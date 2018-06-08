Оформление санаторно-курортной карты для детей
В этой статье расскажем о порядке прохождения медосмотра, заполнении необходимой документации и обязательном объёме обследований (анализах и посещении врачей) для оформления детской
Неокрепший детский организм ежедневно подвергается колоссальной нагрузке — будь то в школе или детском саду, дома или среди сверстников. Соответственно, хрупкое детское здоровье нуждается в поддержке и защите.
Смена обстановки, новые знакомства, приятные процедуры, игры на свежем воздухе наполнят жизнь вашего ребенка яркими впечатлениями и помогут укрепить здоровье.
От лечения — к профилактике: что дает
санаторно-курортное лечение?
В основе лечебного воздействия на организм лежат, главным образом, природные факторы местности, где находится санаторий: минеральные воды, климатические условия, лечебные грязи и ванны, соляные шахты и так далее.
Одновременно назначаются физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура, рациональное питание/диета. Рекомендуется соблюдать определенный режим сна и отдыха.
Комплексный подход активизирует резервные силы организма и запускает механизмы самовосстановления наших тканей. Дети меньше болеют вирусными и простудными заболеваниями, самочувствие улучшается, надолго достигается ремиссия хронических недугов (нет признаков обострения), улучшается работа иммунной системы.
|
Детский лагерь. Как подготовить ребенка?
Чем старше ребенок, тем больше у него шансов часть жаркого сезона провести в загородных лагерях — неподалеку от дома, или у моря, или в чужеземных краях. Как подготовить детку к этому опыту, чтобы поездка удалась на славу?
Оздоровительная поездка в санаторий пойдет на пользу не только детям, имеющим заболевания, но и здоровым для улучшения работы организма в целом.
Прежде чем отправиться на курорт, необходимо пройти небольшой медицинский осмотр и оформить
Поездка на курорт: зачем нужен медицинский осмотр?
Несмотря на положительное воздействие оздоровительных процедур, всё же существуют некоторые правила и ограничения.
Обычно курорты имеют основную специализацию — например, для лечения
Однако нередко курорты многопрофильные и предоставляют возможность получить комплексное лечение с одинаковой пользой.
Следует учитывать, что у ребёнка могут быть противопоказания для приёма некоторых оздоровительных процедур.
Кроме того, любое острое заболевание или обострение хронического недуга является противопоказанием для пребывания в санатории. Нужно убедиться, что у ребёнка ремиссия, позволяющая ему получать
Какой документ нужен от врача?
На каждого ребенка оформляется
Справку можно получить:
* бесплатно в
* платно в частном медицинском центре — оформляется всего за 1 день.
Важно!
Форма 072/у оформляется только при предоставлении путевки в санаторий!
Сама путевка без карты недействительна!
|
Почему не стоит бояться отправлять ребенка в летний лагерь?
Все не так страшно. Ведь летний лагерь — это и учеба, и игры на свежем воздухе, и коммуникация со сверстниками, и море впечатлений. Давайте попробуем развенчать некоторые мифы и страшилки об этом виде детского отдыха.
Медицинская комиссия: какие обследования пройти?
Назначается необходимый минимум, дающий возможность определить состояние здоровья ребенка на момент выдачи справки. При необходимости врач может порекомендовать и некоторые другие исследования.
ЭКГ (электрокардиограмма)
Регистрируются электрические импульсы, возникающие при работе сердца — записывается на специальную бумагу в виде зубчатого графика.
Информативно для диагностики большинства заболеваний сердца и сосудов, нехватку некоторых микроэлементов (кальция, магния, калия и др.).
Общий анализ крови
Наиболее простое, но информативное исследование, дающее возможность выявить воспаление в организме, анемию, нарушения свертываемости крови и онкологические заболевания.
Общий анализ мочи
Позволяет оценить работу почек и мочевого пузыря, определить наличие воспаления, некоторые заболевания печени и нарушения обмена веществ.
Кал на яйца гельминтов (глистов) и соскоб на энтеробиоз (острицы)
Гельминты и простейшие живут в кишечнике, легко передаются от ребёнка к ребёнку через грязные руки и/или загрязненные предметы. При обнаружении непрошенных «гостей», назначается противогельминтное лечение до поездки на курорт.
|
Оформление медицинской карты для посещения ребёнком детского сада
Как получить медицинское разрешение для посещения ребёнком детского дошкольного учреждения.
Санаторно-курортная карта: разделы и важная информация
Справка должна быть заполнена объективно и содержать данные о состоянии здоровья ребёнка, позволяющие медицинскому персоналу санатория назначить оптимальный курс оздоровительных процедур. Тогда отдых и пребывание на курорте принесет максимальную пользу.
Бланк справки состоит из двух отрывных частей.
Основная часть
Заполняется врачом перед поездкой ребенка в санаторий.
Разделы на лицевой части:
* номер
* данные о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, пол, адрес регистрации
* идентификационный номер в системе ОМС, СНИЛС;
* ребёнок едет на курорт в сопровождении взрослого или один;
* код льготы и документ, дающий право на получение социальных услуг (при наличии);
* номер медицинской карты (история развития ребёнка/болезни), получающего медицинскую помощь в поликлинике.
Разделы на оборотной стороне:
* жалобы, продолжительность заболевания, полученное ранее лечение;
* данные обследований: анализы, рентген и др.;
* основное и сопутствующее заболевание;
* заключение: название санатория, рекомендации о виде
Отрывная часть или обратный талон
Заполняется
Содержит информацию: диагноз при поступлении и выписке, проведенное лечение с результатами, обострения с отменой некоторых процедур (если таковые были), рекомендации по дальнейшему лечению и режиму.
На заметку!
Совсем скоро наступает лето и пора отпусков — идеальное время оздоровления организма и одновременного отдыха как для детей, так и для взрослых.
Автор: Корецкая Валентина Петровна,
педиатр,
Фото: globallookpress.com
|
В Медицинском центре «Здоровая семья» в Екатеринбурге проводятся УЗИ исследования 2D, 3D, 4D беременным на оборудовании экспертного и премиум класса.
Прием ведется каждый день врачами УЗИ, гинекологами с многолетним опытом работы. Высокотехнологично укомплектованный кабинет ультразвуковой диагностики предусматривает присутствие обоих родителей. Время проведения исследования 60 минут.
МЦ «Здоровая семья» ул. Фучика,3
WhatsApp: +79222030450
www.
Реклама
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.