А у меня опять 37 и 5… Что такое длительный субфебрилитет?

Когда у ребенка после обычной простуды небольшое повышение температуры держится неделями, а то и месяцами, родители впадают в панику: так болен их ребенок или нет?! Что такое длительный субфебрилитет, рассказывает заведующий Клиникой функциональной патологии Научного центра здоровья детей РАМН, профессор Игорь БРЯЗГУНОВ.

Поиск научной истины

То, что длительный субфебрилитет может быть не только симптомом какого-то заболевания, но и иметь самостоятельное значение, медицина установила не сразу. Было время, когда врачи настаивали, что только очаг хронической инфекции может вызвать стойкое повышение температуры. Больных на месяцы укладывали в постель. Или возобладала другая точка зрения: причина субфебрилитета — инфекция, гнездящаяся в зубах. В истории медицины описан курьезный случай, когда у девочки-подростка удалили все зубы, но субфебрилитет у бедняжки так и не пропал.

В недавнем прошлом длительный субфебрилитет связывали с хроническим тонзиллитом, детям поголовно удаляли миндалины, но температура в большинстве случаев от этого не спадала.

В 1926 году причинам длительного субфебрилитета был посвящен целый съезд терапевтов нашей страны. Тогда большинство ученых категорично утверждали, что только инфекция может вызвать повышение температуры. И этот уверенный хор заглушил отдельные смелые предположения о неинфекционной природе длительного субфебрилитета. И только в 30-х годах группа наших ученых, наблюдая 4 тысячи больных с длительным субфебрилитетом, пришла к выводу, что этот феномен в большинстве случаев связан с нарушением функции центральной нервной системы. У 90% обследованных больных наблюдался сдвиг регулирования теплообмена.

Такую своеобразную «лихорадку» ученые выделили как особый термоневроз, который поражает нервную систему после перенесенной инфекции либо в результате физической или психической травмы, общего перенапряжения, переутомления.

Дефекты теплообмена

Успехи последних лет в изучении терморегуляции человека, биохимии, иммунологии позволили доказать, что длительный субфебрилитет может возникнуть даже и без такого толчка, как инфекционное заболевание. Небольшое стойкое повышение температуры связано с особенностями работы терморегулирующих центров головного мозга. Нормальная температура тела поддерживается равновесием между теплообразованием и теплоотдачей. Количество тепла, которое образуется в организме за сутки, должно примерно равняться количеству тепла, которое за тот же отрезок времени выделяется. А у некоторых детей тепло задерживается в организме. Снижение теплоотдачи происходит за счет спазма поверхностных сосудов кожи рук и особенно ног, в то время как образование тепла находится в норме. Нарушение баланса теплообмена и приводит к тому, что температура тела доходит до субфебрильных цифр.

Можно предположить участие в этом процессе и эндокринной системы. Проведенные нашей клиникой исследования показали, что у температурящих детей нарушены работа коры надпочечников и обмен веществ. Когда мы сравнили гормональный профиль спортсменов, испытывающих чрезмерные физические перегрузки, и наших больных, то увидели однотипные гормональные изменения. И у тех, и у других иммунная система была подавлена.

Но самое интересное, что беспричинно температурящие дети имеют сходные психологические особенности. Они мало общительны, замкнуты, мнительны, легко раздражаются, любое событие их может выбить из колеи, и тревожные разговоры взрослых, ежевечерне разглядывающих градусник, отнюдь не улучшают их психического состояния.

Каких-то явных клинических симптомов, присущих только этой болезни, у длительного субфебрилитета нет. Иногда дети младшего возраста теряют аппетит, выглядят бледными, утомленными, становятся раздражительными; дети постарше жалуются на головную боль, слабость, повышенную потливость, но часто субфебрилитет не доставляет ребенку никаких неудобств, и повышенную температуру замечают, продолжая измерять ее после «простуды», когда вдруг оказывается, что никаких других признаков заболевания уже нет, а температура все остается.

Отчего лихорадка?

О длительном субфебрилитете самостоятельного значения можно говорить, если у ребенка температура 37,0–38,0 градусов держится более двух недель и при этом:

Ребенок не теряет в весе.

Тщательное и всестороннее обследование показывает, что у него нет никаких других заболеваний, как-то: ревматизма, инфекционного эндокардита, тиреотоксикоза (заболевания щитовидной железы)…

как-то: ревматизма, инфекционного эндокардита, тиреотоксикоза (заболевания щитовидной железы)… Общий анализ крови, белковые фракции, туберкулиновая проба — все в норме.

Нет связи между изменением частоты пульса и степенью повышения температуры тела.

На снижение температуры не действуют даже самые новейшие антибиотики, выписанные врачом при подозрении на другое заболевание.

И ее не снижает парацетамол и другие жаропонижающие средства.

Как жить будем?

Так лечить длительный субфебрилитет или нет? «Что это — болезнь или особенность организма?» — спрашивают нас в клинике обескураженные родители.

Лечить надо обязательно, ведь постоянно повышенная температура — это физический стресс, он подрывает защитные силы организма.

Лечение заключается в том, чтобы устранить функциональные расстройства центральной нервной системы, которые и вызвали нарушение теплообмена. Есть несколько эффективных методов, например гипнотерапия. Врач с помощью гипноза может нормализовать теплообмен за 10–15 сеансов. Хорошо помогает иглорефлексотерапия, обычно курс состоит из 12–15 иглоукалываний. Из медикаментозных препаратов можно рекомендовать бромистый натрий. Есть данные, что глутаминовая кислота и аминазин могут привести теплообмен в норму. Глутаминовая кислота лучше действует на малышей, аминазин — на детей старшего возраста.

Но лечение должно назначаться только врачом и идти под его наблюдением.

А вот дело родителей — выстроить правильный режим дня. Посещение школы не отменяется, в домашнем обучении нет никакой необходимости, надо только предупредить учителей, что температурящий ребенок может уставать быстрее, чем здоровые дети, и к концу дня жаловаться на головные боли. Даже от физкультуры такого ребенка не надо освобождать, и не ограничивать его двигательную активность ни в школе, ни дома. «Оранжерейные» условия, которые создают таким детям родители, нарушают их связь со сверстниками, порождают чувство неполноценности, сосредоточенность на болезни, а, как вы помните, дети с нарушенным теплообменом и так особы нервные.

Ребенок, страдающий субфебрилитетом, обязательно должен гулять и как можно меньше сидеть у телевизора, высыпаться, регулярно есть. Его надо закаливать!

Закаливающие процедуры не только служат профилактикой простудных заболеваний, но и тренируют терморегуляторные механизмы. Постоянные охлаждения рук и ног уменьшают степень сужения сосудов кожи. Но не забывайте, что эффект закаливания исчезает через два месяца после прекращения процедур. Поэтому главное условие закаливания — регулярность.

А вообще наш тридцатилетний опыт наблюдения за детьми с длительным субфебрилитетом говорит, что лечение и правильный распорядок жизни быстро приводит теплообмен в норму и мало кто забирает с собой постоянно повышенную температуру во взрослую жизнь.