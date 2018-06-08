Оформление санаторно-курортной карты для детей

В этой статье расскажем о порядке прохождения медосмотра, заполнении необходимой документации и обязательном объёме обследований (анализах и посещении врачей) для оформления детской санаторно-курортной карты.

Неокрепший детский организм ежедневно подвергается колоссальной нагрузке — будь то в школе или детском саду, дома или среди сверстников. Соответственно, хрупкое детское здоровье нуждается в поддержке и защите.

Санаторно-курортное лечение — один из эффективных методов, помогающий достигнуть этой цели.

Смена обстановки, новые знакомства, приятные процедуры, игры на свежем воздухе наполнят жизнь вашего ребенка яркими впечатлениями и помогут укрепить здоровье.

От лечения — к профилактике: что дает санаторно-курортное лечение?

В основе лечебного воздействия на организм лежат, главным образом, природные факторы местности, где находится санаторий: минеральные воды, климатические условия, лечебные грязи и ванны, соляные шахты и так далее.

Одновременно назначаются физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура, рациональное питание/диета. Рекомендуется соблюдать определенный режим сна и отдыха.

Комплексный подход активизирует резервные силы организма и запускает механизмы самовосстановления наших тканей. Дети меньше болеют вирусными и простудными заболеваниями, самочувствие улучшается, надолго достигается ремиссия хронических недугов (нет признаков обострения), улучшается работа иммунной системы.

Оздоровительная поездка в санаторий пойдет на пользу не только детям, имеющим заболевания, но и здоровым для улучшения работы организма в целом.

Прежде чем отправиться на курорт, необходимо пройти небольшой медицинский осмотр и оформить санаторно-курортную карту.

Поездка на курорт: зачем нужен медицинский осмотр?

Несмотря на положительное воздействие оздоровительных процедур, всё же существуют некоторые правила и ограничения.

Обычно курорты имеют основную специализацию — например, для лечения желудочно-кишечных заболеваний, заболеваний легких, сердца или суставов. Также санаторий имеет и вторичную направленность: параллельно лечатся и другие заболевания, но с меньшей эффективностью.

Однако нередко курорты многопрофильные и предоставляют возможность получить комплексное лечение с одинаковой пользой.

Следует учитывать, что у ребёнка могут быть противопоказания для приёма некоторых оздоровительных процедур.

Кроме того, любое острое заболевание или обострение хронического недуга является противопоказанием для пребывания в санатории. Нужно убедиться, что у ребёнка ремиссия, позволяющая ему получать санаторно-курортное лечение.

Какой документ нужен от врача?

На каждого ребенка оформляется санаторно-курортная карта: форма 072/у, утвержденная Приказом МЗ РФ N 834н от 15.12.2014 .

Справку можно получить:

* бесплатно в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства (поликлинике) — нередко на оформление теряется от нескольких дней до недели;

* платно в частном медицинском центре — оформляется всего за 1 день.

Важно!

Форма 072/у оформляется только при предоставлении путевки в санаторий!

Сама путевка без карты недействительна!

Медицинская комиссия: какие обследования пройти?

Назначается необходимый минимум, дающий возможность определить состояние здоровья ребенка на момент выдачи справки. При необходимости врач может порекомендовать и некоторые другие исследования.

ЭКГ (электрокардиограмма)

Регистрируются электрические импульсы, возникающие при работе сердца — записывается на специальную бумагу в виде зубчатого графика.

Информативно для диагностики большинства заболеваний сердца и сосудов, нехватку некоторых микроэлементов (кальция, магния, калия и др.).

Общий анализ крови

Наиболее простое, но информативное исследование, дающее возможность выявить воспаление в организме, анемию, нарушения свертываемости крови и онкологические заболевания.

Общий анализ мочи

Позволяет оценить работу почек и мочевого пузыря, определить наличие воспаления, некоторые заболевания печени и нарушения обмена веществ.

Кал на яйца гельминтов (глистов) и соскоб на энтеробиоз (острицы)

Гельминты и простейшие живут в кишечнике, легко передаются от ребёнка к ребёнку через грязные руки и/или загрязненные предметы. При обнаружении непрошенных «гостей», назначается противогельминтное лечение до поездки на курорт.

Санаторно-курортная карта: разделы и важная информация

Справка должна быть заполнена объективно и содержать данные о состоянии здоровья ребёнка, позволяющие медицинскому персоналу санатория назначить оптимальный курс оздоровительных процедур. Тогда отдых и пребывание на курорте принесет максимальную пользу.

Бланк справки состоит из двух отрывных частей.

Основная часть

Заполняется врачом перед поездкой ребенка в санаторий.

Разделы на лицевой части:

* номер санаторно-курортной карты — устанавливается учреждением, в котором оформляется документ;

* данные о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, пол, адрес регистрации и т. д. ;

* идентификационный номер в системе ОМС, СНИЛС;

* ребёнок едет на курорт в сопровождении взрослого или один;

* код льготы и документ, дающий право на получение социальных услуг (при наличии);

* номер медицинской карты (история развития ребёнка/болезни), получающего медицинскую помощь в поликлинике.

Разделы на оборотной стороне:

* жалобы, продолжительность заболевания, полученное ранее лечение;

* данные обследований: анализы, рентген и др.;

* основное и сопутствующее заболевание;

* заключение: название санатория, рекомендации о виде санаторно-курортного лечения.

Отрывная часть или обратный талон

Заполняется санаторно-курортной организацией для предоставления лечащему врачу по месту жительства.

Содержит информацию: диагноз при поступлении и выписке, проведенное лечение с результатами, обострения с отменой некоторых процедур (если таковые были), рекомендации по дальнейшему лечению и режиму.

На заметку!

Санаторно-курортная организация имеет право отказать в лечении, если карта заполнена неверно, записи врача, подписи и удостоверяющие печати нечеткие. Срок действия карты — 2 месяца.

Совсем скоро наступает лето и пора отпусков — идеальное время оздоровления организма и одновременного отдыха как для детей, так и для взрослых. Санаторно-курортное лечение поможет вам и вашему ребёнку запастись здоровьем/энергией на целый год!

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com