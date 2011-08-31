Где искать детского ЛОРа? Платный прием отоларингологов в Екатеринбурге

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Бродовский Максим Борисович. Врач 1 категории. Окончил УрГМА в 1997 году, в 1999 году получил специализацию по эндоскопической хирургии носа и придаточных пазух и с тех пор углубленно занимается ринологией. С 2009 года работает в рамках собственной медицинской лицензии, где сделан акцент на современные технологичные малотравматичные способы хирургического лечения.

- Что такое ЛОР заболевания? Какие разновидности существуют?

М.Б.: ЛОР заболевания – это болезни уха, горла и носа. Они могут быть связаны с воспалением, травмой, наследственными факторами. Также, например, снижение слуха у детей раннего возраста, может возникнуть в результате лечения антибиотиками других, опасных, не связанных с ЛОР органами заболеваний.

- Что чаще всего является причиной детского отита?

М.Б.: Особенности строения среднего уха в раннем детском возрасте способствуют развитию воспалительного процесса в среднем ухе – широкая и короткая слуховая туба. Поэтому, нерациональное лечение инфекций верхних дыхательных, насморка является наиболее частой причиной развития отита у маленьких детей. Возникновение среднего отита при наличии аденоидов является абсолютным показанием к аденотомии.

- Как родители могут профилактировать ЛОР заболевания у детей?

М.Б.: Реальное снижение заболеваемости достигается вакцинацией. Здоровый образ жизни и рациональное питание окажут положительное влияние на частоту обострений ОРВИ, однако гарантированных способов избежать болезни не существует.

- Влияет ли генетика на развитие у детей тех или иных ЛОР заболеваний?

М.Б.: Заболевания, обусловленные наследственными (генетическими) факторами, проявляются, как правило, в раннем детском возрасте. Если говорить о ЛОР заболеваниях, то наиболее часто генетические нарушения выявляются у детей с недоразвитием структур наружного, среднего и внутреннего уха, что проявляется, прежде всего, нарушением слуха. Бытующее мнение о том, что аденоиды, частые простудные заболевания, хронический тонзиллит, передаются по наследству, не имеет доказанных оснований.

- Какую первую помощь может оказать мама, если ребенок жалуется на острую боль в ушах? В пазухах? В горле?

М.Б.: При острой боли, возникшей в ЛОР органах, необходимо, прежде всего, обезболить ребенка. Важно исключить факт травмы (инородное тело в носу, глотке, ухе, удар мячом по уху). Наиболее характерно возникновение острой боли в ухе при остром отите. Так как острый отит развивается на фоне насморка, необходимо закапать сосудосуживающие капли в нос, отсосать скопившиеся выделения из полости носа. Острая боль не характерна для заболеваний носа и глотки. Чаще всего, возникшая острая боль в носу или глотке связана с травмой. В любом случае, острая боль - опасный признак, необходимо срочно обратиться к врачу.

- Какие признаки основных осложнений заболеваний уха, горла, носа? На что родители должны обратить внимание в первую очередь?

М.Б.: Длительная, не поддающаяся лечению лихорадка, лающий кашель, шумное дыхание, отдышка в покое, нарушение сознания, отек мягких тканей лица, заушной области – это те признаки, которые могут свидетельствовать об угрожающих жизни состояниях у ребенка.

- По какой причине возникают осложнения у детей и как можно их избежать?

М.Б.: Причиной осложнений может являться патогенность инфекционного агента, неадекватность/несвоевременность лечения, особенности конкретного пациента. Именно поэтому важна оценка состояния специалистом.

- Всегда ли только антибиотики могут помочь в борьбе с бактериальными осложнениями простудных заболеваний?

М.Б.: Если есть бактериальное осложнение, то верно подобранный антибиотик поможет практически всегда, однако, «простудные» заболевания в подавляющем большинстве случаев изначально являются вирусными и назначение антибиотика не дает пользы.

- Как правильно осуществлять гигиену рта, носа и ушей? (нужно ли постоянно промывать, полоскать, чистить?) Может ли не правильный уход спровоцировать заболевание?

М.Б.: Гигиена полости носа играет важную роль в профилактике респираторных заболеваний, так как именно слизистая оболочка полости носа является «воротами инфекции». Так же как, чистя зубы, мы освобождаем полость рта от болезнетворных агентов, так и промывание полости носа является лучшей профилактикой развития воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Для того, чтобы избежать каких-либо осложнений неправильного ухода за полостью носа, необходимо применять специальные, разрешенные минздравом, устройства. Туалет уха проводится для освобождения наружного слухового прохода от серы, скопление которой может привести к снижению слуха. В настоящее время в продаже имеются специальные капли, разжижающие серу. Использование перекиси водорода вне лечебного учреждения недопустимо, так как ее применение может спровоцировать развитие воспалительного процесса кожи наружного слухового прохода.

- Бытует мнение, что частый и сильный насморк у детей возникает по причине прорезывания зубов, так ли это?

М.Б.: Действительно, в период прорезывания зубов у малышей бывают как общие проявления (фебрильная температура, лихорадка) так и местные проявления, например, насморк. Однако, насморк не всегда сопровождает прорезывание зубов.

- В каких самых распространенных случаях требуется хирургическое вмешательство?

М.Б.: Показания к хирургическому лечению сильно разнятся в зависимости от патологии, однако, общие случаи:

- тяжелое состояние,

- гнойные осложнения,

- отсутствие эффекта от консервативной терапии.