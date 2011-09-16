Вакцинация от гриппа. Аллергологи-иммунологи Екатеринбурга

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Елена Валентиновна Душина. Аллерголог-иммунолог. Опыт работы 16 лет.

Чем занимается врач-иммунолог?

Е.В.: Врач-иммунолог занимается достаточно широким спектром проблем в области диагностики и коррекции иммунопатологических состояний, таких как: аллергия, иммунодефицит, аутоиммунные состояния. Так же одним из аспектов работы иммунолога является – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Одним из вариантов которой является вакцинация.

Какие меры по профилактике гриппа на данный момент существуют и работают?

Е.В.: Профилактика гриппа может быть специфической и неспецифической. Неспецифическая профилактика заключается в изоляции заболевших людей, ношении при контакте с ними индивидуальных масок, применении различных дезинфицирующих средств. В какой – то мере усиление неспецифической реактивности организма путем закаливания, приема витаминов - тоже относится к неспецифической профилактике.

К специфической профилактике относится вакцинация.

Что бы вы порекомендовали родителям для профилактики гриппа у детей, помимо вакцинации против гриппа?

Е.В.: Всех детей старше 6 месяцев можно защитить от гриппа при помощи прививки - это наиболее действенный способ. У детей до 6 месяцев должно быть привито «окружение»- это родители, бабушки и дедушки, братья, сестры – словом все те, кто близко общается с ребенком.

Особенно подвержены риску заболевания дети, посещающие детские сады и группы развития - в силу расширенного круга общения. Для них, помимо вакцинации против гриппа, можно рекомендовать вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекции- эти инфекции имеют наибольший вес среди всех причин острых респираторных заболеваний.

В какие сроки правильно проводить вакцинацию детей от гриппа?

Е.В.: Вакцинация традиционно проводится с конца августа по декабрь.

Как работает вакцина? Какое действие на иммунитет она оказывает?

Е.В.: Вакцина «учит» иммунитет бороться с возбудителем гриппа. При вакцинации в организм попадают частицы убитого и разрушенного вируса. В ответ на контакт с этими частицами происходит целый каскад иммунологических реакций - иммунные клетки взаимодействуют друг с другом, передавая «информацию» о вирусе - в результате чего при попадании в организм настоящего живого вируса они более оперативно реагируют на него, быстро связывают и не допускают развития заболевания.

Какие вакцины от гриппа существуют?

Е.В.: Вакцины против гриппа делятся по своему составу и технологии обработки вируса на живые и инактивированные. Последние в свою очередь делят на сплит и субъединичные – зависимости от того, какие именно частицы вируса помещены в вакцину. Для вакцинации детей используют чаще всего инактивированные субъединичные вакцины.

Гарантирует ли она то, что ребенок не заболеет или болезнь будет протекать в легкой форме?

Е.В.: Из любых правил существуют исключения - а именно - у всех людей сила иммунологического ответа разная. Некоторые дети в силу своих особенностей «слабо» отвечают на прививку - и у них заболевание возможно, но после проведенной вакцинации грипп протекает в более легкой форме и без осложнений.

Можно ли прививать во время эпидемии? Существует мнение, что после вакцинации иммунитет снижается.

Е.В.: Вакцинироваться, конечно, лучше не во время эпидемии, но это не потому, что иммунитет снижается, а по тому, что для формирования иммунитета требуется время. И если ребенок встретится с вирусом до появления необходимого уровня защиты, то заболевание возможно.

В каком случае нужно сдавать анализы перед вакцинацией?

Е.В.: Проведение анализов перед вакцинацией необходимо детям, имеющим хронические заболевания, либо тем, кто недавно переболел. Во всех остальных случаях можно обойтись и без них. При наличии хронического заболевания анализы перед вакцинацией сдаются по профилю патологии (например, при хроническом пиелонефрите потребуется анализ мочи, а после перенесенного ОРВИ - общий анализ крови.). "Годность" анализов 10-14 дней. Результаты анализов отражают состояние организма и определяют возможность вакцинации.

В каком случае ребенку нельзя ставить прививку от гриппа?

Е.В.: Вакцинация противопоказана тем малышам, у кого на момент ее проведения имеются признаки острых заболеваний, либо обострение хронических, и детям, имеющим аллергию на компоненты вакцины.

Как вакцинировать аллергичного ребенка? Какие анализы сдать для выявления реакции?

Е.В.: Детей, имеющих аллергию, прививают с подготовкой противоаллергическими препаратами - обычно их принимают за 3 дня до вакцинации, в день вакцинациии и 3 дня после вакцинации. Анализы для выявления аллергии не сдаются. Перед вакцинацией врач выясняет, на что ранее у ребенка были реакции. К примеру, вакцина против гриппа содержит следы куриного белка - соответственно детям с аллергией на него вакцина противопоказана.

Можно ли прививать часто болеющих детей?

Е.В.: Часто болеющим детям вакцинация как раз показана - поскольку в силу своих иммунологических особенностей они и составляют группу с наибольшим риском осложнений при гриппе.

Об аллергии Все об аллергии у вашего малыша