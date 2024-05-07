Разный кашель лечат по-разному! Кашель у детей: что нужно знать родителям?

Как лечить кашель у детей, какие бывают виды кашля и его причины, чем кашель опасен и как облегчить состояние ребёнка.

Редкая простуда или ОРВИ протекает без кашля — каждый ребенок рано или поздно с ним сталкивается. Детям, однако, в силу физиологических особенностей и возраста сложнее справиться с этой проблемой, поскольку не всегда могут рассказать о своем самочувствии и откашляться.

Кашель: всегда ли «виноваты» только бронхи?

Существует около 50 причин возникновения кашля. Наиболее часто кашель сопровождает заболевания дыхательных путей. Проблема может заключаться также и в поражении других органов/систем (сердца и сосудов, пищеварительной системы) тогда отсутствует взаимосвязь с простудой или ОРВИ.

Мы же поговорим о кашле, возникающем при заболеваниях дыхательных путей, что наиболее часто встречается в детском возрасте.

Немного терминологии и физиологии

Ознакомление необходимо для понимания происходящих процессов.

Кашель

Является врожденной защитной реакцией организма, направленной на выведение мокроты, слизи, инородных тел, пылевых/механических частиц и микроорганизмов из дыхательных путей. Благодаря этому механизму восстанавливается их проходимость для проведения воздушной струи.

Возникает в ответ на раздражение кашлевых рецепторов полости носа, глотки/гортани, трахеи и бронхов.

Наиболее частые провоцирующие факторы: воспалительные (отек слизистой дыхательных путей, усиление выработки слизи, мокрота), увеличенные лимфатические узлы, инородное тело, пылевые частицы, холодный/горячий воздух и химическое воздействие.

Мукоцилиарный клиренс

Служит основным механизмом защиты от повреждений и естественного очищения дыхательных путей.

Состоит из:

* слизистой оболочки и расположенных на ней клеток, имеющих реснички/тонкие ворсинки (выстилают изнутри слизистую трахеи, бронхов, полость носа), двигаясь, они «выталкивают» чужеродные частики и слизь из нижних отделов наверх;

* специальных желез в составе слизистой бронхолегочного дерева, которые вырабатывают слизь, способную вызвать гибель болезнетворных микроорганизмов.

Что происходит в норме?

Поступающие с вдыхаемым воздухом инородные частички/бактерии/вирусы/аллергены «выталкиваются» ресничками и выводятся из дыхательных путей вместе со слизью. Изредка возникающие кашлевые толчки (чаще в утренние часы) являются нормой, способствуя выведению скопившейся слизи.

Что происходит при кашле?

Воспаление дыхательных путей, как правило, сопровождается компенсаторным увеличением образования слизи. При этом меняется химический состав слизи и повышается ее вязкость — становится тягучей, уменьшается скорость продвижения по трахее/бронхам и ухудшается способность бороться с болезнетворными микроорганизмами. Одновременно нарушается слаженная работа ресничек — снижается их «выталкивающая» способность.

Самоочищение дыхательных путей ухудшается. Бактерии/вирусы «прилипают» к стенке трахеи и бронхов — создаются условия для их размножения.

Особенности у детей

До 5-6 лет повышена вязкость бронхиальной слизи, нарушено скольжение мокроты по бронхам/трахее и имеется недостаточная активностью ресничек.

С 5-6 лет наблюдается чрезмерный бронхоспазм в ответ на провоцирующие факторы.

Кашель кашлю — рознь

В зависимости от длительности и особенностей кашля, можно заподозрить то или иное заболевание.

Продолжительность кашля: «сигналы» для родителей

Острый кашель До 2-х недель. Причина: ОРВИ, острый бронхит/ фарингит/ларингит. Затяжной/подострый кашель От 3-х до 4-х недель. Причина: Хронический бронхит, пневмония, гайморит и др. Хронический/длительный кашель Более 4-х недель. Причина: * Хронический ринит/синусит/бронхит. * Бронхиальная астма. * Хроническая обструктивная болезнь легких. * Туберкулез, бронхоэктатическая болезнь (расширение некоторых участков дыхательных путей) и др.

Какой бывает кашель: распознаем кашель «на слух»

Сухой/непродуктивный кашель

Преимущественно формируется в гортани — вызвано воспалением слизистой задней стенки гортани и глотки, провоцирующей чувство першения или саднения (мешает/раздражает) в горле. Кашлевые толчки обычно идут сериями.

Сухой кашель бывает:

* сильным — «обдирает» горло, обычно громкий, иногда свистящий и изматывающий (воспаление выраженное);

* в виде покашливания (воспаление умеренное).

Не сопровождается отделением мокроты. Однако даже при наличии мокроты кашель может быть сухим, поскольку у детей она более вязкая и недостаточно развиты мышцы грудной клетки (особенно у малышей).

Встречается обычно при ОРВИ, фарингите, гайморите, ларингите и других заболеваниях.

Влажный кашель

Идет «изнутри» (бронхов/легких) — клокочущий и булькающий, не носит изнурительного/мучительного характера. Если мокрота слишком вязкая, отходит она трудно и в небольшом количестве — малопродуктивный кашель. По мере развития болезни, обычно мокрота разжижается и легче выводится — кашель приносит облегчение.

Наблюдается при бронхите, пневмонии, бронхоэктатической болезни и других недугах.

Лающий кашель

Является разновидностью сухого кашля. Звук лающего кашля грубый и похож на собачий/тюлений лай (отсюда название). Обусловлен воспалительным отеком слизистой гортани, голосовых связок и задней стенки глотки (развивается стеноз/сужение). Возможна осиплость/потеря голоса.

Кашель нередко болезненный, часто сопровождается саднением/першением в горле.

При увеличении отека и стеноза, дыхание становится свистящим и затрудняется на вдохе (проявляется одышкой — ребенку тяжело дышать) — состояние ухудшается (чаще происходит ночью).

Состояние опасно для малышей до 5-ти лет, поскольку анатомически гортань у них более узкая (отек слизистой может привести к удушью/нехватке воздуха), чем у детей постарше и взрослых.

Встречается при ларинготрахеите и эпиглотите (поражение и отек надгортанника).

Приступообразный/спазматический кашель

Сухой, мучительный, изматывающий и не приносящий облегчения. Приступ начинается с серии следующих друг за другом кашлевых толчков на выдохе. Заканчивается приступ резким свистящим вдохом через суженную/спазмированную голосовую щель (репризом — похож на крик петуха) и отхождением в большом количестве вязкой прозрачной мокроты и/или рвотой.

Затем наступает облегчение — до следующего приступа. Иногда после окончания приступа вновь могут последовать кашлевые толчки (у детей наблюдается нечасто).

Характерен для коклюша — заразного инфекционного заболевания, поражающего дыхательные пути. Может продолжаться 1-2 месяца, постепенно уменьшаясь.

Лечение: все ли средства хороши?

Единой таблетки от кашля нет. Выбор препарата зависит от вида кашля и механизма действия средства.

Малопродуктивный влажный кашель (не навязчивый) — отхаркивающие

Способствуют выведению бронхиального секрета/мокроты из дыхательных путей путем раздражения кашлевого и рвотного центров в головном мозге. При этом увеличивается выработка слизи в бронхах и усиливается выраженность кашлевого рефлекса (корень солодки, термопсис, эфирные масла и др.). Передозировка может вызвать рвоту.

Продуктивный влажный кашель (мокрота густая и вязкая)

* Муколитики разжижают и уменьшают вязкость мокроты, облегчая ее выведение из бронхов: ферменты (трипсин, химотрипсин) и производные цистеина (ацетилцистеин).

* Мукорегуляторы обладают как отхаркивающим свойством, так и способностью разжижать мокроту (бромгексин/амброксол). Препараты также способствуют выработке собственного сурфактанта (вещество выстилает изнутри альвеолы/легочные пузырьки, препятствуя их слипанию).

* Мукокинетики усиливают кашлевой рефлекс и активность ресничек, помогая отхождению/выведению мокроты из дыхательных путей (гвайфенезин — применяется у детей старше 12 лет).

Бронхиальная астма/обструктивный бронхит — бронхолитики

Устраняют спазм и увеличивают просвет бронхов. Показаны при бронхоспазме, затрудняющем отхождение мокроты, что ухудшает общее состояние и течение болезни (назначаются только врачом с индивидуальным подбором дозы).

Сухой кашель

* Пастилки/леденцы/спреи применяются местно. Действуют против микробов, уменьшают воспаление, боль и выраженность кашля. Обычно представляют собой комбинированные средства: содержат обезболивающее и антисептик. Используются только у детей старшего возраста.

* Противокашлевые препараты блокируют передачу нервных импульсов в кашлевой центр — подавляется кашлевой рефлекс (например, на основе бутамирата).

На заметку Дети раннего возраста «не умеют» кашлять, поэтому у них предпочтительно использовать мукорегуляторы (разжижают мокроту и способствуют ее выведению). Применение средств только для разжижжения мокроты может привести к «затоплению» бронхов у малышей.

Кашель не является самостоятельным симптомом, а служит проявлением какого-то недуга, иногда довольно серьезного. Что же делать? При появлении кашля у ребенка, обращайтесь к врачу за консультацией для выявления его причины и своевременного лечения.