Лечим простуду гимнастикой!

Вы думаете, если у вашего малыша насморк, значит, ребенка надо укладывать в постель? Нет, врачи теперь говорят, что при любой болезни, но не при температуре сорок, конечно, надо минимум лежать, а максимум двигаться. Поэтому «простуду» можно вылечить не только горячими ножными ваннами и чаем с малиной, а еще и… гимнастикой.

В горле «запершило», из носа потекло, а через два дня появляется кашель. Это отек, который поразил слизистую носа, затронул и бронхи. Ребенку стало тяжело дышать. А тут еще мокрота, которую воспаленное лимфоидное кольцо носоглотки щедро выделяет день и ночь, стекает по бронхиальному дереву вниз. Если ребенок лежит, мокрота застаивается, не откашливается, микробы в ней размножаются, вот уже и до воспаления легких недалеко.

Но дети интуитивно чувствуют: не надо лежать. И как только температура снижается, а высокой она бывает при ОРЗ от силы день-два, они сразу начинают скакать по постели. И правильно делают. Во время прыжков и беготни малыши интенсивнее дышат, получается своего рода аутомассаж. Бронхи при этом освобождаются от мокроты, кашель быстрее проходит и осложнения непоседам не грозят.

В первый же день после снижения температуры можно начать делать лечебную гимнастику. Вот упражнения для детей 3–4 лет.

«Солдатским шагом». Спокойная ходьба по комнате с переходом на маршировку. Высоко поднимаем ноги, согнутые в коленях. Дышать при этом надо через нос, ровно держать спинку. Время выполнения — 1 минута.

«Самолетик». Бег с разведенными в стороны на уровне плеч руками. При этом ребенок тянет звук «у-у-у». За 10–15 секунд до окончания бега темп постепенно замедляется. Время выполнения — от 10–15 секунд на первом занятии до 1 минуты в последующих.

«Тикают часы». Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо — «тик», наклон влево — «так». Спинка не сутулится, слова произносятся громко. Упражнение выполняется 4–5 раз.

«Косец». Имитируем движения косца. «Косим» и справа и слева. При выдохе произносим звуки: «жух!» Выполняем упражнение по 3–4 раза с каждой стороны.

«Уж». Два раза проползаем под стулом.

«Кто как говорит». Ребенок сидит на стуле, руки — на коленях. Показывает, как жужжит жук: «ж-ж-ж», поет петушок: «ку-ка-ре-ку», лает собака: «гав-гав-гав». По 2–4 раза.

«Дует ветер». Сидя в той же позе, дует: «фу-у-у», сначала тихо, потом сильно.

«Воздушный шарик». Надувает воздушный шарик. Вдох через нос. На первом занятии делаем не больше 3–4 выдохов.

Не обязательно разучивать сразу все упражнения. Можно выполнять каждый день три-четыре, а потом менять их, чтобы гимнастика ребенку не надоела.

Детям постарше добавьте упражнения:

«Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки над головой сцеплены в замок, при наклоне туловища вперед одновременно опускаются и руки, ребенок на выходе произносит «ух!». Выполняется 2–5 раз.

«Велосипед». Лежа на спине ребенок имитирует езду на велосипеде. Движения выполняются 2–6 раз.

«Плывем брассом». Лежа на животе и приподняв голову, делаем круговые движения руками, как при плавании брассом, 2–6 раз. Дыхание произвольное.

Если после гимнастики хочется откашляться, значит, цели она достигла.

Скорейшего вам выздоровления!



