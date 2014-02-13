Инородные тела. Что делать, если ребенок проглотил что-то опасное

По наблюдениям детских хирургов, чаще всего дети глотают то, что им совсем не нужно глотать, в возрасте от 1 до 5 лет. Делается это по неосторожности, из детского любопытства или по недосмотру родителей.

К счастью, чаще всего дети глотают относительно безопасные предметы, которые не становятся причинами серьезных проблем. Это монеты, пуговицы, косточки от фруктов и орехи целиком или в кожуре – например, косточки от вишни, абрикос или ядра фундука.

"Не особо опасные" предметы

В том случае, если диаметр инородного предмета, проглоченного ребенком, не превышает 1 см и этот предмет имеет округлую форму и гладкую поверхность, то, как правило, он самостоятельно пройдет через желудок и кишечник ребенка и в течение 4-х дней выйдет со стулом.

4 дня – это «критический» срок, в течение которого инородное тело, проглоченное ребенком, должно покинуть кишечник. В том случае, если это время прошло, а проглоченный предмет не вышел, ребенку срочно требуется врачебная помощь.

Госпитализация в эти 4 дня не требуется и, в принципе, если точно известен размер проглоченного предмета (он не более 1 см в диаметре) и ясно, что острых углов у него нет, то родители могут справиться с неприятной ситуацией сами, не обращаясь к хирургу. Однако, за состоянием и любым дискомфортом в состоянии ребенка нужно будет следить очень тщательно. И при появлении болей в животе, тошноты, рвоты, задержке стула, вздутии живота сразу же обращаться к детскому хирургу. Все эти 4 дня наблюдения за ребенком необходимо кормить его слизистыми кашками и супами. Слабительные препараты и растительное масло лучше в это время не давать – они могут нарушить нормальную работу кишечника и вместо ожидаемого эффекта привести к проблемам при выходе инородного тела. И, разумеется, все время проверять стул ребенка в ожидании проглоченного предмета. Проверять нужно очень тщательно – так советуют детские хирурги.

Повод для серьезного беспокойства

Если размер проглоченного предмета превышает 1 см, и оно также имеет округлую форму, то в данном случае к врачу обратиться стоит сразу же после того, как будет обнаружен этот неприятный факт. Помощь детям при проглатывании инородных предметов в Екатеринбурге оказывает Детская городская клиническая больница № 9.

Ребенку здесь проводится рентгеноскопия (осмотр желудочно-кишечного тракта с помощью рентгенаппарата) для того, чтобы врач смог увидеть, где именно находится инородное тело в данный момент. Если инородное тело попало в желудок, то его «вызволяют» с помощью ФГС (под наркозом или нет – зависит от возраста ребенка и его состояния). Кишечник такие инородные тела покидают тоже обычно самостоятельно. Но в данном случае ребенку на 4 дня наблюдения за прохождением инородного тела может быть предложена госпитализация.

Если инородное тело острое (например, если ребенок проглотил иглу, гвоздь или шуруп), то после проведения рентгеновского обследования в том случае, если предмет ещё находится в желудке, его убирают с помощью ФГС. Если же игла попала в желудок, то ребенок в обязательном порядке госпитализируется и под постоянным наблюдением хирургов и рентгеноскопии этой игле дают шанс выйти самостоятельно – точнее, ребенку дают шанс избежать операции. Так как очень часто проглоченные иглы из кишечника у детей выходят самостоятельно, то без прямой угрозы перфорации кишечника (то есть когда игла протыкает стенку кишки) операцию в «профилактических» целях ребенку делать никто не будет. Обязательное условие здесь – это то, что ребенок до момента освобождения от инородного тела должен находиться в больнице.

«Особо опасные» инородные тела

Значительно более опасны для детей, чем даже иглы и гвозди, проглоченные детали магнитного конструктора (или любые магниты), а также гелиевые шарики и батарейки.

Гелиевые шарики – это маленькие забавные игрушки, иногда размером с горошину, которые «растут» при погружении в воду. Что неприятно – в желудке и кишечнике у ребенка они тоже растут. Проглотив такой шарик, ребенок сам становится «инкубатором» для его выращивания, и уже через пару часов «подросший» гелиевый шарик в состоянии полностью перекрыть просвет кишечника у ребенка и вызвать полную кишечную непроходимость. Летом 2013 года врачам ДГКБ № 9 удалось спасти ребенка, который поступил к ним с кишечной непроходимостью. На операции в просвете кишки был обнаружен именно «разросшийся» гелиевый шарик. Что особенно неприятно – такие шарики не видны на рентгене из-за своего состава.

Магниты. Если ребенок проглотил один магнит, то большой беды, скорее всего, не произойдет. Если же деталей магнитного конструктора проглочено несколько, то в кишечнике у ребенка они начинают «взаимодействовать» - прилипать друг к другу, даже если находятся в разных петлях кишки. В итоге – кишки спаиваются и между ними образуются свищи и ходы. Все это потребует очень сложных и даже неоднократных операций. Поэтому детские хирурги настоятельно советуют родителям – не давайте своему ребенку магнитные конструкторы до того времени, пока не будете уверены в том, что их детали не попадут к нему в рот. А если ребенок «съел» магнит – нужно немедленно обращаться к врачу.

Батарейки. Здесь также помощь врача ребенку нужна срочно. Потому что при проглатывании батарейки она обжигает слизистую на всем пути своего прохождения, и любое ожидание и промедление здесь резко снижает шансы ребенка на полное выздоровление. Проглоченные батарейки нужно извлечь немедленно, и заниматься этим должен детский хирург в хорошо оснащенной клинике, имеющей операционную и все необходимые диагностические службы.