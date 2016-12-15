Микроспория: принципы лечения, профилактика и ответы на часто задаваемые вопросы
Часть 1 - Микроспория или стригущий лишай: причины, проявления, диагностика.
С экранов телевизоров и со страниц печатных изданий активно рекламируются противогрибковые чудо-средства. Казалось бы, чего проще? Приобрести тюбик в аптеке без рецепта, помазаться один-два раза — и победить болезнь.
Однако борьба с грибковыми заболеваниями весьма специфична: в некоторых случаях достаточно местного лечения, в других без приёма лекарственных препаратов внутрь не обойтись.
Микроспория: почему важно вовремя обратиться к врачу?
Имеются факторы, обуславливающие трудности в лечении:
• Грибы-дерматофиты рода Microsporum глубоко проникают в кожные покровы и волосяные мешочки.
• Грибки долго сохраняют жизнеспособность в условиях окружающей среды.
• Быстрых способов избавиться от микроспории не существует. Доказано, что рост грибка останавливается на 14-20 день лечения. Придётся набраться терпения и вам, и ребёнку.
• При наличии хронических заболеваний победить грибок сложнее: чаще развивается нагноительная форма, выздоровление затягивается из-за ослабленной иммунной системы.
• Недостаточная дозировка препаратов или самостоятельное прекращение лечения ведёт к быстрому возвращению болезни — рецидиву. Чем чревато? Возникновением привыкания грибка к лекарственным средствам, длительным течением заболевания и/или развитием осложнений.
При назначении лечения врач учитывает все эти факторы, подбирая для каждого больного индивидуальный план ведения.
Принципы лечения микроспории
При единичных очагах лечение ребёнок получает в домашних условиях, при множественных очагах и/или развитии гнойного процесса — условиях стационара.
Назначаются противогрибковые препараты для приёма внутрь: Гризиофульвин, Итраконазол, Тербинафин (Ламизил).
Местно очаги и прилегающие к нему участки кожи обрабатываются средствами, содержащими противогрибковые вещества:
• Циклопироксоламин: Батрафен, Циклопирокс оламин, Дафнеджин, Циклопирокс, Себипрокс.
• Тербифин: Ламизил, Бинафин, Термикон.
Средства используются в виде геля, лосьона, раствора, спрея или мази.
Перед нанесением противогрибковых препаратов очаги обрабатываются раствором йода.
Для местного применения назначаются и другие средства, обладающие противогрибковыми свойствами и способностью очищать кожу от мертвых клеток (корочек): серные, серно-дегтярные или серно-салициловые мази.
Длительность лечения составляет от 4 до 8 недель, иногда при отсутствии положительного эффекта — дольше.
К основному лечению добавляются витамины, средства для защиты печени и улучшения кровообращения.
Как уберечь малыша от заражения?
Привейте ребёнку правила личной гигиены и следите за их выполнением: мыть руки после игры на улице или с животными, содержать обувь в чистоте и многое другое.
Объясните малышу, что нельзя пользоваться чужими вещами — например, одеждой, головным убором или расчёской.
Постарайтесь исключить контакты ребёнка с бродячими животными: разъясните, что нельзя гладить уличного котёнка или щенка.
Решили обзавестись домашним питомцем: кошкой, собакой, хомячком или попугаем? Прекрасно! Однако прежде обязательно посетите ветеринара, чтобы он обследовал фактически нового члена семьи.
Если уже имеется домашнее животное, регулярно осматривайте его сами и показывайте ветеринару.
Не оставляйте на лестничной площадке или на улице детские коляски. Бездомные больные животные, уютно устроившись в них на ночь, могут оставить после себя «подарок» в виде грибка.
Ссадины, царапины, колотые или резаные раны — лёгкий путь для проникновения возбудителей. Поэтому любые ранки обрабатывайте антисептиками, содержащими йод, который губительно действует как на бактерии, так и на грибки.
Микроспория: ответы на часто задаваемые вопросы
- К какому врачу обращаться?
Дерматологу.
- Как долго больной заразен?
При антропонозной форме микроспории вероятность заражения других членов семьи сохраняется на все время выделения больным возбудителя в окружающую среду.
Обычно спустя две недели после начала лечения количество грибков в очаге уменьшается либо они обнаруживаются, что значительно снижает риск заражения.
Иногда, несмотря на продолжающееся активное лечение, выделение грибка может сохраняться на протяжении нескольких месяцев.
- Можно ли купать ребёнка?
Да, можно — лучше под душем по мере необходимости. Используются обычные косметические моющие средства для очищения кожи (например, детское мыло). После купания наносятся противогрибковые средства на поражённые участки кожи.
- Как и чем мыть голову?
Рекомендуется ежедневное мытье головы с последующим нанесением местных противогрибковых препаратов.
Используются шампуни, содержащие противогрибковые вещества — например, тербифин, сульфид селена или кетоконазол.
- Нужно ли сбривать волосы?
Да, рекомендуется сбрить в самом начале лечения, в последующем — один раз в 10 дней. Почему именно такой подход? Во-первых, легче и экономно наносятся местно препараты. Во-вторых, среди густой шевелюры можно не заметить появления новых мелких очажков.
- Как обрабатываются очаги?
На коже волосистой части головы средства наносятся по всей поверхности, затем надевается плотная шапочка или повязывается косынка из натуральных тканей. Ребёнок постоянно находится в косынке или шапочке, которая ежедневно стирается и меняется. Для удобства запаситесь сменными головными уборами.
При поражении гладкой кожи препараты наносятся на очаги и прилегающие к ним здоровые ткани.
- Как предотвратить заражение остальных членов семьи?
• Выделите комнату больному ребёнку, обеспечите его отдельной постелью и предметами обихода (мочалкой, расчёской, книгами, игрушками).
• Максимально ограничьте контакты больного малыша со здоровыми детьми и другими членами семьи.
• Обработку очагов проводите в перчатках.
• После прикосновения к очагам тщательно мойте руки.
- Как и чем проводить обработку в доме?
• Ежедневно влажную уборку помещений проводите мыльным раствором. При необходимости используйте хлорсодержащие средства бытовой химии (например, Терралин), которые губительно действуют на грибок.
• Мягкие игрушки постирайте, пластиковые помойте мыльным раствором.
• Перетрусите и отдайте в чистку ковры, покрывала и одеяла.
• На всё время лечения лучше не пользоваться коврами, чтобы легче было проводить уборку.
• Нательное бельё и постель больного ребёнка стирайте отдельно от остальных вещей в горячей воде при температуре не менее 60°С.
• Ножницы, расчёску, шапочку, косынку и наволочки лучше кипятить в течение 15 минут.
• Уборочный инвентарь и матерчатый пылесборник пылесоса обрабатывайте после использования: прогрузите на три часа в 15% раствор хлорамина либо прокипятите 15 минут.
- Существует ли вакцина против микроспории?
К сожалению, нет.
- Можно ли заболеть повторно микроспорией?
Да. Иммунная система не вырабатывает антитела (специальные белки) против грибка-возбудителя микроспории.
При плохо проведенном лечении заболевание возникает вновь — развивается рецидив. Иногда болезнь переходит в хроническую фору, а излечение наступает уже во взрослом возрасте.
- Как понять, что лечение помогает?
Визуально вы видите, что очаг очищается от пузырьков и корочек, кайма по краю светлеет, поверхность становится гладкой.
Врач проводит контроль один раз в 10 дней при помощи лампы Вуда: уменьшение или отсутствие зелёного свечения — свидетельство эффективности лечения.
- Когда болезнь побеждена?
После окончания лечения выполняется трёхкратное исследование на грибки с интервалом 5-7 дней: набираются ткани из очага для посева. Если возбудитель не выявлен, ребёнок считается излеченным.
При невозможности выполнить посев, ориентируются на клинические признаки:
• Отсутствие свечения в очагах при осмотре лампой Вуда
• В очагах волосы отрастают на 2-3 мм над поверхностью кожи и не выпадают
- Когда разрешается посещать детский коллектив?
Идеально, если имеется возможность провести культуральное исследование (посев грибка) с интервалом 5-7 дней. После двух отрицательных результатов (грибок не выявлен) ребёнок допускается к занятиям в школе или детском саду.
На практике же решение принимаемся врачом индивидуально в каждом конкретном случае:
• При поверхностной микроспории кожи и единичных очагах, правильно начатом и своевременном лечении можно разрешить ребёнку посещать детский коллектив через две недели. За это время рост грибка приостанавливается либо вовсе прекращается.
• При множественных очагах и/или развитии нагноительной формы рост грибка приостанавливается позднее. В этом случае всё зависит от течения болезни: положительных изменений в области очагов, наличия или отсутствия свечения.
- Как долго ребёнка наблюдает доктор после окончания лечения?
При поражении кожи — в течение 1 месяца, волосистой части головы — 2,5 месяца.
- Йод+крем — надежная защита от возбудителя микроспории?
Йод обладает противогрибковыми свойствами и в какой-то мере защищает от проникновения грибка. Однако его применение не дает 100% гарантии, что заражения не произойдет.
- Как понять, что животное болеет?
На ранней стадии появляются мелкие красные пятна, которые трудно заметить под шерстью.
Затем пятна превращаются в очаги, покрытые неплотной коркой. Начинается облысение и линька — выпадает шерсть. Животное страдает от зуда, становится беспокойным и агрессивным.
При дальнейшем развитии болезни полностью выпадает шерсть в области очагов, которые покрываются плотными корками. Животное имеет болезненный и «облезлый» вид.
Наиболее часто поражается кожа в области мордочки, хвоста, наружных поверхностей ушей, передних и задних лап.
- Может ли животное заразиться от болеющего ребенка?
Да, при зоонозной форме микроспории.
- Какие развиваются осложнения?
При позднем выявлении микроспории, слабом иммунитете или наличии хронических заболеваний высока вероятность возникновения инфильтративно-нагноительной формы.
При глубоком поражении кожи могут образоваться рубцы — разрастание соединительной ткани на месте бляшки.
Возможно стойкое облысение, долго не проходящее после выздоровления.
Изменения не нарушают функцию какого-либо жизненно-важного органа и не несут угрозы для жизни. Однако согласитесь, что в наличии проплешин приятного мало. Особенно если речь идет о девочке.
Как видите, борьба с микроспорией представляет определённые трудности. Не затягивайте с визитом к врачу. Чем раньше начато правильное лечение, тем оно эффективнее.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения