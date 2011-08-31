Где искать детского ЛОРа? Платный прием отоларингологов в Екатеринбурге
На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Бродовский Максим Борисович. Врач 1 категории. Окончил УрГМА в 1997 году, в 1999 году получил специализацию по эндоскопической хирургии носа и придаточных пазух и с тех пор углубленно занимается ринологией. С 2009 года работает в рамках собственной медицинской лицензии, где сделан акцент на современные технологичные малотравматичные способы хирургического лечения.
- Что такое ЛОР заболевания? Какие разновидности существуют?
М.Б.: ЛОР заболевания – это болезни уха, горла и носа. Они могут быть связаны с воспалением, травмой, наследственными факторами. Также, например, снижение слуха у детей раннего возраста, может возникнуть в результате лечения антибиотиками других, опасных, не связанных с ЛОР органами заболеваний.
- Что чаще всего является причиной детского отита?
М.Б.: Особенности строения среднего уха в раннем детском возрасте способствуют развитию воспалительного процесса в среднем ухе – широкая и короткая слуховая туба. Поэтому, нерациональное лечение инфекций верхних дыхательных, насморка является наиболее частой причиной развития отита у маленьких детей. Возникновение среднего отита при наличии аденоидов является абсолютным показанием к аденотомии.
- Как родители могут профилактировать ЛОР заболевания у детей?
М.Б.: Реальное снижение заболеваемости достигается вакцинацией. Здоровый образ жизни и рациональное питание окажут положительное влияние на частоту обострений ОРВИ, однако гарантированных способов избежать болезни не существует.
- Влияет ли генетика на развитие у детей тех или иных ЛОР заболеваний?
М.Б.: Заболевания, обусловленные наследственными (генетическими) факторами, проявляются, как правило, в раннем детском возрасте. Если говорить о ЛОР заболеваниях, то наиболее часто генетические нарушения выявляются у детей с недоразвитием структур наружного, среднего и внутреннего уха, что проявляется, прежде всего, нарушением слуха. Бытующее мнение о том, что аденоиды, частые простудные заболевания, хронический тонзиллит, передаются по наследству, не имеет доказанных оснований.
- Какую первую помощь может оказать мама, если ребенок жалуется на острую боль в ушах? В пазухах? В горле?
М.Б.: При острой боли, возникшей в ЛОР органах, необходимо, прежде всего, обезболить ребенка. Важно исключить факт травмы (инородное тело в носу, глотке, ухе, удар мячом по уху). Наиболее характерно возникновение острой боли в ухе при остром отите. Так как острый отит развивается на фоне насморка, необходимо закапать сосудосуживающие капли в нос, отсосать скопившиеся выделения из полости носа. Острая боль не характерна для заболеваний носа и глотки. Чаще всего, возникшая острая боль в носу или глотке связана с травмой. В любом случае, острая боль - опасный признак, необходимо срочно обратиться к врачу.
- Какие признаки основных осложнений заболеваний уха, горла, носа? На что родители должны обратить внимание в первую очередь?
М.Б.: Длительная, не поддающаяся лечению лихорадка, лающий кашель, шумное дыхание, отдышка в покое, нарушение сознания, отек мягких тканей лица, заушной области – это те признаки, которые могут свидетельствовать об угрожающих жизни состояниях у ребенка.
- По какой причине возникают осложнения у детей и как можно их избежать?
М.Б.: Причиной осложнений может являться патогенность инфекционного агента, неадекватность/несвоевременность лечения, особенности конкретного пациента. Именно поэтому важна оценка состояния специалистом.
- Всегда ли только антибиотики могут помочь в борьбе с бактериальными осложнениями простудных заболеваний?
М.Б.: Если есть бактериальное осложнение, то верно подобранный антибиотик поможет практически всегда, однако, «простудные» заболевания в подавляющем большинстве случаев изначально являются вирусными и назначение антибиотика не дает пользы.
- Как правильно осуществлять гигиену рта, носа и ушей? (нужно ли постоянно промывать, полоскать, чистить?) Может ли не правильный уход спровоцировать заболевание?
М.Б.: Гигиена полости носа играет важную роль в профилактике респираторных заболеваний, так как именно слизистая оболочка полости носа является «воротами инфекции». Так же как, чистя зубы, мы освобождаем полость рта от болезнетворных агентов, так и промывание полости носа является лучшей профилактикой развития воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Для того, чтобы избежать каких-либо осложнений неправильного ухода за полостью носа, необходимо применять специальные, разрешенные минздравом, устройства. Туалет уха проводится для освобождения наружного слухового прохода от серы, скопление которой может привести к снижению слуха. В настоящее время в продаже имеются специальные капли, разжижающие серу. Использование перекиси водорода вне лечебного учреждения недопустимо, так как ее применение может спровоцировать развитие воспалительного процесса кожи наружного слухового прохода.
- Бытует мнение, что частый и сильный насморк у детей возникает по причине прорезывания зубов, так ли это?
М.Б.: Действительно, в период прорезывания зубов у малышей бывают как общие проявления (фебрильная температура, лихорадка) так и местные проявления, например, насморк. Однако, насморк не всегда сопровождает прорезывание зубов.
- В каких самых распространенных случаях требуется хирургическое вмешательство?
М.Б.: Показания к хирургическому лечению сильно разнятся в зависимости от патологии, однако, общие случаи:
- тяжелое состояние,
- гнойные осложнения,
- отсутствие эффекта от консервативной терапии.
|
Наименование организации
|
Адрес
|
Контактная информация
|
Специалист
|
Стоимость услуги
|
Доктор Плюс, медицинский центр
|
ул. Куйбышева, д. 10;
ул. Кузнецова, д. 21 (детское отделение)
|
(343) 222-26-06
|
Лепинских Алексей Борисович (гл. ЛОР по Св. обл.),
Шатунова Любовь Анатольевна,
Язовских Марина Львовна,
Алексеева Ольга Владимировна
|
960 руб. – 1 600 руб.
|
Ухо.Горло.Нос, клиника
|
ул. Луганская, д. 2
|
(343) 384-03-90
|
Бродовский Максим Борисович,
Чухарева Татьяна Александровна, Любимова Елена Валерьевна
|
600 руб.
|
Новая больница, медицинское объединение
|
ул. Заводская, 29
|
(343) 23-23-555.
|
Брагина Екатерина Анатольевна,
Полянская Анастасия Сергеевна
|
850 руб.
|
Династия, семейная клиника
|
ул. Белинского, 32,
ул. Ак.Шварца, 14
|
(343) 355-72-60, 355-72-61,
(343) 287-11-11
|Родионова Елена Сергеевна,
Завацкая Наталья Юрьевна,
Гашкова Наталья Михайловна
|
800 руб.
|
УГМК - Здоровье, детская поликлиника
|
ул. Шейнкмана, д. 73
|
(343) 283-08-08
|
Завьялова Ольга Геннадьевна
|
980 руб.-1280 руб.
|
Парацельс, медицинский центр
|
ул. Викулова, д. 33, корп. "2"
|
(343) 231–59–47 (детское отделение)
|
Ионова Жанна Вадимовна
|
500 руб.
|
НПЦ «Бонум»
|
ул.Бардина, 9а,
ул. Краснокамская, 36
|
(343) 211-88-61,62, 263-71-09
|
Колыванов Георгий Александрович,
Старкова Маргарита Викторовна.
|
344 руб.
|
АСК, медицинский центр
|
ул. 40-летия Комсомола, д. 14
|
(343) 222-57-22,
|
Дятлова Надежда Васильевна
|
600 руб.
|
Детский доктор, медицинская клиника
|
ул. Нагорная, д. 46«б»,
ул. Титова, д. 31«а»
|
(343) 270-22-80 (81), 200-22-44, (343) 263-77-30 (03)
http://www.detdoc.ru/
|
Лобова Юлия Владимировна,
Велева Наталья Владимировна,
Костоусова Алла Васильевна
|
750 руб.
|
Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)
|
ул. Белореченская, д. 23/1
ул. Шевченко, д. 9
ул. Родонитовая, д. 10
|
(343) 379-07-70 (единый)
|
Евдокимов Геннадий Иванович,
Кириченко Владимир Григорьевич
|
1 050 руб.
|
СК-МЕД, медицинский центр
|
ул. Р. Люксембург, 67 Б/3,
|
(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.
|
Конарев Евгений Владимирович
|
650 руб.
|
Здоровье 365, медицинский центр
|
ул. Кузнечная, д. 83
|
(343) 270-17-17, http://www.zdorovo365.ru/
|
Зобова Лариса Дмитриевна.
Шишков Александр Юрьевич,
Погребняк Елена Васильевна,
Буниатян Арамазд Абовович
|
890 руб.
|
НоваМед, клиника
|
ул. Ленина, д.68 (общий вход с Министерством Юстиции)
|
(343) 362-40-00, 368-06-06, 200-02-30
|
Шостко Светлана Викторовна
|
600 руб.
|
Лорздрав, медицинский центр
|ул. Куйбышева, 107
|
Тел. 261-11-02, 261-11-15
|Ахметов Фарит Рафикович,
Сорокина Оксана Николаевна
|500 - 800 руб.
|
Шанс, медицинский центр
|
ул. Крауля, 82,
ул. Уральских Рабочих, 55 б,
ул. Чекистов, 5
|
(343) 385-00-01 (единый)
|
Елтышева Елена Валентиновна (с 5-ти лет)
|
800 руб.
|
Медика, медицинский центр
|
ул. Радищева 33, 2-й этаж.
|
(343) 379-74-74.
|
Гисс Надежда Анатольевна
|
900 руб.
|
Ваш семейный доктор, поликлиника
|ул. Чапаева, 21,
ул. Техническая, 31
|
(343) 251-09-00,
|Велева Наталья Владимировна,
Чухарева Татьяна Александровна
|600 руб.
|
Земская больница. Многопрофильный медицинский центр
|ул. Избирателей, 110
|
(343) 278-28-18 (25, 02)
|Сапожникова Надежда Яковлевна,
Фисенко Алла Григорьевна
|650 руб.
|
Клиника доктора Переверзевой
|ул. Маневровая, 9, под. 1
|
(343) 253-72-04 (64)
|Переверзева Елена Валентиновна,
Давыдов Роман Сергеевич
|970 руб. – 1300 руб.