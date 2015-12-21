Мы все болели понемногу когда-нибудь и чем-нибудь, и, само собой, у нас вырабатывался иммунитет к самым разным инфекциям. «Но раз уж я болел столько раз, то организм вооружен против всякой заразы, а значит, и прививки мне особенно не нужны» - примерно так думают многие, и даже не представляют, как они ошибаются.

Уверенность, что организм сам справится с внешней опасностью, обычно стоит на двух «китах»: страхе, что вместе с вакциной вколют что-то, что подкосит и без того ослабленный организм и на самой обыкновенной лени, которую иногда поэтически называют «тот самый русский авось».

Сначала разберемся со страхом. Чаще всего опасения о недостаточном качестве предлагаемых вакцин можно услышать от родителей: мы сами не делали, но вот наши знакомые сделали – и ребенок меньше болеть не стал, да вдобавок еще стал больше плакать и какой-то вялый.

Для примера возьмем одну из самых неприятных групп заболеваний, которую объединяет под собой пневмококковая инфекция. Пневмококковая инфекция может проявиться в виде пневмонии, отита, синусита, артрита или даже в форме более тяжёлых заболеваний. Но, пожалуй, самое страшное обличье пневмококковой инфекции – менингит, сепсис, бактериемия. Несмотря на все достижения современной медицины, ежегодно от разных видов пневмококка страдает более 155 миллионов детей во всем мире, и, что хуже всего, каждый год от инфекции умирает свыше полумиллиона заболевших – страшная цифра, если подумать, что речь идет о детях до пяти лет.

Подхватить инфекцию просто – она передается воздушно-капельным путем, а вылечить намного сложнее: пневмококк, как правило, устойчив ко многим применяемым антибактериальным препаратам. И вот, держа в уме эту информацию, а также то, что с 2014 года вакцинация от пневмококковых инфекций включена в Национальный календарь прививок и получить ее можно бесплатно, возвращаемся к вопросу – прививать или не прививать ребенка?

Рассмотрим вакцину, которая бесплатно поставляется государством в рамках Национального календаря. Как и каждую вакцину, ее долго тестировали перед выпуском, проверяли, как она влияет на иммунную систему организма. Пневмококковая конъюгированная вакцина закупается для защиты детей первых двух лет жизни более чем в 100 государствах мира. Эффективность вакцины в борьбе с инвазивными формами пневмококковой инфекцией оказалась на уровне 97%.

Но надо обратить внимание, что, как и у любого препарата, у нее есть противопоказания. В частности, вакцину не следует использовать, если у ребенка острое инфекционное заболевание или обострение хронического заболевания, или у ребенка существует повышенная чувствительность к отдельным веществам, входящим в состав препарата. Во всех вышеперечисленных случаях необходимо дождаться, пока ребенок выздоровеет.

Когда возникает вопрос - нужна вакцинация или нет, то нужно помнить и еще один важный момент: зачастую действие вакцины направлено даже не столько на то, чтобы ребенок не заболел, а на борьбу с возможными осложнениями, ведь преимущественно именно они и ведут к летальному исходу. И когда на одной чаше весов лежит такая перспектива, а на другой – возможность того, что ребенок будет некоторое время вялым, то выбор оказывается не таким уж сложным.

Но, конечно, принимать такие решения нужно ответственно, основываясь на чем-то большем, чем мнения на интернет-форумах или опыте своих знакомых. Именно для этой цели и был открыт сайт www.yaprivit.ru (www.япривит.рф). Его главное преимущество в том, что, помимо собранной информации о вакцинах и заболеваниях, вы можете задать сами вопрос эксперту, если не найдете ответа среди уже опубликованных. Кроме того, на сайте подробно рассказывается о видах вакцин, существующих заболеваниях, есть даже список он-лайн семинаров, в которых участвуют медицинские работники – чтобы достоверную информацию можно было получить максимально оперативно.

Отвечать же на ваши вопросы будут главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико, главный аллерголог – иммунолог Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» РАН; заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Лейла Намазова–Баранова, доктор медицинских наук, профессор кафедры неонатологии ФУВ РНИМУ им Н. И. Пирогова Ирина Солдатова, президент Нижегородской государственной медицинской академии Вячеслав Шкарин и многие другие.

Главное оружие в борьбе с болезнями – это совокупность достижений медицины и умение применять эти знания. Пусть ваши дети и близкие будут здоровы!

Видео: Вакцинация. Интервью с Сусанной Михайловной Харит

Напоминаем, что перед применением необходимо обратиться за консультацией к специалистам.