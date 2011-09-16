Форум
Дашенька :)
Здоровье

Вакцинация от гриппа. Аллергологи-иммунологи Екатеринбурга

Об иммунитете, профилактике инфекциооных заболеваний отвечает на вопросы Ю-мамы Елена Валентиновна Душина, врач аллерголог-иммунолог

Чем занимается врач-иммунолог?

Е.В.: Врач-иммунолог занимается достаточно широким спектром проблем в области диагностики и коррекции иммунопатологических состояний, таких как: аллергия, иммунодефицит, аутоиммунные состояния. Так же одним из аспектов работы иммунолога является – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Одним из вариантов которой является вакцинация.

Какие меры по профилактике гриппа на данный момент существуют и работают?

Е.В.: Профилактика гриппа  может быть специфической и неспецифической. Неспецифическая профилактика заключается в изоляции заболевших людей, ношении при контакте с ними  индивидуальных масок, применении различных дезинфицирующих средств.  В какой – то мере  усиление неспецифической реактивности организма путем закаливания, приема витаминов - тоже относится к неспецифической профилактике.

К специфической профилактике относится вакцинация.

Что бы вы порекомендовали родителям для профилактики гриппа у детей, помимо вакцинации против гриппа?

Е.В.: Всех детей старше 6 месяцев можно защитить от гриппа при помощи прививки - это наиболее действенный способ. У детей до 6 месяцев должно быть привито «окружение»- это родители, бабушки и дедушки, братья, сестры – словом все те, кто близко общается с ребенком.

Особенно подвержены риску заболевания дети, посещающие детские сады и группы развития - в силу расширенного круга общения. Для них, помимо  вакцинации против гриппа, можно рекомендовать вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекции- эти инфекции имеют наибольший вес среди всех причин острых респираторных заболеваний.

В какие сроки правильно проводить вакцинацию детей от гриппа?

Е.В.: Вакцинация  традиционно проводится с конца августа по декабрь.

Как работает вакцина? Какое действие на иммунитет она оказывает?

Е.В.: Вакцина «учит» иммунитет бороться с возбудителем гриппа. При вакцинации в организм попадают частицы убитого и разрушенного вируса.  В ответ на контакт с этими частицами  происходит целый каскад иммунологических реакций -  иммунные клетки взаимодействуют друг с другом, передавая «информацию» о вирусе - в результате чего при попадании в организм настоящего живого вируса они более оперативно  реагируют на него, быстро связывают и не допускают развития заболевания.

Какие вакцины от гриппа существуют?

Е.В.: Вакцины  против гриппа делятся по своему составу и технологии обработки вируса на живые и инактивированные. Последние в свою очередь делят на сплит и субъединичные – зависимости от того, какие именно частицы вируса помещены в вакцину. Для вакцинации детей используют  чаще всего инактивированные субъединичные вакцины.

Гарантирует ли она то, что ребенок не заболеет или болезнь будет протекать в легкой форме?

Е.В.: Из любых правил существуют исключения - а именно - у всех людей сила иммунологического ответа разная. Некоторые дети в силу своих  особенностей «слабо» отвечают на прививку - и у них заболевание возможно, но после  проведенной вакцинации грипп протекает в более легкой форме и без осложнений.

Можно ли прививать во время эпидемии?  Существует мнение, что после вакцинации иммунитет снижается.

Е.В.: Вакцинироваться, конечно, лучше не во время эпидемии, но это не потому, что иммунитет снижается, а по тому, что для  формирования  иммунитета  требуется время. И если ребенок встретится с вирусом до появления необходимого уровня защиты, то заболевание возможно.

В каком случае нужно сдавать анализы перед вакцинацией?

Е.В.: Проведение анализов перед вакцинацией необходимо детям, имеющим хронические заболевания, либо тем, кто недавно переболел. Во всех остальных случаях можно обойтись и без них. При наличии хронического заболевания анализы перед вакцинацией сдаются по профилю патологии (например, при хроническом пиелонефрите потребуется анализ мочи, а после перенесенного ОРВИ - общий анализ крови.). "Годность" анализов 10-14 дней. Результаты анализов отражают состояние организма и определяют возможность вакцинации.

В каком случае ребенку нельзя ставить прививку от гриппа?

Е.В.: Вакцинация противопоказана тем малышам, у кого на момент ее проведения имеются признаки острых заболеваний, либо обострение хронических, и детям, имеющим аллергию на компоненты вакцины.

Как вакцинировать аллергичного ребенка? Какие анализы сдать для выявления реакции?

Е.В.: Детей, имеющих аллергию, прививают с подготовкой противоаллергическими препаратами - обычно их принимают за 3 дня до вакцинации, в день вакцинациии и 3 дня после вакцинации. Анализы  для выявления аллергии не сдаются. Перед вакцинацией врач выясняет, на что ранее у ребенка были реакции. К примеру, вакцина против гриппа содержит следы куриного белка - соответственно детям с аллергией на него вакцина противопоказана.

Можно ли прививать часто болеющих детей?

Е.В.: Часто болеющим детям вакцинация как раз показана - поскольку в силу своих иммунологических особенностей они и составляют группу с наибольшим риском осложнений при гриппе.

Об аллергии Все об аллергии у вашего малыша

 

Наименование организации

Адрес

Контактная информация

Специалист

Стоимость услуги

Областная детская клиническая больница №1

ул. Серафимы Дерябиной, 32

(343) 240-85-98,

http://www.odkb.ru/

Власова Елена Викторовна,

Каргаполов Сергей Анатольевич

400 руб. – 720 руб.

Центр иммунопрофилактики, МО Новая больница

ул. Заводская, 29

(343) 246-35-18 (19),

http://www.newhospital.ru/

Душина Елена Валентиновна (заведующая)

850 руб.

Доктор Плюс, медицинский центр

ул. Куйбышева, 10,

ул. Кузнецова, 21 (детское отделение

(343) 222-26-06,

http://www.doc-plus.ru/

 

Солохина Екатерина Николаевна,

Каргаполов Сергей Анатольевич

960 руб.

Пеан, медицинский центр

ул. Декабристов, 51,

ул. Бажова, 134

(343) 251–97–30 (31), http://www.peanekt.ru/

Ходько Оксана Константиновна

800 руб.

Династия, семейная клиника

ул. Белинского, 32,

ул. Ак.Шварца, 14

(343) 355-72-60, 355-72-61,

(343) 287-11-11.

http://www.dinastiy.ru/

Куцая Елена Георгиевна, Тресцова Татьяна Сергеевна.

800 руб.-900 руб.

УГМК – Здоровье, детская поликлиника

ул. Шейнкмана, 73

(343) 283-08-08,

http://www.ugmk-clinic.ru/children/

Писклакова Валентина Николаевна

920 руб.-1120 руб.

Парацельс, медицинский центр

ул. Викулова, 33, корп. «2»

(343) 231–59–47 (детское отделение)
 http://www.mc-paracels.ru/

Якушева Екатерина Евгеньевна

500 руб.

Детский доктор, медицинская клиника

ул. Нагорная,  46 «б»,

ул. Титова, 31 «а»

(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,
(343) 263-77-30 (03)

http://www.detdoc.ru/

Старцева Елена Петровна

1 100 руб.

Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)

ул. Белореченская, 23/1,

ул. Шевченко, 9,

ул. Родонитовая, 10

(343) 379-07-70 (единый)

http://www.ekamedcenter.ru/

Корда Любовь Васильевна

980 руб.

СК-МЕД, медицинский центр

ул. Р. Люксембург, 67 Б/3

(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00

http://www.skmed.ru/

Бушуева Татьяна Викторовна

850 руб.

Здоровье 365, медицинский центр

ул. Кузнечная, 83

(343) 270-17-17,   http://www.zdorovo365.ru/

 

Каракина Марина Леонидовна

975 руб.

 Медика,      медицинский центр

ул. Радищева, 33, 2-й этаж

(343) 379-74-74.

http://www.medica-m.ru/

Науменко Юлия Рафаиловна

900 руб.

Ваш семейный доктор, поликлиника

ул. Чапаева, 21,

ул. Техническая, 31

(343) 251-09-00,

(343) 373-30-89,

http://www.semdoctor.net

Лепешкова Татьяна Анатольевна

650 руб.

Земская больница. Многопрофильный медицинский центр

ул. Избирателей, 110

(343) 278-28-18 (25, 02),

http://www.zbural.ru/

Табаргина Наталья Алексеевна

1 000 руб.

Здоровье
