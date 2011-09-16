Вакцинация от гриппа. Аллергологи-иммунологи Екатеринбурга
На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Елена Валентиновна Душина. Аллерголог-иммунолог. Опыт работы 16 лет.
Чем занимается врач-иммунолог?
Е.В.: Врач-иммунолог занимается достаточно широким спектром проблем в области диагностики и коррекции иммунопатологических состояний, таких как: аллергия, иммунодефицит, аутоиммунные состояния. Так же одним из аспектов работы иммунолога является – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Одним из вариантов которой является вакцинация.
Какие меры по профилактике гриппа на данный момент существуют и работают?
Е.В.: Профилактика гриппа может быть специфической и неспецифической. Неспецифическая профилактика заключается в изоляции заболевших людей, ношении при контакте с ними индивидуальных масок, применении различных дезинфицирующих средств. В какой – то мере усиление неспецифической реактивности организма путем закаливания, приема витаминов - тоже относится к неспецифической профилактике.
К специфической профилактике относится вакцинация.
Что бы вы порекомендовали родителям для профилактики гриппа у детей, помимо вакцинации против гриппа?
Е.В.: Всех детей старше 6 месяцев можно защитить от гриппа при помощи прививки - это наиболее действенный способ. У детей до 6 месяцев должно быть привито «окружение»- это родители, бабушки и дедушки, братья, сестры – словом все те, кто близко общается с ребенком.
Особенно подвержены риску заболевания дети, посещающие детские сады и группы развития - в силу расширенного круга общения. Для них, помимо вакцинации против гриппа, можно рекомендовать вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекции- эти инфекции имеют наибольший вес среди всех причин острых респираторных заболеваний.
В какие сроки правильно проводить вакцинацию детей от гриппа?
Е.В.: Вакцинация традиционно проводится с конца августа по декабрь.
Как работает вакцина? Какое действие на иммунитет она оказывает?
Е.В.: Вакцина «учит» иммунитет бороться с возбудителем гриппа. При вакцинации в организм попадают частицы убитого и разрушенного вируса. В ответ на контакт с этими частицами происходит целый каскад иммунологических реакций - иммунные клетки взаимодействуют друг с другом, передавая «информацию» о вирусе - в результате чего при попадании в организм настоящего живого вируса они более оперативно реагируют на него, быстро связывают и не допускают развития заболевания.
Какие вакцины от гриппа существуют?
Е.В.: Вакцины против гриппа делятся по своему составу и технологии обработки вируса на живые и инактивированные. Последние в свою очередь делят на сплит и субъединичные – зависимости от того, какие именно частицы вируса помещены в вакцину. Для вакцинации детей используют чаще всего инактивированные субъединичные вакцины.
Гарантирует ли она то, что ребенок не заболеет или болезнь будет протекать в легкой форме?
Е.В.: Из любых правил существуют исключения - а именно - у всех людей сила иммунологического ответа разная. Некоторые дети в силу своих особенностей «слабо» отвечают на прививку - и у них заболевание возможно, но после проведенной вакцинации грипп протекает в более легкой форме и без осложнений.
Можно ли прививать во время эпидемии? Существует мнение, что после вакцинации иммунитет снижается.
Е.В.: Вакцинироваться, конечно, лучше не во время эпидемии, но это не потому, что иммунитет снижается, а по тому, что для формирования иммунитета требуется время. И если ребенок встретится с вирусом до появления необходимого уровня защиты, то заболевание возможно.
В каком случае нужно сдавать анализы перед вакцинацией?
Е.В.: Проведение анализов перед вакцинацией необходимо детям, имеющим хронические заболевания, либо тем, кто недавно переболел. Во всех остальных случаях можно обойтись и без них. При наличии хронического заболевания анализы перед вакцинацией сдаются по профилю патологии (например, при хроническом пиелонефрите потребуется анализ мочи, а после перенесенного ОРВИ - общий анализ крови.). "Годность" анализов 10-14 дней. Результаты анализов отражают состояние организма и определяют возможность вакцинации.
В каком случае ребенку нельзя ставить прививку от гриппа?
Е.В.: Вакцинация противопоказана тем малышам, у кого на момент ее проведения имеются признаки острых заболеваний, либо обострение хронических, и детям, имеющим аллергию на компоненты вакцины.
Как вакцинировать аллергичного ребенка? Какие анализы сдать для выявления реакции?
Е.В.: Детей, имеющих аллергию, прививают с подготовкой противоаллергическими препаратами - обычно их принимают за 3 дня до вакцинации, в день вакцинациии и 3 дня после вакцинации. Анализы для выявления аллергии не сдаются. Перед вакцинацией врач выясняет, на что ранее у ребенка были реакции. К примеру, вакцина против гриппа содержит следы куриного белка - соответственно детям с аллергией на него вакцина противопоказана.
Можно ли прививать часто болеющих детей?
Е.В.: Часто болеющим детям вакцинация как раз показана - поскольку в силу своих иммунологических особенностей они и составляют группу с наибольшим риском осложнений при гриппе.
|
Наименование организации
|
Адрес
|
Контактная информация
|
Специалист
|
Стоимость услуги
|
Областная детская клиническая больница №1
|
ул. Серафимы Дерябиной, 32
|
(343) 240-85-98,
|
Власова Елена Викторовна,
Каргаполов Сергей Анатольевич
|
400 руб. – 720 руб.
|
Центр иммунопрофилактики, МО Новая больница
|
ул. Заводская, 29
|
(343) 246-35-18 (19),
|
Душина Елена Валентиновна (заведующая)
|
850 руб.
|
Доктор Плюс, медицинский центр
|
ул. Куйбышева, 10,
ул. Кузнецова, 21 (детское отделение
|
(343) 222-26-06,
|
Солохина Екатерина Николаевна,
Каргаполов Сергей Анатольевич
|
960 руб.
|
Пеан, медицинский центр
|
ул. Декабристов, 51,
ул. Бажова, 134
|
(343) 251–97–30 (31), http://www.peanekt.ru/
|
Ходько Оксана Константиновна
|
800 руб.
|
Династия, семейная клиника
|
ул. Белинского, 32,
ул. Ак.Шварца, 14
|
(343) 355-72-60, 355-72-61,
(343) 287-11-11.
|
Куцая Елена Георгиевна, Тресцова Татьяна Сергеевна.
|
800 руб.-900 руб.
|
УГМК – Здоровье, детская поликлиника
|
ул. Шейнкмана, 73
|
(343) 283-08-08,
|
Писклакова Валентина Николаевна
|
920 руб.-1120 руб.
|
Парацельс, медицинский центр
|
ул. Викулова, 33, корп. «2»
|
(343) 231–59–47 (детское отделение)
|
Якушева Екатерина Евгеньевна
|
500 руб.
|
Детский доктор, медицинская клиника
|
ул. Нагорная, 46 «б»,
ул. Титова, 31 «а»
|
(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,
|
Старцева Елена Петровна
|
1 100 руб.
|
Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)
|
ул. Белореченская, 23/1,
ул. Шевченко, 9,
ул. Родонитовая, 10
|
(343) 379-07-70 (единый)
|
Корда Любовь Васильевна
|
980 руб.
|
СК-МЕД, медицинский центр
|
ул. Р. Люксембург, 67 Б/3
|
(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00
|
Бушуева Татьяна Викторовна
|
850 руб.
|
Здоровье 365, медицинский центр
|
ул. Кузнечная, 83
|
(343) 270-17-17, http://www.zdorovo365.ru/
|
Каракина Марина Леонидовна
|
975 руб.
|
Медика, медицинский центр
|
ул. Радищева, 33, 2-й этаж
|
(343) 379-74-74.
|
Науменко Юлия Рафаиловна
|
900 руб.
|
Ваш семейный доктор, поликлиника
|
ул. Чапаева, 21,
ул. Техническая, 31
|
(343) 251-09-00,
(343) 373-30-89,
|
Лепешкова Татьяна Анатольевна
|
650 руб.
|
Земская больница. Многопрофильный медицинский центр
|
ул. Избирателей, 110
|
(343) 278-28-18 (25, 02),
|
Табаргина Наталья Алексеевна
|
1 000 руб.