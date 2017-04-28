Что такое аллергия и почему нельзя шутить с крапивницей

Слово "аллергия" знакомо, к сожалению, каждому человеку. Сам по себе термин аллергия означает извращённую, неправильную реакцию организма на тот или иной антиген, который в данном случае называется аллергеном.

Причины возникновения аллергии

Проявлений аллергии множество: это изменения со стороны кожи, слизистой носа, гортани, бронхов, глаз, эпителия желудочно-кишечного тракта, сосудистого русла. Риниты, бронхиальная астма, конъюнктивиты, дерматиты, крапивница – за множеством диагнозов, поставленных ребёнку или взрослому, может скрываться аллергическая причина. И, наоборот, такое известное проявление, как крапивница, может быть симптомом совсем не аллергических заболеваний.

Поэтому к аллергическим состояниям, даже принимая во внимание их всё большее распространение, которое принято связывать с ухудшением экологии и изменением качественного состава современных продуктов питания, ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно.

Основной причиной клинических проявлений аллергии является выделение из так называемых «тучных» клеток биологически активных веществ, в первую очередь – гистамина. Эти вещества находятся в клетках в «хранилищах» - гранулах. При взаимодействии с причинно-значимым аллергеном происходит дегрануляция тучных клеток и выделение из них гистамина и других веществ.

Они вызывают: повышение проницаемости мелких сосудов с отёком окружающих тканей, спазм гладкой мускулатуры внутренних органов, в том числе и бронхов, а также увеличение секреции клеток и желёз. Поэтому у человека в ответ на действие аллергена появляется слезотечение, кашель, бронхоспазм, отёк кожи и подкожной клетчатки.

Аллергенов, которые являются причиной такой реакции, также великое множество. Ими могут стать продукты питания, пыльца растений, шерсть и выделения животных, частички эпидермиса, бактерии, вирусы, грибы, химические вещества бытового и небытового назначения и даже собственные ткани организма человека.

Типичные и нетипичные проявления аллергии

Основной признак, позволяющий отличить типичные и нетипичные проявления аллергических состояний – это время их проявления.

В том случае, если покраснение глаз, слезотечение, кашель, одышка, какие-либо кожные проявления возникли в первые минуты после контакта с новым антигеном, или, тем более, такое отмечается при контакте с «подозрительным» веществом уже не впервые, то с большой долей вероятности можно сделать вывод, что речь идёт об аллергической реакции.

Если же симптомы, напоминающие аллергическое заболевание, появляются у человека без чёткой взаимосвязи с чем-либо, на фоне респираторного заболевания, то даже при их абсолютной схожести с симптомами аллергических заболеваний такой вывод сделать нельзя.

Внимание, крапивница!

Одним из заболеваний, которое требует к себе повышенного внимания, как со стороны родителей, так и врачей, является, как ни странно, крапивница. Этот термин известен очень давно, и мало у кого хотя бы раз в жизни на теле не появлялись характерные волдыри, напоминающие ожог листьями крапивы. И, тем не менее, в последние годы во всём мире изучению крапивницы уделено повышенное внимание - и не просто так.

По данным российских врачей, различные варианты крапивницы в течение жизни регистрируются у каждого четвёртого человека. Важно! Крапивница может протекать в острой и хронической форме, и вот как раз последний вариант, когда характерные волдыри беспокоят человека в течение 6 недель и более, без внимания оставлять нельзя категорически.

Причинами крапивницы могут стать практически все известные аллергены, в том числе она появляется после укусов насекомых, в ответ на пищевые, лекарственные, контактные и даже респираторные аллергены.

Но не менее важно и то, что хорошо знакомая крапивница может иметь в качестве причины аутоиммунную природу и быть симптомом таких опасных заболеваний, как системная красная волчанка, юношеский ревматоидный артрит, тиреоидит, болезнь Крона, язвенный колит, а также наследственных аутовоспалительных синдромов. А ещё крапивница может появляться при паразитарной инвазии или быть кожным проявлением онкологического заболевания.

Поэтому если ребёнка на протяжении нескольких недель беспокоят проявления крапивницы, то его следует показать врачу-педиатру, а затем, при необходимости, аллергологу, ревматологу, паразитологу или другому узкому специалисту.

Возможна ли профилактика аллергических заболеваний и передаются ли они по наследству?

Как подчеркнула главный аллерголог Екатеринбурга Валентина Рейнгольдовна Липина, если аллергические заболевания есть у мамы, то вероятность того, что аллергическая предрасположенность передастся будущему ребёнку составляет 50%. В случае с папой процент меньше – 20-30%. Причём передаётся именно предрасположенность, а вот вид аллергена и клинические проявления аллергии у малыша могут быть сугубо индивидуальны.

Если родители, имеющие аллергические заболевания, вызванные пыльцой растений (поллинозом), озадачиваются вопросом профилактики аллергии у ребёнка ещё на этапе планирования беременности, то врачи советуют планировать сроки наступления беременности с таким расчётом, чтобы дата родов не попала на период цветения причинно-значимого аллергена. В том случае, если причина аллергии не в пыльце и не в цветении, то на период планирования и беременности контакт с аллергеном нужно максимально ограничить.

Также существует множество рекомендаций относительно питания будущей мамы и включения или, наоборот, исключения из него определённых продуктов, чаще всего вызывающих аллергию – например, цитрусовых и шоколада. Сегодня рекомендации врачей аллергологов по данному вопросу несколько изменились. Они разрешают мамам, не имеющим аллергических заболеваний, во время беременности есть почти всё – но, безусловно, в умеренных количествах.