» только бронхи?
Существует около 50 причин возникновения кашля. Наиболее часто кашель сопровождает заболевания дыхательных путей. Проблема может заключаться также и в поражении других органов/систем (сердца и сосудов, пищеварительной системы) тогда отсутствует взаимосвязь с простудой или ОРВИ.
Мы же поговорим о кашле, возникающем при заболеваниях дыхательных путей, что наиболее часто встречается в детском возрасте.
Немного терминологии и физиологии
Ознакомление необходимо для понимания происходящих процессов.
Кашель
Является врожденной защитной реакцией организма, направленной на выведение мокроты, слизи, инородных тел, пылевых/механических частиц и микроорганизмов из дыхательных путей. Благодаря этому механизму восстанавливается их проходимость для проведения воздушной струи.
Возникает в ответ на раздражение кашлевых рецепторов полости носа, глотки/гортани, трахеи и бронхов.
Наиболее частые провоцирующие факторы: воспалительные (отек слизистой дыхательных путей, усиление выработки слизи, мокрота), увеличенные лимфатические узлы, инородное тело, пылевые частицы, холодный/горячий воздух и химическое воздействие.
Мукоцилиарный клиренс
Служит основным механизмом защиты от повреждений и естественного очищения дыхательных путей.
Состоит из:
* слизистой оболочки и расположенных на ней клеток, имеющих реснички/тонкие ворсинки (выстилают изнутри слизистую трахеи, бронхов, полость носа), двигаясь, они «выталкивают» чужеродные частики и слизь из нижних отделов наверх;
* специальных желез в составе слизистой бронхолегочного дерева, которые вырабатывают слизь, способную вызвать гибель болезнетворных микроорганизмов.
Что происходит в норме?
Поступающие с вдыхаемым воздухом инородные частички/бактерии/вирусы/аллергены «выталкиваются» ресничками и выводятся из дыхательных путей вместе со слизью. Изредка возникающие кашлевые толчки (чаще в утренние часы) являются нормой, способствуя выведению скопившейся слизи.
Что происходит при кашле?
Воспаление дыхательных путей, как правило, сопровождается компенсаторным увеличением образования слизи. При этом меняется химический состав слизи и повышается ее вязкость — становится тягучей, уменьшается скорость продвижения по трахее/бронхам и ухудшается способность бороться с болезнетворными микроорганизмами. Одновременно нарушается слаженная работа ресничек — снижается их «выталкивающая» способность.
Самоочищение дыхательных путей ухудшается. Бактерии/вирусы «прилипают» к стенке трахеи и бронхов — создаются условия для их размножения.
Особенности у детей
До 5-6 лет повышена вязкость бронхиальной слизи, нарушено скольжение мокроты по бронхам/трахее и имеется недостаточная активностью ресничек.
С 5-6 лет наблюдается чрезмерный бронхоспазм в ответ на провоцирующие факторы.
Кашель кашлю — рознь
В зависимости от длительности и особенностей кашля, можно заподозрить то или иное заболевание.
Продолжительность кашля: «сигналы» для родителей
|
Острый кашель
|
До 2-х недель.
Причина:
ОРВИ, острый бронхит/ фарингит/ларингит.
|
Затяжной/подострый кашель
|
От 3-х до 4-х недель.
Причина:
Хронический бронхит, пневмония, гайморит и др.
|
Хронический/длительный кашель
|
Более 4-х недель.
Причина:
* Хронический ринит/синусит/бронхит.
* Бронхиальная астма.
* Хроническая обструктивная болезнь легких.
* Туберкулез, бронхоэктатическая болезнь (расширение некоторых участков дыхательных путей) и др.
Какой бывает кашель: распознаем кашель «на слух»
Сухой/непродуктивный кашель
Преимущественно формируется в гортани — вызвано воспалением слизистой задней стенки гортани и глотки, провоцирующей чувство першения или саднения (мешает/раздражает) в горле. Кашлевые толчки обычно идут сериями.
Сухой кашель бывает:
* сильным — «обдирает» горло, обычно громкий, иногда свистящий и изматывающий (воспаление выраженное);
* в виде покашливания (воспаление умеренное).
Не сопровождается отделением мокроты. Однако даже при наличии мокроты кашель может быть сухим, поскольку у детей она более вязкая и недостаточно развиты мышцы грудной клетки (особенно у малышей).
Встречается обычно при ОРВИ, фарингите, гайморите, ларингите и других заболеваниях.
Влажный кашель
Идет «изнутри» (бронхов/легких) — клокочущий и булькающий, не носит изнурительного/мучительного характера. Если мокрота слишком вязкая, отходит она трудно и в небольшом количестве — малопродуктивный кашель. По мере развития болезни, обычно мокрота разжижается и легче выводится — кашель приносит облегчение.
Наблюдается при бронхите, пневмонии, бронхоэктатической болезни и других недугах.
Лающий кашель
Является разновидностью сухого кашля. Звук лающего кашля грубый и похож на собачий/тюлений лай (отсюда название). Обусловлен воспалительным отеком слизистой гортани, голосовых связок и задней стенки глотки (развивается стеноз/сужение). Возможна осиплость/потеря голоса.
Кашель нередко болезненный, часто сопровождается саднением/першением в горле.
При увеличении отека и стеноза, дыхание становится свистящим и затрудняется на вдохе (проявляется одышкой — ребенку тяжело дышать) — состояние ухудшается (чаще происходит ночью).
Состояние опасно для малышей до 5-ти лет, поскольку анатомически гортань у них более узкая (отек слизистой может привести к удушью/нехватке воздуха), чем у детей постарше и взрослых.
Встречается при ларинготрахеите и эпиглотите (поражение и отек надгортанника).
Приступообразный/спазматический кашель
Сухой, мучительный, изматывающий и не приносящий облегчения. Приступ начинается с серии следующих друг за другом кашлевых толчков на выдохе. Заканчивается приступ резким свистящим вдохом через суженную/спазмированную голосовую щель (репризом — похож на крик петуха) и отхождением в большом количестве вязкой прозрачной мокроты и/или рвотой.
Затем наступает облегчение — до следующего приступа. Иногда после окончания приступа вновь могут последовать кашлевые толчки (у детей наблюдается нечасто).
Характерен для коклюша — заразного инфекционного заболевания, поражающего дыхательные пути. Может продолжаться 1-2 месяца, постепенно уменьшаясь.
Лечение: все ли средства хороши?
Единой таблетки от кашля нет. Выбор препарата зависит от вида кашля и механизма действия средства.
Малопродуктивный влажный кашель (не навязчивый) — отхаркивающие
Способствуют выведению бронхиального секрета/мокроты из дыхательных путей путем раздражения кашлевого и рвотного центров в головном мозге. При этом увеличивается выработка слизи в бронхах и усиливается выраженность кашлевого рефлекса (корень солодки, термопсис, эфирные масла и др.). Передозировка может вызвать рвоту.
Продуктивный влажный кашель (мокрота густая и вязкая)
* Муколитики разжижают и уменьшают вязкость мокроты, облегчая ее выведение из бронхов: ферменты (трипсин, химотрипсин) и производные цистеина (ацетилцистеин).
* Мукорегуляторы обладают как отхаркивающим свойством, так и способностью разжижать мокроту (бромгексин/амброксол). Препараты также способствуют выработке собственного сурфактанта (вещество выстилает изнутри альвеолы/легочные пузырьки, препятствуя их слипанию).
* Мукокинетики усиливают кашлевой рефлекс и активность ресничек, помогая отхождению/выведению мокроты из дыхательных путей (гвайфенезин — применяется у детей старше 12 лет).
Бронхиальная астма/обструктивный бронхит — бронхолитики
Устраняют спазм и увеличивают просвет бронхов. Показаны при бронхоспазме, затрудняющем отхождение мокроты, что ухудшает общее состояние и течение болезни (назначаются только врачом с индивидуальным подбором дозы).
Сухой кашель
* Пастилки/леденцы/спреи применяются местно. Действуют против микробов, уменьшают воспаление, боль и выраженность кашля. Обычно представляют собой комбинированные средства: содержат обезболивающее и антисептик. Используются только у детей старшего возраста.
* Противокашлевые препараты блокируют передачу нервных импульсов в кашлевой центр — подавляется кашлевой рефлекс (например, на основе бутамирата).
|
На заметку
Дети раннего возраста «не умеют» кашлять, поэтому у них предпочтительно использовать мукорегуляторы (разжижают мокроту и способствуют ее выведению). Применение средств только для разжижжения мокроты может привести к «затоплению» бронхов у малышей.
Кашель не является самостоятельным симптомом, а служит проявлением какого-то недуга, иногда довольно серьезного. Что же делать? При появлении кашля у ребенка, обращайтесь к врачу за консультацией для выявления его причины и своевременного лечения.