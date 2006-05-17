Недостаток солнечных зимних дней, загазованность на улицах, ухудшение качества питания - все эти факторы зачастую приводят к возникновению гиповитаминозов – недостатка витаминов.

Растущему организму важно получать в достаточном количестве витамины и минеральные вещества. Как помочь детям в возрасте от трех лет справиться с гиповитаминозом в весенний период? Об этом наш разговор с Валентиной Ефимовной Фабриковой, врачом-педиатром, заведующей педиатрическим отделением стационара ДГБ № 8.

- Валентина Ефимовна, как определить, что у ребенка гиповитаминоз?

- Прежде всего, при недостатке различных витаминов дети чаще болеют, особенно вирусными инфекциями. У них чаще возникают обострения имеющихся хронических заболеваний. Снижается умственная активность, ребятишки быстрее утомляются, становятся раздражительными. Бледный цвет кожи, сонливость или, наоборот, бессонница – это тоже признаки гиповитаминоза.

- Потребность в каких витаминах существует у детей, живущих на Урале?

- У малышей это витамин Д. Рахит встречается практически у всех детей на первом году жизни. Степень тяжести, конечно, разная. Но всем детям до года назначается витамин Д в профилактических дозах. С приближением весны маленькому организму не хватает витамина С, витаминов группы В. Поэтому в это время следует уделять больше внимания полноценному рациону ребенка - достаточному количеству витаминов, белка, углеводов и жиров, а также режиму дня и питания.

Наиболее важными источниками витаминов являются картофель, капуста, в том числе квашенная, морковь, свекла и яблоки. В них много витамина С, фолиевой кислоты, бета-каротина. Если у ребенка нет аллергических реакций на цитрусовые, хорошее подспорье – лимон, в котором хорошо хранится витамин С, а также грейпфрут.

Пополнить свои витаминные запасы ребенок сможет, если давать ему ягодные морсы, например, из клюквы или брусники (в этих ягодах в это время тоже присутствует витамин С) или готовить отвар из шиповника.

- Соки, которые продают в магазинах (для питания детей в детских учреждениях), могут восполнить недостаток витаминов?

- В таких соках особо витаминов нет. Родители думают, что соки можно давать детям литрами. Это неправильно. В соках есть углеводы, которые влияют на поджелудочную железу. Она прежде всего и страдает при чрезмерном употреблении соков.

Сок - это вкусный энергетический продукт. Но рассчитывать, что ребенок пьет соки и получает определенное количество витаминов, нельзя.

Другое дело - соки свежие, только что выжатые. В них зачастую нет сахара, зато больше витаминов. Сегодня самим сделать сок или пюре из моркови, яблок, груш, апельсинов не составляет большого труда.

- Часто слышу разные мнения о замороженных овощах, фруктах, ягодах. Одни считают, что в этих продуктах сохранены витамины, другие говорят об их отсутствии. Кто все-таки прав?

- Конечно, в замороженных продуктах витаминов на порядок меньше, чем в свежих. Ведь они уже подверглись термической обработке. Если правильно продукты замораживались и при транспортировке правильно хранились, тогда оставшаяся часть витаминов сохраняется. Но мы не знаем, что с ними было на самом деле, прежде чем они попали на прилавки магазинов. Хотя многие мамы охотно покупают замороженные овощи, ягоды в силу быстроты их приготовления.

Немаловажную роль играет правильность приготовления еды. Чтобы витамины не разрушались, варить, к примеру, овощи надо в закрытой посуде, закладывая их в уже закипевшую подсоленную воду.

- Валентина Ефимовна, как определить, что ребенку необходимо принимать витаминные препараты?

- Большую часть витаминов мы получаем с пищей. Тем не менее, если даже питание и адаптированное, в нем все равно может быть недостаток витаминов. Витаминные препараты особенно необходимы в весенне-осенний период. Пить витамины нужно курсами 2-4 раза в год по 3-4 недели с перерывами на 2-3 месяца. Есть поливитаминные комплексы, когда в одном препарате, как правило, не сочетаются витамины и микроэлементы (некоторые микроэлементы ухудшают всасывание определенных витаминов). В других препаратах, наоборот, составляющие не разделены. Какой препарат выберут родители, зависит от состояния ребенка (физического, психического). Состав компонентов также важен, ведь на любой из них может возникнуть аллергическая реакция. Необходимо обращать внимание и на то, для какого возраста витамины.

- В последнее время, как в России, так и на Урале количество детей и взрослых, у которых есть проявления гиповитаминозов, значительно выросло. С чем это связано?

- Связано это с плохим питанием. Все больше мы употребляем продукты с использованием химикатов. Не хватает важных для жизни витаминов, зато в избытке насыщенные жиры и сахар. Сегодня екатеринбургские ребятишки уже в 4 (!) года страдают заболеваниями ЖКТ, язвенными болезнями желудка, 12-перстной кишки. И это следствие не только регулярного поедания чипсов, газировок и других вредностей. Это также нерациональное и нерегулярное питание.

Несмотря на то, что у родителей нет порой времени заниматься детьми, нужно все же стараться готовить чадам здоровую, полноценную и витаминную пищу. Это так важно для организма маленького человечка.

Приводим рецептуру приготовления напитков для детей:

Клюквенный морс. Клюкву вымыть, обдать кипятком, отжать сок. Выжимки залить горячей водой, варить 8-10 минут. Процедить, добавить сахар (фруктозу), довести до кипения. Влить отжатый сок, охладить.

Клюква – 45 г., сахар – 25 г., выход – 200 мл.

Кисель из свежих яблок. Яблоки вымыть, очистить, нарезать ломтиками, залить горячей водой. Сварить до готовности. Протереть через сито, соединить с процеженным отваром, добавить сахар (фруктозу), довести до кипения. Влить при помешивании разведенный в холодной воде картофельный крахмал, еще раз довести до кипения и сразу снять с огня.

Яблоки – 40 г., сахар – 15 г., крахмал – 7 гр., выход 200 мл.

Светлана Павлинова

Журнал «Мои дети» № 1, 2005 г.