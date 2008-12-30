Атопический дерматит: как помочь малышу? (часть 1)

Как современные дерматологи диагностируют и лечат атопический дерматит у детей? Реально ли предупредить развитие заболевания? Чем может помочь традиционная медицина и другие альтернативные методики?

Статья написана на основе материалов, любезно предоставленных главным детским дерматологом г. Екатеринбурга И.Г. Лаврик, а также с учетом информации с форумов и личного опыта автора по лечению данного заболевания у своего старшего ребенка.

Атопический дерматит сегодня считается одним из самых распространенных аллергических заболеваний. По данным исследований, проведенных в России и за рубежом, атопическим дерматитом страдают 30-40% детей. Он начинается, как правило, в первый год жизни и имеет склонность к хронизации или течению с частыми обострениями.

Атопический дерматит – заболевание, приносящее множество неприятностей не только больному ребенку, но и всей его семье. В первую очередь, это зуд кожных покровов, делающий ребенка нервозным и нарушающий нормальный сон, и кожные высыпания на открытых участках тела (лицо, руки). Нерациональное и начатое не вовремя лечение существенно утяжеляет течение болезни – такова позиция современной медицины. Даже при минимальных проявлениях этого заболевания необходимо обеспечить надлежащий уход за кожей ребенка, а также контроль окружающей среды.

Родители и вся семья в целом должны понимать, что в основе заболевания лежат сложные механизмы развития. Не важно, какой метод вы выберете, чтобы помочь своему ребенку – лечение у дерматолога в поликлинике по месту жительства, консультации у именитых профессоров и докторов наук, работу с психотерапевтом или использование гомеопатии. Прежде всего, необходимо найти профессионала, который будет искать глубокие причины, а не довольствоваться лишь устранением зуда и мокнущих участков на теле малыша. Во вторую очередь, родители и даже сам ребенок должны настроиться на серьезную работу с таким профессионалом и не ждать мгновенных результатов лечения. Только понимание, терпение и сотрудничество с врачами являются залогом успеха на пути преодоления этого недуга.

Что такое атопический дерматит и как его распознать?

Согласно представлениям современной (европейской) медицины, в основе атопического дерматита лежит аллергическое воспаление и повышенная реактивность кожи. Считается, что заболевание возникает чаще у детей с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям:

- если в семье оба родителя страдают аллергическими заболеваниями (любыми), то риск возникновения атопического дерматита у ребенка составляет 60-70%,

- если это один из родителей – этот риск равен 40-50%,

- если в семье нет больных с аллергическими заболеваниями, то риск развития атопического дерматита у ребенка существенно меньше – 13-15%.

В зависимости от возраста ребенка атопический дерматит проявляется различными изменениями кожи. Поэтому выделяют несколько форм (стадий) заболевания: младенческую, детскую и подростковую.

Младенческая форма

атопического дерматита наблюдается у ребенка на первом году жизни и называется диатез (экссудативно-катаральный диатез). Кожа у таких детей красная, отечная, покрытая крошечными пузырьками (везикулами). Пузырьки «лопаются» и из них выделяется кровянистая жидкость, которая, подсыхая, превращается в желтовато-коричневые корочки. Для этой формы характерен зуд кожи различной интенсивности, усиливающийся по ночам, при этом образуются следы от расчесов и трещины. Младенческая форма атопического дерматита чаще поражает лицо, за исключением носогубного треугольника. Кожные высыпания могут наблюдаться на руках и ногах (чаще в подколенных сгибах), на ягодицах. Эти дети более склонны к возникновению так называемого пеленочного дерматита, а также к выраженной непереносимости шерсти.

Детская форма

атопического дерматита наблюдается у детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. У них наблюдается краснота и отек, узелки, корки, нарушается целостность кожных покровов, кожа утолщается и усиливается ее рисунок.

Подростковая форма

регистрируется у детей старше 12 лет и характеризуется наличием синюшно-красных бляшек с расплывчатыми границами, выраженной сухостью кожи, множеством трещин, сопровождающихся сильным зудом. Излюбленная локализация – сгибательные поверхности рук и ног, запястья, тыльная поверхность стоп и кистей.

Дерматологи утверждают: чем раньше начато лечение, тем выше вероятность успеха, - и советуют начинать лечить ребенка при первых проявлениях заболевания, ведь к тому времени, как оно перейдет в подростковую форму, уже может не быть возможности полностью избавиться от него. Позиция традиционной медицины менее категорична в этом отношении, но и здесь считается, что организм маленького ребенка гораздо пластичней и восприимчивей к терапии, чем организм подростка. Другое дело, что некоторые традиционные методики (например, гирудотерапию или рефлексотерапию) в силу их болезненности и некоторых других факторов нет смысла применять у совсем маленьких детишек.

Причины атопического дерматита

Развитие атопического дерматита тесно связано с воздействием различных аллергенов , то есть веществ, которые вызывают аллергическую реакцию.

У детей первого года жизни одним из первых аллергенов, вызывающих развитие атопического дерматита, является коровье молоко . Этому способствует ранний перевод на смешанное или искусственное вскармливание с использованием молочных смесей.

Аллергические реакции в большинстве случаев вызываются такими продуктами, как:

- яйца

- рыба и морские продукты

- орехи, мед, шоколад

- клубника, цитрусовые, виноград

- томаты, морковь, свекла, грибы

В последние годы у детей чаще стала встречаться аллергия на бананы, киви, авокадо, хурму, гранаты. Употребление сельдерея, петрушки, лука в сыром виде, квашеной капусты, пряностей, мясных и куриных бульонов усиливает проявления атопического дерматита.

Необходимо понимать, что это – стандартный список продуктов, провоцирующих аллергию, но каждый случай индивидуален. У отдельно взятого малыша может быть абсолютно чистая кожа при поедании апельсинов и шоколада и при этом резкая аллергическая реакция на зеленое яблоко или, казалось бы, уж совсем низкоаллергенную гречку.

Часто можно услышать такое мнение, особенно этим грешат «многоопытные» бабушки: «Пусть ест все подряд, крепче будет, а диатез – израстет». Полагаться на такие советы чревато. Если специалисты от традиционной медицины еще могут, с некоторыми оговорками, принять такую позицию, то уж дерматологи точно в один голос ее оспорят. Дело в том, что с возрастом роль пищевой аллергии уменьшается, и начинают преобладать аллергены, присутствующие в воздухе. К ним относятся, в первую очередь, микроскопические клещи, обитающие в домашней пыли, пыльца растений, аллергены домашних животных, а также птиц (перо и пух). Поэтому и может создаваться ощущение, что ребенок «изрос» кожные высыпания: да, кожа давно уже чистая, но, например, «откуда-то» взялся сильный насморк в период весеннего цветения. Исходная проблема никуда не делась, она просто трансформировалась.

У детей старшего возраста возможны перекрестные аллергические реакции. Например, непереносимость яблок у лиц, страдающих аллергией к пыльце березы. Перекрестные реакции могут наблюдаться между грибковыми аллергенами и продуктами, при изготовлении которых применяются грибки. К таким продуктам относятся кефир, кондитерские изделия из дрожжевого теста, шипучие напитки (например, квас). В последние годы большое значение придается скрытым аллергенам. Например, в колбасе и других продуктах могут оказаться белки коровьего молока и куриных яиц, в сыре и фруктовых соках – грибковые аллергены.

Усиление кожных проявлений аллергии могут вызвать красители, применяемые в текстильной промышленности. В этой связи пациентам с атопическим дерматитом следует носить неокрашенные изделия из натуральных волокон. Кроме того, надо избегать соприкосновения кожи с кожаными изделиями.

Действие аллергенов усиливают:

- климатические, географические факторы,

- погрешности в диете (семейные ценности в питании),

- несоблюдение правил ухода за кожей,

- бытовые факторы риска (температура воздуха в помещении выше +23, влажность воздуха менее 60%, наличие домашних животных, курение в помещении),

- психологический стресс,

- острые вирусные инфекции.

Причин повышенной восприимчивости ребенка к аллергенам, помимо уже упомянутого наследственного фактора, - огромное количество. В том и заключается искусство врача, чтобы найти ключик, который откроет путь к лечению конкретного ребенка. Это может быть и состояние желудочно-кишечного тракта, и неврологические проблемы, и, глубже, психологически неблагоприятная обстановка в семье или психологические проблемы у мамы, отражающиеся на ребенке, как в зеркале. Далеко не последнюю роль играет экология (а иногда этот фактор ставят и на одно из первых мест). В восточной медицине проблемы на коже символизируют страх, который постоянно присутствует у ребенка или у его мамы. В гомеопатии кожные высыпания являются хорошим сигналом, означающим, что болезнь находится на самом поверхностном уровне, и организм эффективно с ней борется. При отсутствии явного беспокойства пациента некоторые гомеопаты стараются не «трогать» сыпь на коже, чтобы дать организму возможность самому справиться со своей проблемой без применения лекарств.

Профилактика атопического дерматита

Профилактику атопического дерматита следует начинать еще до рождения ребенка, особенно если у матери есть предрасположенность к этому заболеванию. Специально для этого специалистами разработана гипоаллергенная диета для беременных и кормящих матерей.

Из пищевого рациона пациенток, предрасположенных к заболеваниям аллергической природы, исключают продукты, обладающие высокими аллергенными свойствами и провоцирующие развитие заболевания (весь список или его часть – в зависимости от сложности заболевания мамы):

Нельзя

рыбу, икру, морепродукты;

жирные подукты из мяса и птицы, жирные молочные продукты;

продукты, содержащие гидрогенизированные жиры (маргарин);

яйца, грибы, орехи, мед;

маринованные продукты, острые приправы, уксус, соусы, острые и плавленые сорта сыра;

какао, шоколад, кофе, чай (другие продукты, содержащие кофеин);

овощи: томаты, баклажаны, редис, редька, хрен, свекла, морковь, сельдерей;

фрукты и ягоды: цитрусовые, ананасы, дыня, хурма, гранаты, виноград, клубника, малина, черная смородина, ежевика, облепиха, курага, изюм;

пищу с большим содержанием углеводов (торты, пирожные, конфеты);

продукты, содержащие консерванты, эмульгаторы, красители и усилители вкуса;

крепкие спиртные напитки, красное вино, газированные напитки, квас.

Можно (гипоаллергенная диета по А.Д.Адо):

супы (крупяные, овощные, на вторичном говяжьем бульоне),

мясо отварное (говядина, баранина, кролик, индейка),

кисломолочные продукты однодневные (кефир, творог, простокваша),

компоты (из яблок, сухофруктов, смородины, вишни),

овощи свежие (огурцы, укроп, петрушка),

овощи отварные (капуста, картофель, кабачки, тыква),

каши (рисовая, перловая, гречневая, пшеничная, овсяная, кукурузная),

яблоки светлых сортов (печеные), арбуз, груши, сливы,

хлебопродукты несдобные,

масло (оливковое, подсолнечное, кукурузное).

Очень важно исключить у будущей мамы другие неспецифические факторы, способствующие развитию заболевания:

отказаться от курения;

избегать стрессовых ситуаций;

ограничить контакт с продуктами бытовой химии (стиральные порошки, лаки, краски, растворители и т.п.);

использовать только гипоаллергенные моющие средства и средства ухода за кожей;

носить нижнее белье из хлопчатобумажных тканей.

Но диета и иже с ней – всего лишь вершина айсберга. Подготовка к беременности и сама беременность – это хорошая возможность разобраться в глубинных причинах склонности будущей мамы к аллергии, начиная от состояния кишечника и заканчивая психотерапевтическими консультациями и работой на духовном уровне.

Очень важной профилактической мерой для новорожденного малыша являются мероприятия по контролю окружающей среды:

- исключить курение в доме,

- поддерживать в помещении относительную влажность выше 60%,

- менять постельное белье 1-2 раза в неделю,

- сушить одежду на улице,

- отказаться от одежды на основе меха и шерсти животных,

- исключить контакт с пыльцой растений, отказаться от лечения экстрактами растений,

- купать ребенка в негорячей воде,

- не растирать, а промакивать кожу ребенка полотенцем,

- сразу после купания наносить смягчающие и увлажняющие кремы.