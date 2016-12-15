Часть 1 - Микроспория или стригущий лишай: причины, проявления, диагностика.

С экранов телевизоров и со страниц печатных изданий активно рекламируются противогрибковые чудо-средства. Казалось бы, чего проще? Приобрести тюбик в аптеке без рецепта, помазаться один-два раза — и победить болезнь.

Однако борьба с грибковыми заболеваниями весьма специфична: в некоторых случаях достаточно местного лечения, в других без приёма лекарственных препаратов внутрь не обойтись.

Микроспория: почему важно вовремя обратиться к врачу?

Имеются факторы, обуславливающие трудности в лечении:

• Грибы-дерматофиты рода Microsporum глубоко проникают в кожные покровы и волосяные мешочки.

• Грибки долго сохраняют жизнеспособность в условиях окружающей среды.

• Быстрых способов избавиться от микроспории не существует. Доказано, что рост грибка останавливается на 14-20 день лечения. Придётся набраться терпения и вам, и ребёнку.

• При наличии хронических заболеваний победить грибок сложнее: чаще развивается нагноительная форма, выздоровление затягивается из-за ослабленной иммунной системы.

• Недостаточная дозировка препаратов или самостоятельное прекращение лечения ведёт к быстрому возвращению болезни — рецидиву. Чем чревато? Возникновением привыкания грибка к лекарственным средствам, длительным течением заболевания и/или развитием осложнений.

При назначении лечения врач учитывает все эти факторы, подбирая для каждого больного индивидуальный план ведения.

Принципы лечения микроспории

При единичных очагах лечение ребёнок получает в домашних условиях, при множественных очагах и/или развитии гнойного процесса — условиях стационара.

Назначаются противогрибковые препараты для приёма внутрь: Гризиофульвин, Итраконазол, Тербинафин (Ламизил).

Местно очаги и прилегающие к нему участки кожи обрабатываются средствами, содержащими противогрибковые вещества:

• Циклопироксоламин: Батрафен, Циклопирокс оламин, Дафнеджин, Циклопирокс, Себипрокс.

• Тербифин: Ламизил, Бинафин, Термикон.

Средства используются в виде геля, лосьона, раствора, спрея или мази.

Перед нанесением противогрибковых препаратов очаги обрабатываются раствором йода.

Для местного применения назначаются и другие средства, обладающие противогрибковыми свойствами и способностью очищать кожу от мертвых клеток (корочек): серные, серно-дегтярные или серно-салициловые мази.

Длительность лечения составляет от 4 до 8 недель, иногда при отсутствии положительного эффекта — дольше.

К основному лечению добавляются витамины, средства для защиты печени и улучшения кровообращения.

Как уберечь малыша от заражения?

Привейте ребёнку правила личной гигиены и следите за их выполнением: мыть руки после игры на улице или с животными, содержать обувь в чистоте и многое другое.

Объясните малышу, что нельзя пользоваться чужими вещами — например, одеждой, головным убором или расчёской.

Постарайтесь исключить контакты ребёнка с бродячими животными: разъясните, что нельзя гладить уличного котёнка или щенка.

Решили обзавестись домашним питомцем: кошкой, собакой, хомячком или попугаем? Прекрасно! Однако прежде обязательно посетите ветеринара, чтобы он обследовал фактически нового члена семьи.

Если уже имеется домашнее животное, регулярно осматривайте его сами и показывайте ветеринару.

Не оставляйте на лестничной площадке или на улице детские коляски. Бездомные больные животные, уютно устроившись в них на ночь, могут оставить после себя «подарок» в виде грибка.

Ссадины, царапины, колотые или резаные раны — лёгкий путь для проникновения возбудителей. Поэтому любые ранки обрабатывайте антисептиками, содержащими йод, который губительно действует как на бактерии, так и на грибки.

Микроспория: ответы на часто задаваемые вопросы

- К какому врачу обращаться?

Дерматологу.

- Как долго больной заразен?

При антропонозной форме микроспории вероятность заражения других членов семьи сохраняется на все время выделения больным возбудителя в окружающую среду.

Обычно спустя две недели после начала лечения количество грибков в очаге уменьшается либо они обнаруживаются, что значительно снижает риск заражения.

Иногда, несмотря на продолжающееся активное лечение, выделение грибка может сохраняться на протяжении нескольких месяцев.

- Можно ли купать ребёнка?

Да, можно — лучше под душем по мере необходимости. Используются обычные косметические моющие средства для очищения кожи (например, детское мыло). После купания наносятся противогрибковые средства на поражённые участки кожи.

- Как и чем мыть голову?

Рекомендуется ежедневное мытье головы с последующим нанесением местных противогрибковых препаратов.

Используются шампуни, содержащие противогрибковые вещества — например, тербифин, сульфид селена или кетоконазол.

- Нужно ли сбривать волосы?

Да, рекомендуется сбрить в самом начале лечения, в последующем — один раз в 10 дней. Почему именно такой подход? Во-первых, легче и экономно наносятся местно препараты. Во-вторых, среди густой шевелюры можно не заметить появления новых мелких очажков.

- Как обрабатываются очаги?

На коже волосистой части головы средства наносятся по всей поверхности, затем надевается плотная шапочка или повязывается косынка из натуральных тканей. Ребёнок постоянно находится в косынке или шапочке, которая ежедневно стирается и меняется. Для удобства запаситесь сменными головными уборами.

При поражении гладкой кожи препараты наносятся на очаги и прилегающие к ним здоровые ткани.

- Как предотвратить заражение остальных членов семьи?

• Выделите комнату больному ребёнку, обеспечите его отдельной постелью и предметами обихода (мочалкой, расчёской, книгами, игрушками).

• Максимально ограничьте контакты больного малыша со здоровыми детьми и другими членами семьи.

• Обработку очагов проводите в перчатках.

• После прикосновения к очагам тщательно мойте руки.

- Как и чем проводить обработку в доме?

• Ежедневно влажную уборку помещений проводите мыльным раствором. При необходимости используйте хлорсодержащие средства бытовой химии (например, Терралин), которые губительно действуют на грибок.

• Мягкие игрушки постирайте, пластиковые помойте мыльным раствором.

• Перетрусите и отдайте в чистку ковры, покрывала и одеяла.

• На всё время лечения лучше не пользоваться коврами, чтобы легче было проводить уборку.

• Нательное бельё и постель больного ребёнка стирайте отдельно от остальных вещей в горячей воде при температуре не менее 60°С.

• Ножницы, расчёску, шапочку, косынку и наволочки лучше кипятить в течение 15 минут.

• Уборочный инвентарь и матерчатый пылесборник пылесоса обрабатывайте после использования: прогрузите на три часа в 15% раствор хлорамина либо прокипятите 15 минут.

- Существует ли вакцина против микроспории?

К сожалению, нет.

- Можно ли заболеть повторно микроспорией?

Да. Иммунная система не вырабатывает антитела (специальные белки) против грибка-возбудителя микроспории.

При плохо проведенном лечении заболевание возникает вновь — развивается рецидив. Иногда болезнь переходит в хроническую фору, а излечение наступает уже во взрослом возрасте.

- Как понять, что лечение помогает?

Визуально вы видите, что очаг очищается от пузырьков и корочек, кайма по краю светлеет, поверхность становится гладкой.

Врач проводит контроль один раз в 10 дней при помощи лампы Вуда: уменьшение или отсутствие зелёного свечения — свидетельство эффективности лечения.

- Когда болезнь побеждена?

После окончания лечения выполняется трёхкратное исследование на грибки с интервалом 5-7 дней: набираются ткани из очага для посева. Если возбудитель не выявлен, ребёнок считается излеченным.

При невозможности выполнить посев, ориентируются на клинические признаки:

• Отсутствие свечения в очагах при осмотре лампой Вуда

• В очагах волосы отрастают на 2-3 мм над поверхностью кожи и не выпадают

- Когда разрешается посещать детский коллектив?

Идеально, если имеется возможность провести культуральное исследование (посев грибка) с интервалом 5-7 дней. После двух отрицательных результатов (грибок не выявлен) ребёнок допускается к занятиям в школе или детском саду.

На практике же решение принимаемся врачом индивидуально в каждом конкретном случае:

• При поверхностной микроспории кожи и единичных очагах, правильно начатом и своевременном лечении можно разрешить ребёнку посещать детский коллектив через две недели. За это время рост грибка приостанавливается либо вовсе прекращается.

• При множественных очагах и/или развитии нагноительной формы рост грибка приостанавливается позднее. В этом случае всё зависит от течения болезни: положительных изменений в области очагов, наличия или отсутствия свечения.

- Как долго ребёнка наблюдает доктор после окончания лечения?

При поражении кожи — в течение 1 месяца, волосистой части головы — 2,5 месяца.

- Йод+крем — надежная защита от возбудителя микроспории?

Йод обладает противогрибковыми свойствами и в какой-то мере защищает от проникновения грибка. Однако его применение не дает 100% гарантии, что заражения не произойдет.

- Как понять, что животное болеет?

На ранней стадии появляются мелкие красные пятна, которые трудно заметить под шерстью.

Затем пятна превращаются в очаги, покрытые неплотной коркой. Начинается облысение и линька — выпадает шерсть. Животное страдает от зуда, становится беспокойным и агрессивным.

При дальнейшем развитии болезни полностью выпадает шерсть в области очагов, которые покрываются плотными корками. Животное имеет болезненный и «облезлый» вид.

Наиболее часто поражается кожа в области мордочки, хвоста, наружных поверхностей ушей, передних и задних лап.

- Может ли животное заразиться от болеющего ребенка?

Да, при зоонозной форме микроспории.

- Какие развиваются осложнения?

При позднем выявлении микроспории, слабом иммунитете или наличии хронических заболеваний высока вероятность возникновения инфильтративно-нагноительной формы.

При глубоком поражении кожи могут образоваться рубцы — разрастание соединительной ткани на месте бляшки.

Возможно стойкое облысение, долго не проходящее после выздоровления.

Изменения не нарушают функцию какого-либо жизненно-важного органа и не несут угрозы для жизни. Однако согласитесь, что в наличии проплешин приятного мало. Особенно если речь идет о девочке.

Как видите, борьба с микроспорией представляет определённые трудности. Не затягивайте с визитом к врачу. Чем раньше начато правильное лечение, тем оно эффективнее.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/