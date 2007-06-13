Задание на лето…

http://www.nanya.ru/

Психолог -дефектолог и логопед Татьяна Григорьевна Визель дает это задание всем родителям дошкольников, которые хотят, чтобы у детей была и хорошая дикция, а также тем, кто хочет, чтобы у детей было и хорошее лето. Задание это веселое, и тот, кто его выполнит, не соскучится. Для начала немного о серьезном и даже грустном. Дело в том, что наши дети говорят все хуже. Беда сегодняшних малышей - общая слабость речевого аппарата, его вялость, растренированность. Этому есть несколько причин.

Причины бывают разные.

Первая - мамы рано заканчивают кормть детей грудью либо не кормят совсем. Ребенок не успевает «насосать» соответсгвующие мышцы. Дело в том, что при сосании активно работает кончик языка - самый главный участник речевого процесса.

Поскольку все последние десятилетия нарастала тенденция как можно раньше приучать детей к чашке и ложке, то малыш не только грудь, но и бутьшочку не успевал пососать как следует.

Пустышку тоже многие не одобряют, хотя, я считаю, напрасно. Сосание - слишком важный процесс для ребенка, недостаточность, может иметь самые разные негативные последствия - и эмоциональные, и логопедические.

Следующая по важности причина - изменение характера питания детей старше года. Наши дети сегодня питаются не так, как 100 или 50 лет назад. Растворимые каши, йогурты, бананы, овощные и фруктовые пюре, свежий белый хлеб и сдобное печенье - эта пища неестественна во всех отношениях. Но я не диетолог, а логопед, и меня больше других волнует один аспект: дети не жуют и не грызут. Они не тренируют мышцы. Это касается взрослых тоже, но для детей особенно важно.

Стоматологи говорят о том же: не хватает нагрузки. Дети перестали грызть морковку, кочерыжки, сухари. Правда, резинку они жуют исправно. Если она доброкачественная, без вредных добавок - пусть жуют. Во все времена, во всех странах дети что-то такое жевали: вар, смолу, вишневый клей. Значит, есть такая потребность.

Третья причина - аномалии в строении речевого аппарата, в том числе генетически обусловленные. У ортодонтов сегодня много работы:процент детей с такого рода дефектами увеличивается. Это замечают и воспитатели, и учителя.

Аномалии тоже бывают разные.

Скажем, такая особенность строения, как высокое небо, отражается на произношении звуков Р и Л. Короткая уздечка затрудняет произношение шипящих и свистящих. Кстати, часто ортодонты рекомендуют подрезание уздечки без логопедических показаниЙ. Я бы посоветовала родителям, прежде чем идти на операцию, показать малыша логопеду. Если кончик языка крохи достает до альвеол - ничего резать не нужно, здесь помогут упражнения.

Есть и другие анатомические особенности, затрудняющие произношение тех или иных звуков: толстый или длинный язык, неправильный рост зубов, слабая нижняя челюсть. В каждом случае должен быть свой подход.

Бывают проблемы совершенно другого рода: анатомически все в порядке, но ребенок плохо различает звуки и, естественно, плохо их воспроизводит. Этот дефект называется "врожденная недостаточность слуховой дифференциации". Со слухом как таковым, т.е. способностью слышать, он ничего общего не имеет. Со слухом музыкальным тоже.

Совсем отдельная проблема. Мы ее сегодня касаться не будем.

Профилактика с caмoгo рождения

К четырем с половиной годам ребенок должен все звуки произносить правильно. Большинство детей - 60-70% приходят к этому сами. Остальным необходима помощь. Глядя на новорожденного, вы не можете сказать, попадет ли он в эти 60-70%. Ваша задача - создать для него все условия, а именно: по возможности кормить до года грудью, купить всевозможные игрушки, которые можно грызть, давать только твердые пустышки, обеспечить здоровое питание в соответствии с возрастом.

И еще - играть...

Тренируем небную занавеску

Тренировка начинается задолго до всех других упражнений - как только ребенок появляется на свет и издает свой первый в жизни крик. Вот это самое «а-а-а!» и есть тренировка небной занавески. Этот крик очень важен, он показатель здоровья, правильного развития. Малыш, который мало кричал, может в дальнейшем иметь проблемы с речью. Вообще-то небная занавеска бывает слабой по разным причинам. Скажем, от ангины. Так что упражнять ее приходится иной раз и большим детям. Если ее не тренировать, воздух будет уходить в нос и голос получится гнусавым.

Конечно, родители не жалуются на недостаток крика в доме. Ребенок - будь то младенец или дошкольник - с помощью крика борется за свои права, а заодно и тренирует небную занавеску. Но если ребенок тихий и не скандальный - пусть тогда больше поет. Приучать ребенка петь нужно как можно раньше. Большинство детей с восторгом поддержат такую инициативу. Не все имеют от природы хороший слух и приятный голос. Но пока ребенок маленький - это его не смущает.

А вас тем более не должно беспокоить - это же тренировка, а не сольный концерт. Еще для небной занавески полезно пить маленькими-маленькими глоточками, например росу с листьев или хотя бы воду из пипетки.

Тренируем губы

Как вы уже догадались, первое упражнение для губ тоже сосание. Будем считать, что с этим мы разобрались. Теперь собственно упражнения.

Маленьким детям очень нравится ощущение вибрации губ, и часто они сами изобретают этот звук, похожий на моторчик или на то, как останавливают лошадь: "тпру". Если ребенок этого не делает попробуйте его научить. Для этого издавайте этот звук, приближая губы к его щеке или ладошке, чтобы ребенок почувствовал вибрацию. Мамы, как и младенцы, в основном доходят до этого сами, к общему удовольствию.

С ребенком постарше можно заняться игрой на музыкальных инструментах. Конечно, пианино и скрипка для этого не нужны. От покупных свистулек и дудок у вас быстро разболится голова, а музыка, о которой пойдет речь, обычно не надоедает. Звук моторчика годится для бравурных маршей. Лирические мелодии хорошо исполнять на расческе, обернутой папиросной бумагой. Если сложить губы буквой О, вложить в отверстие мизинец и быстро вибрировать им, произнося этот самый звук, "заиграет" балалайка. Возможно, вы сами дополните этот список - ведь фантазия человеческая неиссякаема.

Дунь-ка!

Большинство упражнений, связанных с дутьем, управлением направленной воздушной струей, тренируют и губы, и небную занавеску. Надувайте с детьми шарики, пускайте мыльные пузыри, сдувайте пух с одуванчика, отклоняйте и гасите пламя свечи или спички.

Такого рода упражнений великое множество. Возьмем хоть знаменитый "тещин язык", который сегодня опять продают.

Вы можете проявить тут всю свою фантазию, не опасаясь переборщить. Пустите в таз с водой кораблик, положите на гладкий стол шарик для пингпонга, и пусть ребенок дует, гоняет их - один или соревнуясь с кем-то. Если он не любит пенку на молоке - пусть отдувает ее, а не вытаскивает. Это намного интереснее.

"Так-так-так", - говорит пулеметчик...

Теперь во дворах уже этого не услышишь. "Др-д-д-д-д! Тах! Тах!", "Тиу, тиу, пх-х-х - попал!" - вся эта «музыка» войны ушла в прошлое с появлением громко стрекочущих автоматов и прочего современного оружия. Как бы к этому ни относились, ясно, что мальчишки лишились замечательного упражнения. Ведь даже самый маленький вояка, едва научившись ходить, уже пытался делать "бах-тах-тах!"

И эти энергичные звуки безусловно шли ему на пользу.

Если вам неудобно выпускать современного ребенка во двор с деревянным ружьем, то уж дома-то никто не мешает отказаться от "озвученных" игрушек и как можно больше звуков воспроизводить самим: вот мотор не заводится, вот машина буксует, летит самолет, строчит пулемет... У мальчиков, кстати, чаще бывают проблемы с дикцией, поэтому военно-мужская тема тут затронута не случайно.

Все эти "д-д-д-д-д!" - хорошие упражнения для языка, а вообще-то упражнений для языка не так уж и много можно придумать. Не нравится из пулемета стрелять - можно еще жевательную резинку изнутри по передним зубам размазывать. Тоже кончик языка укрепляет. Можно язык складывать трубочкой и друг другу показывать или через эту трубочку сдувать лепестки с ладони. Можно "крышу красить" - проводить по небу взад-вперед кончиком языка. А можно этот кончик вставлять в горловину пузырька и дуть, чтоб гудело. Обычно детям это очень нравится. Хорошо еще варенье облизывать с верхней губы.

Все это полезно проделывать с дошкольниками независимо от того, как у них с речью дела обстоят. Если ребенок в положенный срок сам заговорит правильно - считайте, что вы хорошо поработали. Если все же придется идти к логопеду - знайте, что вы уже много сделали для того, чтобы облегчить ему задачу.

Корушнова Наталья, журнал "Няня"

