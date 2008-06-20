«Зайки серые сидят»: массаж малышкиных стоп

Помните, как мамы и папы разминали нам спинки: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд запоздалый»? Год назад в нашем семействе появилась новая разминалочка – для ножек, – чтобы лечить или предотвращать плоскостопие, вальгусные деформации и прочие нарушения. Чтобы активировать рефлексогенные зоны, которых на стопе множество, и тем самым – стимулировать работу нервной системы, работать на здоровье всего организма.

Называется эта разминалочка «Зайцы Серые» - потому что в процессе разминки по всей детской ножке зайки скачут и разнообразно куролесят. Хотя «Серые» - это непринципиально. Дети, полюбившие лечебную процедуру, чуть не каждый вечер просили: «Зайцев! Сделай зайцев! Сегодня – синие! А у меня – желтые!» И порой усталая мама, хотя и помня о полезности массажа, который должен быть ежедневным, если верить наставлениям невропатолога, а иначе… Так вот, мама все же думала: «Хоть бы сегодня не вспомнили про зайцев!» Массажик – на три минуты одному, на три – другому ребенку, но как хочется иногда поскорее упасть головой на подушку и заснуть… Однако дети про зайцев помнили – и благо: пусть ножки будут здоровее. Вот мы и вас научим, как укреплять ребячьи стопочки.

Откуда есть пошли Зайцы Серые

На восточном берегу Шарташа, на Изоплите, есть детский санаторий, где малыши подлечивают разные неврологические проблемы, побывали там и мы. В санатории не просто разминают, «заряжают током» и обкладывают лечебной грязью детишек, – в добавок ко всему врачи подробно и обстоятельно информируют мам: какие лечебные курсы лучше проводить ребенку и как заниматься с ним дома, чтобы он становился крепче и здоровее. Обстановка там – душевная. Еще бы: лес вокруг, за лесом Шарташ плещется, птицы поют, белки в гости заходят, тишина, никуда спешить не нужно - может быть, поэтому-то персонал так спокоен и благожелателен (непривычно-то как! - по сравнению с, увы, нервозной атмосферой наших поликлиник).

Год назад я вместе с другими мамочками, в первом часу ночи сидела в ординаторской санатория и строчила конспекты лекций Борзуновой Людмилы Михайловны, врача лечебной физкультуры. А она возвышалась над столом и рассказывала, рассказывала нам, как благотворны те и другие движения, как много мы можем сделать своими прикосновениями, какие случаи бывали в ее практике... За окнами стояла темь и тишь, мы сидели, совершенно увлеченные рассказом, вдохновленные, то поднимая глаза на белый халат и седую голову нашего эскулапа, то снова хватаясь за ручки и лишь прислушиваясь краем уха – не проснется ли, не заплачет в палате ребенок, - и все это было похоже на таинство, на некий праздник знания… Хорошо посидели, в общем Вот тогда-то я и записала последовательность приемов массажа стоп.

Приехав домой, я достала свои записочки и по ним, как по нотам, разучила массажик. Но ведь делать массаж просто так – скучно! Не то, что детям, - мне становилось тоскливо: без души, без изюминки, разминать четыре ноги подряд. Каждый вечер. И вот постепенно – уже и не упомнить, как – к нам на пальчики стали приходить зайцы. Зайцы оказались просто чудо-зверьми: с ними все массажные движения ожили, расцветились. Мало-помалу заячьи шалости упорядочились, отрегулировались и сложились в стишок-песенку. Дети сидели с хитрющими глазами, терпеливо и радостно подставляли зайцам все свои щекотливые пяточки, только хихича временами и заказывая заячий цвет. И так целый год, да.

И вот, этим летом мы снова оказались в санатории на Изоплите. Людмила Михайловна снова читала свои лекции. А в качестве отчета о проделанной работе мы рассказали ей о «Зайцах». «Мамочка! – воскликнула Людмила Михайловна. – Ну, вы же просто обязаны написать об этом рассказик, или брошюрку, или еще какой-нибудь текст и опубликовать его – да хоть в интернете! Вы же все такие продвинутые! Пусть и другим деткам будет польза!» - «Ы», - прикусила язычок я: это же мне первой должно было прийти в голову! – или я не с Ю-мамы?? Вот что значит: большой врачебный и жизненный опыт.

Посему – радостно делюсь и лекциями нашего врача, и нашими Зайцами, чтобы ножки ваших малышей были крепче. Да не только ножки – но и ваши отношения с детками. Сколько счастливых минут мы с мальчишками провели вместе «под зайцев». Вы же тоже помните, как славно-то бывало, когда мама по спинке – «рельсы-рельсы»?

А для начала – сам стишок

Местами я пропеваю его, местами проговариваю. И каждое заячье действие сопровождается растираниями, покручиваниями и разминанием пальчиков и ямочек, межсухожильных бороздочек и пяток.

Зайцы серые сидят И ушами шевелят. Целуются. Зайкам холодно сидеть – Надо спинки растереть, Животики тоже. А зайцы от нас убежали – По дороге в лес. Первый зайка побежал, Второй зайка побежал, Третий зайка побежал И четвертый убежал. Сели они на пригорочек, Сели-посидели, лапками потопали, ушками похлопали – Убежали. Сели на другой пригорочек: Сели-посидели, лапками потопали, ушками похлопали – Убежали. Сели на горку: Сели-посидели, лапками потопали, ушками похлопали – Прыгнули в норку! Мы стучимся: тук-тук! Зайцы выходите! А они не выходят. Мы их тогда: за уши, за уши, за уши, за уши! А они от нас: убежали, убежали, убежали, убежали!

Затем зайцы пересаживаются на другую ножку, и все повторяется снова. Массаж пары ножек отнимает две-три минуты. В первые дни, когда мама только разучивает движения – немного больше. Массажировать ножки можно с кремом или «посуху» (сухой вариант нам понравился больше). Обычно врачи не рекомендуют делать массаж перед сном, чтобы ребенок не возбудился, хотя и отмечают, что нужно ориентироваться на реакции ребенка. И если именно вечерний вариант устраивает вас с малышом, то почему бы нет? По крайней мере, перед сном, когда все расслаблены и настроены на отдых, разминать детские лапки очень удобно и приятно. А если скакливый деть никак не настраивается на сон, то уложить его в кровать можно как раз-таки с помощью массажика. Для нас он стал, практически, ежевечерним ритуалом: «А сейчас – зайцев, сказку, и спать!» И с этим уже не поспоришь.

Порядок действий. Начинаем с пальцев

Перед массажем малыша лучше уложить или усадить в кровати, чтобы вы могли сесть чуть ниже его ножек. Массаж начинается с пальцев ноги. И сначала (1) мы эти пальцы покручиваем, словно собираемся их открутить: по часовой стрелке и обратно, пару раз каждый пальчик. Конечно же, без нажима, чтобы не сделать ребенку больно, но и не слишком вяло, чтобы покручивание имело эффект. Такое покручивание оживляет суставы пальцев, активирует движение суставной жидкости, улучшает тонус суставных сумок. Покручивания, вообще, чрезвычайно полезны для всех суставов: локтевых, коленных, тазобедренных. Судите сами: в течение дня мы обычно сгибаем-разгибаем конечности. А если сделать вращательное движение, чтобы головка сустава прокатилась по всей его чашечке, то мы задействуем всю внутреннюю поверхность сустава, тем самым заставляем его работать, тонизируем: «Ты нам нужен весь, целиком, дорогой сустав», - в ответ сустав бодрится и оздоровляется, подтягивая за собой другие ткани и системы. И под покручивание детских пальчиков, мы успеваем проговорить первую строчку: «Зайцы серые сидят». Вот они, зайцы – пальчики наши. Уже интересно.

Дальше (2) мы делаем круговые движения каждым пальчиком. По часовой стрелке, пару раз каждый пальчик. Это тоже разминание суставов, но в добавок – еще и определенная работа для мышц пальцев и свода стопы. Ведь самостоятельно ребенок не может вращать пальцами ног, ему это просто в голову не придет, а во время массажа мы с помощью этих небанальных движений даем здоровую нагрузку в том числе и нервным окончаниям, улучшая проводимость нервных импульсов в стопе и обращая внимание мозга на эту часть организма. Под круговые движения проговариваем вторую строчку: «И ушами шевелят», - вполне наглядно так шевелят.

Затем (3) делаем пальчикам «поцелуйчики»: берем своими двумя пальцами детский пальчик у ноготка с боковых сторон и коротко его сдавливаем. Без боли, но ощутимо. Так мы «расшевеливаем» поверхности, которые обычно зажаты в обуви и не получают необходимой нагрузки. Мы сообщаем информацию нервным окончаниям, активируя рефлексогенные зоны, которые расположены в этих областях. «Целуем» пальчики, насколько хватит места, от ногтя к основанию пальца: у совсем маленьких деток на пальчиках поместится один «поцелуйчик», у дошкольников – уже два или три. Проговариваем третью строчку: «Целуются», - и почмокаем. А почмокав, (4) мягко успокаивающе загладим пальчики от ноготков к основанию: если получится – каждый пальчик в отдельности, если нет – все пальчики вместе.

Далее (5) растираем круговыми движениями, словно рисуя пружинку, каждый пальчик, особенно останавливаясь на суставах: начиная от сустава у свода стопы – и до ноготка. Сообщаем информацию мышцам и нервным окончаниям, тонизируем суставы. Проговариваем: «Зайкам холодно сидеть, надо спинки растереть». После чего (6) точно так же растираем нижнюю часть каждого пальчика и розовые подушечки – подпальчиковые области тоже обычно зажаты в обуви и не получают ни здоровой нагрузки, ни даже прикосновений. Конечно, это заячьи «животики». После растирания (7) пальчики нужно пару раз прогладить с верхней и нижней стороны одновременно (верхнюю часть гладят четыре пальца ладони, нижнюю при этом – большой палец), слегка «отжимая» их от ногтя к основанию, чтобы «отправить кровь» в свод стопы. Все, с пальцами мы разобрались.

Свод стопы

Теперь займемся сводом стопы. (8) Хорошенько проглаживаем всей ладонью тыльную сторону стопы – от пальцев до голеностопного сустава, пару раз: «А зайцы от нас убежали, по дороге – в лес» . Лесом будет вот что: (9) двумя пальцами, большим и указательным как бы рисуем кольцо вокруг голеностопа – по той линии, которую обычно занимает ремешок сандалий. Сперва ставим оба пальца по центру голеностопного сустава, а потом большой палец скользит в одну сторону, указательный в другую и останавливаются они под лодыжками. Надавливаем, опять же, ощутимо, чтобы был эффект, но чтобы при этом не было боли.

Далее, смотрим на стопу и видим сухожилия, которые идут от каждого пальчика к голеностопному суставу. Сухожилий – пять, а между ними образуются эдакие канавочки, бороздки. И вот по этим бороздкам зайцы устроят забег до леса: (10) разминаем межсухожильные бороздки круговыми движениями, словно рисуя пружинку, от пальчика к голеностопу. «Первый зайка побежал…» - и т. д. Когда зайцегонка закончится – (11) обязательно заглаживаем свод, как в самом начале: от пальцев к голеностопу.

Подошва

Теперь переходим к подошве, для этого ребячью ножку придется перехватить, обратив ее нижней стороной к себе. Для нашего массажа мы разделим подошву на три зоны. Первая зона – это группа мышц под большим пальцем. Вторая зона – это группа мышц под остальными четырьмя пальцами. Третья зона – это пятка.

С каждой группой мышц нужно будет проделать следующий ряд операций. Сначала мы проглаживаем выбранную зону, готовим ее к воздействию. Затем эту зону растираем. Снова проглаживаем. А теперь разминаем – более глубоко, более тщательно, с нажимом. И опять заглаживаем. Растирание отличается от разминания тем, что растирание – более поверхностное, оно воздействует, скорее, на кожу и кожные рецепторы: ширк-ширк, не задерживаясь, - так мы потираем руки, когда хотим их согреть. А при разминании мы стараемся затронуть подкожные ткани: мы надавливаем большим пальцем, совершаем круговые, вращательные или возвратно-поступательные движения, с бОльшим усилием. И такого порядка придерживаемся для каждой зоны: (12) поглаживаем, растираем, поглаживаем, разминаем, заглаживаем, успевая проговорить: «Сели зайцы на пригорочек, сели-посидели, лапками потопали, ушками похлопали – убежали».

И только Госпожа Пятка будет не каким-то там пригорочкам, а настоящей горкой. И манипуляций над нею мы совершим побольше, потому что на пятке расположено множество рецепторов, важные рефлексогенные зоны, - постараемся привлечь их к работе. Берясь за пятку, сначала мы точно так же поглаживаем, растираем, поглаживаем, разминаем, заглаживаем ее, - после чего зайцы наши «прыгают в норку», - просто на словах. Вот после этого (13) мы по центру пяточки постучим 2-4 раза ноготком или суставом указательного пальца: «Зайцы-зайцы, выходите!» - и (14) загладим пятку: «Не выходят зайцы». Дальше (15) «отжимаем» пятку щипковыми движениями: ущипнем ее, поставив пальцы с боков и соскользнув к вершине; затем поставим пальцы сверху и снизу – ущипнем; и – пара «диагональных» щипков. Итого – четыре щипка по всем направлениям, как раз для четырех зайцев – это мы их «за уши, за уши» тянем из норы. Не забудем (16) в конце снова пяточку загладить.

А теперь (17) простимулируем рефлексогенные зоны подошвы: «прочертим» ноготком линии на подошве, быстренько и с усилием. Первая линия проходит по центру подошвы: от точки между вторым и третьим пальцами до середины пятки. Вторая линия идет по верхней трети подошвы, пересекая ее поперек. Третья линия – словно огибает «область супинатора» (по этой линии можно не просто сделать штрих, а размять ее, пройдя круговыми движениями, словно рисуя пружинку). И четвертая линия задействует активные точки под лодыжкой, огибая ее снизу. Эти линии – траектории героически уносящих ноги зайцев: «А зайцы от нас убежали…»

Все! Теперь с ножкой можно бы делать все, что угодно: помочь малышу поднимать и опускать пальцы, вращать стопу в голеностопном суставе, двигать ее вправо-влево, пожамкать лапку в завершение всего. Можно одними только ногами сделать еще пару-тройку полезных упражнений для позвоночника (тем, кто заинтересуется, даю наводку: ищите в сети комплекс упражнений лечебной физкультуры «Кочерга» ), - и все это займет еще минуты три, но принесет немалую пользу детскому организму – если проделывать операцию изо дня в день или хотя бы курсами. Но правды ради, скажу: нас чаще всего хватало только на «зайцев», после которых пяточки целовались или терлись об мамину щеку и отправлялись под одеяло – спать.

Желаем всем деткам – здоровых ножек!