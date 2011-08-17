Медицинское наблюдение детей до года

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Почанкина Анна Александровна, в рач-неонатолог, педиатр. Общий стаж работы – 6 лет, включая все этапы оказания неонатальной помощи детям: родильный дом, отделение выхаживания недоношенных, амбулаторно-поликлиническая консультация.

- Жизненные системы новорожденного несовершенны и у этих несовершенств есть ряд признаков, какие из них являются нормой и почему?

А.А.: При распеленывании малыша почти на всей поверхности тела появляется быстро исчезающий сетчатый, красный или синюшный рисунок сосудов. Это — усиленная физиологическая реакция вазомоторов, проявление незрелости механизмов вегетативной регуляции. Некоторые сосуды сужаются, придавая коже голубоватый оттенок, а другие – расширяются, отсюда – красноватый цвет, вот так и возникает похожий на сеть рисунок. Он может становиться более заметным, когда ребенку холодно, и бледнеть, когда малыш согревается. Мраморность исчезает по мере созревания ребенка, хотя изредка может наблюдаться и у детей старшего возраста. Постоянная и выраженная мраморность кожи требует углубленного обследования на предмет выявления неврологических или сердечно-сосудистых заболеваний. «Синдром Арлекина» относится к патологическим сосудистым реакциям, которые требуют внимания педиатра и невролога. Тельце лежащего на боку крохи сверху совершенно белое, а нижняя половина красная из-за отлившей сюда крови. Причем граница, разделяющая эти два цвета, проходит ровно посередине туловища малыша. Такая реакция сохраняется несколько минут и может наблюдаться не на всем теле, а только на лице и части туловища. Чтобы прекратить ее, нужно взять ребенка на ручки, перевернуть на спинку, дать возможность потянуться, подвигать ручками и ножками: все это помогает разогнать кровь по сосудам. Такие явления никогда не встречаются у здоровых детей, только у недоношенных или родившихся в срок, но незрелых, а также перенесших родовую травму.

- Что в поведении новорожденного должно вызывать реальную тревогу? На что в поведении малыша стоит обращать внимание в первую очередь? Когда стоит обратиться к специалисту?

А.А.: Беспокойство у родителей должно вызывать:

1. Нарушение сна (ребенок часто просыпается, вздрагивает, запрокидывает головку), плохое сосание, поперхивание, упорные и обильные срыгивания, недостаточная прибавка в весе, дрожание рук или подбородка при плаче у ребенка старше 1 недели, кривошея (малыш держит головку с наклоном в одну сторону).

2. Лихорадка, беспокойство ребенка, упорные срыгивания, появление стула с примесью зелени, крови, отказ от еды.

3. Появление насморка, заложенности носа, кашля.

- Что такое «колики», «газики» и почему они возникают?

А.А.: «Газики» или «колики» - распространенная проблема у младенцев, возникающая по причине незрелости желудочно-кишечного тракта. Большинство малышей от 3-х недель до 3-4 месяцев страдают от функциональных нарушений пищеварения. Кроме кишечных колик, к функциональным расстройствам относят также срыгивания и функциональные запоры. С медицинской точки зрения, колики у новорожденного — это спазмы кишечника, вызванные преимущественно нарушением его двигательной функции и повышенным газообразованием. Существует правило 3-х: плач и беспокойство ребенка в течение 3-х часов в сутки, не менее 3-х дней в неделю на протяжении 3-х недель.

- Сколько раз в сутки здоровый младенец какает?

А.А.: Нормой для грудничка является стул от 10 раз в сутки до 1 раза в 2-3 суток. Поэтому если малыша ничего не беспокоит и он какает, хоть редко, но сам, то поводов для беспокойства нет.

- Какова нижняя граница нормы набора веса у малыша в месяц и какова минимальная динамика набора в первые 4 месяца жизни?

А.А.: За первый месяц доношенный ребенок прибавляет в среднем 600 г, за второй и третий месяцы – по 800 г, а в течение каждого последующего месяца на 50 г меньше по сравнению с предыдущим. Например, за четвертый месяц прибавка в весе составит 800 минус 50 г, т.е. 750 г, и т.д.

- Какова нормальная температура тела малыша первых месяцев жизни? Что делать, если она повысилась до 37,5, до 38-39?

А.А.: У только что родившегося малыша большинство систем организма функционально незрелые. Это справедливо и для центра терморегуляции. Поэтому процессы образования тепла и его выделения также несовершенны. Новорожденные, особенно недоношенные, чрезвычайно чувствительны к условиям внешней среды — легко перегреваются и легко замерзают. Как правило, нормальной температурой тела новорожденного может считаться показатель в пределах 36,3-37,2°С . Характерно то, что во время игр, кормления и в целом во время бодрствования температура тела выше, чем во время сна. Патологическим повышением температуры тела младенца считается 37,5°С и более. Причины повышения температуры могут быть разнообразные, но первая помощь будет одинаковой. При повышении температуры тела выше 38-38,5 °С самым распространенным способом нелекарственного снижения температуры является обтирание. Новорожденного раздевают и обтирают салфетками, смоченными в воде комнатной температуры. Обтирание водой более низкой температуры может вызвать дрожь. Повышение температуры влечет за собой, как правило, расширение питьевого режима, ведь ребенок теряет много влаги за счет испарения. И хотя новорожденного не надо допаивать (ему достаточно материнского молока), в данной ситуации это необходимо. Показаны жаропонижающие препараты — для детей наиболее безопасными являются лекарственные средства на основе парацетамола и ибупрофена (свечи или сироп). Если у ребенка на фоне высокой температуры холодные ручки и ножки, а кожные покровы бледные, то его не обтирают, а вместе с жаропонижающими дают сосудорасширяющие препараты — папаверин или но-шпу. Считается, что показанием к применению жаропонижающих средств у здоровых детишек является повышение температуры тела новорожденного до 38,5-39 градусов. Груднички с ослабленным здоровьем или же с ранее зафиксированными случаями температурных судорог должны получать жаропонижающие средства при более низкой температуре. Причем медикаментозное лечение должно сочетаться с применением бытовых способов снижения повышенной температуры тела. Лекарственные препараты можно давать новорожденному только по рекомендации лечащего педиатра. Важно помнить, что лихорадка является лишь симптомом. Поэтому терапия, прежде всего, должна быть направлена на устранение причин, вызвавших лихорадку. Жаропонижающие средства являются вспомогательным, симптоматическим лечением, улучшающим самочувствие пациента.

- Что должно быть в аптечке у молодой мамы?

А.А.: В аптечке для новорожденного необходимо иметь:

1.Средства для обработки пупка (3% перекись водорода, медицинский спирт, зеленка, ватные палочки).

2. Средства для обработки кожи (стерильное масло или любое другое средство для кожи, ватные диски).

3. Термометр для измерения температуры тела, воды и воздуха.

4. Газоотводная трубочка, резиновая груша или аспиратор для отсасывания слизи из носовых ходов.

5. Средства, используемые при коликах: препараты симетикона, для уменьшения вздутия живота ( эспумизан, бэби-нос и др), плантекс, смекта.

6. Для борьбы с раздражениями на коже, покраснениями подойдут крем от опрелостей, цинковая паста, драполен, бепантен и др. (после консультации с педиатром или дерматологом).

7. Медикаменты, понижающие температуру тела. Для маленьких детей самыми безопасными являются препараты на основе парацетамола (свечи эффералган, сироп панадол, свечи парацетамол) и ибупрофена (нурофен в сиропе).

8. Капли в нос для младенцев Називин 0,01% при заложенности носа, капли Аквамарис.

Внимание! Любой препарат из предложенного списка должен приниматься только по показаниям и после согласования с врачом.

- Что в уходе и развитии младенца является самым важным и существенным?

А.А.: Любовь, внимание и чуткое отношение к ребенку. Забота и поддержка окружающими мамы в напряженные первые месяцы жизни ребенка, требующие особого ухода.

