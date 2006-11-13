Очкарик очкарика…

…Не только отличники, которые изо дня в день сидят, уставившись в книжки, теряют зрение. Доцент кафедры глазных болезней педиатрического факультета РГМУ Н. В. МАКСИМОВА утверждает, что, глядя в глаза новорожденного, уже можно предсказать, грозит ли ему близорукость.

В группу риска входят, прежде всего, дети близоруких родителей. Причем, если близорукость и у папы и у мамы, вероятность того, что она появится у ребенка, очень большая.

Большинство младенцев от природы дальнозоркие. И это норма. Если у годовалого ребенка дальнозоркость +1, а не +3 диоптрии, как положено, в будущем он может стать близоруким.

Кандидаты в очкарики и те, кто часто болеет ОРЗ, гриппом, пневмонией, кто страдает аллергией. От болезней нарушается обмен веществ, кровоснабжение глаз, меняется структура склеры. Она становится податливой, при зрительной нагрузке растягивается.

Пять золотых правил профилактики

Хотите, чтобы ваш ребенок видел всю жизнь хорошо? Или, если ему суждено надеть очки, чтобы случилось это как можно позже (чем раньше проявится близорукость, тем хуже у нее прогноз)? Тогда соблюдайте 5 золотых правил профилактики:

1. Почаще давайте глазам отдых. Если у ребенка хорошее зрение, он должен делать перерыв в занятиях через каждые 40 минут. Если уже слабая близорукость — каждые полчаса. Отдохнуть 10–15 минут значит не сидеть перед телевизором, а побегать, попрыгать, посмотреть в окно, сделать гимнастику для глаз.

Как ни печально для школьника, но смотреть телевизор он может только в выходные дни, когда нет уроков. Пять часов напрягать глаза в школе (уроки физкультуры и пения не в счет) да два-три часа дома это нагрузка, которую не может выдержать растущий глаз. А близорукость особенно быстро развивается от 7 до 9 лет и от 12 до 14 лет в переходном возрасте.

За компьютером школьник может проводить не больше 15–20 минут в день. Если работу за это время не выполнить, ее надо разбить на части, и через каждые 15 минут делать для глаз перерыв.

2. Книжку или тетрадку держите на расстоянии 40 см от глаз. При нем меньше всего деформируется глазное яблоко. Замерьте это расстояние и покажите своему чаду, как он должен сидеть.

3. Закаляйте ребенка, чтобы он как можно меньше болел. Пусть занимается спортом бегает, плавает, играет в теннис… Все виды, где нет травм головы, для глаз хороши. А травмы головы могут ухудшить уже существующую близорукость.

4. Кормите полезными для глаз продуктами: творогом, кефиром, отварной рыбой, говядиной и говяжьим языком, индюшкой, крольчатиной, морковкой и капустой. Давайте ему чернику, бруснику, клюкву. И обязательно зелень: петрушку, укроп…

Для глаз полезны поливитамины с микроэлементами, препараты кальция кальций с витамином D, с фосфором.

5. Не учите детей читать раньше 5 лет, не отдавайте их в 6 лет в школу . Цилиарная мышца, которая обеспечивает хорошее зрение, окончательно формируется к 7Ц8 годам. Среди тех, кто пошел в первый класс в 6 лет, в 3 раза больше близоруких, чем среди школьников, которые пошли в первый класс в 7 лет.

Не сажайте малышей перед телевизором раньше 3 лет, только к этому возрасту зрение у детей становится нормальным, равным «единице». Не позволяйте играть на компьютере раньше 8 лет.

Носить ли очки?

Многие родители считают, что очки, которые прописал ребенку врач, в самом начале развития близорукости носить не надо. Пусть якобы глаз тренируется, когда смотрит вдаль.

На самом деле очковая коррекция не способствует развитию близорукости. Наоборот, когда ребенок все время щурится, напрягает глаза оттого, что видит плохо, близорукость у него прогрессирует быстрее.

Если врач разрешил читать и писать без очков, но прописал их для дали, очки надо надевать, и когда смотришь на школьную доску, и когда идешь в театр, и когда сидишь у телевизора.

Чем лечат близорукость?

Близорукость вылечить нельзя. Но когда у детей начинает портиться зрение это может быть еще так называемая ложная близорукость: всего лишь ослабление цилиарной мышцы. Ложную близорукость вылечить можно. Главное вовремя ее застать, пока она не превратилась в настоящую. Вот почему так важно регулярно проверять детям зрение.

Но даже если уже началась близорукость необратимая, ее развитие можно приостановить, чтобы зрение не ухудшалось быстро.

Сейчас есть хорошие методики лечения близорукости. Это и магнитотерапия, и лазерное лечение, пневмомассаж и специальные очки, которые массируют глаза и улучшают работоспособность цилиарной мышцы. Есть физиотерапия, рефлексотерапия — это воздействие на те точки кожи тела, которые связаны с органом зрения. Только в классической рефлексотерапии, которая была известна медикам еще 5 тысяч лет назад, на точки воздействуют иглами или прижигают их полынными сигарами, а в электропунктуре микродозами тока.

Гимнастика для усталых глаз

Гимнастику для глаз и массаж нужно делать каждый день в перерыве между занятиями. Они снимают зрительную усталость, улучшают кровообращение и нормализуют глазное давление.

Ведите боковыми поверхностями больших пальцев от крыльев носа к углам глаз и, не отрывая рук, до начала бровей и по бровям до их конца — 18 раз.

Массируйте глазные яблоки через веки от внешних углов глаз к внутренним, слегка надавливая — 18 раз.

Сделайте на оконном стекле фломастером метку диаметром в 3 мм на уровне глаз. Отойдите от окна на 30 см и смотрите 5 секунд на метку, 5 секунд вдаль на вид за окном. И так 3–5 минут. Если прописаны очки, делать это упражнение надо в очках. Это тренировка для глазной мышцы.

Нарисуйте на большом листе бумаги круг диаметром 50 см. Через его центр проведите две линии, перпендикулярные друг другу.

Повесьте круг на стену. Отойдите на удобное расстояние. Ведите взглядом от центральной точки сначала влево, потом вправо по горизонтали. Затем вверх до конца, вниз. От нижней точки делайте круговые движения вправо до конца, влево до конца «рисуйте» взглядом восьмерку. В первый день проделайте это упражнение 2 раза. Каждый день добавляйте по одному разу.

Доведите гимнастику до 6–8 движений подряд. Вертеть головой во время гимнастики нельзя. Месяц делайте, две недели перерыв. И так всю жизнь.