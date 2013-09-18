Всё о синдроме внезапной детской смерти

Наверняка каждая мама хотя бы раз с тревогой прислушивалась к дыханию своего малютки, пока он спал в своей кроватке. Ведь только от одной мысли, что утром кроха может не проснуться, радостно лепеча, её сердце сжималось от страха. В чем же причина? Всё дело в синдроме детской внезапной смерти, о котором практически каждая мама наслышана.

Однако, к сожалению, недостаток правильной и достаточной информации порождает много слухов и кривотолков. Поэтому давайте оставим в стороне все эмоции и попробуем разобраться в том, что же все-таки представляет собой этот синдром и оправдан ли страх некоторых матерей.

Что такое синдром внезапной детской смерти?

Это быстрая, внезапная и необъяснимая смерть, которая наступила у абсолютно здорового малыша на первом году жизни. То есть никто не знает истинной причины произошедшего, а все высказываемые на этот счет теории умозрительны и бездоказательны.

Смерть может наступить где угодно — в коляске, кроватке, машине. Однако наиболее часто скоропостижно малыши уходят из жизни в ночные часы, поэтому синдром получил еще одно название — «смерть в колыбели».

Как часто встречается синдром?

Частота синдрома варьирует и зависит от страны рождения ребенка, однако по усредненной статистике ежегодно от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) из 1000 детей погибает 1-2 малыша. Наиболее часто СВДС встречается у мальчиков и детей первых трех месяцев жизни.

По статистике пик смертей приходится на тринадцатую неделю жизни. Тогда как по достижению ребенком шестимесячного возраста вероятность наступления внезапной смерти снижается в разы, а после 8-9 месяца жизни этот риск вообще сводится практически к нулю.

Когда говорят о СВДС?

Диагноз «синдром внезапной детской смерти» выставляется, если после посмертной экспертизы, а также изучения обстоятельств смерти и медицинской карты ребенка не выявлена истинная причина его неожиданного ухода из жизни.

Механизм развития

Конечно, точно сказать, почему и как развивается СВДС, никто не может. Однако некая закономерность исследователями всё же выявлена: как правило, малыши скоропостижно уходят из жизни во сне вследствие временной остановки дыхания (апноэ) либо нарушения сердечного ритма, вплоть до кратковременной остановки сердца. В норме при этих обстоятельствах ребенок просыпается, однако если он склонен к СВДС, этого не происходит.

В чем же причина? Дело в том, что малютка рождается с незрелыми жизненно важными системами (иммунной, нервной, вегетативной). Поэтому считается, что при возникновении определенных ситуаций (воздействии факторов риска), организм реагирует на них неадекватно, приводя к развитию СВДС.

Кроме того, в настоящее время существует еще несколько теорий возникновения синдрома, которые могут привести к апноэ или нарушению сердечного ритма:

* Недостаток серотонина в областях мозга, которые отвечают за дыхание, сердцебиение и кровяное давление во время сна. Однако невозможность в настоящее время определить уровень серотонина у живого ребенка не позволяет продвинуться дальше в исследованиях.

* Отсутствие гена Atoh1, что пока доказано только экспериментальным путем на мышах.

* Недосыпание матери в первом триместре беременности, когда происходит закладка органов и систем.

Однако и эти теории не до конца объясняют причину, а также обстоятельства скоропостижного ухода малыша из жизни в каждом конкретном случае.

На заметку маме

Даже у абсолютно здорового малыша на первом году жизни короткие паузы в дыхании на 12-15 секунд — вариант нормы. Тогда как если у него произошла остановка дыхания на 20 секунд и более, при этом сопровождаясь бледностью кожных покровов, вялостью и пониженным тонусом мышц, то это уже апноэ.

Факторы риска синдрома детской внезапной смерти

До сих пор они пока точно не установлены, однако многочисленные исследования свидетельствуют о том, что наиболее часто СВДС может развиться в следующих ситуациях:

* Сон ребенка на животе. Теория, которая объясняет, почему это происходит, такая: у малыша в положении лежа на животе, сужаются дыхательные пути и присутствует риск того, что он вновь вдохнет уже использованный воздух. Всё это ведет к тому, что ухудшается кровоснабжение головного мозга, а дыхательный центр перестает реагировать на увеличение углекислого газа в крови, приводя к временной остановке дыхания.

* Вероятность «смерти в колыбели» повышается если:

у братьев, сестер, а также родителей крохи в младенчестве отмечалась беспричинная остановка дыхания или сердца

в семье ранее кто-то уже погиб от СВДС

По всей видимости, имеется наследственная предрасположенность к синдрому.

* Совместный сон с мамой. Однозначного мнения на это счет нет. Одни считают, что он может привести к СВДС в случае, если нарушается комфортный сон крохи. Однако большинство медиков склоняются к мнению о том, что сон с мамой, наоборот, является профилактикой СВДС. Поскольку организм малютки очень чувствителен, благодаря чему он синхронизирует свое дыхание с материнским, а сердцебиение — с работой маминого сердца. Кроме того, близость матери позволяет ей быстро отреагировать на остановку дыхания и принять соответствующие меры.

* Лимфатико-гипопластический диатез. При этой аномалии конституции увеличиваются миндалины (носоглоточная и небная), нарушая дыхание через нос, что повышает риск наступления апноэ. Кроме того, уменьшается выработка надпочечниками глюкокортикоидов, что ведет к снижению резервных возможностей организма малютки.

* Отягощенное течение беременности (токсикоз, перенесенные инфекции), масса тела при рождении менее 2,5 кг и более 4 кг, недоношенность, многоплодная беременность приводят к тому, что нарушаются адаптационные механизмы организма ребенка.

* Прием алкоголя и употребление наркотиков (даже легких) матерью во время беременности или кормлении грудью нарушает закладку органов и систем, а также их созревание.

* Курение матери во время беременности или кормлении грудью, а также курение отца или близких родственников, проживающих вместе с малышом. Поскольку дымящаяся сигарета содержит окись углерода, которая повышает риск развития апноэ у крохи в пять раз.

* Искусственное вскармливание понижает иммунитет, повышает склонность к аллергическим реакциям, плохо влияет на работу желудочно-кишечного тракта. В результате нарушаются адаптационные механизмы организма крохи.

* Возраст матери менее 20 лет.

* Интервал между двумя беременностями менее одного года. В этом случае организм матери не успевает восстановиться. Поэтому присутствует вероятность того, что внутриутробно плод не получит всё необходимое для нормального развития.

* Наличие в кроватке спящего малыша мягких игрушек, пуховых одеял и подушек может привести к механическому закрытию его дыхательных путей.

* Темнокожие дети более с клоны к СВДС, нежели их белокожие сверстники.

* Холодное время года. Вероятно, это связанно с тем, что увеличивается риск заражения вирусными инфекциями, которые могут привести к развитию СВДС. Однако в этом случае очень трудно разграничить сам синдром и осложнения течения основного заболевания.

Как видите, список получится довольно обширным. Однако, к сожалению, в некоторых случаях фактор, который привел к развитию синдрома, так и остается невыясненным.

Почему смерть чаще наступает утром?

Недаром СВДС называют еще «смертью в колыбели», ведь в большинстве случаев малыши уходят из жизни в ночные часы, а точнее, ближе к утру.

Объясняется это очень просто: у любого здорового взрослого или ребенка ночью активизируется отдел нервной системы (парасимпатический), который понижает частоту дыхания и сердечных сокращений. Кроме того, в утренние часы уровень глюкортикоидов в крови уменьшается, что приводит к снижению резервных возможностей организма.

Для здорового ребенка это не представляет никакой опасности. Тогда как для малыша, который имеет склонность к СВДС, — это угроза для жизни. Поскольку при воздействии неблагоприятных факторов у него может наступить апноэ.

Что делать если у малыша остановилось дыхание?

Необходимо стимулировать дыхательный центр. Для этого возьмите ребенка на руки и потормошите, затем осторожно помассируйте его ручки, ступни, мочки ушей и энергично проведите пальцами вдоль позвоночника. Как правило, таких действий бывает достаточно, чтобы ребенок проснулся.

Если этого не произошло, начните проводить малютке искусственное дыхание, а если отсутствует пульс, то и непрямой массаж сердца. Однако для правильного осуществления всех действий желательно, чтобы вы приобрели необходимые навыки для этого во время беременности или ранее, когда планировали стать мамой.

Кроме того, как только вы начали оказывать помощь своему малышу, кто-то из родных должен вызвать скорую помощь, чтобы медики успели приехать вовремя.

Как предотвратить беду?

На основании факторов риска разработаны рекомендации, которые должны понизить риск развития СВДС.

* Старайтесь укладывать малыша спать только на спине с немного приподнятым головным концом кроватки до того момента, пока он самостоятельно не начнет переворачиваться со спины на живот. Поскольку в таком положении в дыхательные пути крохи беспрепятственно поступает воздух, а при его нехватке малютка просыпается. Кроме того, даже если кроха срыгнет, пища в дыхательные пути не попадет.

* Малыша из группы риска рекомендуется укладывать спать в специальном мешке для сна. Он крепится ремнями к краю кровати, благодаря чему самостоятельно кроха уже не сможет перевернуться на живот.

* Не укладывайте спать малютку на большие и мягкие подушки, поскольку во время сна он может повернуть голову, тем самым перекрыв свободный доступ воздуху.

* Перед тем, как уложить кроху спать, уберите из кроватки все мягкие игрушки, чтобы предотвратить механическое закрытие дыхательных путей.

* Отдайте предпочтение грудному вскармливанию. Поскольку мамино молоко содержит омега-жирные кислоты, которые способствуют созреванию головного мозга. Кроме того, в нем очень много всяких «полезностей», благодаря которым у ребенка повышается устойчивость к инфекциям, органы и системы созревают быстрее, а период адаптации проходит гладко.

* Воздержитесь от курения, а также приема алкоголя во время беременности и кормления грудью.

* Проследите за тем, чтобы в присутствии малыша никто не курил.

* Если малыш спит рядом, не источайте резкие запахи: парфюмерии, табака и другие.

* Не одевайте кроху слишком тепло, а в комнате, где он спит, создайте комфортный температурный режим: около 21-22оС.

* Постарайтесь вовремя встать на учет в женской консультации и выполняйте все врачебные рекомендации: лечение анемии и кольпита, прием витаминов и фолиевой кислоты, проходите все необходимые исследования и прочее.

* Во время сна укрывайте малютку легким одеялом до уровня плеч.

* Старайтесь питаться полноценно во время беременности и кормления грудью.

* Рекомендуется следить за дыханием ребенка из группы риска при помощи дыхательного монитора. Он регистрирует движения грудной клетки, а в случае наступления более длительной паузы в дыхании извещает об этом звуковым сигналом.

Как видите, не существует как теорий, объясняющих, почему наступает внезапная смерть младенца, так и мер профилактики, которые бы на 100% могли уберечь каждого малыша от СВДС. Поэтому если вас что-то беспокоит или состояние крохи внушает опасения, задавайте вопросы педиатру, не стесняясь.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/