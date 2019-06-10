Как пережить жару и смог? Рекомендации по здоровью

Жара и смог усложняют жизнь мамам с маленькими детьми. Расскажем, стоит ли отсиживаться в квартире в такую погоду, как создать прохладу дома в жаркий день, что не идет на пользу детям и как правильно гулять при палящем солнце.

Мы никогда не забудем это лето. После сказочных морозов зимы многим казалось, что чудес уже не будет – ан, нет. Человек всегда недоволен погодой: пережили «какую-то не такую» зиму, а теперь «какое-то не то» лето на дворе.

Сама по себе жара не страшна, неприятности доставляют канцерогены, скапливающиеся в воздухе. Они оседают в легких, и результаты их деятельности в организме могут иметь неприятные последствия. Обычно мы машем рукой на рекомендации медиков: ага, сейчас. Сейчас все побежали бросать курить и просить начальников, чтобы сократили рабочий день. Человек упрямо борется за свои привычки – если бы он также боролся за чистоту своей жизни, за ее качество, легче бы дышалось не только ему, но и всем окружающим.

Борьба со смогом в домашних условиях

- ВОДА, ВОДА и еще раз ВОДА! Как и при любом отравлении вас спасет чистая вода. Какая вода лучше? – конечно, природная. То есть не фильтрованная. В ней содержится некоторое количество солей, необходимое организму в жаркую погоду. Также подойдет негазированная минеральная вода. Сладкая газировка не подавляет жажду, а усиливает ее, заставляя вас покупать бутылку за бутылкой, на что очень рассчитывают ее производители. Удачный выбор напитков в этот нелегкий погодный период: разведенные соки и компоты, свежие кисломолочные продукты (кефир, бифидок, ряженка) местного производства с небольшим сроком годности.

- Возьмите обычный пульверизатор и обильно опрыскивайте шторы, пледы, накидки – все тряпичное, что есть в доме. Если окна закрыты марлей – обязательно опрыскивайте и ее.

- Увлажняйте водой или специальными каплями/спреями все слизистые: горло, нос, глаза. Если вас настиг «синдром сухого глаза», не торопитесь закупать капли для глаз типа «Визина» или «Систейна». Они относятся к скорой помощи для глаз и весьма токсичны. Лучше использовать гели, создающие пленку на слизистой: Видисик, Корнерегель.

- Как бы вам не хотелось это сделать, не открывайте окна ночью и ранним утром. Концентрация смога в это время самая плотная. Один слой сетки/марли на окнах не спасает от вредных частиц. Подключайте кондиционеры, вентиляторы, открывайте все двери в квартире, чтобы не было душно. Перед сном пройдитесь влажной тряпкой по полу и по всем поверхностям. Включите увлажнитель воздуха или развесьте мокрые полотенца.

- Не повышайте количество вредных частиц в воздухе. В период задымления и жары не пользуйтесь бытовой химией или сократите ее применение до минимума, оставьте в обиходе одно средство от грязи: воду. Влажная уборка проводится не менее двух раз в день – сойдет и «халтурная» поверхностная. Меньше пылесосить – больше мыть. Пылесос тоже будет способствовать загрязнению воздуха.

- Выгоните всех курильщиков подальше от вашего дома. Сейчас самое время бросить курить: легкие и так страдают от уличной сажи, даже если вы этого не чувствуете. От сочетания «дымных» канцерогенов и никотина они могут необратимо пострадать на всю жизнь.

- Физические нагрузки на улице необходимо снизить, чтобы не допустить усиленного и частого вдыхания токсинов.

- Проведите подробный инструктаж с пожилыми родственниками. Напомните о необходимости контролировать свое состояние, ежедневно замерять давление, не напрягаться лишний раз и много-много пить!

Народные советы из форумов:

- С пылесоса снять верхушку, на всасывающее сопло уложить влажную тряпку, (восьмислойную). Тряпка быстро сохнет, поэтому, как вариант - тряпку взять длинную и другой ее конец поместить в емкость с водой для постоянного увлажнения. Включить пылесос. Установлено, что запах дыма исчезает из комнаты за пять минут, можно даже слегка приоткрыть окно.

- Заморозьте столько бутылочек с водой, сколько вынесет ваш морозильник, и на ночь разложите ледяные бутылки по комнате. Некоторые умельцы подвешивают или каким-то иным образом подставляют бутылки со льдом к вентилятору, таким образом, воздух лучше охлаждается. Или просто поставить к вентилятору тазик с холодной водой.

- Лучшая ткань в качестве увлажнителя – фланель, она медленнее высыхает. Молодые мамы используют детские пеленки, накупленные когда-то сгоряча – вот они и пригодились!

- Уберите из комнат все пылесборники: книги, сувениры, мягкие игрушки. И вздохните свободно.

Что НЕ спасает от вредных веществ в воздухе:

- Сорбенты (активированный уголь, смекта, энтеродез, энтеросгель и другие). Они работают только в кишечнике и не чистят кровь и легкие.

- Медицинские маски. Как метко выразился один известный блоггер: «Хирургическая маска предназначена для того, чтобы ваши сопли со свиным гриппом равномерно распределялись по лицу и не летели в окружающих». Синтетические маски свободно пропускают дым и не останавливают вредные частицы, не спасают от угарного газа. Обычная х/б влажная тряпочка или смоченная в воде марля, сложенная в несколько слоев, поможет гораздо лучше. Носить маску на улице вредно и даже опасно, она заставляет человека дышать чаще и глубже, что недопустимо в период дымного чада.

- Кислородные баллоны, подушки, коктейли. Этот гламурный способ облегчить себе жизнь в смоге облегчит кошелек, а не состояние легких. Потому что кислорода в воздухе меньше не стало, и увеличивать его количество в крови бессмысленно.

Жара, смог и дети

- По возможности увозите детей из города в незадымленные места (лес, дача). К сожалению, дым проник везде, и места активного отдыха также окутаны гарью. Читая местные форумы, можно узнать, в каких загородных районах концентрация дыма меньше. Как пишут в нашем форуме, задымление чувствуется и в Верхней Сысерти, и на челябинских озерах, и в направлении Березовска. Все равно возле соснового леса жить гораздо легче, чем в задымленном городе.

- Обязательно давайте детям больше питья. Не увлекайтесь соками – организм и так борется с грязной экологией, не хватало еще негативного влияния кислот и экстрактивных веществ. Соки и компоты нужно обязательно разводить, если вы даете их ребенку в количестве более 200 мл в сутки. Не храните соки и компоты открытыми в холодильнике, а тем более без него более 1-2 суток, на жаре они очень быстро обогащаются микробами. Оставьте привычку копить открытые соки в холодильнике.

- Обливайте детей, умывайте, увлажняйте слизистые – промывайте нос спреями с морской водой или физраствором, даже если насморка не наблюдается. Промывание помогает удалить вредные частицы, осевшие на слизистых.

- В период жары, отягощенной дымом, не вводите детям до года ни первый прикорм, ни какой-либо новый прикорм. Старайтесь адекватно реагировать на понижение аппетита у детей любого возраста: когда организм борется с жарой и токсинами, он не должен испытывать дополнительные нагрузки. Переваривание тяжелой пищи повышает потоотделение. Давайте ребенку больше растительной пищи и свежих кисломолочных продуктов, ограничьте мясо, сладости, выпечку и другую тяжелую еду.

- Если ночью жара нестерпимая, наморозьте бутылки с водой и кладите их ребенку на кроватку (естественно, подальше от тела).

- Гулять во время смога, конечно, не рекомендуется. Особенно ранним утром, когда концентрация вредных веществ самая высокая. Нет ничего страшного в том, что ребенок несколько дней проведет дома. Если совсем невмоготу сидеть дома – доберитесь до ближайшего лесопарка, а лучше сходите к кому-нибудь в гости.

В написании статьи использованы советы доктора из личного блога: http://botalex.livejournal.com/.

Фото: www.pexels.com