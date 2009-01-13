Атопический дерматит: как помочь малышу? (часть 2)

Первая часть: Атопический дерматит: как помочь малышу? (часть 1)

Подходы к проблеме атопического дерматита: современная европейская медицина

Решение проблемы атопического дерматита представляет собой сложную задачу. Каждому больному ребенку назначается индивидуальная программа, состоящая из специальной диеты, медикаментозных средств, наружной терапии, реабилитационных мероприятий по уходу и восстановлению пораженной кожи.

На ранних стадиях заболевания часто бывает вполне достаточно консультаций с грамотным педиатром, который распишет правила введения прикорма и ухода за кожей, а в случае необходимости направит на специфические анализы и назначит терапию. Если болезнь прогрессирует, к ее лечению подключается дерматолог. Считается, что именно дерматолог, а не аллерголог необходим для лечения атопического дерматита. Первое, что сделает доктор, - это постарается снять острые симптомы, беспокоящие малыша, то есть сделать кожу относительно чистой. Таков стандартный подход, которого придерживаются все специалисты.

А вот с наступлением ремиссии заболевания возможно несколько вариантов развития событий. Одни дерматологи считают на этом свою миссию выполненной и расстаются со своими пациентами – как правило, до следующего обострения, которое при таком подходе имеет большую вероятность повториться. По глубокому убеждению автора, от таких специалистов нужно бежать, не оглядываясь. Но, к чести уральской школы дерматологии, наши врачи (в основном, ученики известного в городе детского дерматовенеролога, доктора медицинских наук, профессора Н.П. Тороповой) пытаются, как минимум, приблизиться к истинной причине развития атопического дерматита у ребенка, а как максимум – выявить и устранить ее. Некоторые успешно сочетают в своей практике средства современной и традиционной медицины, другие подключают альтернативные методики диагностики. У каждого дерматолога имеются свои наработки, но общая схема лечения присутствует всегда.

1. Обязательный уход за кожей

Правильный уход за кожей помогает избегать обострений атопического дерматита и продлевает периоды ремиссии. Для ухода за сухой, чувствительной кожей разработаны специальные средства лечебной косметики. В них сочетаются оптимальная эффективность при сухости кожи различного происхождения, отличная переносимость и высокая степень безопасности. Во избежание аллергии рекомендуется пользоваться средствами, содержащими наименьшее число ингредиентов, даже с низким риском аллергии. Важно, чтобы подобные средства соответствовали международным стандартам разработки и производства лекарств.

2. Диета

При атопическом дерматите назначается так называемая «элиминационная диета», при которой из рациона исключается продукт, являющийся аллергеном для конкретного ребенка. Однако исключить этот продукт из рациона нужно только после доказательства его значимости в развитии болезни. Сделать это вам поможет ваш врач. Очень полезно вести пищевой дневник. Если у ребенка первого года жизни наблюдается аллергия к коровьему молоку, и он находится на искусственном вскармливании, то ему назначается соевая смесь для искусственного вскармливания. При наличии аллергических реакций на сою применяются гидролизаты молока, имеющие низкую аллергенность за счет специальной технологии изготовления. В питание ребенка, страдающего атопическим дерматитом, можно вводить:

каши (гречневую, рисовую, овсяную, пшенную, кукурузную, за исключением манной), приготовленные на овощных отварах без молока с добавлением растительного или оливкового масел,

овощи (капусту, картофель, кабачки, патиссоны, репу),

мясо (говядину, индюшатину, крольчатину, постную свинину),

фрукты (кисло-сладкие яблоки неяркой окраски, сливы, груши).

Питание должно быть сбалансировано по калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов. Необходимо помнить, что назначение специальной диеты проводит врач. Если малыш находится на грудном вскармливании, элиминационная диета назначается и его маме. Повторимся, что каждый случай индивидуален: ваш ребенок может не реагировать на явно аллергенные продукты (скажем, на рыбу) и моментально покрываться коростами на какой-то из продуктов вышеприведенного списка.

3. Медикаментозные средства

В острой стадии атопического дерматита ребенку назначаются антигистаминные средства, чтобы снять остроту кожных высыпаний. Параллельно проводят лечение нарушений желудочно-кишечного тракта. Это считается залогом успешной терапии атопического дерматита и является первым, на что обратит внимание дерматолог, выясняя причину заболевания. Но лечение «популярного» нынче дисбактериоза у детей с атопическим дерматитом должно проводиться по строгим показаниям, при наличии клинических симптомов этого состояния (упорный понос или запор, отсутствие прибавки в массе тела), подтвержденных данными микробиологического исследования.

4. Местные наружные средства

- основа терапии атопического дерматита. Для наружного применения используются разнообразные средства, здесь все зависит от наработок конкретного доктора. Кто-то по старинке применяет цинковую пасту и СИД (стрептоцид-ихтиол-дегтярную мазь, которая, несмотря на резкий неприятный запах, дает хороший эффект). Другой врач может назначить глюкокортикоиды типа Адвантана: считается, что эти препараты необходимы для быстрого устранения воспаления и зуда, мешающих ребенку спать и нарушающих привычный распорядок дня. Но если цинковая паста и СИД относительно безобидны, то применять гормональные мази нужно только по назначению врача, строго соблюдая его рекомендации по дозировке и длительности использования. И главное, увидев положительный эффект от гормональной мази (а он будет практически моментальным), ни в коем случае нельзя бросать остальное лечение.

Куда обращаться за помощью

Как уже было сказано, эффективно помочь ребенку с атопическим дерматитом может и врач-педиатр, и дерматолог в поликлинике по месту жительства, здесь все зависит от квалификации специалиста и применяемом им подходе к лечению. Консультацию именитого доктора можно получить на консультативном приеме – такие приемы ведутся в многопрофильных детских больницах (например, при ДГКБ №9 консультативный прием ведет главный детский дерматолог города И.Г. Лаврик, интервью с ней здесь: Из кожи вон: Что лечат уральские дерматологи ). Кроме того, в Екатеринбурге существуют специализированные центры, прицельно занимающиеся проблемой атопического дерматита:

Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии, консультативная поликлиника

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 76 «А»

Телефон: 349-57-05 (запись на платный прием); 341-29-69 (запись на бесплатный прием)

Интервью с Дудыревой О.П., аллергологом-иммунологом Центра: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1787

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», поликлиническое отделение

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 8

Телефон: 218-33-75

http://www.urniidvi.ru/

Лечение атопического дерматита средствами традиционной медицины

Традиционную медицину иногда называют альтернативной. Действительно, многие родители принимают решение об использовании этих методик в качестве альтернативы средствам привычной медицины, на этапе, когда «опускаются руки», когда пройдены десятки специалистов и сданы десятки анализов, а ребенок все так же чешется и покрывается коркой. В основе альтернативных методик лежит идея о том, что лечить болезнь можно, действуя на организм в целом при помощи природных средств. Иными словами, врач, практикующий традиционные методы, не станет лечить у вашего малыша атопический дерматит, как это ни парадоксально звучит. Он будет пытаться доступными ему средствами мобилизовать силы организма настолько, чтобы болезнь прошла сама собой. А силы организма – это не только и не столько правильная и слаженная работа его внутренних органов. Здесь и эмоции, и чувства, и мысли, и духовная составляющая: обычно врачи-«традиционалисты» уделяют этим сферам существенное внимание. Такой подход к лечению может потребовать от родителей пересмотра взглядов на роль доктора и функции медицины в лечении заболевания.

Но противопоставлять традиционную медицину современной все же не стоит. Главное – не метод, а доктор, который этот метод применяет. Достоинства гомеопатии могут стать фикцией в руках непрофессионала, а достижения современной дерматологии окажутся перечеркнутыми необоснованным замазыванием сыпи гормональной мазью. Докторов с Большой буквы немного, как среди дерматологов, так и среди специалистов по традиционной медицине. Кстати, некоторые екатеринбургские дерматологи эффективно используют в своей практике традиционные методы или направляют пациентов к соответствующим специалистам. А большинство традиционных средств (за исключением, пожалуй, гомеопатии, и то лишь в ее классическом виде) можно успешно сочетать с современными лекарствами. Все традиционные методы лечения, упомянутые в статье, официально утверждены и разрешены к применению Минздравом РФ.

Фитотерапия

При повышенной аллергизации организма бывает непросто подобрать адекватную медикаментозную терапию, у которой, кроме того, могут иметься побочные эффекты. Особенно это касается детей: обмен веществ у них еще несбалансирован, и назначение химизированного лечения нежелательно. Фитотерапия, как утверждают специалисты, не дает побочных эффектов и не уступает в эффективности медикаментозной терапии, дополняя ее или превалируя над ней, единственное условие – это правильный подбор трав. Для каждого человека набор трав должен быть составлен индивидуально с учетом всех факторов болезни и сопутствующей патологии, а также индивидуальной чувствительности больного к каждому из компонентов лечебного средства. Любой рецепт должен быть обязательно согласован с врачом-фитотерапевтом. Растения и их экстракты употребляются как внутрь, так и наружно; дозировки тоже подбираются индивидуально.

В лечении атопического дерматита используются такие растения, как:

вероника лекарственная, фиалка трехцветная, череда, листья крапивы, листья шалфея, ясменник пахучий, цветы липы, корень цикория, листья вахты трехлистной, листья грецкого ореха, цветы василька, календулы, вербена, кора дуба и др.

Хорошим противозудным эффектом обладают:

корень стальника ползучего, вероника лекарственная, тимьян ползучий, гриндемия растопыренная, эфедра двуколосковая, марьянник дубравый, короставник полевой.

Рефлексотерапия

Рефлексотерапия, акупунктура – европейское название метода, пришедшего к нам из Древнего Китая. В его основе – понятие жизненной энергии, от гармоничной циркуляции которой зависит состояние в той или иной области тела. Энергия протекает через 12 основных и 2 вспомогательных канала и имеет точки выхода на поверхность тела – биологически активные точки. Воздействуя на них, можно гармонизировать энергетический баланс организма и избавить человека от разных заболеваний. Именно этим и занимается рефлексотерапия.

Успешность применения рефлексотерапии в лечении атопического дерматита подтверждена многими специалистами, в том числе и самими дерматологами. Техник рефлексотерапии насчитывается огромное множество, и применяются они исходя из каждого конкретного случая. Совмещение с лечением современными препаратами возможно. Что касается возрастных ограничений, по большому счету, их нет, но все зависит от квалификации специалиста. Считается, что биологически активные точки «взрослеют» вместе с человеком и достигают своей зрелости к 14–15 годам. До этого возраста воздействие на них менее эффективно, а неумелое обращение может нанести вред. Поэтому большинство рефлексотерапевтов предпочитают принимать малышей с 4-5-летнего возраста, а иногда и старше. Классическое иглоукалывание, кроме того, может быть болезненным на стадии укола, и ребенок должен быть способен эту боль вытерпеть.

Гирудотерапия

Атопический дерматит и другие заболевания аллергической природы являются показаниями к использованию гирудотерапии (лечения медицинскими пиявками). Аллергические процессы сопровождаются расстройством микроциркуляции на уровне лимфатической и венозной систем, а пиявки являются природными корректорами микроциркуляции и, главное, всего иммунитета. Гирудотерапия оказывает на организм как местное (снимает воспаление, отек), так и общее, целостное влияние путем приведения в действие всех барьерных и защитных функций организма, физиологических мер защиты против болезней. Лучше, если гирудотерапевт одновременно является рефлексотерапевтом. Это повышает эффективность лечения пиявками, поскольку в этом случае врач способен подключить процессы энергетической разгрузки важнейших каналов. Считается, что пиявка возвращает человеку правильный энергоинформационный обмен.

Гирудотерапия хорошо совместима с любыми другими способами лечения атопического дерматита. Более того, она укрепляет и усиливает их эффект. Родителям нужно быть готовыми к тому, что после первых сеансов у малыша может появиться слабость и головокружение, в этом случае необходимо дать ребенку полежать 30-40 минут. Кроме того, существуют классические постпостановочные реакции, являющиеся нормой, – о них вам обязательно должен рассказать доктор. Противопоказано проводить лечение пиявками детям до 3 лет, родившимся с весом менее 2500 г.

Апитерапия

Апитерапия – это метод лечения продуктами пчеловодства: медом, воском, прополисом, пчелиной обножкой (пыльцой), пергой, маточным молочком, пчелиным ядом и другими. Врач-апитерапевт подбирает из этого списка вещество, необходимое малышу, и расписывает схему приема. При правильном использовании продуктов пчеловодства результаты лечения атопического дерматита современными средствами могут улучшиться в 1,5-2 раза. Например, прополисом можно вполне успешно заменить бактериофаги при лечении дисбактериоза. В некоторых случаях удается достичь положительных результатов, когда медикаментозная терапия оказываются малоэффективной (в случаях с теми же бактериофагами – если микроорганизм оказывается к ним нечувствительным).

С профилактической и общеукрепляющей целью применять продукты пчеловодства можно самостоятельно. Но если вы хотите делать это с лечебной целью, особенно в острых случаях, необходима консультация с врачом-апитераптом. С большой осторожностью специалисты применяют у детей метод пчелоужаливания (апитоксикотерапии), хотя считается, что при заболеваниях аллергической природы его эффективность высока.

Интервью с апитерапевтом: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2919

Гомеопатия

Личный опыт автора и опыт многих родителей подтверждает высокую эффективность лечения атопического дерматита с помощью гомеопатии. Главное здесь – найти «своего» врача, потому что в гомеопатии, как, пожалуй, нигде больше, важно тесное сотрудничество и кропотливая совместная работа пациента и доктора. От этого зависит правильность подбора подобного препарата, а значит, и конечный результат лечения. Гомеопатию можно применять с рождения, здесь нет никаких возрастных ограничений.

Сочетать лечение гомеопатическими и привычными лекарствами, в принципе, возможно, но это не имеет особого смысла, особенно если вы лечитесь у классического гомеопата, который подбирает вашему ребенку один-единственный препарат, подобный ему и его заболеванию.

Комплексные гомеопатические препараты иногда назначают и педиатры, и узкие специалисты в качестве дополнительной помощи, симптоматически. Несомненно, это дает определенные результаты, но не имеет никакого отношения к методу классической гомеопатии. Нужно знать также о том, что лекарства с разведением выше 30 следует применять только после консультации и под контролем специалиста-гомеопата.

Подробно о сути метода гомеопатии можно прочитать в интервью с О.В.Ефремовой, председателем Свердловского отделения «Российского гомеопатического общества» (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3345)

Остеопатия

Лечение атопического дерматита с помощью остеопатических техник – вопрос спорный. Но опыт некоторых родителей говорит о том, что и эта методика в ряде случаев способна помочь. Суть остеопатического лечения заключается в восстановлении структуры и функции органов специальными лечебными техниками с помощью рук лечащего врача. Остеопаты утверждают: если причины атопического дерматита кроются в нездоровом кишечнике или, например, печени, остеопатические техники способны улучшить кровообращение в этом органе, наладить его подвижность, и он начнет справляться со своими функциями, вследствие чего постепенно пройдут и высыпания на коже. Точно такая же логика действует в отношении других нарушений, например, неврологических проблем.

Возрастных ограничений в остеопатии нет. Более того, остеопаты рекомендуют показывать им малышей сразу после рождения для эффективной профилактики возможных нарушений. На вопрос о доверии этой методике и, что важнее, о доверии конкретному доктору способны ответить только родители. Однозначно можно утверждать лишь одно: руки профессионального остеопата не могут нанести ребенку вреда. А вот избавить от атопического дерматита они, возможно, и не избавят, особенно если причина скрылась где-то совсем глубоко.

О сути метода остеопатии можно прочитать в интервью с остеопатом Л.В.Бадреевой (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3246)

О применении остеопатии у маленьких детей читайте здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3427

Биорезонансная терапия

Это тоже спорная методика, эффективность которой слишком сильно зависит от доктора, который ее применяет. Хорошие результаты, подтвержденные лабораторно, БРТ показывает в лечении вирусов, паразитов, других патогенных микроорганизмов, которые могут приводить к атопическому дерматиту. Часто БРТ используют в сочетании с привычной терапией, например, заменяя им агрессивное медикаментозное лечение (антибиотики, противовирусные, противогрибковые и другие препараты). С помощью БРТ можно протестировать ребенка на восприимчивость к тем или иным аллергенам. Возрастных ограничений у метода нет.

О сути метода БРТ можно прочитать в интервью с доктором БРТ С.Перехожих (http://www.u-mama.ru/news/read_news.php?id=870) и в интервью с доктором БРТ Р.Истоминой (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1591)