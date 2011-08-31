Форум
Здоровье

Где искать детского ЛОРа? Платный прием отоларингологов в Екатеринбурге

О профилактике ЛОР-заболеваний, о том, как оказать первую помощь, если ребенок жалуется на острую боль в ушах и многое другое — в нашем интервью

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Бродовский Максим Борисович. Врач 1 категории. Окончил УрГМА в 1997 году, в 1999 году получил специализацию по эндоскопической хирургии носа и придаточных пазух и с тех пор углубленно занимается ринологией. С 2009 года работает в рамках собственной медицинской лицензии, где сделан акцент на современные технологичные малотравматичные способы хирургического лечения.

- Что такое ЛОР заболевания? Какие разновидности существуют?

М.Б.: ЛОР заболевания – это болезни уха, горла и носа. Они могут быть связаны с воспалением, травмой, наследственными факторами. Также, например, снижение слуха у детей раннего возраста, может возникнуть в результате лечения антибиотиками других, опасных, не связанных с ЛОР органами заболеваний.

- Что чаще всего является причиной детского отита?

М.Б.: Особенности строения среднего уха в раннем детском возрасте способствуют развитию воспалительного процесса в среднем ухе – широкая и короткая слуховая туба. Поэтому, нерациональное лечение инфекций верхних дыхательных, насморка является наиболее частой причиной развития отита у маленьких детей. Возникновение среднего отита при наличии аденоидов является абсолютным показанием к аденотомии.

- Как родители могут профилактировать ЛОР заболевания у детей?

М.Б.: Реальное снижение заболеваемости достигается вакцинацией. Здоровый образ жизни и рациональное питание окажут положительное влияние на частоту обострений ОРВИ, однако гарантированных способов избежать болезни не существует.

- Влияет ли генетика на развитие у детей тех или иных ЛОР заболеваний?

М.Б.: Заболевания, обусловленные наследственными (генетическими) факторами, проявляются, как правило, в раннем детском возрасте. Если говорить о ЛОР заболеваниях, то наиболее часто генетические нарушения выявляются у детей с недоразвитием структур наружного, среднего и внутреннего уха, что проявляется, прежде всего, нарушением слуха. Бытующее мнение о том, что аденоиды, частые простудные заболевания, хронический тонзиллит, передаются по наследству, не имеет доказанных оснований.

- Какую первую помощь может оказать мама, если ребенок жалуется на острую боль в ушах? В пазухах? В горле?

М.Б.: При острой боли, возникшей в ЛОР органах, необходимо, прежде всего, обезболить ребенка. Важно исключить факт травмы (инородное тело в носу, глотке, ухе, удар мячом по уху). Наиболее характерно возникновение острой боли в ухе при остром отите. Так как острый отит развивается на фоне насморка, необходимо закапать сосудосуживающие капли в нос, отсосать скопившиеся выделения из полости носа. Острая боль не характерна для заболеваний носа и глотки. Чаще всего, возникшая острая боль в носу или глотке связана с травмой. В любом случае, острая боль - опасный признак, необходимо срочно обратиться к врачу.

- Какие признаки основных осложнений заболеваний уха, горла, носа? На что родители должны обратить внимание в первую очередь?

М.Б.: Длительная, не поддающаяся лечению лихорадка, лающий кашель, шумное дыхание, отдышка в покое, нарушение сознания, отек мягких тканей лица, заушной области – это те признаки, которые могут свидетельствовать об угрожающих жизни состояниях у ребенка.

- По какой причине возникают осложнения у детей и как можно их избежать?

М.Б.: Причиной осложнений может являться патогенность инфекционного агента, неадекватность/несвоевременность лечения, особенности конкретного пациента. Именно поэтому важна оценка состояния специалистом.

- Всегда ли только антибиотики могут помочь в борьбе с бактериальными осложнениями простудных заболеваний?

М.Б.: Если есть бактериальное осложнение, то верно подобранный антибиотик поможет практически всегда, однако, «простудные» заболевания в подавляющем большинстве случаев изначально являются вирусными и назначение антибиотика не дает пользы.

- Как правильно осуществлять гигиену рта, носа и ушей? (нужно ли постоянно промывать, полоскать, чистить?) Может ли не правильный уход спровоцировать заболевание?

М.Б.: Гигиена полости носа играет важную роль в профилактике респираторных заболеваний, так как именно слизистая оболочка полости носа является «воротами инфекции». Так же как, чистя зубы, мы освобождаем полость рта от болезнетворных агентов, так и промывание полости носа является лучшей профилактикой развития воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Для того, чтобы избежать каких-либо осложнений неправильного ухода за полостью носа, необходимо применять специальные, разрешенные минздравом, устройства. Туалет уха проводится для освобождения наружного слухового прохода от серы, скопление которой может привести к снижению слуха. В настоящее время в продаже имеются специальные капли, разжижающие серу. Использование перекиси водорода вне лечебного учреждения недопустимо, так как ее применение может спровоцировать развитие воспалительного процесса кожи наружного слухового прохода.

- Бытует мнение, что частый и сильный насморк у детей возникает по причине прорезывания зубов, так ли это?

М.Б.: Действительно, в период прорезывания зубов у малышей бывают как общие проявления (фебрильная температура, лихорадка) так и местные проявления, например, насморк. Однако, насморк не всегда сопровождает прорезывание зубов.

- В каких самых распространенных случаях требуется хирургическое вмешательство?

М.Б.: Показания к хирургическому лечению сильно разнятся в зависимости от патологии, однако, общие случаи:

- тяжелое состояние,

- гнойные осложнения,

- отсутствие эффекта от консервативной терапии.

 

Наименование организации

Адрес

Контактная информация

Специалист

Стоимость услуги

Доктор Плюс, медицинский центр

ул. Куйбышева, д. 10;

ул. Кузнецова, д. 21 (детское отделение)

(343) 222-26-06
http://www.doc-plus.ru/

Лепинских Алексей Борисович (гл. ЛОР по Св. обл.),

Шатунова Любовь Анатольевна,

Язовских Марина Львовна,

Алексеева Ольга Владимировна

960 руб. – 1 600 руб.

Ухо.Горло.Нос, клиника

ул. Луганская, д. 2

 (343) 384-03-90

http://www.lor66.ru/

Бродовский Максим Борисович,

Чухарева Татьяна Александровна, Любимова Елена Валерьевна

600 руб.

Новая больница, медицинское объединение

ул. Заводская, 29

(343) 23-23-555.

http://www.newhospital.ru/

Брагина Екатерина Анатольевна,

Полянская Анастасия Сергеевна

850 руб.

Династия, семейная клиника

ул. Белинского, 32,

ул. Ак.Шварца, 14

(343) 355-72-60, 355-72-61,

(343) 287-11-11

http://www.dinastiy.ru/

Родионова Елена Сергеевна,
Завацкая Наталья Юрьевна,
Гашкова Наталья Михайловна

800 руб.

УГМК - Здоровье, детская поликлиника

ул. Шейнкмана, д. 73

(343) 283-08-08

http://www.ugmk-clinic.ru/children/

Завьялова Ольга Геннадьевна

980 руб.-1280 руб.

Парацельс, медицинский центр

ул. Викулова, д. 33, корп. "2"

 

(343) 231–59–47 (детское отделение)
 http://www.mc-paracels.ru/

Ионова Жанна Вадимовна

500 руб.

НПЦ «Бонум»

ул.Бардина, 9а,

ул. Краснокамская, 36

(343) 211-88-61,62, 263-71-09

http://www.bonum.info/ 

Колыванов Георгий Александрович,

Старкова Маргарита Викторовна.

344 руб.

АСК, медицинский центр

ул. 40-летия Комсомола, д. 14

 (343) 222-57-22,

http://www.mcask.ru/ 

Дятлова Надежда Васильевна

600 руб.

Детский доктор, медицинская клиника

ул. Нагорная, д. 46«б»,

ул. Титова, д. 31«а»

(343) 270-22-80 (81), 200-22-44, (343) 263-77-30 (03)

http://www.detdoc.ru/ 

Лобова Юлия Владимировна,

Велева Наталья Владимировна,

Костоусова Алла Васильевна

750 руб.

Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)

ул. Белореченская, д. 23/1

ул. Шевченко, д. 9

ул. Родонитовая, д. 10

(343) 379-07-70 (единый)

http://www.ekamedcenter.ru/

Евдокимов Геннадий Иванович,

Кириченко Владимир Григорьевич

1 050 руб.

СК-МЕД, медицинский центр

ул. Р. Люксембург, 67 Б/3,

 

(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.

http://www.skmed.ru/

 

Конарев Евгений Владимирович

650 руб.

Здоровье 365, медицинский центр

ул. Кузнечная, д. 83

(343) 270-17-17,   http://www.zdorovo365.ru/

 

Зобова Лариса Дмитриевна.

Шишков Александр Юрьевич,

Погребняк Елена Васильевна,

Буниатян Арамазд Абовович

890 руб.

НоваМед, клиника

ул. Ленина, д.68 (общий вход с Министерством Юстиции)

(343) 362-40-00, 368-06-06, 200-02-30 

http://www.novamedclinic.ru/

 

Шостко Светлана Викторовна

600 руб.

Лорздрав, медицинский центр

 ул. Куйбышева, 107

Тел. 261-11-02, 261-11-15

http://www.lorzdrav.ru/

 Ахметов Фарит Рафикович,
Сорокина Оксана Николаевна		 500 - 800 руб.

Шанс, медицинский центр

ул. Крауля, 82,

ул. Уральских Рабочих, 55 б,

ул. Чекистов, 5

(343) 385-00-01 (единый)

http://www.mc-shans.ru/

Елтышева Елена Валентиновна (с 5-ти лет)

800 руб.

Медика,      медицинский центр

ул. Радищева 33, 2-й этаж.

(343) 379-74-74.

http://www.medica-m.ru/

Гисс Надежда Анатольевна

900 руб.

Ваш семейный доктор, поликлиника 

 ул. Чапаева, 21,
ул. Техническая, 31

(343) 251-09-00,
(343) 373-30-89

http://www.semdoctor.net/

 Велева Наталья Владимировна,
Чухарева Татьяна Александровна  		 600 руб.

Земская больница. Многопрофильный медицинский центр 

 ул. Избирателей, 110

(343) 278-28-18 (25, 02)

http://www.zbural.ru/

 Сапожникова Надежда Яковлевна,
Фисенко Алла Григорьевна		 650 руб.

Клиника доктора Переверзевой 

 ул. Маневровая, 9, под. 1

(343) 253-72-04 (64)

http://www.clinica-lor.ru/ 

 Переверзева Елена Валентиновна,
Давыдов Роман Сергеевич 		 970 руб. – 1300 руб.

Здоровье
