Выхода нет? Запоры у детей раннего возраста

Запор – это проблема, которая может появиться в любом возрасте, в том числе и у новорожденного малыша и у дошкольника. Считается, что запор - наиболее распространенная патология желудочно-кишечного тракта у детей. Некоторые родители не уделяют должного внимания этой стороне жизни ребенка, другие имеют неверное представление о том, каким должен быть детский стул и его частота. Так что же такое запор? Когда нужно обратиться к врачу?

Запором называют нарушение функции кишечника, проявляющееся в увеличении интервалов между актами дефекации[1]. У новорожденного ребенка, находящегося на грудном вскармливании, частота стула может совпадать с числом кормлений (от 2 до 6 раз в сутки). Постепенно с возрастом, кратность стула уменьшается, и к периоду введения прикорма ( около 6 месяцев) дефекация осуществляется в пределах одного - двух раз в день. У детей, находящихся на искусственном вскармливании, частота стула также составляет обычно один - два раза в сутки. Но не только при задержке стула нужно говорить о запоре. У здоровых детей первого года жизни стул чаще бывает кашицеобразной консистенции. Запором считают также те случаи, когда у ребенка отмечается болезненная дефекация плотным по консистенции калом, даже если частота стула соответствует возрастной норме. Дефекация у ребенка может быть ежедневной, но сопровождаться натуживанием, изменением характера стула («большой» диаметр калового цилиндра, «овечий» кал - плотный, разделенный на мелкие фрагменты). Данная ситуация также характерна для нарушения функции толстого кишечника и может быть охарактеризована, как хронический запор наличие акта дефекации менее чем 6 раз за неделю для детей до 3 летнего возраста и менее 3 раз в неделю, для детей старше 3 лет. Запоры, у детей часто сопровождаются болями в животе, на которые они нередко реагируют плачем и беспокойством.

Передвижение каловых масс осуществляется благодаря сокращению мышц кишечника под влиянием нервных окончаний. Продвижение кала сверху вниз по кишечнику осуществляется благодаря его волнообразным сокращениям - перистальтике.

Позывы на дефекацию возникают, когда каловые массы поступают в прямую кишку, растягивают ее и раздражают нервные окончания, которые там находятся. У детей старшего возраста дефекация осуществляется сознательно под контролем центральной нервной системы. Общая незрелость нервно-мышечного аппарата детей первых месяцев жизни может способствовать задержке каловых масс.

Какие бывают запоры?

Запоры можно разделить на органические и функциональные.

Органические запоры связаны с пороками развития (анатомическими дефектами) какого-либо отдела толстого кишечника. Чаще всего органические запоры проявляются с рождения в виде отсутствия самостоятельного стула. Среди органических причин запоров чаще всего встречаются болезнь Гиршпрунга и долихосигма.

Болезнь Гиршпрунга – врожденное недоразвитие нервных окончаний в стенке кишки, в результате чего в нижних отделах толстого кишечника возникает сужение, а в вышележащих отделах - расширение, что создает условия для задержки каловых масс. Заподозрить болезнь Гиршпрунга можно в тех случаях, когда у ребенка самостоятельный стул отсутствует практически с рождения. Это заболевание встречается редко – 1 случай на 5000 детей.

Долихосигма - это удлинение одного из отделов толстого кишечника - сигмовидной кишки. При этом кишка нередко имеет повышенную подвижность, что создает условия для нарушения формирования и продвижения каловых масс. Долихосигма встречается очень часто, считается, что среди детей в возрасте 3-4 лет, страдающих запорами, 40% составляют дети с долихосигмой.

Могут быть и приобретенные запоры, связанные с «анатомическими дефектами кишечника», обусловленными последствиями хирургических вмешательств в области прямой кишки или в брюшной полости – развитием спаек.

При исключении органической причины запоры считаются функциональными.

Причинами функциональных запоров у детей раннего возраста являются:

Неправильный режим питания кормящей матери.

Недостаточный питьевой режим ребенка при искусственном вскармливании.

Недостаточный питьевой режим ребенка, находящегося на естественном вскармливании при введении прикорма (ввели «густой» прикорм, но не дали малышу воду).

Ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание.

Быстрый перевод малыша с одной смеси на другую (менее чем за 7 дней).

Нерациональная диета ребенка (ребенок в течение длительного времени получает большим содержанием белков, жиров, которые плохо усваиваются).

Наличие у младенца рахита, при котором наблюдается пониженный тонус мышц, в том числе и мускулатуры кишечной стенки. В ряде случаев, через 2-3 недели после назначения витамина Д запоры у ребенка исчезают.

Последствия повреждения центральной нервной системы, развившиеся при неправильном течении беременности и родов.

Нарушение функции щитовидной железы (гипотиреоз). Одним из клинических проявлений гипотиреоза является запор.

Железодефицитная анемия - при дефиците железа возникает недостаточное снабжение мускулатуры кишечника кислородом, в связи с чем отмечается его мышечная слабость.

Дисбиоз кишечника - нарушение микрофлоры кишечника, что приводит к усилению процессов гниения, снижению двигательной активности кишечника.

Пищевая аллергия (к белку коровьего молока, яиц, рыбы, сои, злаковым, содержащим глютен (глиадин)), приводящая к воспалительным изменениям аллергического характера в стенке кишечника.

Существенную роль в развитии функциональных запоров у детей играют нарушения акта дефекации вследствие угнетения или отсутствия выработки рефлекса на дефекацию ( условно-рефлекторные, психогенные запоры ). Данный вид запоров нередко отмечается у стеснительных детей в период адаптации к новым условиям (ясли, детский сад). Подавление рефлекса на дефекацию приводит к уплотнению каловых масс, травмированию слизистой оболочки прямой кишки, развитию ее воспаления, болезненности при дефекации, возникает «боязнь горшка», усугубляются невротические нарушения.

Запоры могут развиться на фоне длительного приема лекарственных препаратов: спазмолитиков - средств, устраняющих спазм гладкой мускулатуры, например, кишечника, противосудорожных препаратов, диуретиков (мочегонных средств), психотропных средств, антибиотиков и др.

В результате воздействия различных, вышеперечисленных причин, изменяется мышечный тонус кишечника. При повышении тонуса какого-либо участка кишечника возникает спазм, каловые массы не могут быстро пройти это место. Таков механизм развития спастического запора, внешними проявлениями которого является наличие плотного, фрагментированного, «овечьего» кала. Другая разновидность функциональных запоров – гипотонические запоры, для которых характерны задержка стула, с выделением его в виде калового цилиндра.

У детей могут наблюдаться временные задержки стула - «преходящий запор». Это может быть связано с погрешностями в диете, с обезвоживанием каловых масс в период острых лихорадочных состояний (если у ребенка высокая температура, выраженная потливость, потеря жидкости с рвотными массами т.д.). У малышей, находящихся на грудном вскармливании может развиться так называемый «ложный запор». Он возникает вследствие того, что младенцы получают малое количество грудного молока, а также наличия врожденных дефектов полости рта (например, расщелины твердого и мягкого неба), вялого сосания, срыгивания. В этих случаях еще не стоит говорить о запоре и предпринимать экстренных мер. С устранением причины, вызвавшей задержку стула, его нормализация происходит самостоятельно. Иногда, чтобы решить эту проблему, бывает достаточно откорректировать диету и питьевой режим.

Влияние запора на организм

Запор сопровождается развитием у ребенка хронической вялости, слабости, снижения аппетита на фоне нарушения процессов переваривания и усиления всасывания вредных веществ из каловых масс.

При накоплении каловых масс в просвете кишки нарушается питание ее слизистой оболочки.

Хроническая задержка стула ведет к нарушению микрофлоры кишечника, увеличению количества болезнетворной и снижению уровня нормальной микрофлоры.

Имеет место нарушение всасывания витаминов и микроэлементов, приводящее к другим нарушениям обмена в клетках и тканях всего организма; постепенно развивается дефицит железа.

Может развиться воспалительный процесс в кишечнике (колит), повысится моторика кишечника, что сопровождается появлением болей в животе, расшириться диаметр кишки, что приведет еще к большему усилению запора.

Возможные осложнения

Длительно существующий запор может вызывать различные осложнения. Чаще всего, у детей, возникают нарушения микрофлоры кишечника, что влечет за собой, нарушение процессов переваривания и всасывания в его отделах. В дальнейшем нарастает интоксикация, обусловленная повышением процессов гниения в кишечнике, накоплением вредных веществ. Возможно нарушение кровообращение в стенке кишки, развитие воспалительного процесса в толстой кишке и расширение просвета кишечника. Наиболее часто при запорах у детей различного возраста наблюдаются трещины прямой кишки, сопровождающиеся появлением алой крови на поверхности кала. Упорные запоры могут вызывать выпадение слизистой прямой кишки. При появлении этих симптомов нельзя заниматься самолечением, необходимо срочно обратиться к врачу. У детей раннего возраста болезненная дефекация приводит к появлению страхов перед этим процессом.

«Скорая» помощь

В домашних условиях при возникновении запора у ребенка как средство «скорой» помощи до осмотра врача можно применить очистительную клизму. Для очистительной клизмы используют кипяченую воду комнатной температуры. Для увеличения послабляющего действия клизмы к воде добавляют глицирин - 1-2 чайные ложки на стакан воды. Также, для размягчения каловых масс ребенку можно дать вазелиновое масло. Важно, что вазелиновое масло не всасывается в кишечнике, и при назначении его между приемами пищи не влияет на всасывание питательных веществ, электролитов и жирорастворимых витаминов. Детям до одного года обычно назначается 1/2-1 чайная ложка, в 1-3 года назначается 5-10 мл (1-2 ч. л.), с 4 до 7 лет - 10-15 мл (2-3 ч. л.).

С помощью клизмы рекомендуется вводить следующие количества жидкости в зависимости от возраста ребенка:

новорожденным - 25 мл;

1-2 месяца - 30-40 мл;

2-4 месяца - 60 мл;

6-9 месяцев - 100-200 мл;

9-12 месяцев - 120-180 мл;

1-2 года - 200-250 мл;

2-5 лет - 300 мл;

6-10 лет - 400-500 мл.

Однако, при подборе объема клизмы, следует учитывать важный принцип – минимальный объем воды, при котором происходит дефекация.

Баллон, используемый для клизмы должен быть чистым, а его наконечник смазан вазелином или маслом. Для того чтобы наполнить баллон, его сдавливают рукой до полного вытеснения воздуха, после чего опускают наконечник в воду и, разжимая баллон, набирают в него воду. Ребенка кладут на клеенку и пеленку, придерживая левым предплечьем тело ребенка, а кистью левой руки - согнутые в коленях ноги. Правой рукой осторожно вводят наконечник баллона вращательным движением в прямую кишку. Короткий мягкий наконечник вводят полностью, если наконечник длинный пластиковый - на 4-5см. Медленным сжиманием баллона вводят воду в кишечник, а затем, не разжимая баллона, извлекают его из прямой кишки. По завершении процедуры в течение нескольких минут слегка сжимают ягодицы ребенка, чтобы вода не выливалась слишком быстро. Детям первого года жизни можно ставить клизму в положении на спине с приподнятыми ногами.

При вздутии живота, повышенном газообразовании, беспокойстве используются препараты на основе симетикона (САБ СИМПЛЕКС, ЭСПУМИЗАН), укропная вода, чай с фенхелем, ромашкой.

При отсутствии стула в течение суток проводится механическая стимуляция дефекации, с этой целью используются: газоотводная трубка (трубочку стерилизуют, затем кончик смазывают вазелиновым маслом и вставляют в анус на глубину 3-5 см), свечи с глицерином (можно использовать с рождения), поглаживание кожи вокруг ануса.

Введение свечи Для введения в прямую кишку свечи ребенка укладывают на левый бок, немного согнув его ноги в коленях и тазобедренных суставах, и слегка фиксируют в таком положении. Затем левой рукой разводят ягодицы, а правой, освободив тонкий конец конуса свечи, вводят ее в анальное отверстие. Когда свеча введена в прямую кишку, важно на 1-2 минуты удерживать ягодицы прижатыми между собой, чтобы свеча не была рефлекторно выдавлена обратно. У детей грудного возраста введение свечи можно производить в положении на спине с приведенными к животу ногами.

В питание малыша (если позволяет возраст) добавить продукты, обладающие послабляющим эффектом (свеклу, морковь, курагу, киви, манго и др.). Следует отметить, что для ребенка, особенно в раннем возрасте слабительные препараты можно применять только по назначению врача, так как многие из них имеют серьезные побочные эффекты.

Помощь врача необходима

Если у малыша, находящегося на грудном вскармливании, нет стула в течение 2-х дней, следует обязательно обратиться к врачу!

Если ребенок более старшего возраста, следует обратиться к врачу в следующих случаях:

запор сопровождается жалобами на боли в животе, вздутием живота, снижением аппетита;

в стуле ребенка замечена кровь;

ребенок удерживает стул по эмоциональным причинам, особенно при высаживании на горшок;

у ребенка периодически отмечается каломазание (энкопрез), при котором твердые каловые массы скапливаются в прямой кишке, а жидкий кал непроизвольно выделяется наружу вследствие утраты контроля ребенком над мышечным аппаратом прямой кишки.

В первую очередь нужно посетить педиатра, именно он должен определить необходимость консультаций других специалистов (детских невролога, эндокринолога, хирурга).

Коррекция запоров

Основной целью лечения запоров у детей является восстановление консистенции кишечного содержимого и скорости его продвижения по толстой кишке. В детской практике применяются консервативные и хирургические методы лечения запоров.

1. Консервативное лечение:

диетотерапия;

лекарственная терапия;

физиотерапевтическое лечение;

лечебная физкультура (ЛФК) и массаж;

механическое опорожнение кишечника.

2. Хирургическое лечение (восстановление проходимости кишечника, уменьшение его длины, удаление измененных участков кишки).

Существуют разные подходы к коррекции запоров у детей, находящихся на естественном и искусственном вскармливании.

Коррекция функциональных запоров у ребенка при естественном вскармливании:

Если причиной запоров у ребенка является поражение центральной нервной системы во время беременности или родов, то он нуждается в лечении у детского невролога.

Если причина запора – рахит, ребенок нуждается в лечебной коррекции рахита, которую проводит педиатр.

При наличии заболеваний эндокринной системы (например, гипотиреоз) терапия определяется эндокринологом.

Во всех случаях коррекция запоров должна быть комплексной и в первую очередь включать в себя соблюдение. В ряде случаев запоры развиваются именно на фоне нарушения режима дня и характера питания ребенка. В этой ситуации гигиенических мер и диетической коррекции бывает достаточно, чтобы отрегулировать стул ребенка.

У ребенка должен быть активный двигательный режим . В первые месяцы жизни малыша необходимо выкладывать на живот перед каждым кормлением на 5-10 минут. В утренние часы заниматься упражнениями по возрасту в течение 10-15 минут, в этот комплекс обязательно должно входить поглаживание живота по часовой стрелке. С каждым месяцем двигательная гимнастика должна расширяться, т.е. включать в себя все больше упражнений с активным участием рук, ног и брюшного пресса, а ее продолжительность следует увеличивать на 5-10 минут.

Не менее важная роль должна отводиться правильному питанию ребенка. Вскармливание грудным молоком является оптимальным для ребенка первого года жизни. В настоящее время рекомендуют прикладывать ребенка к груди столько раз, сколько он требует, не соблюдая временных интервалов между кормлениями, включая ночные часы.

Важное значение в профилактике и коррекции запоров у младенца имеет правильное питание кормящей матери с исключением газообразующих продуктов (капуста, виноград, черные сорта хлеба), правильный питьевой режим (не менее 2500 мл жидкости в сутки), а также нормализация моторики кишечника у кормящей женщины (обязательно регулярно есть овощи, овощные супы, каши, хлеб с отрубями, непосредственно запаривать пшеничные отруби, чернослив, инжир)

В рацион питания младенца соответственно возрасту вводится крупяной или овощной прикорм (по согласованию с педиатром), как источник пищевых волокон.

После введения «густого» прикорма необходимо следить, чтобы у ребенка был достаточный водный режим (кипяченая вода до 100 мл/сутки), так как при недостатке воды в организме она всасывается из толстого кишечника, а сухие каловые массы не вызывают должного рефлекса в прямой кишке.

При выявлении нарушений микрофлоры кишечника по результатам анализа кала на дисбактериоз проводится коррекция с использованием про- и пребиотиков[2], которые назначает врач.

Для ликвидации сниженного мышечного тонуса (гипотонии) кишечника, врачом рекомендуются курсы массажа и ЛФК (лечебной физкультуры).

Если добиться регулярного стула не удается при помощи вышеперечисленных мероприятий, рекомендуется слабительное средство, содержащее лактулозу (синтетический углевод), например ДЮФАЛАК . Лактулоза не только увеличивает объем каловых масс, размягчает стул и стимулирует опорожнение кишечника, но также способствует поддержанию роста нормальной микрофлоры кишечника. Доза препарата подбирается индивидуально, назначается врачом. Курс лечения может составлять от 2-3 недель и более до нормализации стула.

Физиотерапевтическое лечение используют при лечении запоров у детей старше 3 лет. При гипотонических запорах применяют гальванизацию (использование с лечебной целью непрерывного постоянного электрического тока малой силы и низкого напряжения), ультрафиолетовое облучение области живота. При спастических запорах - импульсные токи (различной частоты, формы и полярности), электрофорез лекарств, обладающих противоспастическими свойствами, парафиновые аппликации на живот и пр. Положительный эффект дает иглорефлексотерапия.

Коррекция функциональных запоров у детей, находящихся на искусственном вскармливании

Коррекция функциональных запоров у детей, находящихся на искусственном вскармливании предусматривает:

Выполнение основных мероприятий таких же, как и для детей находящихся на грудном вскармливании (см. выше). Кроме этого для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании, используются специальные лечебные смеси, содержащие пищевые волокна, лактулозу или адаптированные кисломолочные смеси. В настоящее время на российском рынке зарегистрированы специализированные смеси, используемые при запорах, которые можно использовать только по назначению врача! Данные смеси способствуют образованию рыхлого химуса (содержимого кишечника), повышают вязкость и объем каловых масс, улучшают перистальтику и рост нормальной микрофлоры кишечника.

Для профилактики запоров необходимо как можно дольше сохранять грудное вскармливание, ежедневно заниматься с ребенком гимнастикой, проводить курсы массажа и профилактику развития рахита, анемии, пищевой аллергии и дисбиоза кишечника.

[1] Дефекация - процесс опорожнения кишечника.

[2] Пробиотики - живые или высушенные культуры «полезных» бактерий (лакто-, бифидобактерии), обычно существующие в желудочно-кишечном тракте человека. Пребиотики - неперевариваемые ингредиенты пищи, способствующие улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/или активности одной или нескольких групп бактерий, обитающих в кишечнике.

Ирина Захарова

Профессор кафедры педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования Росздрава, врач высшей категории, д-р мед. наук

Журнал "Мама и малыш", №4 2006 г.