Остеопатия: методика и показания к применению у детей

Для контроля над нашим здоровьем используется мощный арсенал: лекарственные препараты и медицинские методики, инновационные технологии и достижения генной инженерии.

К сожалению, выявление заболеваний и лечение традиционными способами не всегда приводит к выздоровлению и помогает контролировать течение хронических недугов.

Между тем, в нашем организме заложен потенциал для самовосстановления, необходимо лишь задать ему правильное направление. Именно этими вопросами занимается молодая отрасль альтернативной медицины — остеопатия, официально разрешённая Минздравом к применению в России.

Поговорим о воздействии на незрелый детский организм новых методик.

Простым языком об искусстве управлять здоровьем

Подход остеопатии к диагностике и лечению заболеваний основывается на том, что наш организм — единая система, структуры которой постоянно колеблются относительно друг друга в определенном ритме. Едва уловимые вибрации создаются движением жидкостей в организме: крови по кровеносным сосудам, лимфы, спинномозговой жидкости и других.

При возникновении болезни заданный Природой здоровый ритм сбивается, ведя к застою жидкостных потоков. Что при этом происходит? Развивается болезнь с нарушением функции. При этом орган или ткань меняется: может увеличиваться или уменьшаться в размерах, менять форму или структуру. Возникшие изменения на одном уровне (органе, ткани) приводят к сбою работы организма в целом.

В чём состоит задача остеопата?

При помощи рук (единственный рабочий инструмент) и специальных техник выявляет причину на ранних стадиях заболевания. Затем устраняет причину — тканям возвращается нормальная подвижность и улучшается кровоток.

Остеопат применяет щадящие методики с исключением рывков и амплитудных движений. На организм оказывается мягкое и бережное воздействие для освобождения блоков и запуска механизмов самовосстановления.

Остеопатические практики вовсе не исключают применения лекарственных средств или общепринятых медицинских технологий для лечения заболеваний.

Наоборот, остеопатия и традиционная медицина — два успешных взаимодополняющих подхода к выздоровлению и контролю над здоровьем.

«Вычисляем» правильного остеопата

Чтобы достигнуть хороших результатов, специалист должен обладать глубокими знаниями анатомии, физиологии и биохимии.

Практикуют остеопатию врачи: ортопеды, ортопеды-хирурги или неврологи. Обязательное условие: доктор должен пройти дополнительное обучение (кроме основного) в государственном остеопатическом центре. После окончания учебы врачу выдается сертификат о получении профильного образования.

На заметку

Прежде чем довериться врачу-остеопату, убедитесь, что его имя имеется в официальном Регистре остеопатов России — список размещен в Интернете в свободном доступе. Помощь маленьким пациентам оказывает детский остеопат.

Сбалансированная работа организма с детства — залог здоровья на всю жизнь

Неокрепшие детские ткани чрезвычайно подвержены влиянию неблагоприятных и повреждающих факторов.

Имеется и положительный момент в юном возрасте: в отличие от взрослых, дети быстрее восстанавливаются, прекрасно поддаваясь воздействию остеопатических методик.

Однако благоприятный период ограничен — время работает против ребёнка.

Старайтесь не пропускать признаков, при помощи которых ваш малыш «рассказывает» о своем самочувствии. Обращаться к остеопату можно, начиная с первых дней жизни крохи.

Остеопат для грудничка: когда бежать к врачу?

Во время беременности и родов на кроху оказывается колоссальная нагрузка. Что происходит? В норме ближе к концу беременности малыш в матке занимает головное положение. Во время родов при прохождении по родовым путям у ребёнка смещаются кости черепа относительно друг друга — необходимое условие для рождения малыша.

К сожалению, на практике беременность и роды не всегда протекают гладко, что ухудшает и так непростые условия для рождения малыша. Например, при повышенном тонусе матки, неправильном положении плода, стремительных родах, повышенном артериальном давлении у мамы и многих других.

То есть даже при видимом благополучии возможно возникновение проблем, которые поможет устранить остеопат. Корме того, доктор заложит крепкий фундамент для здоровья ребёнка.

Проблемы со здоровьем у грудничка:

* Беспокойство, плач, вздрагивания, судороги, недостаточная активность, плаксивость.

* Нарушения сна: частые пробуждения, трудности с засыпанием, поверхностный сон, смена дня на ночь.

* Повышенный или пониженный тонус мышц.

* Трудности с кормлением и усвоением пищи: плохо берёт грудь и вяло сосёт, часто срыгивает, нарушено глотание, вздутие живота.

* Асимметрия конечностей, костей черепа и глаз.

* Ребёнок спит в одном положении (например, на спине) или голова повернута в одну сторону и немного откинута назад (мышечная кривошея).

* Частые вирусные и бактериальные заболевания: ОРВИ, бронхит, обструкция с нарушением дыхания.

* Любые травмы и оперативные вмешательства.

* Ребёнок, согласно возрасту, плохо приобретает двигательные навыки: удерживать головку, переворачиваться, сидеть, ползать, ходить.

* Малыш родился в неправильном положении. Например, в тазовом предлежании возможно недоразвитие тазобедренных суставов.

* Проблемы во время беременности и родов: отслойка нормально расположенной плаценты, травмы (наложение акушерских шприцов, переломы, вывихи), недостаток кислорода (гипоксия плода) и другие.

* Закупорка носослезного канала (дакриоцистит).

* Кесарево сечение. Во-первых, имеются причины, по которым врач выбрал такой вариант родоразрешения (например, гипоксия, тонус, кровотечение). Во-вторых, у крохи тяжело запускаются механизмы естественной перестройки организма к новым условиям жизни.

Грудничок здоров: нужен ли остеопат?

В первый год жизни — ответственный период, когда формируется костно-мышечная система. Малыш приобретает большинство новых навыков, которые пригодятся ему на протяжении всей жизни: учится ползать, сидеть, говорить, кушать самостоятельно и многое другое.

Остеопат поможет маленькому первооткрывателю мира:

* Создаст условия для правильного формирования прикуса, пазух носа, осанки.

* Укрепит иммунную систему, чтобы малыш меньше болел вирусными или бактериальными инфекциями.

* Нормализует работу пищеварительного тракта (профилактика кишечных колик, запоров) и многое другое.

Остеопат для дошкольника и школьника

Большинство проблем со здоровьем, с которыми ребёнок может столкнуться во взрослом возрасте — родом из детства.

Немаловажную роль играет то, как протекала беременность и роды. К тому же на неокрепший позвоночник оказывается колоссальная нагрузка (в школе, дома), в головной мозг поступает большой поток информации. Маленький непоседа испытывает стрессы и получает травмы.

Чем чревато? Нарушением в общем развитии и работе внутренних органов, снижением иммунитета, неправильным формированием костно-мышечной системы. Важно не упустить золотое время.

Должно насторожить:

* Частые вирусные и бактериальные инфекции: ОРВИ, гайморит, ангина, бронхит — нарушена работа иммунной системы.

* Храп во сне, дыхание через рот.

* Задержка в физическом, двигательном или психическом развитии. Аутизм.

* Нарушения в речевом развитии: согласно возрасту ребёнок не произносит определенное количество слов, не понимает обращённую к нему речь, «общается» с окружающими жестами, заикается.

* Проблемы со слухом или зрением.

* Неправильный прикус, ношение пластин или брекетов.

* Боли в суставах и/или по ходу позвоночника, изменение осанки (сутулость, искривление позвоночника), плоскостопие.

* Боли в животе, проблемы с пищеварительной системой (гастрит, язва, панкреатит).

* Головные боли, нарушенный сон (трудности с засыпанием, ночные кошмары, поверхностный сон).

* Травмы, даже если ребёнок хорошо себя чувствует, у него нет ушибов, ссадин, растяжений или переломов.

* Сниженная концентрация внимания, плохое усвоение программы обучения.

* Изменения поведения: вспыльчивость, неусидчивость, капризы, вспышки гнева, обидчивость, драчливость, озлобленность.

* Гиперреактивность: ребёнок не умеет ждать, не может усидеть на одном месте.

* Недержание мочи или кала.

Остеопатия — вовсе не панацея от всех болезней. Однако она помогает справиться со многими проблемами.

Подобно автомеханику, остеопат подкручивает «гайки», возвращая нашему организму заданную Матушкой Природой способность самостоятельно восстанавливаться. При сочетании методов остеопатического воздействия с традиционной медициной достигаются превосходные результаты. Болезни протекают легче, а выздоровление наступает быстрее.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

