Новый год без стрессов и болезней: как подготовить ребенка к празднику

Когда я вспоминаю о новогодних праздниках своего детства, волей-неволей всплывает неприятная картина: полночь, бьют куранты, взрослые встают с бокалами перед телевизором, и тут я (ребенок лет пяти) начинаю плакать. Рыдаю навзрыд и не могу успокоиться. Кое-как пересидев застолье, родители уводят меня домой, но плач не прекращается. Он как будто существует против моей воли, я сама ему удивляюсь.

Современные праздники становятся все насыщеннее в плане возможностей. Родители коллекционируют билеты на елки, уверенные в непременной радости детей. Большинство детей с удовольствием сократили бы праздничное мероприятие до раздачи подарков: посмотрел на елку, подарок взял и ушел. Ритуал нужен и важен в большей степени родителям, а не детям. В раннем детстве ребенок и так живет в атмосфере праздника. У него еще очень мало настоящих «взрослых» дел и ответственности. В силу возрастных особенностей дети считают, что заниматься нужно только приятными делами. Им не всегда понятно, почему родители так серьезно относятся к ожиданию Нового Года: всего лишь очередное веселье и подарки, к получению которых – опять же, в силу возраста – они, в общем-то, привыкли. Ребенку весело на празднике? - так ему и дома не грустно. Родители часто перебарщивают с нагнетанием праздничного настроения, они заранее готовят ребенка к чему-то особенному, но объяснить важность события могут только себе. Это они ждут отдыха – от работы. Ждут развлечения, выхода «в люди». Это для взрослых праздники – прецедент.

Что такое стресс? Это психический механизм защиты внутреннего мира ребенка, когда привычный ход вещей нарушается любым нововведением для психики малыша.

Для маленького ребенка, живущего в череде приятных событий, КАЖДОМУ из которых он придает большое значение (визит бабушки, интересная прогулка, игра со сверстниками, вечерние игрища с папой), новогодние праздники не являются чем-то исключительным, зато, благодаря неумелым действиям родителей, могут стать настоящим стрессом.

Когда начинать психологическую подготовку к празднику?

Для ребенка до трех лет психологическая подготовка имеет небольшое значение. Мастерите новогодние поделки, чаще повторяйте «Скоро Новый Год!», познакомьте с Дедом Морозом и Снегурочкой – почитайте сказки про них. Не акцентируйте внимание на предстоящих событиях (утренники, подарки) – ребенок в этом возрасте не понимает значения слов «скоро» и «потом». Вернее, он может их понимать (если ему уже больше полутора лет), но, согласитесь, трудно привыкнуть к мысли, что подарок или веселый праздник будет потом. Зачем о нем вообще тогда говорить. Обойдитесь абстрактным понятием «нового года» - создавайте атмосферу.

Детей постарше подготавливают к празднику заранее – с начала декабря. Вы можете совместно зачеркивать на календаре дни, чтобы ребенок видел, как месяц тает, приближая праздник. Заранее начинайте мастерить поделки с новогодним уклоном: строим новогодний лес с елочками, Дедом Морозом и прочими зайцами, вырезаем снежинки, делаем новогоднюю газету. Разговоры о подарках деликатно уводим в сторону. Подумайте, какой утренник подойдет именно вашему ребенку в данный момент: нравятся ли ему шумные хороводы, или лучше обойтись просмотром спектакля.

Внимательно отнеситесь к индивидуальным особенностям своего ребенка, вы должны точно знать, сколько Нового Года он способен в себя вместить, и тогда праздник будет здоровым и радостным для всей семьи.

Как избежать стресса при подготовке к праздничному утреннику

Не преувеличивайте важность мероприятия. Рассказывайте о нем спокойно, выделяйте приятные моменты – расскажите о том, как будет украшен зал, елка, какой красивый костюм вы придумали. Ни в коем случае не давайте понять ребенку, будто от него ждут чего-то особенного. Не успокаивайте его специальными фразами («все будет хорошо, не бойся!»), они заставят его задуматься, что повод для страха все-таки есть.

Если ребенок уже хорошо говорит и проявляет недюжинные творческие способности – все равно не нагружайте его стихами, стремясь выставить свое чадо вундеркиндом. Не подсовывайте длинные и сложные стихи даже в том случае, если он способен их вызубрить. На утреннике ситуация будет непредсказуемой. Бывает, что самые активные и ничего не боящиеся дети вдруг забывают слова и чувствуют себя при этом плохо. Публичное выступление – это очень тяжело, и это всегда принуждение. Незрелая психика может внезапно отреагировать вразрез с родительскими ожиданиями.

Тихого и стеснительного ребенка готовим к утренникам, рассказывая ему… о нем. О красоте костюма, возможности побегать, попрыгать вокруг елочки, понаблюдать за сверстниками, все потрогать и изучить самому (и никто не отберет, не будет мешать). Активному, легко «воспламеняющемуся» ребенку рассказываем об остальных участниках праздника, чтобы он не концентрировался на себе и не требовал к себе безраздельного внимания. Пусть он услышит о том, какие чудесные костюмы будут у других детей, какие персонажи участвуют в спектакле.

Если ребенок учит стишок – нарисуйте ему этот стишок на бумаге в виде картинок. Передвигаясь от картинки к картинке, учите слова. Ребенок обязательно вспомнит эту картинку в нужный момент, особенно если вы повторите стишок перед сном за ночь до события. Еще один способ: во время разучивания стиха играйте в мяч – кто поймал, говорит следующую строчку.

Забудьте о критике. Такие страшные фразы как «все дети будут рассказывать стихи, а ты нет», «всем подарят подарки, а тебе нет» ничуть не стимулируют ребенка. Он не будет плакать от стыда и вести себя лучше. Подобная критика вызывает внутренний протест. И уж тем более нельзя наказывать ребенка, обещая лишить его подарка, если он не захочет рассказывать стихотворение или надевать праздничный костюм. Оставьте его в покое. Возможно, следующий утренник будет удачнее.

Для детей до трех лет самым подходящим новогодним праздником будет домашняя елка, утренник в детском саду или школе развития, то есть камерные елки, где создается воистину душевное настроение. В последнее время многие мамы приводят на общественные елки детей, которым не исполнилось даже года. Психологи предупреждают: праздничные мероприятия – это всегда стресс. Поставьте себя на место ребенка: неокрепшая психика еще не способна адекватно воспринять такое количество впечатлений. Последствия могут проявиться не сразу, а через день – плохой сон, плач по вечерам, испуг, отказ от еды. Представьте себе, что такое психическая незрелость: это чистый лист. У вас, как взрослого человека, существует багаж воспоминаний, пережитых волнений. У ребенка всего этого нет, он только начинает расширять свой эмоциональный мир. Ваше фанатичное стремление как можно раньше приобщить его к «модным» посещениям общественных елок может обернуться непредсказуемыми последствиями. Которые, как уже было сказано, проявятся не сразу, а постепенно. Мамы часто говорят: «мне нужно, чтобы ребенок понял, ЧТО ТАКОЕ Новый Год!» Так покажите ему ОДИН праздник – и он обязательно поймет. Иначе у него в голове все смешается, не получится целостного представления.

Экскурс в психологию развития: границы огромного мира ребенок осознает постепенно. Сначала он 9 месяцев был в тесной утробе, затем – в коляске, кроватке, слинге. Потом ребенок понимает, что мир немного шире, и к году он чувствует его в пределах комнаты/квартиры. Исходя из этого, он гораздо лучше воспримет камерный праздник, происходящий в маленьком помещении, где его внимание не будет рассеиваться.

И обязательно признайтесь себе: вам просто очень скучно сидеть дома. Это ваши детские воспоминания гонят вас в шумную толпу вокруг елки. Но решать свои проблемы за счет психики ребенка нехорошо, и в какой-то степени даже преступно. Дети расходуют себя всерьез. Потому что верят происходящему на все сто. И батарейки быстро садятся.

До трех лет ребенок воспринимает Деда Мороза как чужого дядьку с бородой, который еще и громко разговаривает. В этом возрасте детям показывают кукольный спектакль с участием Снегурочки и Деда. Или вообще обходятся без них.

Психологи утверждают: первый сознательный праздник ребенок способен «переварить» только в три года. Три-четыре года – это особенный возраст, когда ребенку становится мало мамы, мало своего дома, родственников. Ему нужно что-то еще. Он уже может адекватно воспринять новогоднее представление в шумной компании. Совет: постарайтесь, чтобы утренники были разнообразными, делайте упор на качество, а не количество. Деды Морозы и Снегурочки не должны троиться в глазах. Пусть одна елка будет «хороводной» с Дедом Морозом, на другой покажут только спектакль или развлекут только сказочные персонажи без Деда Мороза. Чудо должно быть качественным, Приглашать Деда на дом рекомендуют детям не ранее 4-5-летнего возраста. И тогда будьте готовы объяснять ребенку: почему домой пришел один дед (веселил, уделял индивидуальное внимание), а на утреннике зажигает совсем другой (не садит на коленки, не общается только с ним).

Количество новогодних праздников, которое способен осознать ребенок, равняется его возрасту : в годик будет достаточно домашней елки. Не забудьте, что домашний праздник – это тоже огромное впечатление, если вы отмечаете его дома с ребенком. У него собьется режим, он не сможет быстро уснуть из-за канонады за окном, и ну просто наверняка пересмотрит телевизор и напробуется неправильной еды. Все это кирпичиками выкладывает дорожку к эмоциональному расстройству. В два года ребенку можно устроить две елки: дома и в школе развития (в мини или обычном детсаду). В три года добавляют общественную елку в кукольном театре, а в четыре плюсом к утренникам в театрах приглашают Деда Мороза и Снегурочку на дом. Для избежания перегруза эмоциями не устраивайте сразу две елки в неделю. Ребенок каждый раз должен быть эмоционально готов к чему-то новому.

«Предпраздничные» болезни

Какие подводные камни ожидают родителей перед праздниками? Конечно же, неожиданные болезни ребенка. Почему они возникают – попробуем разобрать причины.

Ребенок чувствует, что внимание родителей куда-то утекает. Взрослые озабочены приближающейся концовкой года, подведением итогов (не всегда приятных), думами о подарках, корпоративках, о «нет денег» и «нет настроения»… Ребенок срочно привлекает к себе внимание, концентрируясь на своих ощущениях – и ощущения возрастают. У детей очень отзывчивый организм. Сказано – сделано, вот и заболел.

Как избежать? Спокойствие, только спокойствие. Чаще выплескивайте свои эмоции «налево», выговаривайтесь подругам и друзьям, старайтесь находить рациональные решения для проблем. Не показывайте детям свою озабоченность предстоящими праздниками, не давайте ему понять, что праздник – это нечто, забирающее ваши силы.

Джон Грэй, семейный психотерапевт, автор книги «Дети Индиго» и цикла «Марс и Венера» считает, что наш организм, получив сигналы мозга о предстоящей радости, запускает программу самоочищения. Когда еще мы заполняем душу и мысли светом, как не перед праздниками или отпуском? По идее так надо жить всегда, чтобы быть физически здоровым. Сигналы о позитивном будущем получены, организм начинает бурно избавляться от токсинов. Человек заболевает. Если у него уже были какие-то скрытые недуги – они срочно вылезают наружу. Организм изгоняет все плохое, заряжаясь позитивной энергией, идущей от хозяина. Именно поэтому люди заболевают перед радостными событиями. Ребенок чувствует воодушевление, идущее от матери, с которой у него очень сильная психическая и духовная связь. И тоже заболевает перед своим днем рождения или новогодьем. Часто возникает синдром однодневной болезни: у ребенка неожиданно поднимается высокая температура, но через день-два никаких следов болезни не будет. Что это было? Как раз то самое. Реакция на чрезмерную радость.

Как избежать? Если ребенок уже заболел, помните, что такие предпраздничные болезни – они, по сути, очень позитивны. Примите их как данность. Конечно, нет ничего хорошего в том, что ребенок пропустит все утренники. С другой стороны, эти болезни могут быть гарантией хорошего самочувствия на долгие месяцы и годы. Если вы боитесь, что ребенок заболеет – отставьте плохие мысли! Будьте спокойны и уверенны. Читайте главу ниже о планировании проблем.

Ребенок НЕ ХОЧЕТ участвовать в новогоднем празднике. Возможно, вы заранее прогрузили его душераздирающими картинками, преувеличив его участие в утренниках, пообещав выдать костюм и стишок. Ребенок тревожится и заболевает, чтобы избежать неприятных событий.

Как избежать? В преддверие праздника говорите с ребенком только о прекрасном. Рассказывайте сказки, обсуждайте сказочных персонажей, придумывайте костюм. Забудьте о любом психологическом давлении.

Зима только-только началась, температуры нестабильны , как следствие – иммунитет снижается, простуды наступают.

Как избежать? Начните закалять ребенка заранее – с осени, а лучше с лета. Обливайтесь прохладной водой, ходите босиком, приучайте организм к холоду. Повышайте иммунитет – не давайте ребенку пищу, которую ему не положено употреблять по возрасту. Применяйте ароматерапию: вместо иммуномодуляторов в периоды эпидемий гриппа пользуйтесь эфирными маслами эвкалипта, лаванды, пихты и чайного дерева. Они атакуют вирусы и стимулируют иммунную реакцию. Нанесите несколько капель масла на салфетку и положите ее на батарею. Либо пользуйтесь аромалампой. Пару капель хвойного масла капните ребенку на шапочку.

Если ребенок заболел и пропустил утренники – постарайтесь устроить ему домашний праздник. Пригласите Деда Мороза и Снегурочку на дом, сейчас есть такая возможность на любой кошелек. Возможно, болезнь перестанет быть заразной до окончания утренников, и вы еще успеете посетить хотя бы одну елку.

Как определить, заразный ребенок – или уже нет?

Отвечает московский врач-педиатр Андрей Соколов (информация с сайта asdoctor.ru): Обычно, чем больше времени прошло от начала заболевания, тем менее “заразен” болеющий или переболевший человек. Инкубационный период - скрытый период, когда микроб уже попал в человека, но болезнь еще не развилась. Началом инкубационного периода можно считать момент контакта с уже зараженным человеком (продуктом и т. п.). Инкубационный период заканчивается с появлением первых симптомов (жалоб). Срок инкубационного периода, - это ответ на вопрос “Как долго волноваться заболеет ли человек после контакта с инфекцией?”. Во время инкубационного периода можно избавиться от волнений, если сдать анализы - выяснить, проникли или не проникли микробы в организм. Про всех микробов узнать нельзя. Из перечисленных в таблице заболеваний во время инкубационного периода у человека можно обнаружить микробов, вызывающих коклюш, дифтерию, туберкулез, гепатит А, дизентерию, сальмонеллез, КИНЕ (другие кишечные инфекции “неясной этиологии”).

Заболевание Инкубационный период. Болезнь может проявиться через ... дней (указан минимальный и максимальный срок инкубационного периода). Начало “заразного” периода (когда человек начинает заражать других). День, считая от начала заражения (инкубационного периода). “Заразен” ли во время болезни и далее. Указан только “заразный” период или продолжение “заразного” периода. “Заразен” после собственного выздоровления - исчезновения жалоб (симптомов) период, в который можно заразить других (заразный период) Краснуха от 11 до 24 дней с 7 дня от заражения весь период сыпи + 4 дня Корь от 9 до 21 дня с 5 - 18 дня весь период сыпи + 4 дня Ветрянка от 10 до 23 дней с первых жалоб (симптомов) весь период сыпи + 5 дней Скарлатина от нескольких часов до 12 суток с первых жалоб (симптомов) первые дни болезни не заразен Коклюш от 3 до 20 дней с 2 - 18 дня 1 неделя болезни = 90-100% “заразности”, 2 нед = 65%, 3 нед = 35%, 4 нед = 10% более 4 недель Дифтерия от 1 часа до 10 дней с началом болезни - первыми симптомами (жалобами) 2 недели более 4 нед, “носительство” более 6 мес Эпидемический паротит (свинка) от 11 до 26 дней за 1 -2 дня до первых жалоб (симптомов) до 9 дней не заразен Туберкулез от 3до12 недель с первых жалоб (симптомов) всегда, но в разной степени ОРЗ, ОРВИ (риновирусы, грипп, парагрипп, паракоклюш, аденовирусы, реовирусы, респираторно-синтициальные вирусы) от нескольких часов до 15 дней за 1 -2 дня до первых жалоб (симптомов) до 10 дней до 3 недель, более 50 дней - в зависимости от возбудителя. Полиомиелит от 3 до 35 дней с 1,5 дня 3 - 6 Недель “Легкие” кишечные инфекции - КИНЕ (ротавирусы, криптоспоридии, пищевые отравления) от 1 часа до 12 дней с первых жалоб (симптомов) 5 дней, недели - в зависимости от возбудителя 20 - 30 дней, недели, месяцы, - в зависимости от возбудителя. Гепатит А от 7 до 45 дней с 3 - 23 дня весь период желтухи, 1мес Месяцы Гепатит Е от 14 до 60 дней с 7 - 30 дня весь период желтухи, 1мес Месяцы Дизентерия от 1 до 7 дней с первых жалоб (симптомов) весь период болезни 1-4 нед, месяцы Сальмонеллез от 2 часов до 3 дней с первых жалоб (симптомов) весь период болезни 3 недели, далее более года 1-5%

Планирование проблем – национальная привычка

Психологи говорят, что планированием проблем увлекаются только русские люди, это национальная традиция. Проблемы не рассматриваются как варианты, не учитываются на всякий случай – их скрупулезно планируют как данность. «Мы обязательно заболеем к празднику, мы всегда болеем!», «У нас обязательно все сорвется!» - сколько раз вы слышали подобные возгласы от себя и окружающих? Люди ошибочно считают, что, настраиваясь на проблемы заранее, они себя на самом деле оберегают от них. Чтобы потом не выглядеть «дураками», иметь законный повод для гримасы Кассандры: «Ну вот, я так и знал, я же всем говорил – помнишь, давеча я тебе говорил, что мы заболеем?» Интонации при этом могут быть даже победными.

Все дело в накопившейся усталости: вам и не хочется никаких праздников. И тяготит мысль о том, что ребенок ждет чуда, и у всех, вроде как, дети коллекционируют подарки и елки… Вы никому ничего не должны. Ребенок будет рад одной-единственной камерной елке, а исключительную важность дорогих подарков можно оспорить за одну минуту. Подавляющее большинство подарков и билетов на новогодние елки родители покупают для себя, чтобы компенсировать свои личные потребности в новых впечатлениях, общении, в лечебном эффекте шоппинга. Если вам не по душе праздничная суета – акцент на слове «суета» - расслабьтесь и получайте удовольствие от выходных дней. Иначе ваше напряжение обязательно упадет на вас же – или, что хуже, на ребенка.

Ученые предупреждают, что, единожды попав под влияние стресса, мы потом становимся все более уязвимыми для новых его атак. Отсюда вывод: родители должны сделать все, чтобы знакомство со стрессовой ситуацией для их чада наступило как можно позже. И тогда любые детские праздники останутся в воспоминаниях ребенка маленьким чудом.