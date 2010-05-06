Чем кормить ребенка на ужин? Еда для спокойствия и крепкого сна

По науке ужин должен составлять 20% от суточного рациона. Но дети, особенно дети маленькие, перекраивают режим дня по-своему. Их жизнь наполнена событиями: развивающими игрушками, играми, учебой «по-взрослому» в детсадах и школах развития, да и просто гудящим миром вокруг.

Телевизор (а кого и к компьютеру посадили с пеленок), фантазии, распирающие неокрепший, но уже не в меру развитый мозг, наблюдения, накопленные эмоции… Все чаще ребенка невозможно успокоить по вечерам. Все больше детей плохо спят ночью. Самый доступный способ для ребенка получить быстрые позитивные ощущения – это еда. Груднички «висят» на груди, дети постарше просыпаются ночью: то кефир, то водички… и мамы опять ломают голову: чем же накормить вечером посытнее, чтобы крепче спал?

Ужин должен быть легким. Этот факт не зависит от возраста ребенка, зато он зависит от индивидуального распорядка и количества еды, попавшей в организм в течение дня. Если ребенок укладывается поздно (после 22-23.00), он должен ужинать в 19.30-20.00 – и желателен второй ужин в виде стакана молока или кефира на ночь. Дети, получающие грудное молоко или смесь, не в счет, там все нормально с едой вечерней и ночной, она правильная и легкоусвояемая. Вообще, ужин в 20.00 считается идеальным для любого человека. Если ребенок идет спать в 21.00 – ужин сдвигается на 19.00 (плюс-минус полчаса). И на ночь он также может выпить кефир, бифидок или молоко, этот ритуал продлевает чувство сытости, успокаивает.

Ночной голод: нужен ли плотный ужин?

Многих родителей беспокоит, когда ребенок несколько раз за ночь просыпается и просит есть. Ученые давно выяснили, что чувство голода, которое нелогично (при условии достаточного питания) терзает нас в течение дня и даже ночью, на самом деле является чувством жажды. Человек хочет попить, а не поесть.

Наш организм подает сигналы: нужна вода. Чтобы растворить и выгнать уличные токсины, привести себя в тонус. Даже взрослый путает жажду с голодом и перехватывает очередной кусок вместо стакана воды.

Ребенок ночью также может хотеть пить, для большинства детей это нормально и не связано ни с какими отклонениями. Но некоторые дети неосознанно переиначивают желание «пить» в «есть». Родители тоже люди, они хотят по ночам отдыхать, поэтому с постоянными ночными подскоками и требованиями приходится бороться. Но многим детям действительно необходимо ночью выпить воды или кефира, это простое действие лучше совершить, чем бороться с последствиями отучения. Повторяющиеся просьбы (2-4 раза за ночь) сигнализируют, что причина вовсе не в еде и не в питье.

Все знакомы со старинным бабушкиным средством: чтобы ребенок крепче спал, его нужно посытнее накормить на ночь. Спокойствие в этом случае получат родители, но не ребенок. Его организм не отдохнет, он будет заниматься перевариванием пищи. Часто такие излишества – манная каша или мясные блюда на ночь - приводят к желудочно-кишечным заболеваниям.

Сонливость после еды – явление естественное, но тяжелая сонливость, вызванная «цементированием» желудка, никому не полезна. Йоги называют это состояние «тамасическим» - некоторая пища вызывает состояние «тамас»: вялость, леность, загрязнение токсинами.

В том, что ребенок часто просыпается ночью, повинны десятки причин, и голод – лишь одна из многих. Не убрав основную причину, закармливать на ночь мясом бессмысленно – одно звено потянет за собой другое, цепочка проблем рано или поздно замкнется.

Беспокойный сон связан с недостатком внимания (добор внимания от родителей, которых ребенок не видел большую часть дня), неосознанным страхом (что-то произошло днем, зацепило, не дает покоя), нарушенным микроклиматом (сухость воздуха, жара, духота), нарушенным дыханием (небольшая заложенность носа). Во всех этих случаях ребенок волен просыпаться и требовать попить-покушать, на деле желая устранить истинную проблему, не умея ее сформулировать, понять, вычислить самостоятельно.

Что такое ужин плотный и легкий? Критерий «плотности»

Если внимательно посмотреть на рецепты для завтрака, полдника и ужина – заметно, что они во многом похожи. Вариации продуктов, сочетания творога, фруктов и крупяных блюд, легкие супы и запеканки – все это в равной степени подходит для завтрака, полдника и ужина.

Детский ужин включает в себя продукты, которые ребенок «не добрал» за день.

Если был недостаток в твороге и фруктах – даем творог и фрукты. Если еда в принципе была бестолковой, значит, нужны овощи, салаты, каши.

Садичным детям не хватает «живых» кисломолочных продуктов, блюд из яиц, практически вся садичная еда обработана термически, поэтому вечером можно разгружать желудок, не предлагая ему ничего вареного-печеного (яйца, сырые овощи, салаты, йогурты, творог). Ну, а если ужина в садике не было – значит, дома ужинаем по-взрослому.

Часто спрашивают: не вредно ли кормить на ужин кашей, не слишком ли это тяжелая еда. Смотрите по ребенку! Ребенок всегда даст сигнал, какая пища для него предпочтительнее.

Если сон беспокойный, ребенок долго не может заснуть – попробуйте поэкспериментировать с ужином. Каша – это нормальная живая еда, она лучше бутербродов, полуфабрикатов, хлопьев, печенья и так далее. Каша может навредить, если у конкретного ребенка она не усваивается по каким-то причинам. В других случаях каша не может быть вредной.

Нашли, о чем беспокоиться – тысячи родителей не знают, как втолкнуть в ребенка хоть что-нибудь, а другие переживают насчет каши – тяжелая, не тяжелая… нормальная! Но если сомнения по поводу нужности вечерней каши все-таки существуют – облегчите ее. Не давайте на ужин кашу пшенную, манную, перловую, по возможности не используйте молоко и сахар, заменяя их фруктовым пюре, сухофруктами, ложечкой меда – или добавляйте молочную смесь. «Легкая» каша на ночь – это гречневая, овсяная и любая «детская» (порошковая). Манная каша, кроме прочих отупляющих свойств, мешает усвоению витаминов и микроэлементов, накопленных за день.

Даже среди ученых мужей нет согласия по поводу еды на ночь: какая она должна быть, нужна ли она, вредна ли она. Некоторые маститые врачи-диетологи придерживаются такого мнения: наш организм днем энергию тратит, а ночью – накапливает, еда является топливом для накопления, значит, кушать на ночь не возбраняется. То есть ребенок может поесть и перед сном – не в ужин, а прямо перед укладыванием в постель.

И такое бывает. Некоторым детям это нужно. Ничего страшного. Дети живут по иным законам, нежели взрослые. Оказавшись в такой ситуации (когда ребенок ужинает перед сном), не вспоминайте все ужасы мира, написанные трудолюбивыми журналистами по поводу вредной еды на ночь. Во всем нужен индивидуальный подход. Ребенок хорошо спит, у него нет проблем со здоровьем, с лишним весом и возбудимостью – значит, тарелка легкой каши или омлета не является проблемой, которая стоит внимания и потери нервных клеток с обеих сторон.

Также идеальными блюдами для ужина считаются:

Творог, блюда из творога (запеканки, сырники), творог с фруктами.

Омлет, овощи в омлете, вареные яйца.

Овощные смеси, пюре, рагу, запеканки, котлеты и зразы из овощей, овощи с рисом, гречкой. Сырые овощи.

Салаты.

Фрукты – бананы и зеленые яблоки. Банан успокаивает, повышает чувство сытости, а зеленые яблоки богаты «ночными» элементами - кальцием и железом, магнием, калием.

Печеные фрукты: яблоки, груши.

Любые кисломолочные продукты – кефир, йогурт, бифидок, ацидофилин. Сыр.

Неправильный ужин

Неправильный ужин получается благодаря потаканию хватательным рефлексам ребенка, не знающего, куда девать свою энергию и возбудимость после насыщенного дня. Особенно это касается «садичных» детей, об их ужине и причинах «нервного голода» мы рассуждали здесь:

Вечером активный ребенок столь же активно добирает внимание взрослых, как будто боясь не успеть. Он подменяет просьбы «побудь со мной» или «успокой меня» более доступным детскому пониманию требованием еды. Съел первое, третье, десятое, выпросил конфету, вторую, и еще хочет кушать, еще…

Обязательно следите за тем, чтобы ребенок не запихивал в себя все подряд, особенно несочетаемые продукты. Хочет съесть много? – пожалуйста, но только через перерывы.

Съел тарелку рагу – почитали. Выпил йогурт, закусил бананом – поиграли. Так мы упорядочиваем вечерний «жор» и помогаем ребенку грамотно разбираться в своих ощущениях.

Одну простую истину способен усвоить любой ребенок, если заранее не принижать его умственные способности, не думать «да мой-то никогда!» Нужно постоянно внушать малышу, что голодный человек съест все, что ему предложат. Хочешь кушать? – значит, ешь то, что дают. Ребенок, требующий еду, частенько имеет в виду совершенно конкретное печенье или запрятанную конфету. Как бы проверяет родительскую стойкость.

Чем раньше вы внушите детям правильное отношение к еде, к своим собственным ощущениям, тем раньше они сформируют свою собственную культуру питания.

Не слушается, убегает, закатывает истерику, плачет? – все равно от раза к разу повторяйте, что голодный человек съест предложенное, а сладкие десерты и всякие сосиски – это не еда для голодного, а баловство для сытого. Конечно, все это произносится не занудным голосом поклонника Льва Толстого, заносящего перст над вихрастой главою младенца. Позитивным уверенным тоном проносите свою мысль сквозь дни и недели – она обязательно отложится.

Не будем заострять внимание на «вредностях», у каждой семьи свои традиции по этому поводу, свои проблемы, свое мировоззрение. Не стоит давать на ужин булки с шоколадом, конфеты, мороженое, горячие бутерброды.

Дети есть дети, мы любим их баловать, и осуждать в этом родителей никто не вправе. Но все-таки – ради укрепления иммунитета, ради сопротивления вирусам и бактериям, ради здоровой нервной системы следует понемногу и в мелочах менять качество еды, особенно вечерней.

Вечером и ночью организм с благодарностью принимает и переваривает чистую еду. Ночью он сливается с космосом, и хорошо бы не портить ощущение полета и расслабления пищей, портящей обмен веществ, точечно убивающей «кирпичики» здоровья (витамины, микроэлементы), поступившие с дневной едой.

Выбирайте сладости попроще, отмените жареную пищу, холестериновые взрывы в виде растопленного сыра на хлебе, макаронах и запеканках. Вечером ребенку не дают мясных блюд – мясо переваривается 4-6 часов, никакой пользы оно не приносит. Исключение – паровая рыба, а также мясные консервы для детского питания, их в некоторых количествах добавляют в ужин в любом возрасте. И, конечно, исключительно вредно давать ребенку на ужин сосиски, колбасу и прочее месиво химии и солей. Шарлотки, блины и оладьи тоже нельзя назвать правильным блюдом для ужина, но для разнообразия – можно в небольших количествах.

Самое главное – не старайтесь вечером закормить голодного ребенка, если он голодный только в вашем воображении. Не хочет есть, никак не усадить за стол – сделайте кисель, морс или компот, напоите полезным питьем и успокойтесь сами.

Рецепты для ужина (возраст: 1,5-6 лет)

Ризотто «Изюминка»

200 г цветной капусты, 2 моркови, 1 стакан риса, 4 ст.л. чернослива без косточки, 2 ст.л. изюма, 2 ст.л. сливочного масла.

Натереть морковь на терке, спассеровать на масле, добавить немного воды, тушить в течение 10 минут. Цветную капусту ошпарить и разобрать на соцветия. Залить рис 2 стаканами горячей воды, посолить и добавить предварительно вымоченный в воде чернослив и изюм. Добавить овощи и тушить ризотто в течение 40 минут на медленном огне. Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью.

Морковно-яблочное суфле

350 г моркови, 60 г сметаны или молока, 30 г манной крупы, 1 яблоко, ½ яйца, ½ ст.л. сахара, 2 ч.л. сливочного масла, соль (по вкусу).

Натереть на терке очищенное яблоко и морковь. Растереть яичный желток с сахаром, взбить белок в пышную пену. Соединить яблоко и морковь, добавить сметану или молоко, желток с сахаром, манную крупу, посолить, аккуратно ввести взбитый белок, перемешать. Выложить массу в форму, смазанную маслом, запекать в духовке или варить на пару в течение 30-35 мин.

Омлет «Африка»

600 г моркови, 400 г молока, 4 яйца, 4 ст.л. тертого твердого сыра, 2 ст.л. сливочного масла, 2 ст.л. муки, 2 ст.л. апельсинового сока, соль.

Отварить и протереть морковь. Взбить яйца, добавив молоко и муку, сыр и сок, посолить, соединить с морковным пюре. Вылить массу на сковороду и жарить омлет до готовности – или запечь.

Суп с брокколи и йогуртом

125 г йогурта без добавок, 1 стакан брокколи, 2 картофеля, 1 морковь, 1 ст.л. тертого твердого сыра, 1 ч.л. оливкового масла.

Брокколи залить кипятком на столько, чтобы вода едва покрывала их, варить 5 мин на медленном огне. Натереть картофель и морковь на терке, спассеровать на оливковом масле при постоянном помешивании. Добавить пассеровку в суп, варить его еще 10 мин, слегка охладить. Влить в суп йогурт, постоянно помешивая. Можно добавить сыр.

Пшенно-творожная кашка

2/3 стакана молока или воды, ½ стакана творога, 1/3 стакана пшена, 2 ст.л. йогурта или сметаны, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. сливочного масла, соль.

Ошпарить и залить кипящим молоком пшено. Добавить сахар, посолить и сварить кашу, охладить. Добавить к готовой каше творог, сливочное масло, йогурт, перемешать.

Гречневая кашка с черносливом и курагой

250 г гречневой крупы, 100 г чернослива без косточки, 100 г кураги, соль (по вкусу), 600 г воды.

Замочите чернослив и курагу для набухания, потом отварите их отдельно, часть мелко нарежьте. Соедините крупу и сухофрукты, залейте кипятком, посолите и варите до полуготовности, постоянно помешивая. В духовке доведите кашу до готовности.

Перед подачей добавьте в кашу растопленное сливочное масло и оформите ее оставшимися черносливом и курагой.

Детское пюре из абрикосов с рисом

Курага – 100г, вода – 375г, порошок из детской рисовой каши – 2ст.л. грудное молоко или подогретая молочная смесь – 80мл.

Соединяем в маленькой кастрюльке курагу и воду, варим до мягкости в течение 20 мин. Делаем пюре из абрикосов, добавляя воду. Грудное молоко или смесь перемешиваем с рисовым порошком. Подаём с 1 ст.л. абрикосового пюре. Хранить можно до 2-х суток в холодильнике. Также, пюре можно замораживать кубиками.

Творожные блинчики

Пшеничная мука – 160 г, творог – 100 г, яйцо – 1 шт., сахар – 10 г., сода – 1/4 ч. л.

Растительное масло – 20 мл.

Яйцо взбить, растереть с творогом, добавить муку, сахар и соду. Все тщательно размешать. Горячую сковороду смазать маслом и выпекать на ней блины.

Яичница с овощами «Перепелиное яичко»

2 перепелиных яйца, 1 морковь, 0,5 стебля сельдерея, 1 ст. л. растительного масла.

Нарезаем морковь небольшими кубиками, слегка обжариваем ее на масле. Добавляем к моркови нарезанный мелкими кусочками сельдерей. Добавляем к овощам воду так, чтобы она немного покрывала овощи и тушим до готовности на слабом огне. Взбиваем яйца, добавляем их к овощам, перемешиваем. Накрываем крышкой и выдерживаем 2 минуты.

Детский салат «Коралловый риф»

200г цветной капусты, 1 помидоринка, 1 яблоко, полтора огурца, 2 листа зеленого салата, 2 ст.л. сметаны, соль.

Разбираем на соцветия капусту, отвариваем её в подсоленной воде, охлаждаем. Нарезаем мелкими кубиками помидор, яблоко и 1 огурчик, соединяем их с нарезанными салатными листьями. Солим приготовленный салат, заправляем его сметаной, перемешиваем и сверху укладываем цветную капусту. Вырезаем из половины огурчика фигурку краба, и оформляем им наш салатик.

Творожно-рыбные тефтели

Треска (филе) – 60 г, творог – 30 г, молоко – 160 мл, яйцо – 0,5 шт., сметана 10% – 2 ст. л., белый хлеб – 30 г, растительное масло – 15 мл, зелень, соль.

Хлеб замочить в молоке. Филе рыбы измельчить в мясорубке, смешать с творогом и мелко нашинкованным луком. Смешать хлеб с полученным фаршем и все еще раз прокрутить через мясорубку. Вбить яйцо, перемешать. Сформировать тефтели, выложить их в форму, предварительно смазанную маслом, и запекать на протяжении 25-30 минут. Затем полить сметаной и готовить еще 3 минуты. Посыпать зеленью.

Рыба с овощами и рисом

90 г любой красной рыбы, тушенной в лимонном соке со свежей петрушкой, 100 г тушеной овощной смеси с морковкой и луком. Гарнир: 40 г вареного риса.

Замороженные овощи в кляре

Замороженные овощи: цветная капуста или брокколи, стручковая фасоль отдельно или в смеси – все, что ребенок любит. Делаем кляр (яйцо, сметана, ложка муки, соль), заливаем им овощи – или обмакиваем отдельными соцветиями, если это капуста. Немного панировочных сухарей сверху – и в духовку до румянца.

Овощные ежики с сюрпризом

Отварить до полуготовности разные овощи: картофель, морковь, цветную капусту, можно свеклу. Остудить, натереть на крупной терке. Добавить яйцо, соль, чуть-чуть манки или кукурузной (гречневой) муки, слепить небольшие шарики. В середину каждого шарика спрятать перепелиное яйцо. Можно обвалять «ежики» в сухарях. Запечь в духовке на 8-10 минут до готовности овощей.

Картофельные котлеты с брынзой

Отварить в "мундире" 4 средних картофелины, очистить и натереть на терке. 2 горсти шпината мелко нарезать, перемешать с картофелем. В смесь добавить 1 яйцо, брынзу, зеленый лук, петрушку, соль по вкусу. Сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и жарить или выпекать в духовке.