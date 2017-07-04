Летние средства защиты от солнца и насекомых для малышей

За малышом глаз да глаз нужен, но не всегда родители способны на ежеминутный контроль. Что делать, если мордашка на солнце обгорела, или укусила мошка? Читайте инструкцию!

Кремы от солнышка

Кожа ребёнка до трех лет не производит защитный пигмент меланин в должных количествах. Поэтому дети быстрее «сгорают». Детская солнцезащитная косметика имеет только высокий (от 15) и очень высокий (25–60) индекс SPF. Эти цифры показывают, во сколько раз крем продлевает время безопасного пребывания на солнце, которое для ребёнка до года составляет примерно 5 минут. То есть с кремом SPF 15 малыш может принимать солнечные ванны в течение 75 минут (15×5). Крем с фактором защиты 30 продлевает расчётное время до 150 минут (30×5).

Конечно, речь не идет о ляльке под палящим солнцем. В этом возрасте ребенок по определению всегда должен находиться в тени, а крем исключает возможность ожога, если детку взяли поплавать в море, или он случайно выполз из-под тента.

Ребенку в городе средства от солнца необязательны. Беспорядочное использование этой косметики может нанести вред: аллергия, нагрузка на печень. Не все мамы покупают ребенку защитную косметику по возрасту, а не любой крем с пометкой «детский» или «семейный» подешевле. Если прогулочная зона не позволяет скрыться от солнца, не используйте кремы с указанием «детский» или «для чувствительной и детской кожи»! Эти средства подходят детям от 3 лет. Ищите возрастные рекомендации «с рождения». К примеру, на импортных средствах есть пометки bebe или enfant.

0–6 месяцев: обойдитесь без кремов. Кожа малыша настолько все хорошо впитывает, что компоненты средства могут попасть в кровеносную систему и нанести удар по печени.

6–12 месяцев: выбирайте специальные гипоаллергенные серии высокого качества. Они стоят недешево, но экономичны в использовании: Avene, Klorane, Mustela, Ducrey, Institut Esthederm, Bioderma. La Roche-Posay . Бюджетные варианты: Sanosan, Johnson’s And Johnson’s.

У ребенка до года кожа также впитывает химию, поэтому в городе смазывайте только щечки, нос и плечи.

От года: Bubchen, CHICCO, Vichy. От 3 лет: любые средства с пометкой «детские». Проведите тест на переносимость: небольшое количество крема наносят на внутреннюю сторону локтевого или коленного сгиба. Если в течение суток на коже не появилось раздражение, значит, средство подходит. Слой солнцезащитного средства на коже необходимо обновлять каждые 1,5–2 часа. Повторное нанесение средства повышает надежность его защитного слоя, но не продлевает общее время безопасного пребывания на солнце!

Средства от солнца желательно хранить в дверце холодильника и не дольше полугода после вскрытия. Их действие рассчитано только на один сезон, потом эффективность УФ-фильтров снижается.

Еще до покупки средства обратите внимание, есть ли в его составе ланолин. Если у малыша аллергия на шерсть кошек и собак — такой крем ему вреден.

Покрасневшую кожу обработайте кремом с пантенолом. Можно использовать простоквашу, кефир. Ни в коем случае нельзя смазывать обгоревшую кожу спиртовыми растворами или маслом.

На море вам поможет специальная одежда с УФ-защитой и панамки с защитой плеч.

Отстаньте, комары!

* Для защиты малыша от комаров можно использовать только детские репелленты, соответствующие его возрасту, они менее токсичны.

* Проявляйте осторожность! Не мажьте ребенка химией «на всякий случай».

* Наносить средства нужно тонким слоем, не втирая в кожу.

* Вещество не должно попасть на царапины и на слизистые.

* Лицо и кисти рук ребенка оставляйте не обработанными.

* Чтобы обезопасить «колясочных» детей, средство наносят прямо на полог коляски (либо капают гвоздичное масло).

* Любое средство наносят не более 2–3 раз в день, а после возвращения с прогулки его нужно смыть с кожи.

* Если вы видите, что комары все равно вьются вокруг ребенка — не подмазывайте кремом каждые полчаса. Любой крем рассчитан не менее чем на два часа. Если он не действует — возможно, вы купили подделку. Либо комаров привлекает какой-то запах — ваш парфюм, дезодорант. Средства от комаров одни из наиболее часто подделываемых товаров. Покупайте их не в уличных лотках, а в магазинах.

Что ищем на этикетке

Слово «Дэта» на этикетке означает яд. Концентрация его не должна превышать 40%. Ищите на упаковке слово «пролонгатор». Детские репелленты обязательно содержат пролонгаторы: минимум ядовитых компонентов и максимум эфирных масел. Вещество с пролонгатором позволяет уменьшить количество действующего вещества во много раз, и при этом сохранить такое же время защиты от насекомых, как и от стандартного репеллента.

Натуральные средства защиты

1. Смешиваем порошок ванилина с подсолнечным маслом или детским кремом. Смесь наносится на одежду или на кожу. Также можно нанести на одежду (при защите спящего ребенка — на салфетку, уголок подушки) несколько капель гвоздичного или эвкалиптового масла.

2. Смешайте 50 мл растительного масла, 30 капель масла чайного дерева и 5 капель гвоздичного масла. Перелейте полученную смесь в бутылку темного стекла и сильно встряхните.

Любые эфирные масла нужно обязательно разводить кремом. Иначе рискуете получить солнечный ожог в смазанном месте.

Средства после укусов: настойка календулы, сок репчатого лука (срез луковицы), «Звездочка», кефир или простокваша, крем с пантенолом, при сильной реакции — гель «Фенистил».

Клещи: не паниковать, а следить

Для детей до пяти лет не существует противоклещевых средств. Спреи от клещей все без исключения очень токсичны и наносятся строго на одежду. Не распыляйте аэрозоль вокруг ребенка, заключая его с ног до головы в ядовитое облако.

Защита от клещей для ребенка до года — это внимательные родители! Нужно очень постараться, чтобы клещ залез на малыша. Вы же не забываете ребенка до года в кустах, в лесу или в необработанных парковых зонах. Малыша, играющего на необработанном участке, одевайте в светлую одежду, так вы успеете заметить клеща.

Не верьте всем рассказам о том, как лялечки цепляли клещей в городе на детских площадках! Немногие взрослые отличат клеща от жука. В общем, не поддавайтесь панике. Клещи медлительны, они долго выбирают место для укуса. Бывает, что клещей приносят на себе дачники или походники — осматривайте бабушек, их вещи, букеты цветов, и тогда клещ не появится в вашей квартире.

Если вы гуляете в парке, не обработанном от клещей — защитите коляску. Обработайте коляску в подъезде или на улице без ребенка. Средство действует до 15 суток.

Не покупайте ребенку деревенские молочные продукты, если вы не уверены в производителе (торговцы на дорогах). Козье молоко, зараженное энцефалитом, если его не прокипятить, гарантированно приведет к тому, что человек заболеет.

Осы, пчелы, мошки… все любят вкусных малышей!

Если укусила оса или пчела, нужно пинцетом удалить жало, протереть место укуса спиртом и приложить лед или салфетку, смоченную раствором питьевой соды или холодной водой (компресс меняйте по мере согревания). При аллергическом отеке дайте малышу антигистаминный препарат по возрасту, а место укуса смажьте антигистаминным гелем. При любых опасениях немедленно обращайтесь к врачу.

Укусы слепней очень болезненны, вызывают отек и зуд, к антигистаминному средству понадобится обезболивающее. Консультируйтесь с врачом.

Мелкие мошки активны на солнце, они проживают возле воды. Кусая, мошка впрыскивает под кожу ядовитую слюну-заморозку . Яд вызывает значительный отек (который может держаться неделю), а за ним и зуд. Укус протирают нашатырным спиртом и прикладывают лед, который охлаждает воспаленное место и заставляет ткани сжиматься и выбрасывать яд. Лед тает, вода стекает, яд благополучно смывается.

Даже если вам кажется, что именно ваше дитя спокойно реагирует на укусы насекомых, в дорожной аптечке всегда должны быть противоаллергические препараты и гели. Эта мера предосторожности может спасти жизнь вам и вашему ребенку.