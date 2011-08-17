Медицинское наблюдение детей до года
На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Почанкина Анна Александровна, врач-неонатолог, педиатр. Общий стаж работы – 6 лет, включая все этапы оказания неонатальной помощи детям: родильный дом, отделение выхаживания недоношенных, амбулаторно-поликлиническая консультация.
- Жизненные системы новорожденного несовершенны и у этих несовершенств есть ряд признаков, какие из них являются нормой и почему?
А.А.: При распеленывании малыша почти на всей поверхности тела появляется быстро исчезающий сетчатый, красный или синюшный рисунок сосудов. Это — усиленная физиологическая реакция вазомоторов, проявление незрелости механизмов вегетативной регуляции. Некоторые сосуды сужаются, придавая коже голубоватый оттенок, а другие – расширяются, отсюда – красноватый цвет, вот так и возникает похожий на сеть рисунок. Он может становиться более заметным, когда ребенку холодно, и бледнеть, когда малыш согревается. Мраморность исчезает по мере созревания ребенка, хотя изредка может наблюдаться и у детей старшего возраста. Постоянная и выраженная мраморность кожи требует углубленного обследования на предмет выявления неврологических или сердечно-сосудистых заболеваний. «Синдром Арлекина» относится к патологическим сосудистым реакциям, которые требуют внимания педиатра и невролога. Тельце лежащего на боку крохи сверху совершенно белое, а нижняя половина красная из-за отлившей сюда крови. Причем граница, разделяющая эти два цвета, проходит ровно посередине туловища малыша. Такая реакция сохраняется несколько минут и может наблюдаться не на всем теле, а только на лице и части туловища. Чтобы прекратить ее, нужно взять ребенка на ручки, перевернуть на спинку, дать возможность потянуться, подвигать ручками и ножками: все это помогает разогнать кровь по сосудам. Такие явления никогда не встречаются у здоровых детей, только у недоношенных или родившихся в срок, но незрелых, а также перенесших родовую травму.
- Что в поведении новорожденного должно вызывать реальную тревогу? На что в поведении малыша стоит обращать внимание в первую очередь? Когда стоит обратиться к специалисту?
А.А.: Беспокойство у родителей должно вызывать:
1. Нарушение сна (ребенок часто просыпается, вздрагивает, запрокидывает головку), плохое сосание, поперхивание, упорные и обильные срыгивания, недостаточная прибавка в весе, дрожание рук или подбородка при плаче у ребенка старше 1 недели, кривошея (малыш держит головку с наклоном в одну сторону).
2. Лихорадка, беспокойство ребенка, упорные срыгивания, появление стула с примесью зелени, крови, отказ от еды.
3. Появление насморка, заложенности носа, кашля.
- Что такое «колики», «газики» и почему они возникают?
А.А.: «Газики» или «колики» - распространенная проблема у младенцев, возникающая по причине незрелости желудочно-кишечного тракта. Большинство малышей от 3-х недель до 3-4 месяцев страдают от функциональных нарушений пищеварения. Кроме кишечных колик, к функциональным расстройствам относят также срыгивания и функциональные запоры. С медицинской точки зрения, колики у новорожденного — это спазмы кишечника, вызванные преимущественно нарушением его двигательной функции и повышенным газообразованием. Существует правило 3-х: плач и беспокойство ребенка в течение 3-х часов в сутки, не менее 3-х дней в неделю на протяжении 3-х недель.
- Сколько раз в сутки здоровый младенец какает?
А.А.: Нормой для грудничка является стул от 10 раз в сутки до 1 раза в 2-3 суток. Поэтому если малыша ничего не беспокоит и он какает, хоть редко, но сам, то поводов для беспокойства нет.
- Какова нижняя граница нормы набора веса у малыша в месяц и какова минимальная динамика набора в первые 4 месяца жизни?
А.А.: За первый месяц доношенный ребенок прибавляет в среднем 600 г, за второй и третий месяцы – по 800 г, а в течение каждого последующего месяца на 50 г меньше по сравнению с предыдущим. Например, за четвертый месяц прибавка в весе составит 800 минус 50 г, т.е. 750 г, и т.д.
- Какова нормальная температура тела малыша первых месяцев жизни? Что делать, если она повысилась до 37,5, до 38-39?
А.А.: У только что родившегося малыша большинство систем организма функционально незрелые. Это справедливо и для центра терморегуляции. Поэтому процессы образования тепла и его выделения также несовершенны. Новорожденные, особенно недоношенные, чрезвычайно чувствительны к условиям внешней среды — легко перегреваются и легко замерзают. Как правило, нормальной температурой тела новорожденного может считаться показатель в пределах 36,3-37,2°С. Характерно то, что во время игр, кормления и в целом во время бодрствования температура тела выше, чем во время сна. Патологическим повышением температуры тела младенца считается 37,5°С и более. Причины повышения температуры могут быть разнообразные, но первая помощь будет одинаковой. При повышении температуры тела выше 38-38,5 °С самым распространенным способом нелекарственного снижения температуры является обтирание. Новорожденного раздевают и обтирают салфетками, смоченными в воде комнатной температуры. Обтирание водой более низкой температуры может вызвать дрожь. Повышение температуры влечет за собой, как правило, расширение питьевого режима, ведь ребенок теряет много влаги за счет испарения. И хотя новорожденного не надо допаивать (ему достаточно материнского молока), в данной ситуации это необходимо. Показаны жаропонижающие препараты — для детей наиболее безопасными являются лекарственные средства на основе парацетамола и ибупрофена (свечи или сироп). Если у ребенка на фоне высокой температуры холодные ручки и ножки, а кожные покровы бледные, то его не обтирают, а вместе с жаропонижающими дают сосудорасширяющие препараты — папаверин или но-шпу. Считается, что показанием к применению жаропонижающих средств у здоровых детишек является повышение температуры тела новорожденного до 38,5-39 градусов. Груднички с ослабленным здоровьем или же с ранее зафиксированными случаями температурных судорог должны получать жаропонижающие средства при более низкой температуре. Причем медикаментозное лечение должно сочетаться с применением бытовых способов снижения повышенной температуры тела. Лекарственные препараты можно давать новорожденному только по рекомендации лечащего педиатра. Важно помнить, что лихорадка является лишь симптомом. Поэтому терапия, прежде всего, должна быть направлена на устранение причин, вызвавших лихорадку. Жаропонижающие средства являются вспомогательным, симптоматическим лечением, улучшающим самочувствие пациента.
- Что должно быть в аптечке у молодой мамы?
А.А.: В аптечке для новорожденного необходимо иметь:
1.Средства для обработки пупка (3% перекись водорода, медицинский спирт, зеленка, ватные палочки).
2. Средства для обработки кожи (стерильное масло или любое другое средство для кожи, ватные диски).
3. Термометр для измерения температуры тела, воды и воздуха.
4. Газоотводная трубочка, резиновая груша или аспиратор для отсасывания слизи из носовых ходов.
5. Средства, используемые при коликах: препараты симетикона, для уменьшения вздутия живота ( эспумизан, бэби-нос и др), плантекс, смекта.
6. Для борьбы с раздражениями на коже, покраснениями подойдут крем от опрелостей, цинковая паста, драполен, бепантен и др. (после консультации с педиатром или дерматологом).
7. Медикаменты, понижающие температуру тела. Для маленьких детей самыми безопасными являются препараты на основе парацетамола (свечи эффералган, сироп панадол, свечи парацетамол) и ибупрофена (нурофен в сиропе).
8. Капли в нос для младенцев Називин 0,01% при заложенности носа, капли Аквамарис.
Внимание! Любой препарат из предложенного списка должен приниматься только по показаниям и после согласования с врачом.
- Что в уходе и развитии младенца является самым важным и существенным?
А.А.: Любовь, внимание и чуткое отношение к ребенку. Забота и поддержка окружающими мамы в напряженные первые месяцы жизни ребенка, требующие особого ухода.
В каких негосударственных медицинских центрах Екатеринбурга есть комплексные программы наблюдения для детей до года?
|
Наименование организации
|
Контактная информация
|
Специалисты
|
Программа
|
Парацельс, медицинский центр
|
ул. Викулова, д. 33/2
(343) 231–59–47 (детское отделение)
|
Кочергина Ирина Степановна
|
Программа 1
Стоимость 13 000 руб.
Входит:
Педиатр – 19 приемов ( в т.ч. 3 выезда на дом в первый месяц жизни ребенка)
Невролог – 4 приема
Хирург – 3 приема
Офтальмолог – 2 приема
УЗИ – нет
Анализы – нет
Вакцинация – нет
Консультации в любое время по телефону - нет
Программа 2
Стоимость – 16 760 руб.
Входит:
Всё, что включено в Программу 1 и дополнительно:
Невролог – дополнительно 1 выезд на дом в первый месяц жизни ребенка
ОАМ – 3 раза
ОАК – 3 раза
Кал на яйцеглист – 1 раз
Соскоб – 1 раз
Вакцинация по календарю до года – есть
УЗИ – нет.
Консультации в любое время по телефону – нет.
|
НПЦ «Бонум»
|
ул. Хохрякова, 73,
(343) 257-21-00.
|
Почанкина Анна Александровна, Габова Ольга Владимировна,
|
Стандартная программа для ребенка в возрасте от 0 до 1 года
Стоимость:
Входит:
Педиатр – 14 приемов (дополнительно 5 приемов по заболеванию по показаниям).
Невролог – 3 приема.
Хирург – 3 приема.
Окулист – 2 приема.
ЛОР – 1 прием.
Иммунолог – 1 прием.
Кардиолог – по показаниям.
Эндокринолог - по показаниям.
Анализы:
ОАК – 2 раза.
ОАМ – 2 раза
Копрограмма – 2 раза (по показаниям).
УЗИ нейроносонография – 1 раз.
УЗИ органов брюшной полости и почек– 1 раз.
УЗИ тазобедренных суставов -1 раз.
Эхо-КГ – 1 раз (по показаниям).
ЭКГ – 1 раз.
Вакцинация:
«Энджерикс В» (гепатит В)- 2 раза.
«Инфанрикс» (коклюша, дифтерии, столбняка) – 3 раза.
«Имовакс Полио» (полиомиелита) – 3 раза.
«Пентаксим» (Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофил инф) – 3 раза.
«Приорикс» (кори, краснухи, паротита) – 1 раз.
«АКТ Хиб», Хиберикс (гемофильной инфекции) – 2 раза.
«Вариорикс» (ветряной оспы) – 1 раз.
Расширенная программа для ребенка в возрасте от 0 до 1 года «Я-МАЛЫШ!» (для недоношенных детей).
Стоимость:
Входит:
Педиатр – 18 приемов (дополнительно 8 приемов по заболеванию по показаниям).
Невролог – 5 приемов.
Хирург – 4 приема.
Окулист – 3 приема.
ЛОР – 2 прием.
Иммунолог – 3 приема.
Кардиолог – 2 приема (по показаниям).
Эндокринолог - 2 приема (по показаниям).
Сурдолог – 1 прием.
Анализы:
ОАК – 4 раза.
ОАМ – 3 раза.
Биохимический анализ крови - 1 раз (по показаниям).
Анализ мочи по Нечипоренко - 2 раза (по показаниям).
Копрограмма – 2 раза (по показаниям).
Кал на дисбактериоз - 1 раз (по показаниям).
УЗИ нейроносонография – 3 раза.
УЗИ органов брюшной полости и почек– 3 раза.
УЗИ тазобедренных суставов -3 раза.
Эхо-КГ – 2 раза (по показаниям).
ЭКГ – 1 раз.
Вакцинация (согласно стандартной программе описанной выше).
Общий массаж (на дому) – 30 раз.
Физиотерапия на дому (озокерит, парафин) – 30 раз.
Стоимость сертификата будет уточнена с учетом разработки индивидуальных программ ведения ребенка в зависимости от возраста.
|
ул. Куйбышева,10 (центр),
ул. Кузнецова, 21 (Уралмаш),
ул. Краснолесья,129 (Академический)
Телефон для записи на прием - единый Контакт-центр 212-06-06 (круглосуточно)
|
детское отделение ул.Куйбышева,10
- Максимова Елена Валерьевна зав.отд.
- Горелышева Ирина Юрьевна
- Филатова Галина Михайловна
- Ларина Татьяна Николаевна
детское отделение ул.Кузнецова,21
- Зотова Ирина Михайловна зав. отд.
- Яргина Ольга Анатольевна
детское отделение ул.Краснолесья ,129
- Шабалина Елена Владимировна зав.отд.
- Лалетина Елена Владимировна
- Ярошенко АллаВасильевна
|Варианты программ:
1. Стандартная программа
(наблюдение в условиях медицинского центра)
Входит:
Консультации специалистов:
Педиатр – 14 плановых приемов, + 5 приемов по заболеванию.
Невролог, хирург – по 3 приема,
окулист – 2 приема,
отоларинголог – 1 прием.
Анализы:
общий анализ крови – 2 раза,
общий анализ мочи -2 раза,
копрограмма – 2 раза,
б/х(билирубин, АСАТ, АЛАТ) – 2 раза,
кал на дисбактериоз – 1 раз,
УЗИ брюшной полости и почек -1 раз,
УЗИ тазобедренных суставов – 2 раза,
НСГ – 3 раза,
Эхо-КГ – 1 раз (по показаниям),
ЭКГ – 1 раз (по показаниям),
Вакцинация согласно календарю профилактических прививок:
против гепатита В – 2 прививки вакциной «Энджерикс В», «Эувакс»
против коклюша, дифтерии, столбняка – 3 прививки вакциной «Инфанрикс», «Пентаксим».
против полиомиелита – 3 прививки вакциной «Имовакс Полио»
против кори, краснухи, паротита – 1 прививка вакциной«Приорикс»
Итого: 49 110 руб.
Расширенная программа
Включает медицинские услуги на дому
(консультации педиатра, забор анализов и др.)
Консультации специалистов:
Педиатр – 16 плановых приемов, + 6 приемов по заболеванию.
Невролог, хирург, отоларинголог – по 3 приема,
окулист – 2 приема,
иммунолог – 2 приема,
физиотерапевт – 1 прием
Анализы:
общий анализ крови – 3 раза,
общий анализ мочи - 3 раза,
анализ мочи по Нечипоренко – 2 раза (по показаниям)
копрограмма – 2 раза,
кал на дисбактериоз - 2 раза,
УЗИ брюшной полости и почек – 2 раза,
УЗИ тазобедренных суставов – 2 раза
НСГ – 3 раза,
Эхо-КГ – 1 раз (по показаниям),
ЭКГ – 1 раз (по показаниям)
Физиотерапевтические процедуры – 10 (по показаниям).
Лечебные манипуляции – 10 (по показаниям).
Вакцинация согласно календарю профилактических прививок:
против гепатита В – 2 прививки вакциной «Энджерикс В», «Эувакс»
против коклюша, дифтерии, столбняка – 3 прививки вакциной «Инфанрикс», «Пентаксим».
против полиомиелита – 3 прививки вакциной «Имовакс Полио»
против кори, краснухи, паротита – 1 прививка вакциной«Приорикс»
Итого: 112 430 руб.
VIP-программа
***Осмотры на дому за чертой города - дополнительная оплата км.
Итого: 149 160 руб.
|
Новая больница, Медицинское объединение
|
ул. Заводская, 29,
(343) 355-56-57, 23-23-555
|
Туринцева Екатерина Геннадьевна,
Девитьярова Ирина Александровна.
|
Программа «Наш малыш 1»
Стоимость - 36 200 руб.
Входит:
Педиатр – 14 приемов.
Невролог – 3 приема.
Хирург – 3 приема.
Окулист – 2 приема.
ЛОР – 1 прием.
Андролог-уролог/гинеколог – 1 прием.
Кардиолог – 1 прием.
Анализы:
Забор крови из пальца – 2 раза.
Полное исследование крови на анализаторе (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, СОЭ) – 2 раза.
Анализ мочи на анализаторе с микроскопией осадка – 2 раза.
Копрограмма – 2 раза.
Комплексное биохимическое исследование (билирубин общ.,билирубин пр., АСТ, АЛТ, общ. холестерин, креатинин, сахар ) – 1 раз.
Общий белок – 1 раз.
Забор крови из вены.
УЗИ нейроносонография – 2 раза.
УЗИ 2-х тазобедренных суставов – 2 раза.
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) – 2 раза.
УЗИ почек – 2 раза.
Вакцинация:
Регевак (Россия) (вакцина для профилактики гепатита В) – 2 раза.
Пентаксим (Франция) (вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции, с ацелюлярным коклюшным компонентом) – 3 раза.
Приорикс (Бельгия) (вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита) – 1 раз.
Программа «Наш малыш 2»
Стоимость:
• в Екатеринбурге (кроме п.Горный Щит) - 51 200 руб.
Входит:
Всё, что включено в программу «Наш малыш 1», отличия следующие:
Выезд врача-педиатра дополнительно на дом по заболеванию – 6 раз.
ПРОГРАММа «Наш малыш 3»
Стоимость:
• в Екатеринбурге (Верх-Исетский, Ленинский районы) - 74 400 руб.
Входит:
Всё, что включено в программу «Наш малыш 1», отличия следующие:
Выезд врача-педиатра на дом для диспансерного наблюдения и по заболеванию – 14 раз (вместо больничных приемов).
Окулист – 3 приема
ЛОР – 2 приема.
Анализы:
Дисбактериоз кишечника (по показаниям) – 1 раз.
Микрофлора кишечника (по показаниям) – 1 раз.
Забор крови из вены (по показаниям) – 2 раза.
Комплексное биохимическое исследование (билирубин общ.,билирубин пр., АСТ, АЛТ, общ. холестерин, креатинин, сахар ) (по показаниям) – 2 раза.
УЗИ (по показаниям) – 1 раз.
ПРОГРАММА «Наш малыш 4»
Стоимость:
• в Екатеринбурге (Верх-Исетский, Ленинский районы) - 120 000 руб.
Входит:
Всё, что включено в программу «Наш малыш 3», отличия следующие:
Все приёмы врачей проходят на дому пациента.
Взятие анализов на дому.
Вакцинация на дому.
Консультативная помощь по телефону.
Микрофлора кишечника (по показаниям) – 3 раза.
|
СК-МЕД, медицинский центр
|
ул. Р. Люксембург, 67 Б/3
(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.
|
Гололобородько Константин Александрович,
Поняева Ирина Владимировна.
|
Программа «Ваш личный детский доктор- уровень 1»
Стоимость – 12 000 руб.
Педиатр – 24 приема в клинике (2 раза в месяц).
УЗИ нейроносонография – 1 раз.
УЗИ органов брюшной полости – 1 раз.
ОАК – 1 раз.
ОАМ – 1 раз.
Биохимический анализ крови – 1 раз.
Консультации врача по личному телефону в рабочее время.
Вакцинация – нет.
Программа «Ваш личный детский доктор- уровень VIP».
Стоимость – 24 000 руб. в год.
Входит:
Педиатр – 24 приема в клинике (2 раза в месяц).
Выезд педиатра на дом – 12 раз (1 раз в месяц).
УЗИ нейроносонография – 1 раз.
УЗИ органов брюшной полости – 1 раз.
УЗИ сердца – 1 раз.
ОАК – 2 раза.
ОАМ – 2 раза.
Биохимический анализ крови – 1 раз.
Копрограмма – 1 раз.
Консультации врача по личному телефону в любое время.
Вакцинация – нет.
Программа «Ваш личный детский доктор – расширенная программа для детей до 1 года».
Стоимость – 32 000 руб.
Входит:
Педиатр – 24 приема в клинике (2 раза в месяц).
Выезд педиатра на дом – 12 раз (1 раз в месяц).
Невролог – 4 приема.
Хирург – 4 приема.
Окулист – 2 приема.
ЛОР – 2 прием.
УЗИ нейроносонография – 1 раз.
УЗИ тазобедренных суставов – 1 раз.
УЗИ органов брюшной полости– 1 раз.
УЗИ почек – 1 раз.
УЗИ сердца – 1 раз.
УЗИ вилочковой железы – 1 раз.
ОАК – 3 раза.
ОАМ – 3 раза.
Биохимический анализ крови – 2 раза.
Копрограмма – 3 раза.
Электрокардиография с описанием – 2 раза.
Консультации врача по личному телефону в любое время.
Вакцинация – нет.
|
УГМК-Здоровье, Европейский медицинский центр
|
ул. Шейнкмана, д. 113,
(343) 283-08-08
|
Журавлева Александра Юрьевна,
Лицеванова Елена Витальевна.
|
Программа ведения ребенка первого года жизни
Стоимость - 26 730 руб.
Входит:
Педиатр – 14 приемов.
Невролог – 3 приема.
Хирург – 3 приема.
Окулист – 2 приема.
ЛОР – 1 прием.
ОАК – 2 раза.
ОАМ – 2 раза.
Биохимический анализ крови – 1 раз.
Копрограмма – 2 раза.
УЗИ нейроносонография – 2 раза.
УЗИ тазобедренных суставов – 3 раза.
УЗИ органов брюшной полости и почек– 2 раза.
УЗИ сердца – 1 раз.
ЭКГ – 1 раз.
Консультации в любое время по телефону – нет.
Вакцинация – нет.