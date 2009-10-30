Гиперактивность детей и консерванты

Красители и консерванты, используемые пищевой промышленностью, могут негативно влиять на настроение и поведение детей. К такому выводу пришли английские учёные из исследовательского центра по изучению астмы и аллергии. Речь о, так называемом, синдроме гиперактивности.

Заболевание это своеобразное — видимых изменений мозга при нём нет. Но вот, его функционирование нарушается весьма ощутимо. Дети с таким синдромом становятся просто неуправляемыми. Они, как будто, не слышат ни родителей, ни педагогов, ни сверстников. И, естественно, не реагируют на них, живя в бешеном и бестолковом ритме.

Всё это сопровождается немотивированными приступами неадекватного поведения, которые часто сопровождаются агрессией. Будучи очень моторными — неусидчивыми, подвижными, капризными — они изводят учителей и друзей.

Все симптомы часто начинаются в раннем детстве. Но главные проблемы возникают, когда ребёнок идёт в школу. Ему труднее учиться, у них обычно жуткий почерк, неправильная речь. Они не могут сосредоточиться на учёбе. К подростковому возрасту гиперактивность нередко уходит, но неспособность к учению обычно сохраняется. У 15-20% эти симптомы остаются и во взрослой жизни.

Психологи обнаруживают у таких детей склонность к асоциальным действиям и другим расстройствам настроения. По разным данным, гиперактивность встречается у 2-20% школьников. Такой разброс понятен: не всем активным детям хочется «пришивать» почти психиатрический диагноз.

Врачи изучали влияние нескольких искусственных пищевых красителей и одного консерванта на гиперактивность детей, по заказу английского правительства. И, что очень важно, правительство признало результаты исследования объективными. Такое случилось впервые.

До этого медики, родители и общественные организации тоже обвиняли пищевые добавки в способности провоцировать гиперактивность у детей. Но, правительственные органы всегда держали сторону производителей питания, которые ссылались на недостаточность научных данных по этому вопросу.

Согласитесь, такая презумпция невиновности «пищевых добавок» выглядит весьма странной: вину их должны доказывать потребители, а в это время производители подобных продуктов будут травить пищевыми добавками весь мир, включая и детей. Дело в том, что существующая система регистрации добавок явно недостаточно изучает их безопасность. А в отношении того, что они могут стимулировать гиперактивность у детей, вообще никаких испытаний не проводится.

Запрет на многие добавки приведёт к огромным потерям в пищевой промышленности, и агрессивная политика пищевиков в общем, понятна. Есть своя логика и в позиции правительств, традиционно их поддерживающих: вред от добавок редко бывает сиюминутным, обычно, он подобен долгосрочным «перспективам». И разбираться с ним придётся не работающим правительствам, а уже следующим поколениям чиновников.

Исследователи полагают, что, если подозреваемые добавки убрать из продуктов, это состояние будет встречаться в три раза реже. Кстати, от этого была бы не только психиатрическая польза. Многие из «гиперактивных» добавок вызывают аллергические и подобные им реакции.

Вот список этих «героев», чьи имена начинаются на букву «Е»:

красители — Е102 (Тартразин), Е110 (Жёлтый закат), Е122 (Кармуазин), Е124 (Понсо 4R) и консервант — Е211 (Бензоат натрия).

Применяются они все очень широко и в самых разных продуктах.

Пользуясь этим списком, вы можете попробовать подобрать для своего ребёнка питание, которое не будет способствовать гиперактивности. Но, поверьте, это будет непросто. Достаточно привести только один факт: почти все газировки содержат бензоат натрия (Е211).

Чтобы понять масштабы экспансии «гиперактивных» добавок в детские продукты, приведём данные исследований, проведенных в Великобритании фирмой Oiganix.

Красители использовались в:

78% детских десертов,

42% детских молочных коктейлей,

93% детских конфет,

18% батончиков-мюсли,

24% детских сыров,

23% детских завтраков,

14% сухофруктов,

41% напитков для детей,

32% чипсов и прочих несладких снеков.

Думается, в России таких продуктов — не меньше...

Статья найдена ю-мамой лисец® на сайте oum.ru.